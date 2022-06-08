Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 6

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Продолжим...

50 лет назад, 22 мая 1972 года, президент США Ричард Никсон прибыл в СССР с официальным визитом. Американского лидера сопровождала его супруга. Визит длился неделю, за это время были подписаны важные документы между США и Советским Союзом. Среди них – Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1).

На фотографии: чай в честь Патриции Никсон в Большом Кремлёвском дворце. На снимке (слева направо): Е. А. Подгорная, Патриция Никсон, В. П. Брежнева, Л. Д. Громыко и др. Май 1972 года.

«И мне было восемнадцать!». Празднование Дня Победы в Москве. Фотограф Виктор Арсирий. 1973 год

Валерий Щеколдин «Москва. 9 Мая, 1976»

16.02.1976 с конвейера автозавода КамАЗ сошёл первый грузовик КамАЗ-5320

Первые автомобили «КамАЗ-5320» на Красной площади – подарок Камского автомобилестроительного завода XXV съезду КПСС. Москва. Март 1976 года

Позолоченная модель грузовика КАМАЗ для Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, подаренная ему в честь его 70-летия, в декабре 1976 года.

Настольная медаль Первые автомобили Камаз - Набережные Челны.

Февраль 1976 годаМиллионный автомобиль «ЗИЛ-130» выпущенный в 1976 году.На заводе АЗЛК, 1976Фотография Н. Казакова. Тольятти. 1976 год.Автобус ЛАЗ-965Н, он же Лазик, серийно производился с 1976 по 1991 годыВ 1976 году на трассу Riga Speedway вывели необычный автомобиль - дрэгстер «Top Fuel», созданный на базе кузова RAF-997.Красная площадь, Москва, 1976 год.Москва. 1976 годМолодой папа, 1976Ещё молодой папа, 1976И ещё молодой папа, 1976Диалог в гастрономе, 1976Кондитер Ольга Брызгина демонстрирует шоколадные конфеты «Птичье молоко», 1976 гМосквичи на площади Дзержинского изучают свежую прессу, 1976Телеоператор, 1976Это тоже спорт. Казань, 1976 год.Трактора треста ХОРЕЗМВОДСТРОЙ на барханах Каракумской пустыни. К. Атаев, 1976 год. ТАССельхоз - Главные кадрыСоветская сборная по тяжёлой атлетике. 1976 гРазносчик чая. Баку, Азербайджанская ССР, 1976Инспектор дорожного надзора на Невском проспекте, 1976 годДворник на Красной площади. 1976 г.Бобровская молодежь. г. Бобров, Воронежская обл. 1976г.В 1976 г. в Липецке произошло открытие первого из рыбных магазинов «Океан», фото из журнала «Советская торговля»Анонс телепередач и премьера фильма "Ирония судьбы...". 1 января 1976 годаНароды СССР. Карта из журнала National Geographic (США). 1976 годПодарочная папка для бумаг авторства художника Акимова Александра Александровича. «ХХ лет освоения Голодной степи». 1976 годУзбекистан - старое и новое - фотографа Всеволода Тарасевича, 1976 годИспытание на прочность, Киев, 1976 год.Космическая АЗС около Сочи, 1976 год.«Викинг» на Марсе. Первый закат, наблюдаемый с поверхности планеты, 20 августа 1976 годаРеставрация сапог Петра I из экспозиции Оружейной палаты. Москва. 1976 годОчередь в Дом Книги. Макулатура. Ленинград. 19761976 год. Аналитическая справка КГБ о характере и причинах негативных проявлений среди учащейся и студенческой молодежиСигнал из милиции трудовому коллективу о недопустимом поведении сотрудника В. Ф. Пермякова. 1976 г.Горячие бублики на улице Чехова в Москве. 1976 г.Последствия тарана самолётом Ан-2 жилого дома. Новосибирск, 26 сентября 1976 года.Особенности Московской парковки, 1976Сборная СССР на церемонии открытия XII зимних Олимпийских игр. Инсбрук, Австрия, 4 февраля 1976 года.Свадебное фото на фоне Усть-Илимской ГЭС, 1976 годСудно с автомобилями Лада в порту Росток (ГДР), 1976 годМосква.Строительство станции Ботанический сад. 1976-1977В вагоне метро, Измайлово, 1976Трамвай, 1976Экспресс Москва-Ленинград, 1976 год«Океан-209» собирало Минское ПТО «Горизонт» с 1976 годаВ цехе холодильников завода ЗиЛ, 1976Пассажиры покидают борт реактивного авиалайнера Як-40 «Аэрофлот» с б-н СССР-87765. Аэропорт Толмачёво (Новосибирск), 197617 февраля 1976 года принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании МТКК БуранМиГ-25П сбежавшего лётчика Виктора Беленко перед посадкой в аэропорту Хакодате, Япония, 6 сентября 1976 года.Индустриальный мир против постиндустриального - карикатура ещё 1977 годаШахматный турнир во дворе, 1976В ГУМе. Москва, 1976 год.Деревянный дом на улице Мира, Тобольск, 1976 годСаввинское подворье, 1976Москва, Проспект Буденного 1976 гОтдых в Строгино, 1976Перед парадом 1 мая, 1976Майский дождь на Петровке, 1976Ранняя зима, 1976Богородское. На заднем плане строительство корпусов 2-го Московского мединститута на улице Островитянова, 1973На практике на Хлебозаводе в Москве, 1973Первые советские универсамы появились в Москве в 1970-е. Их радикальным отличием стал свободный доступ к продуктам, за что их тут же прозвали в народе «сам-бери».У станции метро «Университет», 1970-еМосковский двор. В районе Подкопаевского, Малого Ивановского и Хохловского переулков, 1970-еПлакат с биографиями большевичек Александры Коллонтай и Людмилы Сталь. 1972 годПлакат, СССР, 1977 год.«БАМ. Река Лена». Картина Сергея Якобчука. 1977 год15 республик - 15 сестер! Концерт посвященный 60-и летию образования СССРТранспортировка самолёта Ил-18 на место будущей стоянки в парке. Свердловск, 1977 год.Загорающие на крыше в Челябинске девушки. Фотограф Сергей Васильев. 1977 годЖара. В фонтане на проспекте Мира, 1977Бригада шахтеров пьет пиво во время отдыха. Игорь Костин, 1977 годВ Магаданской области 23 июня 1977 года в вечной мерзлоте были найдены останки мамонтёнка, названного впоследствии ДимойБелые ночи. Свидание. Ленинград, 1977 г.Встретимся у Большого театра, 1977В рыбацком посёлке. Фотография М. Станкевича. 1977 год.Выходные в Измайловском парке, 1977Дед Мороз участвует в новогодней фотосессии Ленинградского Дома моделей. Ленинград, 1977 годМосква, 197723 сентября 1977 года дом Ипатьева в Свердловске, где была казнена царская семья, был снесён по инициативе КГБ. Распоряжение исполнил Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин.В городе Камень-на-Оби есть пожарная каланча, расписанная советскими символами к 60-летнему юбилею революции (1977 г.)Вид с башни Кокуй на центр города Великий Новгород, 1977Москва. Строительство Центра международной торговли на Краснопресненской набережной 1977

