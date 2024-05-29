Фестиваль цветов на ВДНХ, ч.2

Сама выставка регионов. Глаза разбегаются. Клумба Ставропольского края.

Некоторые из растений известны во всём мире — как, например, пшеница, ставшая символом одной из главных зерновых житниц страны, Ставропольского края. Другие — признаны образцами эстетической красоты, в их числе ландыш, олицетворяющий на фестивале Удмуртию. Новости СМИ2

Ландыши были любимыми цветами самого знаменитого уроженца региона, композитора Петра Чайковского.

Клумба Санкт-Петербурга.

Фиалка Виола Виттрока — «анютины глазки» — стала символом Санкт-Петербурга. В непростом климате Северной столицы именно этот цветок уже в апреле начинает радовать глаз горожан. Ягода красника растёт только в самом восточном регионе России — на Сахалине, и потому была выбрана в качестве символа острова. Её ценят в качестве лечебного средства, помогающего при самых разных недугах. Клумба Калининградской области.

А самый западный регион страны, Калининградская область, представлен на фестивале синеголовником приморским, растущим на Куршской косе. Растение давно стало самым известным и узнаваемым представителем балтийской природы. Клумба Калужской области.

Калужская область – это поля, их зелень и разнотравье, но она еще и колыбель космонавтики – тут жил и работал Циолковский, поэтому клумба превратилась в Лунный пейзаж.

Ну и остальные регионы. Все не опишешь. Предлагаю просто полюбоваться. Это мы пустилист в обратный путь через цветочный павильон. Там еще увидели в другой стороне герани и красивючие петунии. А на территории бушует сирень Кракозябра, ой, диназаврик В общем гулять там можно часами, рассматривая все. Мы с подругой провели там 5 часов и хоть и устали, но получили массув впечатлений. А, да. Возле стенда Курской области еще и соловьи пели. Не, не сами, запись. Но красиво! Впрочем у меня под домом в парке бульвара тоже поселился один певец и заливавется, аж заслушаешься. Раньше, чтоб послушать соловья надо было идти в Сокольники, или на Лосиноостровку, благо и то и другое у меня под боком. А теперь практически в окно заливается. Красота. Вот так мы в пятницу погуляли. А я поделилась с вами, чтоб и вы получили удовольствие от видов.