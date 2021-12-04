Гений советской фантастики - Иван Ефремов

Про Беляева я уже писала. А теперь вспомним про еще одного замечательного писателя-фантаста. Иван Антонович Ефремов — всемирно известный советский писатель-фантаст, геолог, один из ведущих учёных-палеонтологов Советского Союза (зав. кафедрой низших позвоночных в Музее палеонтологии). Он обладал великолепной научной интуицией, в своих научно-фантастических рассказах предсказал открытие в Сибири алмазных копей и месторождений ртути. Высказал идеи о наличии в Космосе (кроме Земли) жизни, обосновал антропоморфную гипотезу, согласно которой эволюция ведет живую материю к разумной жизни в человекообразной форме. Иван Ефремов – носитель энциклопедических знаний, которым он нашёл прикладное применение в исторических и фантастических произведениях. Его книги стоят в одном ряду с трудами Айзека Азимова, Герберта Уэллса и Станислава Лема. Биография ученого и писателя не менее захватывающая, чем творчество. Согласно автобиографии и официальной биографии, Иван Антонович Ефремов родился 9 (22) апреля 1907 года в д. Вырица Царскосельского уезда. Однако, согласно записи в метрической книге церкви п. Суйда Гатчинского района Ленинградской области, значится дата 10 (23) апреля 1908 года – в юности Ефремов «добавил» себе год, чтобы раньше начать работать.

Для биографа И. А. Ефремова П. К. Чудинова данную выписку из архива делал историк В. Я. Никифоров. Иван Ефремов в детстве с отцом и братом Василием

Отец Ивана Ефремова – Антип Харитонович – из простого крестьянина выбился в купцы, получил чин титулярного советника, был арендатором Вырицкого лесопильного завода, на котором работали 17 человек. Земля, на которой стоял завод, была в собственности князей Витгенштейнов. Впоследствии Антип Ефремов создал собственное производство, занял видное положение среди местных земских деятелей и благотворителей и сменил имя на Антон. Ивану, сыну богатого предпринимателя, пришлось после 1917 года сменить отчество и стать Иваном Антоновичем, чтобы не привлекать внимание принадлежностью к зажиточному классу. В романе Ефремова «Лезвие бритвы» в числе действующих лиц значится некий князь Витгенштейн, имя которого было хорошо известно писателю с детских лет. И. Ефремов с матерью, братом и сестрой, 1914

Способности Ефремова проявились достаточно рано: в четыре года он научился читать, в шесть — познакомился с творчеством Жюля Верна и полюбил книги о землепроходцах, мореплавателях и учёных, книги по биологии, зоологии и теории эволюции. Ваня рано остался без родительской опеки — в 1914 году семья переехала в Бердянск, где он поступил в гимназию. Во время Октябрьской революции родители Ивана развелись, и в 1919 году мать с детьми перебралась в Херсон, вышла замуж за красного командира и уехала с ним, оставив детей тётке, которая вскоре умерла от тифа. Иван прибился к красноармейской автороте, с которой «сыном полка» дошёл до Перекопа. При бомбардировке Очакова Ефремов был контужен, с того времени начал немного заикаться. В 1921 году, демобилизовавшись, уехал в Петроград с твёрдым намерением учиться и, благодаря бескорыстной помощи учителей, экстерном – за два с половиной года – окончил школу. Учёбу приходилось совмещать с заработком на жизнь: работал грузчиком, пильщиком дров, помощником шофёра, затем шофёром в ночную смену. В 1923 году Ефремов сдал экзамены на штурмана каботажного плавания при Петроградских мореходных классах и, после окончания школы, весной 1924 года уехал на Дальний Восток, год проходил по Охотскому морю, а по возвращении в Ленинград, по протекции капитана Д. А. Лухманова, поступил на биологическое отделение ЛГУ . К палеонтологии Ефремов пришёл, познакомившись с академиком П. П. Сушкиным, который открыл для него эту науку и помог сделать в ней первые шаги.

С середины 1920-х годов прошёл с экспедициями огромные просторы Евразии, во время которых были собраны замечательные палеонтологические коллекции. В 19 лет совершил первое открытие — обнаружил останки ветлугазавра и стал вторым человеком в мире, которому это удалось. По результатам находок, в соавторстве с А. П. Быстровым опубликовал монографию по остеологии и анатомии эотриасового лабиринтодонта, за которую авторы впоследствии будут удостоены почётных дипломов Линнеевского общества (Англия). В первой половине 1930-х годов Ефремов участвовал в геологических экспедициях по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку: в 1931 году — начальник отряда Нижне-Амурской, 1932 и 1934 годах — Олёкмо-Тындинской и Верхне-Чарской геологических экспедиций. Некоторые эпизоды этих экспедиций вошли позже в его рассказы «Алмазная труба», «Тень минувшего», «Голец Подлунный». В 1935 году Иван Антонович экстерном с отличием закончил Ленинградский горный институт.

