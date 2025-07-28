Его боялись немцы! Что бы сказал не выдуманный герой Украины о бандеровщине

Очень трудно писать об этом человеке. К счастью, о нем много и написано и снято. Но все-таки попробуем.В начале XXI века Украина сотворила себе кумиров из мародёров, насильников и убийц, состоявших в Украинской повстанческой армии. Трусы и подонки, способные выполнять лишь карательные функции, убивать «жидов, москалей и коммунистов», возведены в статус «героев нации».
Можно было бы просто сказать — «какая нация, такие и герои». Но это было бы несправедливо по отношению к Украине, ибо эта земля подарила миру немало настоящих воинов и просто Людей с большой буквы.На Байковом кладбище Киева спит вечным сном человек, ставший легендой при жизни, человек, одно имя которого наводило ужас на гитлеровцев — Сидор Артемьевич КовпакПамятник Сидору Ковпаку в Киеве. Фото: РИА Новости
В 11 лет Сидора забрали «за харчи» служить в лавку. После работы он убегал к окнам соседней школы и слушал, что рассказывают детям на уроках. Узнав об этом, хозяин лавки решил вырастить себе хорошего помощника и договорился о том, что после работы мальчик будет официально посещать уроки.
Когда Сидор подрос, хозяин сделал его приказчиком. Важную роль в жизни молодого человека сыграл сын лавочника, который дал Ковпаку почитать социалистическую брошюру, оказавшую впоследствии серьёзное влияние на его мировоззрение.
Вернувшись после Октябрьской революции на родину, Ковпак обнаружил, что война идёт за ним по пятам — красные и белые сошлись не на жизнь, а на смерть.
После Февральской революции полк, в котором служил Ковпак, был распущен, и Сидор вернулся домой. В это время местные кулаки пытались организовать в селе «комитет» от имени киевской Центральной рады. Ковпак собрал из бывших фронтовиков партизанский отряд, разогнал «комитет» и объявил в Котельве советскую власть, после чего снова ушёл на фронт — уже в составе Красной армии.
И здесь Ковпак собрал свой первый партизанский отряд, с которым стал громить деникинцев, а заодно, по старой памяти, и германцев, оккупировавших Украину.
«Нужно сказать, что путь Ковпака в Гражданскую войну был характерен для многих его земляков. 700 тыс. украинцев сражались тогда в рядах Красной армии. Для сравнения: во всех остальных вооружённых формированиях — Петлюры, Скоропадского и других подобных — воевали всего 100 тыс. жителей Украины, причём половина из этих 100 тыс. были выходцами с территории, которая ранее входила в состав Австро-Венгрии. Жители Украины, вопреки разговорам, которые идут в Киеве сегодня, осознанно и очень активно поддержали тогда советскую власть», — рассказал историк и писатель Александр Колпакиди.
Ковпак через 11 лет дошёл до должности председателя Путивльского горисполкома Сумской области Украинской ССР.
Когда стало ясно, что Сумская область будет оккупирована нацистами, председатель Путивльского горисполкома подготовил запасы провианта, тёплой одежды и взрывчатки, которые спрятал в 132 ямах вокруг города. Спокойно организовав эвакуацию Путивля, Ковпак с группой товарищей ушли в лес. Всего за несколько дней из ушедших вместе с ним в леса путивльских активистов и разведчиков-окруженцев Ковпак создал ядро будущего отряда.
Вскоре к его отряду стали присоединяться выходящие из окружения красноармейцы и отдельные группы партизан. Народные мстители под руководством Ковпака начали свою деятельность с организации подрывов немецкой техники на дорогах. Сначала у них не было детонаторов, поэтому для осуществления диверсий против захватчиков приходилось с риском для жизни пополнять свои запасы на минных полях.
Несколько месяцев партизаны действовали без связи с Большой землёй, не знали даже, что гитлеровцы вышли к Москве. Отправить отчёты и установить связь с центром удалось, только отправив бойца с пограничниками, которые из тыла врага прорывались через линию фронта к своим.
По словам историка, бойцы Ковпака долго не задерживались на одном месте. Нанеся удар по врагу, они отходили в лес и быстро меняли место дислокации. Захватывая трофеи, вооружали местное население и привлекали его к партизанской деятельности. Мародёры согласно приказу Ковпака подлежали расстрелу.
