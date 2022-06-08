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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6

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1970-е — 4    1970-е — 5
Продолжим...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 650 лет назад, 22 мая 1972 года, президент США Ричард Никсон прибыл в СССР с официальным визитом. Американского лидера сопровождала его супруга. Визит длился неделю, за это время были подписаны важные документы между США и Советским Союзом. Среди них – Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1).

На фотографии: чай в честь Патриции Никсон в Большом Кремлёвском дворце. На снимке (слева направо): Е. А. Подгорная, Патриция Никсон, В. П. Брежнева, Л. Д. Громыко и др. Май 1972 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6«И мне было восемнадцать!». Празднование Дня Победы в Москве. Фотограф Виктор Арсирий. 1973 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Валерий Щеколдин «Москва. 9 Мая, 1976»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 616.02.1976 с конвейера автозавода КамАЗ сошёл первый грузовик КамАЗ-5320
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Первые автомобили «КамАЗ-5320» на Красной площади – подарок Камского автомобилестроительного завода XXV съезду КПСС. Москва. Март 1976 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Позолоченная модель грузовика КАМАЗ для Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, подаренная ему в честь его 70-летия, в декабре 1976 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Настольная медаль Первые автомобили Камаз - Набережные Челны.

Февраль 1976 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Миллионный автомобиль «ЗИЛ-130» выпущенный в 1976 году.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6На заводе АЗЛК, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Фотография Н. Казакова. Тольятти. 1976 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Автобус ЛАЗ-965Н, он же Лазик, серийно производился с 1976 по 1991 годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6В 1976 году на трассу Riga Speedway вывели необычный автомобиль - дрэгстер «Top Fuel», созданный на базе кузова RAF-997.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Красная площадь, Москва, 1976 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Москва. 1976 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Молодой папа, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Ещё молодой папа, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6И ещё молодой папа, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Диалог в гастрономе, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Кондитер Ольга Брызгина демонстрирует шоколадные конфеты «Птичье молоко», 1976 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Москвичи  на площади Дзержинского изучают свежую прессу, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Телеоператор, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Это тоже спорт. Казань, 1976 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Трактора треста ХОРЕЗМВОДСТРОЙ на барханах Каракумской пустыни. К. Атаев, 1976 год. ТАССельхоз - Главные кадры
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Советская сборная по тяжёлой атлетике. 1976 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Разносчик чая. Баку, Азербайджанская ССР, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Инспектор дорожного надзора на Невском проспекте, 1976 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Дворник на Красной площади. 1976 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Бобровская молодежь. г. Бобров, Воронежская обл. 1976г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6В 1976 г. в Липецке произошло открытие первого из рыбных магазинов «Океан», фото из журнала «Советская торговля»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Анонс телепередач и премьера фильма "Ирония судьбы...". 1 января 1976 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Народы СССР. Карта из журнала National Geographic (США). 1976 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Подарочная папка для бумаг авторства художника Акимова Александра Александровича. «ХХ лет освоения Голодной степи». 1976 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Узбекистан - старое и новое - фотографа Всеволода Тарасевича, 1976 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Испытание на прочность, Киев, 1976 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Космическая АЗС около Сочи, 1976 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6«Викинг» на Марсе. Первый закат, наблюдаемый с поверхности планеты, 20 августа 1976 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Реставрация сапог Петра I из экспозиции Оружейной палаты. Москва. 1976 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Очередь в Дом Книги. Макулатура. Ленинград. 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 61976 год. Аналитическая справка КГБ о характере и причинах негативных проявлений среди учащейся и студенческой молодежи
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Сигнал из милиции трудовому коллективу о недопустимом поведении сотрудника В. Ф. Пермякова. 1976 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Горячие бублики на улице Чехова в Москве. 1976 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Последствия тарана самолётом Ан-2 жилого дома. Новосибирск, 26 сентября 1976 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Особенности Московской парковки, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Сборная СССР на церемонии открытия XII зимних Олимпийских игр. Инсбрук, Австрия, 4 февраля 1976 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Свадебное фото на фоне Усть-Илимской ГЭС, 1976 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Судно с автомобилями Лада в порту Росток (ГДР), 1976 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Москва.Строительство станции Ботанический сад. 1976-1977
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6В вагоне метро, Измайлово, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Трамвай, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Экспресс Москва-Ленинград, 1976 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6«Океан-209» собирало Минское ПТО «Горизонт» с 1976 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6В цехе холодильников завода ЗиЛ, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Пассажиры покидают борт реактивного авиалайнера Як-40 «Аэрофлот» с б-н СССР-87765. Аэропорт Толмачёво (Новосибирск), 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 617 февраля 1976 года принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании МТКК Буран
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6МиГ-25П сбежавшего лётчика Виктора Беленко перед посадкой в аэропорту Хакодате, Япония, 6 сентября 1976 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Индустриальный мир против постиндустриального - карикатура ещё 1977 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Шахматный турнир во дворе, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6В ГУМе. Москва, 1976 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Деревянный дом на улице Мира, Тобольск, 1976 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Саввинское подворье, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Москва, Проспект Буденного 1976 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Отдых в Строгино, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Перед парадом 1 мая, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Майский дождь на Петровке, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Ранняя зима, 1976
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Богородское. На заднем плане строительство корпусов 2-го Московского мединститута на улице Островитянова, 1973
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6На практике на Хлебозаводе в Москве, 1973
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Первые советские универсамы появились в Москве в 1970-е. Их радикальным отличием стал свободный доступ к продуктам, за что их тут же прозвали в народе «сам-бери».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6У станции метро «Университет», 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Московский двор. В районе Подкопаевского, Малого Ивановского и Хохловского переулков, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Плакат с биографиями большевичек Александры Коллонтай и Людмилы Сталь. 1972 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Плакат, СССР, 1977 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6«БАМ. Река Лена». Картина Сергея Якобчука. 1977 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 615 республик - 15 сестер! Концерт посвященный 60-и летию образования СССР
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Транспортировка самолёта Ил-18 на место будущей стоянки в парке. Свердловск, 1977 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Загорающие на крыше в Челябинске девушки. Фотограф Сергей Васильев. 1977 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Жара. В фонтане на проспекте Мира, 1977
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Бригада шахтеров пьет пиво во время отдыха. Игорь Костин, 1977 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6В Магаданской области 23 июня 1977 года в вечной мерзлоте были найдены останки мамонтёнка, названного впоследствии Димой
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Белые ночи. Свидание. Ленинград, 1977 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Встретимся у Большого театра, 1977
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6В рыбацком посёлке. Фотография М. Станкевича. 1977 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Выходные в Измайловском парке, 1977
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Дед Мороз участвует в новогодней фотосессии Ленинградского Дома моделей. Ленинград, 1977 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Москва, 1977
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 623 сентября 1977 года дом Ипатьева в Свердловске, где была казнена царская семья, был снесён по инициативе КГБ. Распоряжение исполнил Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6В городе Камень-на-Оби есть пожарная каланча, расписанная советскими символами к 60-летнему юбилею революции (1977 г.)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Вид с башни Кокуй на центр города Великий Новгород, 1977
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Москва. Строительство Центра международной торговли на Краснопресненской набережной  1977