В том же году, по совокупности научных работ, Ефремову была присвоена степень кандидата биологических наук — раздел «Палеонтология». В это время Иван Антонович жил уже в Москве, поскольку туда переехал Палеонтологический институт В 33 года — в марте 1941 года — за работу «Фауна наземных позвоночных средних зон перми СССР» Ефремову была присвоена учёная степень «доктор биологических наук». С началом Отечественной войны, Иван Антонович был эвакуирован в Алма-Ату, а оттуда — во Фрунзе. В эвакуации перенёс тяжёлую форму лихорадки тифозного типа, которая надолго приковала Ефремова к постели и дала осложнение на сердце. Но именно вынужденное бездействие подвигло его к писательской деятельности. Впечатления о своих экспедициях Ефремов решил изложить уже не документально, в форме путеводного дневника, а в жанре рассказа, с сюжетом и элементами вымысла. Всего за год он публикует более десятка таких историй. Ефремов начал писать свои первые «рассказы о необыкновенном», в которых сочетается научная фантастика и приключения. В это время вышли: «Последний Марсель» и «Звездные корабли», «Путями старых горняков» и «Обсерватория Нур-и-Дешт», «Озеро горных духов» и «Бухта Радужных струй». В них он предсказал открытие алмазных месторождений в Якутии и голографию. В «Эллинском секрете» речь шла о таком понятии, как генная память. Во «Встрече над Тускаророй» автор размышлял над проблемой накопления «тяжёлой» воды в океанских глубинах. «Олгой-Хорхой» посвящен поискам гигантского червяка в недрах монгольских степей. А небольшой повестью «Катти Сарк» Ефремов повлиял на судьбу знаменитого парусника, по его словам, способствовал спасению легендарного парусника от забвения – после публикации рассказа в Англии, корабль перевели в категорию музея, отреставрировали и поставили на берегу Темзы, о чем писателю сообщили британские читатели. Так Иван Антонович начал свой путь в литературу. В те годы он создает свои первые масштабные произведения — историко-приключенческие повести с элементами фантастики «Путешествие Баурджеда» (издана 1949) и «На краю Ойкумены» (издана 1953), объединённые общим названием «Великая дуга». На материале Древнего Египта и Древней Греции, он ставит перед читателем вопросы морально-этического характера, трактуя с гуманистических позиций проблемы взаимоотношений власти и общества, войны и мира, науки и религии. Одновременно продолжал работать и как палеонтолог: разрабатывает новую отрасль знания, тафономию — учение о закономерности сохранения остатков ископаемых организмов в слоях осадочных пород. По сути, это гибрид двух наук, которым Иван Антонович посвятил всю жизнь – палеонтологии и геологии. Рукопись «Тафономия и геологическая летопись» была завершена в 1943 году, но опубликовать её удалось только в 1950 году. Академия наук разрешила публиковать «Тафономию» Ефремова лишь после того, как его экспедиции в Монголию принесли богатейший материал – несколько железнодорожных вагонов костей динозавров! Интересно, что за несколько месяцев до этого там же работала американская экспедиция, но никаких находок не сделала. Успех экспедиции дал «зеленый свет» его фундаментальной книге о тафономии и его науке, имеющей практическое применение и междисциплинарное теоретическое основание. Примечательно, что во многих американских учебниках и справочниках по палеонтологии Ефремова называют «отцом» современной палеонтологии, соединившим геологические и палеонтологические данные в единую науку. Признание новая отрасль получила лишь в 1970-е годы, но выводы своей науки Ефремову удалось применять ещё в 1946, 1948 и 1949 годах – во время экспедиции в пустыню Гоби, принёсшей богатейший материал. О экспедиции была написана документальная повесть «Дорога ветров».

За свою научную работу в 1952 году Ефремов был удостоен Сталинской премии II степени. В пустыне Гоби, в экспедиции за «костями дракона», у Ефремова родился замысел произведения о космическом будущем, о Великом Кольце миров Вселенной, о «ненасытных в подвиге» людях, подлинных человеческих отношениях и планете, превращённой жителями в цветущий сад. Таким стал роман «Туманность Андромеды», вышедший в 1957 году. Будущее, описанное в книге, коммунистическое — без частной собственности, рынка и профессиональных органов власти. Роман «Туманность Андромеды» стал наиболее глубоким и значимым произведением советской фантастики. Утопическое описание коммунистического общества будущего потрясало воображение читателей. Книгу экранизировали, и фильм оказал глубокое влияние на кинофантастику XX века. К примеру, имя Дар Ветер перекочевало в космическую оперу Джорджа Лукаса, трансформировавшись в имя главного злодея. В антиутопии «Час быка» Ефремов во многом предсказал современное общество потребления. Роман в КГБ сочли антисоветским и долгое время он не переиздавался. Однако, в итоге жизнь его оказалась даже более долгой, чем, вероятно, предполагал автор.

В книге группа исследователей с Земли прибыла на планету Торманс, которую ранее колонизировали земляне. Общество представляет собой подобие олигархического режима тоталитарного типа. Людей еще в детстве разделяют на касты — невежественную короткоживущую рабочую силу (кжи) и образованную почти бессмертную элиту (джи). Писалась история как аллюзия на смесь капитализма и коммунизма китайского типа (как раз в ту пору разошлись дороги СССР и КНР). Но из книги можно вычитать и эпоху застоя, и «лихие 90-е», и переписывание истории в угоду конъюнктуре. Он стал ответом на проблемы, возникшие перед страной к началу 1960-х годов, когда «осадный социализм» ушёл в прошлое и требовались новые подходы к управлению обществом, развитию наук о человеке, объединение всех людей в борьбе за ядерное разоружение и подлинный социализм. Всё это Ефремов и стремился показать в форме приключенческого романа «в несколько хаггардовском вкусе». В 1969 году в письме американскому коллеге писатель говорит о «взрыве безнравственности», за которым последует «величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры».

«Час быка» послужил источником вдохновения более широко известной книги – «Незнайке на Луне» Николая Носова. Описание капиталистического общества с его поляризацией верхов и низов получилось эталонным, а книга, по сути, популярно излагает идеи Ефремова для детей. Последний роман писателя посвящен эпохе Александра Македонского и вышел уже после его смерти. Он посвящён его жене, Таисии Юхневской, в котором автор попытался проследить, как ставились тогда те проблемы, решения которых он показал в произведениях о будущем. Исследования малоизвестных женских культов, сосредоточение внимания на внутреннем мире женщины и её роли для исторических судеб, размышления о генезисе культур и религий и их взаимодействии, поиск красоты и истины — всё это собрано в романе и показано в широком историческом контексте столкновения античной и восточной культуры.

"… На изгаженном, вытоптанном месте не вырастает любовь к своему народу, своему прошлому, воинскому мужеству и гражданской доблести. Забыв о своем славном прошлом, народ обращается в толпу оборванцев, жаждущих лишь набить брюхо и выпить вина!..." — Таис Афинская Вообще это история приключений легендарной афинской гетеры, основанная на реальных событиях и приправленная изрядной долей событий и имен выдуманных.