Над захваченными полицаями, причастными к издевательствам над своими земляками, партизаны проводили суды. Если люди рассказывали, что коллаборационист попал на службу к гитлеровцам не по своей воле и никого не обидел, то его отпускали. Если же он служил нацистам осознанно, приговор был однозначным — расстрел.
Главным отличием отряда Ковпака от многих других партизанских соединений было, как ни парадоксально, практически полное отсутствие партизанщины. У ковпаковцев царила железная дисциплина, каждая группа знала свой манёвр и действия при внезапном нападении противника. Ковпак был настоящим асом скрытного перемещения, неожиданно для гитлеровцев появляясь то здесь, то там, дезориентируя врага, нанося молниеносные и сокрушительные удары.
В конце ноября 1941 года гитлеровское командование почувствовало, что район Путивля оно практически не контролирует. Громкие акции партизан изменили и отношение местного населения, которое стало смотреть на оккупантов едва ли не с насмешкой — мол, разве вы тут власть? Настоящая власть — в лесу!
Идёт Ковпак!
Раздражённые немцы блокировали Спадащанский лес, ставший главной базой партизан, и бросили большие силы на их разгром. Оценив ситуацию, Ковпак принял решение прорваться из леса и уйти в рейд.
Партизанское соединение Ковпака стремительно разрасталось. Когда он шёл с боями по тылам противника по Сумской, Курской, Орловской и Брянской областям, к нему присоединялись всё новые и новые группы. Соединение Ковпака превратилось в настоящую партизанскую армию.
В начале 1942 года партизаны Ковпака передислоцировались на окраину брянских лесов, в самое северное село Украины — Старую Гуту. В апреле у них появилась долгожданная рация и возможность регулярно выходить на связь с центром. Весной 196 бойцов отряда были награждены орденами и медалями, а Ковпак и ещё три командира отрядов — золотыми звёздами Героя Советского Союза.
18 мая 1942 года Сидор Ковпак был удостоен звания Героя Советского Союза.
В августе 1942-го Ковпака вызвали в Москву, где он участвовал в совещаниях Центрального штаба партизанского движения и лично встречался с Иосифом Сталиным. Руководство страны интересовал богатый опыт Ковпака в организации рейдов по тылам противника.
Перед партизанским Дедом (так Ковпака звали соратники) была поставлена сложная задача — организовать рейд на правый берег Днепра. И отряд с ней блестяще справился, нанеся серию болезненных ударов по гитлеровцам там, где они этого совершенно не ожидали.
Из брянских лесов партизаны Ковпака прошли с боями несколько тысяч километров по Гомельской, Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областям. Впереди них уже катилась партизанская слава, обраставшая легендами. Говорили, что сам Ковпак — огромный бородатый силач, ударом кулака убивающий 10 фашистов за раз, что в его распоряжении танки, пушки, самолёты и даже катюши и что его боится лично Гитлер.
Гитлер не Гитлер, но нацисты калибром поменьше действительно боялись. На полицаев и немецкие гарнизоны новость «Идёт Ковпак!» действовала деморализующе. От встречи с его партизанами старались уклониться любым путём, ибо ничего хорошего она не сулила.
В апреле 1943 года Сидору Ковпаку было присвоено звание «генерал-майор». Так у партизанской армии появился самый настоящий генерал.
«Прежде чем зайти в Божий храм, подумай, как из него выйти».
Про обеспечение соединения всем необходимым лаконично и немного издевательски говорил:
«Мой поставщик — Гитлер».
В легендарный рейд Сумское партизанское соединение выступило 12 июня 1943 г. с территории Житомирской области (от села Милошевичи, что на украинско-белорусской границе), примерно за месяц до начала Курской битвы. Всего свыше полутора тысяч бойцов. В своем дневнике Сидор Артемьевич Ковпак укажет даже национальный состав отправившихся в Карпатский рейд: русских — 684, украинцев — 598, белорусов — 405, других национальностей — 197, неподданных СССР — 19. Перед ковпаковцами стояла задача нанести удар по тыловым коммуникациям врага, организовать диверсии на нефтепромыслах Галиции.