Кишиневская Ромашка. Высота порядка 73 м. Дом построен в 1978-1986 годах:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Обложка журнала "Кругозор" за февраль 1978 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Москва. Гостиница Россия после сильного пожара  1977
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Москва. Ул. Горького. Праздничное оформление здания Центрального телеграфа. Празднование 60-летия Октября. 1977 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Станция техобслуживания на Варшавском шоссе, 1977
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Строительство эскалаторной части станции метро Горьковская (Тверская), 1977
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Автомобили пропускают паровоз. Город Харьков, Московский проспект. 1977 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Талон на бензин 1977 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Пассажиры садятся в маршрутное такси. 1977 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Очередь за колбасой. Фотограф Владимир Сергиенко. Москва, проезд Серова (Лубянский проезд). Сентябрь 1977 года.

Вот этот магазин помню очень хорошо, он рядом с выходом из метро, когда там продавали колбасу Микояноского завода, запах можно было почувствовать уже на выходе из метро...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Советское пиво. Тбилиси, Грузия, 1977 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Игроки в лотерею «Спринт». За 1977-1978 годы в СССР было продано 480 млн билетов лотереи «Спринт» с доходом около 100 млн рублей
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6«Смеющиеся женщины». СССР, Ульяновск, 1977 год. Автор фото Валерий Щеколдин
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Счастливый дождь. Молодожёны. Фотограф Валдис Браунс. 1977 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Абитуриент на экзамене в МАИ, 1977 год, Москва
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Нижнекамский шинный завод. 1977 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Девушки на стадионе Труд сдают нормативы ГТО по бегу. Город Чита. 1977 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Физрук. 1977
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Подводники-аквалангисты во время занятий в бассейне "Чайка", 1977
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Кинотеатр "Слава", Ленинград, 1977 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Новые кварталы Минска, 1977 год.

Бригада скорой помощи, Владимир Соколаев в Новокузнецке в мае 1978 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Вызов. Улица Покрышкина.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Попытка спасения от суицида.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Промывание желудка.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Отправка в больницу.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Приемное отделение. отравление снотворным.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6На станции скорой помощи, 1977 год, Москва
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Мерседес на улице Горького в Москве. 1977 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Туманное утро. Псков. 1977 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6Семейная пара прогуливается по ВДНХ, Москва, 1977 год

Внуки Галилея 1976
Камские ткачи

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Продолжение следует...

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