Снесенное и утерянное, ч. 11

Памятник «Каспийцы - товарищам, павшим в войну 1904-1905 гг» Не все имперские памятники сносились коммунистами до основания. Некоторым из них "повезло" больше — от них остались хотя бы постаменты и некоторые другие части. К числу таких памятников относится памятник каспийцам в Петергофе.

148-й пехотный Каспийский полк перед началом русско-японской войны был расквартирован в Петергофе.

В первые месяцы русско-японской войны каспийцы были заняты на строительстве фортификационных сооружений на побережье Балтийского моря, но в июне 1904 г. вышел приказ о мобилизации 1-го армейского корпуса, в который входила 37-я дивизия. 24 июля 1904 г. Каспийский полк выступил на Дальний Восток.

Каспийцы отлично проявили себя на полях сражений. Например, в сражении под Мукденом каспийцы, занимавшие позиции у деревни Людзятунь, в течение недели сдерживали натиск японских войск, в ходе упорных боев, отразив тринадцать атак противника, полк ценой тяжелых потерь удержал свои позиции.

После войны у каспийцев возникла мысль увековечить память погибших однополчан. Средства на памятник собирали всем полком. В течение лета 1911 г. строительство памятника было завершено.

На широкой гранитной плите был установлен огромный камень-валун, на нем обелиск, перед которым стояли три бронзовые фигуры во весь рост, в центре - фигура полкового знаменосца с развевающимся знаменем и иконой, которой Николай II благословил полк перед его отправкой в Маньчжурию. Сверху обелиска красовался двуглавый орёл. В марте 1931 г. в казармах бывшего Каспийского полка поселилась Первая школа пограничной охраны и войск ОГПУ, переименованная на следующий год в Первую школу пограничной охраны имени К. Тем не менее, обелиск сохранился и уже не первый год ходят разговоры о воссоздании памятника. Но, апока только разговоры.

Заброшенная часовня Бельгардов Среди живописных берегов Вазузского водохранилища в Тверской области скрывается уникальный архитектурный памятник — заброшенная часовня Бельгардов. Считается, что здание появилось в конце XVIII или начале XIX века.

Купол и внутреннее убранство не сохранились — вероятно, разрушены в советское время, когда многие религиозные сооружения утратили своё значение. После создания Вазузского водохранилища в 1978 году часовня частично ушла под воду.

Тверская область

Уникальная водянапя мельница

В деревне Юрятино Калужской области сохранились руины уникальной водяной мельницы купцов Бобровых, построенной в 1885 году. Это пятиэтажное кирпичное здание на берегу живописной реки Протвы, среди холмов и лесов, использовалось для помола зерна, производства масла, крахмала, обработки шерсти и текстиля. Мельница была оснащена турбиной, передающей энергию на все этажи. После революции здание национализировали, в войну оно пострадало от обстрела, но частично восстановилось. С 1950-х годов объект заброшен, хотя долгое время служил и как электростанция, и как база для альпинистов. Сегодня это живописная архитектурная руина, окружённая природной тишиной и зеленью, не признанная официальным памятником, что ставит её под угрозу окончательного разрушения. Калужская область

Старожиловский конный завод (расположен недалеко от Рязани). Рязанская область Комплекс конного завода — один из нескольких архитектурных проектов Федора Осиповича Шехтеля, который занимался строительством для семейства фон Дервизов. Завод построен в неоготическом стиле, присущем и другим творениям выдающегося архитектора. Первоначально заводской ансамбль состоял из 12 зданий: усадебного дома, непосредственно завода, водонапорной башни и других построек. До наших дней дошли конный двор, жилой дом, церковь, остальные постройки пока пребывают в полуразрушенном состоянии. Остались только стены, как видите. Разве что вот это строение обитаемо. Но если не принять меры, хотя бы по консервации, то и оставшееся можно потерять.

Воскресенская церковь,

Увядающая Воскресенская церковь села Кырмыж Вятского уезда Вятской губернии. Построена в 1882 году в русско-византийском стиле

Памятник императору Александру II, Москва. 1893 год Памятник императору Александру II — мемориал в Москве, выполненный в русском стиле по проекту архитектора Николая Султанова, художника Павла Жуковского и скульптора Александра Опекушина. Открыт в 1898 году у Малого Николаевского дворца, где родился император, на склоне Боровицкого холма, обращённого к Москве-реке. Демонтирован большевиками в 1918-1928 годах. Современный памятник Александру II открыт в 2005 году в сквере возле храма Христа Спасителя, на территории, противоположной кремлёвскому холму.

Казанская церковь, Тула Казанская церковь находилась в самом центре Тулы, у стен кремля, в начале Пятницкой улицы (современная Металлистов).