15 июня партизаны пересекли железную дорогу Сарны — Лунинец.
20 июня соединение Ковпака вступит в контакт с отрядом другого знаменитого партизанского командира Дмитрия Медведева. Встреча будет сопровождаться инцидентом: ковпаковцы и медведевцы приняли друг друга за гитлеровцев и открыли огонь. В дальнейшем «Победители» — отряд, которым командовал Герой Советского Союза Медведев окажет посильную помощь соединению Ковпака, прежде всего разведданными. В дневнике Ковпак даже упоминает легендарного советского разведчика Николая Кузнецова (хотя и не называет его фамилии, очевидно, она ему была неизвестна): «представитель Медведева, который работает т(айным) а(гентом) в Ровно в роли гвардии офицера, имеет 2 креста и несколько ранений, получил разрешение на свидание с Кохом. Кох расспрашивал, как дела на фронте, настроение солдат, за что он получил кресты и т. д. Генералы, присутствовавшие при этой беседе, слушали вранье нашего человека, а потом пожимали ему руки. Он разговаривал на чистом немецком языке, а блеску его вида мог бы позавидовать любой немецкой офицер».
21 июня ковпаковцы форсировали реку Случь. В ночь с 24-го на 25 июня соединение пересекло шоссейную дорогу Костополь — Александрия и железную дорогу Сарны — Ровно на переезде Гура-Каменка. Все переходы сопровождаются диверсиями на коммуникациях противника.
Надо отметить, что каждый переход железной или шоссейной дороги, форсирование реки — это в высшей степени опасное и сложное мероприятие для партизанской колонны длиной до 10 км! Но благодаря огромному опыту партизанской борьбы, в т. ч. руководства крупными партизанскими формированиями, Ковпаку удается водить свои десятикилометровые колонны под носом у противника.
Марш
В книге воспоминаний «От Путивля до Карпат» Сидор Артемьевич пояснит секрет своего успеха:
«Выйдя из лесов и болот южного Полесья в поля Западной Украины, мы должны были пройти три области — Ровенскую, Тарнопольскую и Станиславскую, форсировать несколько больших рек, пересечь до десятка железных дорог. Может ли партизанская колонна, растягивающаяся по дороге на 8—10 километров, совершить такой марш скрытно, не обнаружив себя?
За время маневренных действий у нас постепенно выработались свои железные законы партизанского марша. Выступать в поход с наступлением темноты, а при дневном свете отдыхать в лесу или в глухих селах. Знать все, что делается далеко впереди и по сторонам. Не идти долго в одном направлении, прямым дорогам предпочитать окольные, не бояться сделать крюк или петлю. Проходя мимо крупных гарнизонов врага, прикрываться от них заслонами. Небольшие гарнизоны, заставы, засады уничтожать без остатка. Ни под каким видом не нарушать в движении строй, никому не выходить из рядов. Всегда быть готовыми к тому, чтобы через две минуты после появления врага походная колонна могла занять круговую оборону и открыть огонь на поражение из всех видов оружия. Одни пушки выезжают на позиции, а другие тем временем бьют прямо с дороги. Главные силы идут глухими проселками, тропами, дорогами, которые известны только местным жителям, а диверсионные группы выходят на большаки и железнодорожные линии, закрывают их для противника — рвут мосты, рельсы, провода, пускают под откос эшелоны. Там, где идет ночью партизанская колонна, — тишина, а далеко вокруг все гремит и пылает».
29 июня соединение переходит железную дорогу Луцк — Здолбунов.
«Для того чтобы не допустить эшелона с живой силой и избежать боя при переезде ж(елезной) д(ороги) обозом, высылаю диверсионные группы направо и налево от переезда, которые в 23.00 должны во что бы то ни стало заминировать оба пути ж(елезно)д(орожного) полотна», — запишет Ковпак в дневнике. Близость столицы рейхскомиссариата (которой, как известно, являлся город Ровно) — в случае обнаружения партизанского отряда — давало возможность гитлеровцам быстро подтянуть силы. Поэтому требовалась исключительная осторожность и максимальная слаженность в действиях бойцов. В 23.15, пишет Ковпак, раздались 2 взрыва на запад от переезда, а в 23.25 прозвучали взрывы и с востока (от переезда). Результат: «Спущено 5 эшелонов. Когда колонна прошла уже 2—3 км от переезда, а хвост колонны, переправившись через дорогу, заметал след обоза срубленной березой, которую везли пара волов, на дороге в темноте горели два эшелона, трескались снаряды и бомбы».
