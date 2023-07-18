Подвиги советских штрафных частей во время Великой Отечественной войны

Во времена перестройки было рождено множество различных мифов и слухов, связанных с периодом Великой Отечественной войны. Один из них - о штрафных батальонах, о том, что туда набирали одних уголовников, что бойцов безоружными, раздетыми и голодными гнали на немецкие пулеметы и множество других домыслов и размышлений, так ли все это было на самом деле? Что это были за штрафные подразделения, какие они выполняли задачи, кто в них служил и воевал? Штрафные подразделения батальоны и роты появились в Красной Армии только в июле 1942 года после выхода знаменитого приказа наркома обороны СССР N 227 от 28 июля 1942 года, знаменитого приказа «Ни шагу назад». Это было время, когда над нашей страной нависла смертельная опасность, германские войска рвались к Сталинграду.

Согласно приказу №227 в Красной Армии для лиц среднего и старшего командного и политического состава, виновных в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, в пределах фронта создавались от 1 до 3 штрафных батальонов (по 800 человек в каждом). Для рядовых бойцов и младших командиров, виновных в аналогичных нарушениях, в пределах армии создавалось от 5 до 10 штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой). Штрафные части полагалось направлять на наиболее трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью преступления перед Родиной. Как мы видим, главное отличие штрафных батальонов это то, что в них проходил службу командный состав (старшие и средние командиры, позднее офицеры), а в штрафных ротах рядовые бойцы и младшие командиры (позднее рядовые, сержанты и старшины).

Срок наказания исчислялся от месяца до трех, ранение, полученное даже в первый день пребывания в штрафном подразделении, автоматически возвращало бойца в часть на ту же должность, в том же воинском звании, так что служба в штрафниках когда шли бои, считалась даже не сутками, а часами, так она была опасна.

Штрафные батальоны находились в ведении военных советов фронтов, штрафные роты - военных советов армий. Для непосредственного ведения военных действий штрафные части придавались стрелковым дивизиям, бригадам, полкам.



Военнослужащие направлялись в штрафные батальоны приказом по дивизии (корпусу, армии, фронту - в отношении частей соответствующего подчинения), а в штрафные роты - приказом по полку (отдельной части) на срок от 1 до 3 месяцев. На тот же срок могли направить в штрафную часть лиц, осужденных военным трибуналом с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны (на основании ст. 28-2 уголовного кодекса РСФСР, 1926 года). Все направлявшиеся в штрафные части подлежали разжалованию в рядовые, их награды на время нахождения в штрафной части подлежали передаче на хранение в отдел кадров фронта (армии). Командиры и комиссары батальонов и полков могли быть направлены в штрафной батальон только по приговору военного трибунала.

Позднее 28 сентября 1942 года заместитель народного комиссара обороны СССР армейский комиссар 1-го ранга Е.Щаденко отдал приказ №298, в котором объявлялись положения о штрафных батальонах и штрафных ротах, а также штаты штрафного батальона, штрафной роты и заградительного отряда.



Согласно этим документам, военнослужащие штрафных частей подразделялись на постоянный и переменный состав. Постоянный состав комплектовался «из числа волевых и наиболее отличившихся в боях командиров и политработников». За особые условия прохождения воинской службы они получали соответственные льготы. К постоянному составу штрафбата относилось командование батальона, офицеры штаба и управления, командиры рот, взводов, политические руководители рот и взводов, старшины, писари и санинструкторы рот. В штрафной роте к постоянному составу принадлежали командир и военный комиссар роты, писарь роты, командиры, политруки, старшины и санинструкторы взводов. То есть командный состав штрафных подразделений состоял не из штрафников, а из специально подобранных командиров и политработников, так как далеко не каждый командир был способен управлять таким специфическим подразделением каким являлись штрафные батальоны и роты, где необходимо было не только уметь правильно скомандовать, но и в решающий момент боя поднять и повести за собой в атаку штрафников.