Его книги определили жизненный путь самых разных людей — от участников коммунарского движения и подвижников альтернативной педагогики до космонавтов. Его произведения переведены на многие языки, только в СССР и России издавались более 400 раз тиражом около 27 миллионов экземпляров, не считая дальнего и ближнего зарубежья. Так же Ефремовым написано около 200 научных работ: статей, рецензий, научных монографий. В своих книгах Иван Антонович показал как прошлое, так и возможное коммунистическое будущее человечества. Мировоззрение Ефремова замечательно своей цельностью, в нём палеонтолог-эволюционист дополняет социального мыслителя, психолога и писателя. От примитивных биологических форм к кострам палеолита, и далее, через собирание жемчужин мысли и красоты, создаваемых человеком во все эпохи, к построению справедливого общества. Основными источниками ефремовского мировоззрения были социалистическая мысль — диалектика марксизма, Н. Чернышевский, А. Богданов, Г. Уэллс; романтико-приключенческая литература — Г. Хаггард, А. Грин; русская поэзия Серебряного века — Николай Гумилёв, Максимилиан Волошин (эти поэты цитируются во многих произведениях. Л. Акопов. «Поэзия в произведениях И. А. Ефремова»); «Номогенез» биолога Льва Семёновича Берга; гуманистическая психология К. Роджерса и Э. Фромма; индийская философия; идеи русского космизма — К. Циолковского, В. Вернадского. Ефремов вполне может соперничать с Жюлем Верном и Артуром Кларком по количеству сбывшихся научных предсказаний. Например, он предсказал открытие богатейших алмазных залежей в Якутии. В 1954 году их первооткрыватели отправились проверить гипотезу Ефремова, прочитав о ней в рассказе «Алмазная труба». Трубка «Зарница» была открыта всего на 300 км южнее описываемых в рассказе мест.

Еще одно сбывшееся пророчество — открытие месторождения ртутных руд на южном Алтае. Описал он его в рассказе «Озеро горных духов». А в рассказе «Атолл Факаофо» он предсказал особенности поведения жидких кристаллов. В основу сюжета «Теней минувшего» легли фантазии Ивана о том, как в горных породах под определенным углом освещения отражаются события прошлого. Через 3 года нобелевский лауреат Денеш Габор теоретически обосновал эффект голографии.

Научно-фантастический этюд «Пять картин» Ефремов написал в поддержку художника Андрея Соколова, мастера космической тематики в живописи. По мотивам его полотна «Лифт в космос» Артуром Кларком придуман роман «Фонтаны рая».

В книге «Туманность Андромеды» Ефремов изложил принцип геостационарной орбиты и идею трехмерного телевидения. О повести «Сердце Змеи» Иван вспоминал как о кладези ошибок. Первая публикация не прошла надлежащую редактуру и вызвала немало возмущения у части читателей, подкованной в химии и анатомии.

Ефремов стал прототипом Фёдора Симеоновича Киврина в повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Заикающаяся манера его речи передана очень точно. Братья Стругацкие считали Ефремова своим учителем, многое в их творчестве (включая Мир Полудня) может быть понято лишь через призму диалога и полемики со взглядами советского фантаста. Иван Антонович был трижды женат. Сначала — на дочери академика АН УССР Н.И.Свитальского, исследователя рудных месторождений, на которых затем возвели знаменитый Магнитогорский металлургический комбинат, внучке капитана 2 ранга И.А. Матусевича, командира миноносца «Безупречный» — Ксении Свитальской (поговаривали, что из этого брака писатель стремился извлечь карьерную выгоду: героиня романа «Лезвие бритвы» Сима Металина списана как раз с Ксении). Но брак оказался недолгим. Затем — с 1936 года на Елене Дометьевне Конжуковой — известном учёным-палеонтологе (от их брака появился сын Аллан). После её смерти в 1961 году, Иван Антонович женился в 1962 году на Таисии Иосифовне Юхневской, с которой познакомился еще в 1950 году, когда та работала машинисткой в институте, а потом стала личным секретарем Ефремова, и прожил с ней последние 10 лет жизни. Иван Антонович с женой и сыном.

Несмотря на громкое имя, супруги жили скромно. Из материальных «излишеств» была только машина, которую Иван Антонович купил после получения Сталинской премии за научные изыскания. Писатель до последних дней оставался джентльменом, входящих в комнату женщин приветствовал стоя, подавал пальто даже девочкам. Иван Ефремов и его сын Аллан

Умер Иван Антонович Ефремов 5 октября 1972 года на 65-м году жизни от сердечной недостаточности. Он не дожил до окончания публикации романа «Таис Афинская», посвящённого жене и другу Таисии. Тело усопшего на 2-ой день кремировали, и этот факт почему-то вызвал подозрение у КГБ. Через месяц после похорон, 11 человек с Лубянской площади обыскали квартиру писателя, в том числе, прошлись по потолку и стенам металлоискателем. По факту его смерти в КГБ СССР было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено только 4 марта 1974 года. В чём подозревали Ефремова, так и осталось неизвестным. Но до 70-х годов сочинения Ивана Антоновича не публиковались, а имя в научных кругах упоминалось лишь шёпотом. Существуют сведения, что писатель и его жена подозревались в шпионаже в пользу Великобритании. Иван Ефремов и его жена Таисия

Прах Ивана Ефремова был захоронен на кладбище в Комарово, под Санкт-Петербургом. На могиле установлена базальтовая плита, а на ней — многогранник из минерала лабрадорит с высеченными именем и датами рождения и смерти. Некролог был опубликовал в еженедельнике «Литературная газета» среди четырех небольших некрологов на внутренних полосах. Однако, весть о смерти писателя распространилась стремительно. Но ещё много лет спустя в литературные редакции поступала масса писем для Ефремова от читателей, уверенных, что автор жив. Библиография И.А. Ефремова:

«Катти Сарк»,

«Встреча над Тускаророй»,

«Обсерватория Hур-и-Дешт»,

«Телевизор капитана Ганешина»,

«Звездные корабли»,

«Последний марсель»,

«Адское пламя»,

«На краю Ойкумены»,

«Бухта Радужных струй»,

«Атолл Факаофо»,

«Юрта Ворона»,

«Лезвие бритвы»,

«Туманность Андромеды»,

«Час Быка»,

«Таис Афинская» Награды И.А. Ефремова:

1945 — Орден Трудового Красного Знамени — за заслуги в палеонтологии;

1967 — Орден Трудового Красного Знамени — за заслуги в развитии советской литературы и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся;

Орден «Знак Почёта»;

1952 — Сталинская премия второй степени — за книгу «Тафономия и геологическая летопись».

И.А. Ефремов был членом Всесоюзное палеонтологическое общество, Московского Общества испытателей природы, Союза писателей СССР, Американского Общества палеонтологии позвоночных, Американскго географическое общество, почётным членом Лондонского Линнеевского общества.