30 июня очередной нелегкий переход: железная дорога Ровно — Львов — Перемышль. Соединению предстояло совершить марш в 57 км.
«Народ плохо отдохнул. Но настроение хорошее. Дорога скользкая, глинистая, бесконечные подъемы и спуски по холмам, по долинам, но никто не жалуется. Сегодня особенно идут хорошо», — отметит Ковпак
.6 июля партизанское соединение вступает в пределы Галиции. В пограничных селах небольшие немецкие гарнизоны в основном попросту разбегаются при приближении ковпаковцев. Те, кого партизанам удается застать врасплох, подвергаются разгрому.
«После разгрома м(естечка) Скалат сделали большой марш до 45 км и остановились в р(айо)не г(орода) Лыса Гора на дневку», — запишет 9 июля в дневнике Сидор Ковпак.После трехдневного отдыха у Лысой Горы соединение продолжает рейд. У населенного пункта Раков Конт немцы пытаются устроить партизанам засаду.
«В 21.00 разведкой было установлено, что в Раков Конт и прилегающие к лесу села с западной стороны прибыло до 60 автомашин с пр(отивни)ком и несколько бронемашин. Видимо, продолжительная стоянка наша в районе Лысой Горы повлекла беду. Противник разведал, где мы, и подтянул силы, чтобы уничтожить нашу в(оинскую) ч(асть)», — фиксирует Ковпак в дневнике. После непродолжительного боя «немцы бежали». Форсировав две реки и объехав немецкое «окружение», соединение направилось к намеченной стоянке в районе Скомороше.
Осознав, что в фашистском тылу действует многочисленный партизанский отряд, гитлеровцы усиливают давление на партизанское соединение. 13 июля против ковпаковцев уже брошена немецкая авиация, которая «обстреливала и бомбила» партизан. 5 человек ранено. Но рейд продолжается.
15 июля соединение пересекает две железные дороги (Станислав — Тернополь и Станислав — Львов), а в ночь на 16 июля форсирует реку Днестр.
«Надо было переправиться через Днестр и подойти к нефтяным вышкам Дрогобыча раньше, чем немцы организуют их оборону, сосредоточат против прорвавшихся в горы партизан превосходящие силы», — писал Ковпак в книге «От Путивля до Карпат». Для переправы через Днестр был выбран мост севернее Галича. Внезапным и дерзким ночным штурмом охрана моста была захвачена врасплох и уничтожена:
«Темной ночью 15 июля кавалерия Ленкина скрытно подошла к мосту у села Сивки, севернее Галича. С криком «ура» появившиеся из тьмы конники лавой обрушились на ошеломленную охрану, и она была перерублена, прежде чем успела открыть огонь. К утру партизанское соединение было уже на том берегу Днестра» (там же).
При этом железные дороги были заминированы таким образом, «чтобы проходящие поезда утром взорвались», — пишет Ковпак в дневнике, — а мост через реку Днестр после прохода партизан взорван и сожжен.Взорванный ковпаковцами состав www.tatveteran.ru
Искусство маневра
Переправившись через Днестр, партизанское соединение вошло в горы, опыта боевых действий в которых не имело. В этом сам себе (в дневнике) признается Сидор Ковпак. То же самое отмечает в своих записях и комиссар Руднев.Семен Руднев
Практически сразу после входа в горы соединение было блокировано немцами. Впоследствии Ковпак со своими бойцами будет неоднократно попадать в «мешки» (не менее 20 раз!), но раз за разом партизаны, по ходу дела обучаясь искусству маневра в горах, будут прорывать окружение, не забывая при этом о выполнении стоявших перед ними диверсионных задач.
19 июля соединение пересекает последнюю поперечную дорогу перед Карпатами и штурмом берет селение Россульна.
