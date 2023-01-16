Вернемся к нашим баранам

В начале декабря рядом с Воронежской областной Думой задержали члена городского совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Фархода Асоева по делу об организации канала нелегальной миграции в Россию. Политик вышел после заседания совета и вскоре уже лежал лицом в снегу возле автомобиля. Оперативники удостоверили личность и увели его на глазах у изумлённых коллег.

Помощник аферистов

235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего помощника московского городского военного прокурора по безопасности Игоря Почапского. По версии следствия, он являлся участником ОПГ, похитившей более 45 га земель обороны и безопасности в Подмосковье и Новой Москве. Фигурант находился в федеральном розыске — в ходе оперативного мероприятия его задержали сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ.

Игорь Почапский стал восьмым фигурантом громкого уголовного дела о мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК) более 45 га земель обороны и безопасности на территории Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов Подмосковья, а также поселения Десеновское в Новой Москве.

https://www.kommersant.ru/doc/5722261

По подложным документам

Главный архитектор Якутии Ирина Алексеева помещена под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий. Она оплатила невыполненные работы по благоустройству парка г. Покровск по подложным документам, предоставленным подрядчиком. По разным данным сумма ущерба варьируется от 1,5 до 1,7 млн руб.

Парк обустраивали в рамках реализации федерального партийного проекта "Единой России" – "Парки малых городов". Руководство компании подрядчика по благоустройству объявили в розыск в конце ноября.

https://1sn.ru/glavnyi-arxitektor-yakutii-pomeshhena-pod-dom...

Многомиллионное мошенничество

Бывший министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко арестован по делу о завышении стоимости контрактов по дезинфекции от COVID-19 на 13,5 млн руб. Подрядчиком выступало ООО "Дездело". В марте фигурантом данного дела стал его заместитель – Евгений Маслов.

Марченко возглавлял краевое министерство с 2016 по 2022 год

https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/63a00efe9a79470fbfe05c...

Горячее золото - Богатые прииски Павла Масловского привели его за решётку

Экс-сенатор Павел Масловский известен как основатель компании Petropavlovsk, входившей в пятёрку крупнейших золотодобывающих холдингов России. В начале декабря суд приговорил его к 5,5 года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (речь идёт об ущербе почти на 100 млн рублей). Может ли у этой истории быть двойное дно? Если интересно, читайте вот тут: Богатые прииски Павла Масловского привели его за решётку (versia.ru)

Похитили при благоустройстве

В Орловской области возбуждено уголовное дело о хищении 2,4 млн руб. при обустройстве Кривцовского мемориала, поставленного в память о сражениях с немецкими войсками в "Долине смерти" на пойме рек Ока и Зуша с осени 1941 по лето 1943 годах. Контракт был заключен между администрацией Болховского района и индивидуальным предпринимателем. Благоустройство завершилось в октябре этого года. Работы обошлись в 13 миллионов рублей.

https://www.orel.kp.ru/online/news/5059941/

Директора фирмы "МосАвтоДилер" Ярослава Коротких арестовали в рамках расследования дела о крупном мошенничестве. Как стало известно РЕН ТВ, он пробудет под стражей до 7 февраля.

Люди хотели купить подержанные автомобили за границей, внесли стопроцентную предоплату, а в итоге остались и без машин, и без денег. Одним из пострадавших оказался сын знаменитого актера и театрального режиссера Олега Табакова Антон.

https://t.me/izvestia/116515

Наказание по минимуму Дочь экс-мэра Самары Людмила Тархова получила 7 лет за вымогательство 200 млн руб. у депутата местной облдумы, "водочного короля" Александра Милеева. Якобы на жёстком диске, который был в руках в Людмилы Тарховой, было несколько аудио и видеозаписей, фотографий и документов. Среди них были некие «неприятные записи секса двух мужчин».

https://63.ru/text/criminal/2022/12/19/71910110/

Пьяный Пирог

Подъехали подробности того, как пьяный депутат Госдумы и по совместительству чемпион по боксу Дмитрий Пирог задержался в Пулково. В аэропорту его приняли после того, как он не оплатил счет на 20 тыс. руб. и хамил полицейским. Точнее, аккуратно вынесли из зоны полета и посадили в кресло. А так как Пирог обладает парламентским иммунитетом, полиция к нему претензий не имела. Лишь приставила одного сотрудника охранять депутата от самого себя. Мало ли что.