Именем Ефремова названы: библиотека в посёлке Вырица, и улица там же; «Интегральный клуб фантастики, эвристики и прогностики Иван Ефремов» — старейший клуб в Восточной Европе, София, Болгария (создан в 1974 году и работает и сегодня); ежегодная литературная конференция «Ефремовские чтения» (проходит ежегодно в пос. Вырица; с 2009 года — также в Москве); литературная премия за вклад в развитие и пропаганду фантастики; малая планета (2269) Ефремиана (открыта 2 мая 1976 года астрономом Н. Черных); примитивный терапсид Ивантоза? вр (Ivantosaurus ensifer) — «Ивана Антоновича ящер» (открыт и назван П.К. Чудиновым в честь своего научного руководителя, И.А. Ефремова); минерал ефремовит; в 1978 году, в ходе встреч и литературных вечеров, в честь семидесятилетия со дня рождения И.А. Ефремова, посвящённые его памяти, возникла идея увековечить его имя в районе трассы БАМа, где он когда-то проводил исследования. 21 сентября 1978 года Постоянная междуведомственная комиссия по географическим названиям вынесла положительное решение по этому вопросу. В центре Усть-Нюкжи хотели установить памятник Ефремову. К инициативе присвоения имени Ефремова станции Усть-Нюкжа (ныне посёлок Юктали) присоединились также строители посёлка (комсомольцы строительно-монтажного поезда № 594), общественные организации и академики АН СССР В. В. Меннер и А. Л. Яншин. Однако решение этого вопроса почему-то затянулось. Последовавшая смерть Л.И. Брежнева и наступившая перестройка заставили об идее забыть. Скульптурный портрет Ивана Антоновича Ефремова. Скульптор А.И. Григорьев. Музей палеонтологии.



25 апреля 2017 года в Москве на доме №8 по Бол. Спасоглинищевский пер., где в 1935-1962 гг. жил Ефремов, была открыта мемориальная доска. В 2016 году ул. Краснодонская в Бердянске переименована в улицу Ивана Ефремова.25 апреля 2017 года в Москве на доме №8 по Бол. Спасоглинищевский пер., где в 1935-1962 гг. жил Ефремов, была открыта мемориальная доска.

Дом 4 на улице Губкина, в котором жил И. Ефремов с 1962 года до конца жизни

СТРАННЫЙ ОБЫСК



Как я уже говорила выше в биографии писателя-фантаста и профессора палеонтологии Ивана Ефремова до сих пор не раскрыта одна тайна. Умер он 5 октября 1972 года, а через месяц, 4 ноября, в его квартире органы КГБ провели многочасовой тщательный обыск. Что хотели найти? До сих пор неизвестно.

Но существуют версии, согласно которым писатель предстает то как английский шпион, то как агент... другой цивилизации.



- По свидетельству жены писателя Таисии Ефремовой, обыск начался с утра и закончился за полночь, проводили его одиннадцать сотрудников московского Управления КГБ, - рассказывает историк, доктор философии, заместитель председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров. - По протоколу, искали «идеологически вредную литературу». Однако вынесли из квартире совсем другое.



В перечне изъятого старые фотографии Ефремова и его друзей, письма его к жене и читателей, квитанции, «оранжевый тюбик с иностранными словами», образцы минералов, разборная трость, «металлическая палица из цветного металла», книга про Африку, «различные химические препараты в пузырьках и баночках», которые оказались гомеопатическими лекарствами. Всего - 41 предмет.



- Самое странное, что в поисках чего-то сотрудники КГБ прощупали все стены, потолки, полы металлоискателем, - продолжает Никита Васильевич. - На прямой же вопрос Таисиии, в чем обвиняется писатель, ответили: «Ни в чем, он уже покойник».



Однако обыск имел прискорбные последствия. Было приостановлено издание пятитомного собрания сочинений писателя - Ефремова не издавали до середины 1970-х годов. Даже не цитировали его в специальных трудах по палеонтологии, хотя Иван Антонович являлся основоположником целого научного направления.



За 8 лет, что прошли после смерти писателя, спецы Второй службы (контрразведки) Московского управления КГБ состряпали 40 томов(!) дела оперативной разработки против фантаста. На следы какого преступления вышли оперативники?



ВЕРСИЯ 1: АНГЛИЙСКИЙ РАЗВЕДЧИК



- Правда, что ходили слухи, будто бы что Ефремов - шпион?



- Гэбисты считали, что Иван Антонович, как минимум, это не тот человек, за кого себя выдает, - говорит доктор Петров. - Якобы он англичанин, на которого подменили настоящего Ефремова во время экспедиции в Монголию. Или еще раньше – в годы юности.



Шпионская версия, конечно же, ущербна. Представьте: подставной, тщательно законспирированный резидент - он же стоит дорого. Должен работать на очень высоком уровне. А Ефремов «внедрен» в рядовой, не секретный Институт палеонтологии. Хотя до войны он работал в геологии - отрасли, которая могла представлять интерес для иностранной разведки. В конце 1940-х, когда СССР занят созданием атомной бомбы, а геологи ищут урановую руду, - наш «британский резидент» исследует ископаемых позвоночных в пустыне Гоби. Нет, что-то не то.



Появление шпионской версии можно объяснить лишь одним: в конце 1960-х, поднимая престиж КГБ, новый его председатель Юрий Андропов породил шпионофобию, всюду искали иностранных агентов-нелегалов. Вот и Ефремова "нашли".



ВЕРСИЯ 2: ЖЕРТВА ОТРАВЛЕНИЯ



- Сама слышала однажды, что Ефремова убили...



- Было и такое подозрение. Дело в том, что при жизни за Иваном Антоновичем вели слежку оперативники. И один из них докладывал начальству: смерть писателя наступила в тот момент, когда «объект» вскрыл письмо, полученное им якобы из какого-то иностранного посольства. На основании этой справки было сделано следующее заключение: английская разведка, установив, что чекистское кольцо вокруг ее резидента замкнулось, убрала его, направив Ефремову письмо, обработанное сильнодействующим ядом.



Но только, по свидетельству жены Ефремова, тот скончался ночью в постели от очередного сердечного приступа. И в 1989 году в официальном письменном ответе Следственного отдела Московского управления КГБ подтвердили, что «возникшие подозрения о возможности его насильственной смерти не подтвердились».



ВЕРСИЯ 3: ЯРЫЙ АНТИСОВЕТЧИК



- В романе «Час быка» писатель порочит коммунистический образ жизни - наше светлое будущее. Может, он был тайным антисоветчиком?



