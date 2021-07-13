Снова первые! В России создана уникальная турбина

Под привычные разговоры об окончательной смерти российской тяжёлой промышленности Ленинградский металлический завод создал первую в истории страны тихоходную паровую турбину большой мощности для работы в составе атомных электростанций. Тем самым став первым предприятием в мире, способным выпускать как тихоходные, так и быстроходные турбины. Чем они отличаются и зачем понадобились стране расскажем в этом выпуске.

Тихий ход

На Ленинградском металлическом заводе успешно завершены испытания головного образца отечественной тихоходной турбины мощностью 1255 МВт. Таких в нашей стране ещё не выпускали. Для проекта был построен современный высокотехнологичный производственный комплекс, а также проведены все необходимые НИОКР и отработка технологии и узлов на специальных стендах. Ранее тихоходные турбины, правда, меньшей мощности, выпускались на харьковском заводе, так что это ещё и реальное импортозамещение.

Теперь ЛМЗ стал первым в мире предприятием, производящим подобные турбины как в тихоходном, так и в быстроходном варианте. В чём же отличие?

Тихоходная и быстроходная турбины могут иметь одинаковую мощность, но при этом первая вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту, а вторая в два раза быстрее. Как следствие – тихоходная имеет существенно меньший износ узлов и агрегатов, а значит – и служит дольше. Поэтому сегодня мир склоняется именно к такому варианту, а турбина ЛМЗ нового поколения является наиболее перспективной из всех ныне существующих.

Впрочем, быстроходные тоже никуда не денутся, так как имеют меньший вес и, строго говоря, под каждый промышленный проект нужно выбирать турбину, исходя из множества условий. Поэтому важно, что ЛМЗ научился делать весь спектр продукции, что повышает его привлекательность как поставщика на мировом рынке. Но есть и другой аспект – новая турбина создана для российского атомного проекта «ВВЭР-ТОИ». Расскажем о нём после сводки позитивных новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз 2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк и вывела на орбиту космический аппарат нового поколения.

С космодрома Байконур осуществлён успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17».

С космодрома Восточный успешно запущена ракета-носитель «Союз 2.1б».

Росатом начал строительство пятого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии.

На Окской судоверфи спущен на воду очередной сухогруз RSD59, а в Саратовской области – новый гидрографический катер .

Ульяновский автозавод представил дом на колесах на базе УАЗ «Профи».

На «КАМАЗе» запущено новое производство рам.

В Муроме открылось крупное производство ориентированно-стружечных плит.

В Карелии завершилась модернизация Сегежского ЦБК на 15,5 млрд рублей.

В Ростовской области введена в эксплуатацию «Азовская ветроэлектростанция».

В Чеченской Республике – первая солнечная электростанция .

В Башкирии – свинокомплекс и предприятие переработки рапса .

Сборная России завоевала пять медалей на Европейской олимпиаде по физике и четыре на Международной олимпиаде по информатике.

Атомный проект

Итак, первая мощная отечественная тихоходная турбина создана при поддержке «Росатома» для проекта «ВВЭР-ТОИ». Аббревиатура ВВЭР означает «водо-водяной энергетический реактор» – это самый распространённый тип ядерных реакторов в мире. Вода в нём выступает в роли замедлителя и теплоносителя – отсюда и такое название.

В нашей стране такие строят с 1964 года и постепенно их мощность, безопасность и экономичность увеличиваются. Венцом эволюции стал российский проект поколения 3+ ВВЭР-1200, созданный на основе проекта ВВЭР-1000 и опыта его эксплуатации в Иране, Индии и Китае. Хотя реакторы данного поколения сейчас строит Франция, США и другие страны, именно мы первыми в мире запустили в работу новейший ВВЭР-1200 на Нововоронежской АЭС-2 в 2016 году. А затем на Ленинградской АЭС-2 и на Белорусской АЭС. Казалось бы, настолько оторвавшись от конкурентов, мы можем расслабиться и почивать на лаврах. Но жизнь устроена таким образом, что для победы нужно постоянно двигаться вперёд. Поэтому мы переходим на следующую ступень эволюции под названием «ВВЭР-ТОИ».