«Фрицы в одном исподнем белье выскакивали из окон и, на ходу отстреливаясь, покидали село, — запишет Ковпак в дневнике. — В результате 2,5-часового боя противник бежал, оставив штаб полка с документами и много машин и убитых солдат и офицеров. Были взяты трофеи: четыре 75-мм пушки, около 40 автомашин, 5 легковых автомашин, 1 штабной автобус, минометы, пулеметы и много другого вооружения».
20 июля стало наиболее результативным днем в ходе Карпатского рейда соединения Ковпака — были разгромлены галицийские нефтепромыслы, активно использовавшиеся гитлеровцами для снабжения топливом своей военной машины. Особенно важно, что это произошло в разгар Курской битвы, в которой Гитлер делал ставку на бронетанковые силы, боеспособность которых, как известно, зависит от обеспеченности горюче-смазочными материалами.
«В ночь на 20 июля все наши батальоны выслали под прикрытием автоматчиков группы подрывников для уничтожения нефтяных промыслов. Пламя пожаров озарило склоны Карпатских гор. Партизаны любят ночь, тишину, но тут и ночью было светло как днем, а от горящей нефти стоял кругом такой треск, воздух так дрожал, что не было слышно гула моторов немецких самолетов, не дававших нам покоя даже ночью. Враг метался с места на место, но помешать нам не мог. Мы нападали одновременно на все участки», — будет вспоминать Ковпак в мемуарах «От Путивля до Карпат».
Диверсионные группы соединения Ковпака высаживали в воздух нефтевышки и нефтеперегонные заводы. Только 20 июля было взорвано 32 нефтяные вышки, сожжено свыше 600 т нефти, уничтожены две нефтеперекачивающие станции и лаборатория.
С огромными трудностями столкнулись бойцы соединения Ковпака при попытке вырваться с гор, с тем чтобы вернуться к местам своего постоянного базирования. Труднопроходимая горная местность. Отсутствие топографических карт. Противник наравне с захватом господствующих высот стал организовывать плотную оборону и населенных пунктов, чтобы отрезать партизанам возможности пополнения съестными припасами. В отряде голод. Встает вопрос, что делать с артиллерией — передвигаться с тяжелым вооружением невозможно.
29 июля 1943-го в дневнике Ковпака появится следующая запись:
«Противник повел наступление, закрыл по нашей неопытности все ходы и выходы отрядов, (отрезал) нас от базы питания. В наступлении участвовали против нас три мадьярских полка, 13, 14, 23-й полки немцев, один батальон бельгийцев и один батальон из военнопленных кавказцев. Поддерживали наступление десять самолетов. На протяжении 30 км противник занял господствующие высоты и дороги. Бой закончился в нашу пользу, и противник, имеющий с нами соприкосновение, под натиском пехоты и артиллерии бежал. Приказал артиллерию взорвать и сделать выход по горам без дорог. При выходе по бездорожью потеряли до 100 лошадей».
С 29 июля по 3 августа соединение маневрирует в горах, пытаясь вырваться из окружения. Принимается решение штурмовать Делятин, захват которого открывал путь к переправе через Прут. Далее долиной этой реки предполагалось уйти на восток. Авторство этого плана некоторые (например, тогдашний начальник разведки соединения П. П. Вершигора) приписывают комиссару Рудневу.
Внезапная атака на Делятин в ночь на 4 августа увенчалась успехом.
«Разгром Делятина, уничтожены 4 шоссей(ных) и 3 ж(елезно)д(орожных) моста и 40 автомашин с живой силой и боеприпасами. После вступления в Карпаты, в Делятине в первый раз бойцы, командиры и политработники покушали хлеба», — запишет в своем дневнике Ковпак. Он принимает решение разбить соединение на 7 групп, «из которых 6 групп боевых и одна пассивная, с ранеными, которую направил в глубь крупного леса».
Последний бой Руднева
Недалеко от Делятина принял свой последний бой прославленный партизанский комиссар Герой Советского Союза Семен Руднев. В перестроечные годы на волне «переосмысления» прошлого вокруг этой трагической истории появилось немало разного рода мифов — вроде того, что «Руднев был ликвидирован агентами НКВД». Оказались по сути оклеветанными ряд заслуженных людей, как, например, радистка соединения Ковпака Анна Михайловна Лаврухина («Аня Маленькая») — якобы непосредственно исполнившая это задание «органов». Нередко и сейчас можно встретить пересказы этих нелепых домыслов. Однако ни с точки зрения здравого смысла (зачем чекистам могло понадобиться убийство Руднева?), ни с позиций фактов нет оснований для утверждений указанного толка.