- В 1970-м Ефремова, действительно, заподозрили в попытках иносказательно критиковать советскую действительность. Даже председатель КГБ Юрий Андропов 28 сентября 1970 года в письме в ЦК КПСС прямо пишет, что Ефремов в романе "Час быка" «под видом критики общественного строя на фантастической планете «Торман» клевещет на советскую действительность». Секретарь ЦК Петр Демичев, отвечавший тогда за идеологию и культуру, пригласил писателя на беседу. Попросил внести кое-какие правки в текст. И Ефремов согласился. Роман, в итоге, издали. А изымать из библиотек начали уже после таинственного обыска.



Так что дело было не в «Часе быка». И в диссидентском движении писатель не участвовал.



- Очевидно, что все три версии выглядят сомнительными. В чем же тогда причина странного обыска? Удалось ли найти какие-нибудь свидетельства, которые бы проясняли загадку?



- Да, я изучал документы по делу Ефремова, заведенному в Отделе по надзору за следствием в органах государственной безопасности Прокуратуры СССР. Но и они, на удивление, никак не проясняют тайну. 22 января 1973 года - почти через 4 месяца после того, как писатель скончался, следственный отдел Московского УКГБ возбудил уголовное дело по факту смерти Ефремова «в связи с неясностью причины смерти и для проверки его личности». Несколько раз следствие продлевали, и, наконец, прекратили 7 марта 1974 года «за отсутствием события преступления».



Если бы писателя всерьез подозревали в сотрудничестве с иностранными разведками, то в деле имелось бы прямое указание на сей счет. Там же были заявлены иные мотивы, включая «проверку личности». Будто бы Ефремов и в самом деле был «не тот, за кого себя выдавал».



Среди тысяч надзорных дел Прокуратуры СССР дело Ефремова - единственное, из которого неясно, на предмет чего оно заведено.



МНЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ



Председатель секции прозы Союза писателей Санкт-Петербурга, писатель Андрей Измайлов:



«В ОРГАНАХ СЧИТАЛИ: ВСЕ ФАНТАСТЫ - ЧЬИ-ТО АГЕНТЫ»



- Эту версию я услышал от ныне покойного Аркадия Стругацкого. По его словам, в конце 1960-х и начале 1970-х годов в двух организациях США - контрразведке и в армии были созданы учреждения, которые серьезно занимались «летающим тарелкам» и возможностью проникновения на Землю инопланетян.



Вот, что в свое время рассказал мне по этому поводу Аркадий Натанович: «У наших могла появиться аналогичная идея, - предполагал. - И тогда же у любителей фантастики родилась идея-фикс: мол, ведущие писатели-фантасты это агенты внеземных цивилизаций. Мы с братом получили не одно письмо про инопланетных шпионов. Можно себе представить, что вновь созданный отдел компетентных органов возглавил чрезвычайно романтически настроенный офицер, который поверил в абсурд «фантасты суть агенты». И потому за Ефремовым стали наблюдать. При жизни трогать боялись: бог знает, чего ждать от инопланетянина. А узнав о смерти, пришли в надежде что-нибудь найти.



Я ставлю себя на место гипотетического романтического офицера, и рассуждаю здраво: если Ефремов - агент внеземной цивилизации, то должно быть какое-то средство связи. Но как выглядит средство связи у цивилизации, обогнавшей нас лет на триста-четыреста, да еще и хорошенько замаскировавшей это средство?! Поэтому брали первое, что попалось. Потом, удовлетворенные тем, что взятое не есть искомое, все вернули».



И ведь в самом деле - все сходится: посмертный обыск, металлоискатель, изъятие химических препаратов. Они даже пытались вскрыть урну с прахом писателя, которая в ту пору хранилась дома. А на допросах все выспрашивали у его супруги, почему не проводилось вскрытие тела? Почему кремация, вопреки обычаю, последовала на второй день после смерти? Да и вообще как давно она знает мужа? Словно бы искали инопланетные артефакты и анатомические отличия замаскированного пришельца.



Кстати, если придерживаться внеземной версии, то и некоторые факты обычной, в общем-то, биографии писателя можно истолковать соответствующим образом. Например, вполне себе подозрительными выглядят его геологические изыскания и раскопки останков позвоночных. Или тяга к «черепам динозавров». Был такой рассказ у Ефремова, как палеонтологи в могильнике ящеров нашли череп инопланетянина.



В среде любителей фантастики авторитет Ефремова был велик, за ним прочно закрепилась слава человека, предвосхитившего некоторые научные открытия. Вспоминали в этой связи, например, о голографии. Все это в совокупности мистифицировало сотрудников органов, которые даже за довольно невинными событиями видели некие «тайные пружины», «влияние извне». При таком подходе писатель мог стать подозрительной или удобной для отработки теорий фигурой.



Разработчики версии "Ефремов-пришелец" даже своему прямому руководству не могли прямо сказать о «внеземных подозрениях». И доверить бумаге не осмеливались. От этого, возможно, и нет прямых доказательств связи писателя с инопланетянами. Их и не может быть.



МНЕНИЕ СЫНА ЕФРЕМОВА



ВОЗМОЖНО, БЫЛ ДОНОС



На международном симпозиуме «Иван Ефремов - ученый, мыслитель, писатель. Взгляд в 3-е тысячелетие. Предвиденья и прогнозы», прошедшем в Биоцентре РАН, сын писателя, геолог Аллан Ефремов, на вопрос «а был ли донос перед обыском?», ответил:

- Несомненно. Но кто именно точно написал, мы не знаем. Да, мы имеем определенные подозрения, но пока они не подтверждены, говорить, считаю, не имеем права.



Однако старший следователь по особо важным делам следственного отдела УКГБ при СМ СССР по г. Москве и Московской области подполковник Ришат Хабибуллин, проводивший обыск, уверял в беседе с журналистами, что доноса не было.



МНЕНИЕ ДРУГОГО СПЕЦИАЛИСТА



Физик, исследователь околонаучной мифологии Павел Полуян:



«АСТРАЛЬНЫЙ» ШПИОНАЖ БЫЛ ПРОДУКТИВНЕЕ РЕАЛЬНОГО»



- Иван Ефремов был не просто писатель, а геолог-палеонтолог, профессор, лауреат Сталинской премии. Помимо раскопок динозавров в пустыне Гоби, он участвовал в поиске руд, в том числе урана, – знал многое. Однажды опубликовал рассказ с описанием алмазного месторождения в Якутии – то есть раскрыл гостайну. Пришлось Ефремову доказывать «в органах», что описание дал по наитию – еще до того, как нашли там первый алмаз. Не утечка информации, а сбывшийся научный прогноз. И это не единичное его прозрение.