https://www.fontanka.ru/2022/12/18/71908406/

Назначение общего режима

Мошенничество с масками на 90 млн руб. экс-главе Минздрава Иркутской области Наталье Ледяевой обошлась почти в 7 лет, ее сын Илья Белоусов получил 8 лет 6 месяцев. Их обвиняли по статьям УК РФ о мошенничестве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Суд также посчитал, что все обвиняемые действовали из корыстных побуждений. В приговоре также говорится, что преступления совершены организованной преступной группой, которую возглавлял сын областного министра Ледяевой.

Поначалу нанесенный бюджету Иркутской области ущерб оценивался в 40 миллионов рублей, но к моменту передачи дела в суд он вырос до 90 миллионов.

https://ircity.ru/text/criminal/2022/12/20/71908484/

Помощь за деньги

Против директора паспортно-визового центра Брянска Оксаны Куликовской и одного из ее пособников возбудили уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Она помогала за деньги иностранцам получить документы. Среди тестируемых были и те, кто по-русски не говорил. Но директор-полковник помогала им пройти экзамены "жестами рук".

https://bryansk.bezformata.com/listnews/servisa-mvd-oksana-k...

У обычного московского гаишника

Суд изъял имущество на 180 млн руб. у бывшего московского инспектора ДПС Сергея Кузнецова. Список изъятого занял целую печатную страницу. 20 объектов недвижимости (квартиры в Москве, Эмиратах и Болгарии, подмосковные дома и участки), 48 миллионов рублей, изъятые из его банковской ячейки, найденные там же 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов США. По документам это все принадлежало талантливым родственникам гаишника. Правда с доходами семейства Кузнецовых такие покупки ну никак не сопоставляются.

Старший лейтенант полиции Кузнецов был задержан и отправлен под стражу в декабре прошлого года. Изначально его начали проверять по банальному заявлению автомобилиста, у которого он вымогал взятку. И расследование еще продолжается.

https://www.msk.kp.ru/daily/27487/4696511/?fromrss=582

Примирение с шестью нулями

Суд прекратил дело сбившего ребенка бывшего депутата-единоросса Сергея Мамонтова: он выплатил матери 1 миллион рублей

В Новосибирской области мировой суд закрыл дело экс-депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова. Бывший парламентарий сбил ребенка и покинул место ДТП, однако процесс был прекращен в связи с примирением сторон. Мать мальчика получила от Мамонтова компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Полная версия статьи по ссылке: https://versia.ru/sud-prekratil-delo-sbivshego-rebenka-byvsh...

Решение жилищного вопроса

Особняк на Рублевке, таунхаус в Красногорске, квартира рядом с Кремлем, дача на Енисее у семьи министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой в материале Life.Ru. Трое высокопоставленных чиновников Минжилполитики Московской области арестованы по делу о коррупции. Но самого министра пока не трогают https://life.ru/p/1546929.

Бывший директор центра “Мой бизнес Коми” Сергей Жеребцов стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество с ущербом 9 млн руб. Ранее на том же погорели руководители аналогичных центров в Красноярске и Новосибирске.

https://siktivkar.bezformata.com/listnews/bivshiy-direktor-t...

Пошел на вторую посадку. Или нет

Бывший начальник «Славянки» - дочерней компании «Оборонсервиса» - Александр Елькин за хищение 740 млн руб. на подрядах Минобороны получил 12 лет со штрафом в 500 млн руб., его помощница Ротанова 7 лет и такой же штраф. Суд оставил их под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу, то есть до рассмотрения апелляции фигурантов. В этой связи осужденные на 12 лет лишения свободы Елькин и на семь лет лишения свободы Ротанова уехали с приговора домой — под стражу их брать не стали. https://www.bfm.ru/news/516081

За три года у чиновников изъяли имущество аж на 200 ярдов

"А мы и не знали!" Генпрокурор сообщил дивные цифры. Без шума и пыли отобрали у "бизнесчинуш" дворцы и яхты. И это лишь начало.