Первый каменный храм во имя Казанской иконы Божией Матери в Туле был возведён в 1646 – 1649 годах взамен расположенной неподалёку деревянной церкви Архистратига Михаила, в типичном для того времени «московском» стиле. В 1834 году церковь сильно пострадала при пожаре. В 1838 году она была разобрана, и было принято решение на этом месте построить новый храм, по проекту архитектора В. Ф. Федосеева. По разным причинам строительство церкви затянулось почти на двадцать лет, и её освящение состоялось только 6 июля 1858 года. Новая трёхъярусная колокольня была возведена в 1868 году. По своему стилю храм относился к позднему петербургскому классицизму. Иконы и стенную живопись для возрождённого храма выполнил известный художник Тимофей Егорович Мягков. В ноябре 1914 года церковь посетил император Николай II в ходе своего визита в Тулу.

В Казанском храме хранился ряд ценностей, имевших художественно-историческое значение, в том числе резная Казанская икона Божией Матери на серебряной доске — дар царя Алексея Михайловича и его жены Марии Ильиничны, сделанный в 1665 году в связи с рождением их сына Симеона Алексеевича. В начале апреля 1922 года советская власть проводила изъятие церковных ценностей. Не избежала этого и Казанская церковь, из которой изъяли более 16 пудов серебра. 18 апреля 1922 года, в разгар кампании, церковный сторож обнаружил на колокольне икону Пресвятой Богородицы, неизвестно как туда попавшую, рассказал об этом настоятелю храма, и два дня в Казанской церкви служили молебен новоявленному образу. Власть расценила это как «шарлатанскую выходку» церковнослужителей, направленную против изъятия церковных ценностей. В ночь с 19 на 20 апреля был арестован весь клир храма, сторож, нашедший икону, а заодно и епископ Тульский и Белёвский Иувеналий. В июле 1922 года состоялся суд, обвиняемых приговорили к разным срокам заключения.

В 1923 году церковь была закрыта, а в сентябре 1924 года здание передали «Мельпромторгу». А в 1929 году Казанский храм разобрали на кирпич, из которого на его же месте построили школу ФЗО (фабрично-заводского обучения) оружейного завода (в настоящее время машиностроительный колледж имени Никиты Демидова) в стиле конструктивизма. В 2020 году в рамках проекта «Кибер История» была создана VR-копия Казанской церкви в реальную величину, которая доступна пользователям смартфонов и планшетов. Также о храме напоминает название восстановленной Казанской набережной.

Здание Пресненских или Бирюковских бань. Они названы по фамилии владельца Петра Бирюкова. Он был старообрядцем, ямщиком, который начал продавать товары для ямщиков (уздечки, седла) и разбогател. И открыл затем бани.

Баня на Пресне в 1903 году была перестроена в стиле модерн. Для этого Бирюков пригласил архитектора Ивана Машкова. Бани сильно пострадали в период революционных боев 1905 года, но были восстановлены. В 1980 году бани снесли

Палаты князя Голицына В Москве на месте современного здания Государственной Думы стояли такие палаты князя Голицына (фаворит царевны Софьи Алексеевны в XVII веке)

Считалось, что данные палаты были утеряны. Но в ходе реставрации они были обнаружены. Петр Барановский в 1920-е провел реставрацию и открыл древние слои. Недолго ими москвичи любовались. Вскоре памятник был снесен.

1928 год

Думаете сегодня лучше? В Химках недавно начали сносить оформленную мозаиками стену у входа в парк Льва Толстого. Произведения были созданы художниками Александром Васильевым и Василием Потаповым по эскизу Николая Закрытного. На месте разрушенной входной группы собираются построить новую стенку с изображением головы Толстого. Вот такая примитивная замена. А ведь стена даже не требовала ремонта. Видно у кого-то дырка в кармане образовалась. Надо заполнить.

Ну Москва вообще сильно страдает от собяниских деяний. То цирк на Вернадского хотели снести и впарить какую-то чушню Проект цирка

То вместо здания СЭВ хотели айзероскую громадину возводить, но вроде эти постройки отстояли. Дуболомные проекты замены.

Вроде отменили. Но не все можно отстоять. Вот очередное варварское разрушение. Еще один памятник советского модернизма находится на грани уничтожения. Знаменитый Монреальский павильон № 70 на ВДНХ в настоящее время модернизируют — в лучших традициях «собянинской» реконструкции. Показываем, как выглядит культовое здание сейчас (спойлер: плачевно)

17 мая 2025 Монреальский павильон на ВДНХ, 2017 год. Еще жив Белорусский сквер, который был незаконно уничтожен за одну ночь 28–29 декабря 2018 года, несмотря на протесты местных жителей и муниципальных депутатов. Фото Денис Рылов