Не в этом ли причина? Возможно, секретные службы Советского Союза озаботились не шпионством, а очевидной загадкой: как писатель получает пророческую информацию? Например, в рассказе «Эллинский секрет» говорится о странных снах. Герой видит себя в древней Греции и узнает рецепт вещества, размягчающего слоновую кость, что позволяет создавать изделия поразительной утонченности. Объяснение: генная память – знания предков передаются потомкам, записанные в ДНК.



Позднее генная память превратилась у Ефремова в «ноосферу». Так геохимик Вернадский называл сферу деятельности разума. Но писатель-фантаст «ноосферу» отождествил с тем, что в индийской мифологии именуется «Небесные хроники Акаши». Это уже не гены, а некая геофизическая структура, которая записывает и хранит информацию о происходящем на планете Земля. Возможно, с таким «банком данных» и вступал писатель в контакт - получал из «ноосферы» картинки времен египетских фараонов, Александра Македонского и Таис Афинской.



Но откуда вообще берется информация о будущем, об инопланетных мирах и продвинутой сверхнауке? На этот вопрос писатель отвечает в романе «Туманность Андромеды». Там говорится про «Великое кольцо»: космос заполнен визуальной информацией, которую посылают с далеких звезд наши братья по разуму. В романе эти радиосигналы улавливаются спутниками. Но сделан намек и на другие контакты: героя книги во время эксперимента посещает видение инопланетянки, она изрекает: «Оффа алли кор!» Как будто Ефремов рассказывает о своем собственном опыте сверхчувственного восприятия.



Загадочные слова «оффа алли кор» до сих пор звучат как заклятье, и любители книг Ефремова призносят их, как секретный пароль. Но что означают эти слова - так никто и не догадался. Может, узнаем, когда действительно встреча двух космических цивилизаций произойдет?



Но многие обвиняли Ефремова в излишнем мистицизме. На такие нападки Ивану Антоновичу даже пришлось дать ответ в статье в «Комсомольской правде» 28 января 1968 года: «Во второй половине нашего века уже нельзя больше проводить знака равенства между мистикой и парапсихологическими явлениями». В 1962 году членкор АМН СССР Леонид Васильев издал книгу «Экспериментальные исследования мысленного внушения», а в Чехословакии как раз тогда прославился Станислав Гроф, создавший трансперсональную психологию с внетелесными путешествиями.



Понятно, что спецслужбы не могли не интересоваться такой «экстрасенсорикой»: вдруг «астральный» шпионаж окажется продуктивнее реального? Вероятно, именно этим объясняется столь пристальный интерес советских разведывательных органов к личности писателя Ефремова…



Тайна писателя-фантаста стала пеплом, что захоронен под странным каменным многогранником на Комаровском кладбище.



ИЗ ДОСЬЕ «КП»



Какие «предсказания» Ефремова сбылись?



В 1944 году в рассказе «Алмазная труба» писатель рассказал об открытии месторождения алмазов в Якутии. А в 1954 году, всего на 300 км южнее от описываемых в рассказе мест, было открыто первое якутское месторождение алмазов - трубка «Мир».



Открытие крупного месторождения ртутных руд на Южном Алтае — в рассказе «Озеро горных духов» (1943).



Голография — в рассказе «Тень минувшего» (1945).



Особенность поведения жидких кристаллов — в рассказе «Атолл Факаофо»(1944).



В романе «Туманность Андромеды» (1955): трехмерное телевидение с параболическим вогнутым экраном, геостационарный спутник, который всегда находится над одной точкой земной поверхности, и экзокостюм

А еще хотела бы привести интервью с писателем Юрием Медведевым. О неизвестном Ефремове, о том, что не вошло в биографические очерки, замолчано жесткой цензурой, рассказывал в беседе с корреспондентом Столетия лауреат Пушкинской премии писатель Юрий Медведев.

- Юрий Михайлович, вы автор многих статей о жизни и творчестве Ефремова, а также научно-популярного фильма о нем - "Оседлавший Дракона"; посвятили ему свою книгу "Капитан звездного океана". Вы тесно общались с Иваном Антоновичем на протяжении многих лет, о нем много написано и вами, и другими авторами. Но многое из жизни до сих пор замалчивается. Почему? - Представьте: середина 1930-х годов. Уже вырисовываются контуры будущей мировой войны. Вся геология СССР как пружина сжата в поисках стратегического сырья: нефти, алмазов (они еще пока не найдены), урана – ведь нужна атомная бомба, и она уже разрабатывается в тайных лабораториях; золота, которое обычно сопутствует урану, ртути – и Ефремов самородную ртуть нашел, что и описал в одном из своих рассказов.

И конечно, Иван Антонович был человеком государственных секретов. И подозреваю, что Сталинскую премию в 1952 году он получил не только за науку тафономию об особенностях захоронения ископаемых останков на миллионнолетней геологической шкале, довольно далекую от вызовов тогдашней современности, а за то, что открыл для страны. Архив Ефремова – нет, не домашний, а тот, что в государственных тайниках - необъятен. Я не думаю, что даже в ближайшие лет пятьдесят он будет нам весь открыт. Это невозможно по многим причинам.

Кстати, в этих же причинах кроется и загадка последних лет жизни и нежданного ухода Ефремова. Не зря через месяц после его смерти много часов подряд продолжался обыск в его квартире на улице Губкина, где двенадцать сотрудников соответствующих органов с ордером на дознание от Генерального прокурора "изучали" помещение при помощи спецаппаратуры, а у подъезда дома стояли автомобили с глушителями радиоволн. Мы не знаем, что искали эти люди, может быть, несданные записи и отчеты о каких-то экспедициях? Время раскрытия тайн ефремовской жизни только наступает.

Загадка Ивана Антоновича Ефремова – это загадка пророка: он, по существу, предсказал открытие месторождений алмазов в Якутии, изобретение голографии; он первый предположил, что рельеф дна мирового океана повторяет земную поверхность, открыл несколько кладбищ динозавров, объяснил механизм "генной памяти"... Будто некими озарениями, которыми снабжала его Вселенная, он смог это сделать. Этот Леонардо да Винчи XX века в себе сконцентрировал столь мощные силы, что от переизбытка их он проявился не только как путешественник и ученый, но и замечательный писатель. Это фигура необъятного интеллектуального потенциала.