Что же касается переменного состава, то есть штрафников, то вне зависимости от прежнего воинского звания они служили рядовыми, а также могли быть назначены на должности младшего командного состава. Так что бывшие полковники и капитаны с винтовками и пулеметами в руках четко выполняли приказы лейтенантов, командиров штрафных взводов и рот.

В штрафные части попадали не только провинившиеся военнослужащие. Туда же направлялись и лица, осуждённые судебными органами, однако судам и военным трибуналам было запрещено направлять в штрафные части осужденных за контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, грабежи, воров-рецидивистов, лиц, имевших уже в прошлом судимость за перечисленные выше преступления, а также неоднократно дезертировавших из Красной Армии. По остальным категориям дел при решении вопроса об отсрочке исполнения приговора с направлением осуждённого в действующую армию суды и военные трибуналы при вынесении решения учитывали личность осуждённого, характер совершённого преступления и другие обстоятельства дела. Не всем оказывается давалась такая возможность как искупить свою вину кровью на фронте.



Год спустя уже в 1943 году в Красной Армии появилась ещё одна разновидность штрафных подразделений, это так называемые отдельные штурмовые стрелковые батальоны, о них мы почему то знаем гораздо меньше. Так 1 августа 1943 года вышел приказ наркома обороны №Орг/2/1348 "О формировании отдельных штурмовых стрелковых батальонов" в котором предписывалось: "В целях предоставления возможности командно-начальствующего составу, находившемуся длительное время на территории, оккупированной противником, и не принимавшему участия в партизанских отрядах, с оружием в руках доказать свою преданность Родине" Данные штрафные подразделения формировались только из контингентов командно-начальствующего состава,содержащегося в специальных лагерях НКВД. В начале было сформировано 4 таких штурмовых батальона численностью 927 человек каждый. Штурмовые батальоны предназначались для использования на наиболее активных, участках фронта. Срок пребывания личного состава в отдельных штурмовых стрелковых батальонах было установлено два месяца участия в боях, либо до награждения орденом за проявленную доблесть в бою или до первого ранения, после чего личный состав при наличии хороших аттестаций может быть назначен в полевые войска на соответствующие должности командно-начальствующего состава». Впоследствии формирование штурмовых батальонов было продолжено. Их боевое применение, в принципе, не отличалось от штрафных батальонов, хотя имелись и существенные особенности, Так, в отличие от штрафников, те, кто направлялся в штурмовые батальоны, не были осуждены и лишены офицерских званий. Как это не странно звучит, но семьям личного состава, назначенного в батальоны из спец лагерей НКВД, были предоставлены все права и преимущества, определённые законом для семей начальствующего состава РККА. Еще было одно отличие штурмовых батальонов от обыкновенных штрафных, так если в штрафбатах (как и в штрафных ротах) постоянный состав занимал все должности, начиная с командиров взводов, то в штурмовых батальонах к постоянному составу относились лишь должности командира батальона, его заместителя по политической части, начальника штаба и командиров рот. Остальные должности среднего начсостава занимали сами бойцы из личного состава штурмового батальона. И в штурмовых батальонах также назначение на должности начальствующего состава, как младшего, так и среднего производились после тщательного отбора командиров из спец контингента.

Срок пребывания в штурмовом батальоне составлял два месяца (в штрафбате — до трёх месяцев), после чего личный состав восстанавливался в правах. На практике это нередко происходило даже раньше. Cправа — Николай Иванович Лобахин, старший сержант, помощник командира взвода. Взвод разведки, 338-й полк НКВД. Фото из семейного архива Николая Ивановича Лобахина. Николай Иванович на фронте с первых дней войны, 2 раза был в штрафном батальоне, имел несколько ранений. После войны в составе войск НКВД ликвидировал бандитов в Прибалтике и на Украине.