Кишиневская Ромашка. Высота порядка 73 м. Дом построен в 1978-1986 годах:













Обложка журнала "Кругозор" за февраль 1978 года.

Москва. Гостиница Россия после сильного пожара 1977

Москва. Ул. Горького. Праздничное оформление здания Центрального телеграфа. Празднование 60-летия Октября. 1977 г.

Станция техобслуживания на Варшавском шоссе, 1977

Строительство эскалаторной части станции метро Горьковская (Тверская), 1977

Автомобили пропускают паровоз. Город Харьков, Московский проспект. 1977 год

Талон на бензин 1977 год

Пассажиры садятся в маршрутное такси. 1977 год.

Очередь за колбасой. Фотограф Владимир Сергиенко. Москва, проезд Серова (Лубянский проезд). Сентябрь 1977 года.

Вот этот магазин помню очень хорошо, он рядом с выходом из метро, когда там продавали колбасу Микояноского завода, запах можно было почувствовать уже на выходе из метро...

Советское пиво. Тбилиси, Грузия, 1977 год

Игроки в лотерею «Спринт». За 1977-1978 годы в СССР было продано 480 млн билетов лотереи «Спринт» с доходом около 100 млн рублей

«Смеющиеся женщины». СССР, Ульяновск, 1977 год. Автор фото Валерий Щеколдин

Счастливый дождь. Молодожёны. Фотограф Валдис Браунс. 1977 год

Абитуриент на экзамене в МАИ, 1977 год, Москва

Нижнекамский шинный завод. 1977 год.

Девушки на стадионе Труд сдают нормативы ГТО по бегу. Город Чита. 1977 г

Физрук. 1977

Подводники-аквалангисты во время занятий в бассейне "Чайка", 1977

Кинотеатр "Слава", Ленинград, 1977 год

Новые кварталы Минска, 1977 год.

Бригада скорой помощи, Владимир Соколаев в Новокузнецке в мае 1978 года:

Вызов. Улица Покрышкина.

Попытка спасения от суицида.

Промывание желудка.

Отправка в больницу.

Приемное отделение. отравление снотворным.

На станции скорой помощи, 1977 год, Москва

Мерседес на улице Горького в Москве. 1977 год.

Туманное утро. Псков. 1977 год.

Семейная пара прогуливается по ВДНХ, Москва, 1977 год

Внуки Галилея 1976

Камские ткачи

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Продолжение следует...