Над ним всегда тяготело "проклятие" его социального происхождения. Он никогда не говорил даже мне, своему ученику, что отец его - крупнейший петербуржский купец-промышленник, владевший в Вырице, под Петербургом, собственной узкоколейкой для вывоза леса. Там же, в Вырице, где родился и провел детство Иван Антонович, отец на свои средства возвел огромный деревянный храм – и поныне звонят на нем колокола. Храм в Вырице

У отца был огромнейший дом в Питере, на Васильевском острове, многоэтажный, настоящий дворец.

Подробности я узнал уже много позже, исследуя происхождение Ивана Антоновича. Род их идет с Волги, от Макарьево-Желтоводского монастыря. Это центр русского старообрядчества. Там и поныне живут двухметровые гиганты, непьющие, некурящие. Из тех мест, где жили предки Ефремова, происходили и патриарх Никон, и мятежный его "супостат", как тогда говорили, Аввакум - люди, разломившие, по существу, в XVII веке Россию пополам... Поэтому не удивительно, что Иван Антонович – человек несгибаемой воли и, скажем так, несгибаемой родовой памяти, плюс – стать, выкованная столетиями. Дед Ивана Антоновича спокойно поднимал лошадь. Отец ходил с деревянной рогатиной на медведя. Сам он в молодые годы гнул подковы.

Уничтожить Ефремова только за то, что он сын купца, ничего не стоило. Отсюда и легко объяснимая смена им отчества. Ефремову приходилось спасаться от внимательного взора чекистов. Я думаю, что большую часть жизни он провел вдалеке от Питера и Москвы еще и поэтому.

- Тем не менее, когда читаешь научно-фантастические произведения Ефремова, складывается впечатление, что их автор искренне верил в светлое коммунистическое будущее и силой своего таланта пропагандировал его, в то время как официальная идеология на глазах коснела, становилась все менее популярной в советском обществе.

- Вопрос не столь прост. Иван Антонович в своем последнем романе "Час быка", изданном в самом конце его жизни, и особенно в романе "Лезвие бритвы" поставил невеселый диагноз всей земной цивилизации (что мы сегодня воочию и наблюдаем - прим.). Он искал образец идеального социального устройства. И действительно всерьез полагал, что только будущее коммунистическое общество сделает всех поголовно счастливыми. В конце концов, история коммунистических идеалов уходит в глубь тысячелетий, в древний Китай, к воззрениям Платона, Пифагора, Аполлония Тианского и Плотина. А Томас Мор с его гениальной "Утопией", а Кампанелла с "Городом Солнца"! А Морелли, Жан Мелье, Бабёф, Роберт Оуэн, наконец, Этьен Кабэ! В принципе, сама идея планеты, управляемой разумными технократами, планеты, где не искорежена природа, где царит равенство людей – эта идея привлекала многие светлые умы. Иван Антонович искал возможность научить нас, землян, некоторым основам благородного отношения друг к другу, к природе, азам выживания, чтобы корабль, летящий в звездной вечности, с ограниченными ресурсами, смог тысячелетия пребывать в благоденствии. Он так понимал коммунизм. Что же касается некоторых словесных формулировок, может быть, даже решенных по-газетному, в лоб, то это я отношу к следам пыток духовных, которые он испытывал со стороны цензуры. Я не раз был тому свидетелем. В "Часе быка" ему "услужливые" редакторы, даже на уровне заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, диктовали, а то и вписывали некоторые фрагменты. И он их намеренно не перефразировал. Это была его плата за возможность опубликовать пророческий роман. А то, что общество не прислушалось к его проницательному взгляду в будущее – это наша беда.

Да и сейчас мы мучаемся на самом дне воронки инферно, социального ада, как называл это состояние общества Ефремов. Результат – вымирание по миллиону россиян в год. Не только мы уничтожаем природу, но и она нас начинает уничтожать. Мы перешли некую страшную грань, и самое главное, до этого ее перешли обманщики-ученые, и об этом он пишет в "Часе быка" - когда почти никто не встает на защиту матери-Земли. Сейчас в полном забытьи наука о нашем будущем выживании. Мы заедаем хлеб грядущего, обворовываем внуков и правнуков. Мы достаем из многокилометровых глубин нефть, газ, и вместе с этим - неведомые бактерии, которым миллионы лет. Отсюда эпидемии невиданных ранее болезней. Мы пренебрегли заветами Ефремова об ответственности, самоограничении цивилизации. Ответственность, в том числе, ученых за свои труды. А самое главное – осознание учеными, что зарабатывание денег на обмане власть предержащих, разработка неких проектов, которые заведомо не могут осуществиться – у нас таких случаев с хрущевских времен много было – ведут к катастрофе. Иван Антонович еще в 1965 году в беседе со мной высказал идею, в которую я не поверил, и которую не сразу осознал. Он сказал: величайшее несчастье России в том, что слишком много на территории страны полезных ископаемых. Вот в Японии нет полезных ископаемых, и это государство скоро будет на первом месте по производительности труда. Так оно и произошло. У нас же переизбыток нефти, газа, леса, цветных металлов "отбил руки" у рабочего человека. Мы себя окружили этим инферно, от того взрываются заводы, обрушиваются крыши бассейнов. Мы вступили в мир ежедневных катастроф. У нас есть МЧС. А нам нужны хорошие работники. И неравенство, в которое мы погрузились – это страшная язва, нас разъедающая.

- Какую альтернативу этому "инферно" можно найти в наследии Ефремова?

- Во главу угла Иван Антонович ставил образование, просвещение, заботу о здоровье молодого поколения, - это, считал он, может быть основой будущего.

- А как Вы оцениваете некоторые достаточно спорные взгляды Ефремова, его, например, рассуждения об изначальном антигуманизме авраамических религий, в том числе христианства, противопоставление их языческим религиям Эллады и Индии, своеобразные выводы о "тантрической" морали взамен христианской?