По воспоминаниям фронтовиков, тех кто прошел через штрафбаты, вооружение данных подразделений ничем не отличалось от вооружения обыкновенных стрелковых подразделений. Так, например, батальон состоял из трёх стрелковых рот, в которых на каждое отделение стрелковых взводов был ручной пулемёт, в состав роты входил также взвод ротных (50 мм) миномётов. Были в батальоне ещё и рота автоматчиков, вооружённая автоматами ППД, постепенно заменяемыми более современными ППШ, и пулемётная рота, на вооружении которой были не только известные станковые «Максимы», но и более современные, облегчённые станковые пулемёты системы Горюнова. В составе б-на была и рота ПТР, имевшая на вооружении в том числе и многозарядные «Симоновские» ружья, была в составе б-на и миномётная рота - 82 мм минометов. Снабжение боеприпасами также было бесперебойным, штрафники перед наступлением часто выбрасывали противогазы, чтобы набить освободившуюся сумку до предела гранатами или патронами. То же самое следует сказать и об организации питании, все штрафники состояли на котловом довольствии, аналогично любой другой воинской организации.



Всего в Красной Армии с 1943 по май 1945 года, в отдельные периоды насчитывалось до 65 штрафных батальонов и до 1037 штрафных рот, однако эти цифры нельзя считать точными, так как число штрафбатов и рот постоянно менялось, они не были постоянными подразделениями, одни расформировывались, другие переформировывались и т.д.

Штрафные подразделения существовали в Красной Армии с сентября 1942 по май 1945 года. Всего за всю войну в штрафные части было направлено 427 910 человек. С другой стороны, через советские Вооружённые силы за время войны прошли 34 476,7 тыс. человек. Получается, что доля военнослужащих, побывавших в штрафных ротах и батальонах, составляет всего лишь 1,24% от всего личного состава РККА.



В ходе боевых действий штрафные подразделения как правило выполняли следующие задачи:

— проведение разведки боем с целью выявления огневых точек, рубежей и разграничительных линий обороны противника;

— прорыв линий обороны врага для овладения и удержания заданных рубежей, стратегически важных высот и плацдармов;

— штурм линий обороны противника с целью совершения отвлекающих манёвров, создания благоприятных условий для наступления частей Красной Армии на других направлениях;

— ведение «беспокоящих» позиционных боев, сковывающих силы противника на определённом направлении;

— выполнение боевых задач в составе арьергарда для прикрытия частей Красной Армии при отходе на ранее подготовленные позиции.



Поскольку штрафникам поручались наиболее сложные боевые задачи, поэтому и потери у них как у постоянного, так и у переменного состава штрафных подразделений были довольно высокими. Так, в 1944 году среднемесячные потери переменного состава убитыми, умершими, ранеными и заболевшими достигали 10 506 человек, постоянного — 3685 человек. Это в 3—6 раз больше, чем уровень потерь личного состава обычных войск в тех же наступательных операциях.

Штрафники, получившие ранение в бою, считались отбывшими наказание, восстанавливались в звании и во всех правах и по выздоровлению направлялись для дальнейшего прохождения службы в обычные части, а инвалидам назначались пенсии из оклада содержания по последней должности перед зачислением в штрафной батальон.

Семьям погибших штрафников назначалась пенсия на общих основаниях со всеми семьями командиров из оклада содержания по последней должности до направления в штрафной батальон. После окончания Великой Отечественной войны все штрафные подразделения в Красной Армии были расформированы.



Однако штрафные части в Красной Армии вовсе не были отрядами смертников. Оттуда вполне можно было вернуться героем. Штрафной батальон, 1943 год. Дмитрий Бальтерманц

Тема штрафных частей Красной Армии, состоявших из провинившихся военнослужащих, является одной из самых мифологизированных в истории Второй мировой войны. Широко распространено мнение, что штрафники были «пушечным мясом» для советского командования. Плохо вооруженных и подгоняемых пулеметами заградотрядов НКВД, их якобы бросали на верную смерть в пекло безнадежных боев или на минные поля противника, чтобы, пожертвовав собой, они открыли путь танкам.

На самом деле, штрафные роты и батальоны отнюдь не были отрядами смертников, которые «искупить свою вину кровью» могли лишь ценой своих жизней. Большую часть времени они сражались плечом к плечу с регулярными частями. При этом выполнение самых опасных заданий действительно нередко поручали именно им.