ВВЭР-ТОИ

Проект «ВВЭР-ТОИ» является дальнейшим развитием ВВЭР-1200 на основе тихоходной турбины. В нём оптимизировано всё, что можно, – от процесса проектирования до управления станцией. В итоге проект позволяет строить АЭС в рекордные сроки – всего за 40 месяцев, стоимость строительства при этом снижена на 20%, а эксплуатационных расходов — на 10%. Срок службы блока увеличен до 60 лет. Особое внимание уделено безопасности. Так как Россия планирует строить АЭС данного проекта не только на своей территории, но и по всему миру, он адаптирован под работу как в северных широтах, так и в тропиках, а здание реактора способно выдержать падение самолёта весом в 400 тонн, такого, как, например, загруженного до отказа Ан-124 «Руслан».

Для этого проекта и создана на ЛМЗ новая турбина. В нашей стране энергоблоки ВВЭР-ТОИ будут возведены в первую очередь на Курской АЭС-2 и Смоленской АЭС-2 – работа уже ведётся. Отдельные решения проекта за рубежом будут впервые реализованы на строящейся АЭС «Аккую» в Турции. В дальнейшем мы намерены перейти к серийному производству и всерьёз потеснить конкурентов на глобальном рынке.

Что же касается новой турбины, то и она будет развиваться, и уже сейчас на предприятии обещают создать на её базе машину, способную работать в турбоустановке с единичной мощностью в диапазоне 1600-1800 МВт.

Нет сомнений, что у ленинградцев всё получится. А пока перенесёмся на другой край страны, где куётся её оборонная мощь.

Амурские волны

В пятницу на Амурском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду корвета проекта 20380 «Резкий». Он стал четвертым корветом, выпущенным на предприятии, которому как раз исполнилось 85 лет. Сейчас корвет транспортирован на достроечную набережную, где будут проведены завершающие работы. Затем по Амуру он отправится во Владивосток, пройдёт все необходимые испытания и войдет в состав Тихоокеанского флота для несения службы по охране рубежей Родины.

Всего на Амурском судостроительном заводе сегодня трудится 3400 человек и строится 11 судов, включая малые ракетные катера и грузопассажирские паромы для Сахалина. В ближайшее время будут заложены еще несколько корветов. За 85 лет работы легендарный завод дал стране 300 кораблей и судов различного назначения, в том числе 57 атомных подводных лодок.

Поздравляем предприятие с юбилеем и желаем дальнейших успехов амурчанам. А теперь перенесёмся в Сибирь, где проявил себя новый герой.

Время Человека

В Томской области ночью загорелся частный дом. Соседи разбудили жившего неподалёку участкового Виталия Басина, который сразу же бросился на помощь. Так как жильцы дома не отзывались, а счёт шёл на секунды, он разбил окно и проник в помещение. Там он обнаружил троих спящих детей, которых благополучно передал на улицу соседям. Затем в одной из комнат он обнаружил хозяйку с маленьким ребёнком и вывел их тоже, а потом вернулся в объятый пламенем дом, чтобы вывести последнего жильца – 81-летнюю женщину.

Благодаря реакции и бесстрашию Виталия, обошлось без жертв. Решается вопрос его награждении.

Мы же благодарим всех зрителей нашего проекта, которые отозвались на призыв и помогли собрать деньги на подарок герою нашего прошлого выпуска – Данилу. Вся сумма, собранная сверх необходимой, будет потрачена на подарки следующим героям, следить за чем можно на странице проекта «Подарок герою» .

…Мы желаем вам доброй и бодрой недели! Текст выпуска и первоисточники ищите на нашем сайте время-вперед.рус, подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы и Клуб «Время – вперёд!», чтобы принимать участие в развитии проекта!

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