- Думать, что Иван Антонович был зациклен на критике авраамических религий, неправильно. В "Часе быка" он упоминает жестокие эпизоды Библии, но также описывает, как римские императоры услаждали свой народ, отдавая на растерзание зверям младенцев и женщин. Я не думаю, что Иван Антонович противопоставлял светлую Христову религию античному миру. Однако он не скрывал, что каждому образованному человеку было бы неплохо прочитать, скажем, двухтомник Ли "История инквизиции". Однако, пять миллионов протоколов судебных процессов, проведенных в средневековой Европе, хранятся в Ватикане, - в отличие от многих уничтоженных архивов советской инквизиции. Тот сатанизм, который воцарился в Европе, ни понять, ни отменить невозможно. И у нас раскол на старообрядцев и никониан тоже принес неисчислимые бедствия. Нельзя сказать, что Иван Антонович неаккуратно восхвалял одну религию или умонастроение и ополчался на иные. Другое дело, он как ученый и философ был беспощаден к тем негативным явлениям, которые не позволяют привести человечество к процветанию, как о том мечтали лучшие умы. Он видел ямы и пропасти, которые были на пути цивилизации, и не желал их замалчивать. Он составлял печальный список всеобщих горестей и бед, далеко не полный, для того, чтобы читатель понял, что нельзя спускаться ни на ступеньку, выкарабкиваясь из инферно. Но мы вступили в это силовое поле негодяйства, и усилия тех, кто хочет исцелить наш рассудок, это усилия меньшинства. Но очень часто прорыв в мировых процессах совершает именно меньшинство.

- В романе "Таис Афинская" героиней сделал блудницу, в "Лезвии бритвы" наставлял на "путь Тантры"… Сегодня мы видим, что этот путь привел не к гармоническому развитию личности, а к "тантра-салонам", проще говоря, полуподпольным борделям!

- Я думаю, образ Таис - это игра воображения, направленная на гармонизацию, умиротворение плоти, попытка объяснить, что взаимоотношения мужчины и женщины – это не только звериные объятия. Это волшебная игра, и в той же Древней Индии, судя по "Камасутре" и другим памятникам, конечно, искусство любви было поставлено на неведомую нам высоту. Другое дело, что Иван Антонович, может быть, не предполагал, что тупицы и лоботрясы захотят его провозгласить духовным адептом возрождения такого пристрастного отношения к либидо.

- А разве он не придерживался материалистического мировоззрения, как о том утверждал устами своих литературных героев-протагонистов?

- Не совсем. Скажем так, Ефремов верил, что космос живой. Вот одно из представлений Ивана Антоновича о сущности жизни, развивающее взгляды древних ариев. В космосе, в его необъятных пределах, существует некая спиральная линза, где находятся ростки, зерна, монады родившихся и уже прошедших земной путь. Не зря же говорили древние эллины: мертвые там, где и нерожденные. И вот по велению то ли Конструктора Вселенной, то ли другого божества, или совета богов, или генератора случайных чисел – но по какой-то причине вдруг живое зернышко проливается светом, дождем на землю. Когда в женском лоне, в этом океане матки, девять месяцев оно прорастает, уже тогда будущий человек принимает решение: он может стать композитором, милиционером, геологом. Но если у него слабая воля, слабый жизненный тонус, то могут вмешаться посторонние силы: человек может не выполнить свой долг, может быть, как слеза, смахнут с поверхности Земли. Если человек сильный, и следует своему назначению - он в полной мере воплотится. Но бывает так, что человек принимает некое решение, спонтанное, бессловесное, и его предназначение, опять же, по воле генератора случайных чисел, может измениться. Так, скажем, замечательный врач Михаил Афанасьевич Булгаков становится великим писателем. Вот примерно такое представление о сущности всего живого проповедовал Иван Антонович. Его кредо: живи, не совершай дурных поступков, даже в мыслях. Не можешь - не обещай. Не просят – не предлагай. Будь милостив ко всему живущему.

- Иван Антонович Ефремов – один из крупнейших мировых писателей-фантастов. Почему тот жанр – научная фантастика – который он поставил на небывалую высоту, пережил свой расцвет в 1960-70-годы и ныне угас, выродившись в низкопробное развлекательное чтиво?

- Триумф научной фантастики был вызван технологическим и научным прорывом той эпохи: взрывом атомной бомбы в Хиросиме и успехами ракетостроения, - явлениями поистине неземными. Я наблюдал и водородный взрыв, и старты ракет – это запредельное нечто, не улавливаемое нашими земными рецепторами! Это другая, космогоническая, сущность. Можно назвать ее дьяволом или ангелом, но это что-то непознаваемое. Вот эти два явления, и еще приходящая в ту пору компьютерная идеология, и вызвали к жизни проекцию этих неземных ощущений в литературе. Возник интерес к двум важнейшим темам: космосу и далекому будущему. А потом вдруг выяснилось, что прорыв в космос – это порхание бабочки или стрекозы вокруг детского мячика под названием Земля. Что водородная бомба не может стать водородной электростанцией. Что компьютер не спасение для земного шара тоже, он не может всех накормить. Отсюда разочарование и отторжение самой мысли, что наука может что-либо сделать для будущего. Слишком много ученые обманывали правителей, о чем писал сам Ефремов в романе-предупреждении "Час быка". И теперь наука у разбитого корыта. А вслед за ней и научная фантастика.

Можно ли надеяться на возрождение этого жанра? Как говорят японцы, сад под ноябрьскими ветрами и дождями - все тот же цветущий майский сад. Я надеюсь, что в этом волновом движении уже близко время, когда снова появятся Ефремовы, Брэдбери и Шекли. Возможно, нас еще ждет взлет научной фантастики, вслед за которым воспрянет и наука. Если, конечно, все еще будет плодоносить земной сад…

http://cosmoforum.ucoz.ru/forum/6-32-24768-16-1349684720

http://www.stoletie.ru/russkiiy_proekt/ivan_efremov_ne_mozhesh__ne_obescha.htm



http://back-in-ussr.com/2019/04/geniy-sovetskoy-fantastiki---ivan-efremov.htm

https://knigi.mirtesen.ru/blog/43139859187/Geniy-sovetskoy-f...

https://fishki.net/2960424-ivan-efremov.html

http://www.i-efremov.ru/

https://24smi.org/celebrity/32025-ivan-efremov.html

https://zen.yandex.ru/media/izdatelstvoast/interesnye-fakty-...

https://news-life.org/berdyansk/197921032/

https://sergej-manit.livejournal.com/1175450.html