«Вертолётные» деньги VS реальная помощь экономике

В то же время некоторые политики, злоупотребляя популизмом, обещают раздавать такие или даже гораздо большие суммы ежемесячно в виде Безусловного Основного Дохода. И одновременно говорят, что выплаты от президента – это «подкуп избирателей». А давайте разберёмся!

Уже несколько лет мы регулярно слышим предложения, а зачастую и требования «запустить печатный станок». Производить так называемые «количественные смягчения», раздавая «дешёвые длинные деньги» всем желающим.

Якобы это простимулирует экономический рост. Но главным драйвером роста любой экономики является доступ к платёжеспособным рынкам, а не дешёвые инвестиции. Многие уже существующие заводы загружены на 40-60% от максимальной мощности, причём не только в России, но и по всему миру. И построить заводы ради заводов, чтобы они простаивали, потому что их продукцию некуда будет сбывать – не выход.

Поэтому истинно рациональный подход в экономике – это не стремиться любой ценой наращивать рост всего подряд в погоне за циферками, а производить ровно столько, сколько нужно.

Как говорили древние греки, «Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому достаточно».

При этом все подобные требователи забывают о базовой формуле экономики: денежная масса равна товарной массе.

И если просто напечатать дополнительных денег, не обеспечив их соответствующим ростом количества материальных благ, то это просто вызовет обесценивание денег, то есть инфляцию.

Аналогично и с теми, кто предлагает вводить Безусловный основной доход. Никаких расчётов, сколько это будет стоить и как отразится на экономике, я до сих пор не видел.

Первая, напрашивающаяся мысль – если каждому ежемесячно раздавать по десять тысяч, то откуда брать на это деньги? Просто печатать? Ну, тогда очень быстро буханка хлеба будет стоить не двадцать рублей, а двести. Хлеба при этом, что характерно, больше не станет.

Вторая напрашивающаяся мысль: а что при этом будет с зарплатами в целом? Большинство работодателей будет руководствоваться логикой «ну вам же уже минимум платят, значит можно зарплату урезать на этот самый минимум». И в целом по стране зарплаты особо не вырастут, а всё равно придут к некой экономически обусловленной величине.

При этом государство фактически будет субсидировать зарплаты в частном секторе. С какой стати? Популисты вам об этом не расскажут.

Но зато куча тунеядцев, люмпенов и «хикикомори» (не говоря уже об алкоголиках и наркоманах) будет сидеть у государства на шее, пить пиво, играть в онлайн-игры и проедать ресурсы, добытые и созданные трудом нормальных людей.

Всё потому, что некоторые из чистого популизма уже предлагали прописать «право на халяву» в Конституции.

Они же не предлагают повышать зарплаты бюджетникам или работникам государственного сектора экономики. Не предлагают вводить дополнительные выплаты за риск или работу на вредном производстве. Нет, они обещают халяву для люмпенов. Это совершенно точно не социализм.

При этом те же люди, которые обещают ежемесячную халяву, называют «подкупом избирателей» инициативы президента о разовой адресной помощи определённым категориям граждан. А бревна в собственном глазу, конечно же, не замечают.

Так называемые «вертолётные деньги» вообще никогда не приносят пользы. В этом легко убедиться, посмотрев на экономические проблемы США, где условный печатный станок несколько лет работал без остановки. Теперь там огромная инфляция, а роста благосостояния или хотя бы снижения безработицы не наблюдается.

В отличие от вышеперечисленного, разовые выплаты для пенсионеров, военных и прочих категорий, которые предлагает Путин, будут осуществляться не за счёт включения печатного станка, а за счёт накопленных резервов. И по этой причине инфляции не вызовут.

Плюс эти выплаты действительно будут, а безумные обещания халявы никогда не будут выполнены. Они потому и такие безудержные, потому что те, кто это обещают, знают, что не собираются ничего этого выполнять.

Поэтому отличайте реальную помощь, пусть и скромную, от популистской лжи.