Временное наказание Архивное фото

Само создание штрафных частей летом 1942 года имело целью повысить воинскую дисциплину в Красной Армии. В тот тяжелый период войны советские войска, неся огромные потери, отступали (порой хаотично) к Сталинграду и Кавказу.

Существовал длинный перечень проступков, за которые можно было попасть в штрафные части: трусость в бою, дезертирство, небрежное отношение к вверенной военной технике, саботаж, пьянство и многое другое. Штрафники лишались своих званий, медалей и орденов. В своих новых подразделениях они могли стать младшими командирами, но старших им назначали из регулярных частей, при этом — лучших из них. Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Предельный срок службы в штрафниках для провинившегося военнослужащего составлял три месяца. По их истечении он восстанавливался в звании, ему возвращали награды и направляли в регулярную часть.

Существовала возможность покинуть ряды штрафных частей еще раньше. Для этого можно было как получить ранение в бою, так и проявить в ходе него мужество и храбрость. Отличившиеся штрафники нередко получали награды, а кто-то даже становился Героем Советского Союза.

Подвиг Ермака

Лейтенант Владимир Ермак оказался в штрафном батальоне из-за преступной халатности. Он случайно нажал на курок во время чистки заряженного оружия и убил при этом проходящего мимо солдата. Герой Советского Союза Владимир Ермак. Архивное фото

Уже через десять дней после попадания в штрафники девятнадцатилетний Владимир совершил своей первый и последний подвиг. 19 июля 1943 года во время разведки боем под Ленинградом он закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота.

Командир 14-ого отдельного штурмового батальона майор Лесик представил Ермака к посмертному награждению орденом Красного Знамени. Не дожидаясь награждения, он почти сразу написал представление о присвоении ему звания Героя Советского Союза, что и было сделано 21 февраля 1944 года.

Бой 65-й штрафной роты

14 декабря 1943 года 65-я отдельная штрафная рота и учебный батальон 72-й гвардейской стрелковой дивизии ворвались в поселок Сотнинский Хутор в центральной Украине. Встретив ожесточенное сопротивление противника, им пришлось отойти. Однако группа из пятнадцати штрафников оказалась отрезанной от своих. Марк Марков-Гринберг/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В течение трех дней окруженные красноармейцы вели бой, сковывая силы немцев. 18 декабря советские войска осуществили наступление на поселок и, несмотря на неудачу, смогли вызволить штрафников.

По итогам боев около тридцати военнослужащих 65-й штрафной роты были переведены в регулярные части. Пятеро погибших штрафников были посмертно награждены орденами Отечественной войны I и II степеней.

Гибель роты Буниятова

14 января 1945 года в ходе боев в Польше 123-я отдельная штрафная рота под командованием капитана Зии Буниятова получила приказ захватить находящийся в немецком тылу мост через реку Пилица и не допустить его уничтожения противником. Командующий 5-й ударной армией Николай Берзарин (справа) вручает Золотую звезду Героя Советского Союза командиру 123-й штрафной роты Зие Буниятову. ТАСС

Преодолев несколько линий обороны, штрафники захватили мост и несколько суток удерживали его до подхода подкреплений. В итоге, потеряв до 90 процентов личного состава, рота обеспечила советским войскам успешный выход на оперативный простор в междуречье Вислы и Одера.

«В этом бою из 670 бойцов в живых остались 47. Скольких я похоронил тогда, сколько писем написал их близким! Всех оставшихся в живых наградили боевыми орденами. А мне 27 февраля 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза», — вспоминал Буниятов.

Штрафники Заполярья

Расположенный на самом севере СССР хребет Муста-Тунтури стал единственным участком советско-германского фронта, где противник был остановлен в первый день войны. На протяжении последующих лет линия фронта здесь не менялась. Бойцы 12-й бригады морской пехоты на марше через хребет Муста-Тунтури. Министерство обороны Российской Федерации

10 октября 1944 года советские войска начали масштабное наступление на созданные немцами на хребте оборонительные укрепления. 614-я отдельная штрафная рота (численность которой в 750 человек была сопоставима с батальоном) Северного флота атаковала позиции противника со стороны Баренцевого моря, отвлекая его от удара основных сил.

Пехотинцы карабкались вверх по отвесной стене через колючую проволоку под шквальным огнем пулеметов. Около 70 процентов личного состава роты погибло в ходе выполнения поставленной задачи.

Трое советских военнослужащих закрыли своими телами амбразуры вражеских дзотов во время боев за Муста-Тунтури. Одним из них был сержант Александр Данильченко — командир отделения взвода автоматчиков 614-й штрафной роты.

Через штрафбаты прошли многие известные впоследствии люди – часто их попадание туда было вызвано роковой глупой ошибкой или обыкновенной случайностью. Морис Семашко — источник: old.vecher.kz

Морис Семашко

Морис Семашко, будущий казахский писатель, происходил из семьи одесского бактериолога, которого чуть было не сделали «врагом народа», однако позже отпустили, потому что работа в бактериологической лаборатории консервного предприятия оказалась чрезвычайно важна для экономики. Во время войны молодой Семашко поступил в авиационное училище, откуда сразу попал в штрафную роту – он полетел на свидание с девушкой на служебном самолёте. Такая глупость стоила ему перспектив. Однако в 1944 году он был ранен, а согласно тогдашним положениям, раненые считались искупившими вину кровью и полностью восстанавливались в правах.



Семён Ария — источник: moskvichmag.ru

Семён Ария

Семён Львович Ария, впоследствии один из самых известных советских юристов, попал в штрафбат уже в ходе войны. Он был механиком танковых войск, однако однажды его танк был сломан, а впоследствии и вовсе утерян – его угнали немцы. Трибунал посчитал, что в этом есть вина Семёна Арии, поэтому его приговорили к 7 годам лагерей. Вскоре судимость была снята, но Ария ещё какое-то время оставался в армии, побывал во многих городах и странах Европы. Среди его клиентов в разные годы были Андрей Сахаров, Роман Кармен, Борис Березовский. Он прославился защитой диссидентов и евреев-отказников.



Михаил Иванович Сукнев

Михаил Сукнев

Начальством штрафников были обычные офицеры, которые должны были суметь одновременно и поладить со своими трудными подчинёнными, и держать их в порядке и дисциплине. Одним из таких был Михаил Иванович Сукнев – деревенского происхождения, закончил Свердловское пехотное училище. С октября 1943 года принял командование штрафным батальоном, об этом периоде оставил воспоминания – в частности, описывал подвиги, которые совершали бывшие заключённые. Оказалось, что люди, отвергнутые обществом, ещё могут быть полезными для него! После войны Сукнев работал в милиции, однако страстью всей его жизни с молодости осталось рисование. источник: yarodom.livejournal.com

Николай Винокур

Фельдшер штрафников Николай Винокур рассказывал, что эти бойцы никогда не носили касок, а к офицерам относились с уважением, не считали их конвоирами или надзирателями. Надо сказать, и офицеры платили им той же монетой, никогда не пренебрегали бывшими зеками, не напоминали им об их прошлом, шли в атаку в одной цепи. Он писал, что штрафники никогда не кричали «За Родину! За Сталина!» - им были чужды идеологические установки. В атаку «медвежатники» ходили с матом – атаки у них, надо сказать, получались весьма продуктивными. источник: kron-dm.ru

Тем не менее, некоторые штрафники после войны продолжили совершать преступления. Может быть, это было связано с тем, что в послевоенной жизни они не могли найти себе иного призвания, кроме как возвращения в криминальный мир. Другие же их однополчане, наоборот, восприняли штрафбат как позитивный опыт, который помог изменить жизнь к лучшему.

https://books.google.ru/books?id=e7TMK3c_uHkC&printsec=f...

https://dzen.ru/media/rusbeyond/podvigi-sovetskih-shtrafnyh-...

https://dzen.ru/a/Y30VLfd_FTJZZgCJ

https://topwar.ru/16166-v-ataku-idet-shtrafbat.html