Очевидно, мы уже никогда не узнаем полной картины того, как погиб партизанский комиссар, но в целом обстоятельства известны. Например, из мемуаров Петра Петровича Вершигоры.
«Встречный бой за Делятином — это была его (Руднева. — С. Л.) роковая ошибка», — напишет в книге воспоминаний Петр Вершигора.
В 1946 г. будет отправлена специальная экспедиция, которой предстояло выяснить в т. ч. судьбу комиссара Руднева. В ее состав входил и П. Вершигора. В упомянутой книге он сообщит о результатах поисков:
«На горе Дил и в урочище Дилок мы нашли могилы погибших в Делятинском бою. 72 наших товарища остались там навеки. Подробно опросив гуцулов, хоронивших погибших, мы выяснили, что в двух могилах в овраге были зарыты: в одной — 18, а в другой — 22 человека. По фотографии гуцулы указали, где был похоронен еще не старый красивый человек с черными усами. Разрыв эту могилу, вторым мы увидели череп с черными усами. «Это он!» — хотелось вскрикнуть мне, лишь только я увидел пулевые пробоины в височной кости черепа. И как живой встал в памяти комиссар...»
Ценой своей жизни комиссар Руднев и десятки других бойцов, героически павших у переправы через реку Прут, обеспечили спасение основных сил соединения. О событиях тех дней Ковпак напишет в книге «От Путивля до Карпат»: «Это «чудо» у реки Прут».
Значение операции
За сто дней наиболее активной фазы рейда соединение Ковпака прошло около двух тысяч километров по глубоким тылам противника — территориями Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей. Ковпаковцы уничтожили свыше 3800 гитлеровцев и их пособников, разгромили до 17 немецких гарнизонов, подорвали 18 военных эшелонов противника, 52 моста, 43 нефтяные вышки, 13 нефтехранилищ, 4 нефтеперегонных завода и нефтепровод.
Карпатский рейд, основной период которого пришелся на время Курской битвы, имел большое военное значение. Например, партизанами надолго был выведен из строя железнодорожный узел Тернополь — что существенно затруднило переброску гитлеровских войск в район Курской дуги. Соединение Ковпака дезорганизовало коммуникации и тылы противника, отвлекло на себя значительные силы врага — столь необходимые ему на фронте. Приводятся даже цифры (например, Героем Советского Союза, участником Карпатского рейда В. А. Войцеховичем) в 60 тыс. человек, задействованных немецким командованием для борьбы с соединением Ковпака. Даже если эта цифра несколько преувеличена, тем не менее тот факт, что против партизан-ковпаковцев гитлеровцам пришлось задействовать крупные силы, сомнений не вызывает. Достаточно упомянуть, к примеру, о снятии с фронта 8-й кавалерийской дивизии СС Florian Geyer и переброске ее в полном составе в район действий соединения Ковпака.
Попутно заметим (для героизаторов ОУН-УПА, якобы «боровшейся с немцами»): все вместе взятые националистические банды — бандеровцев, мельниковцев, бульбовцев и проч. — не причинили гитлеровской военной машине столько вреда, сколько соединение Ковпака во время только одного Карпатского рейда. Точно так же никогда немцы не бросали столько войск против националистических формирований, сколько против партизан-ковпаковцев в дни их 100-дневного героического рейда.
1 октября основные силы соединения собрались у хутора Конотоп на Житомирщине. Этот день можно считать завершением Карпатского рейда. Сидор Артемьевич Ковпак за этот поход был удостоен второй золотой звезды Героя Советского Союза. Высокими правительственными наградами были отмечены и все бойцы, принимавшие участие в Карпатском рейде.
Война с националистами
Практически все время рейда ковпаковцам пришлось противостоять не только гитлеровцам, но и разномастным бандам украинских националистов. По сути соединение вело войну на два фронта (если подобное выражение применимо к боевым действиям партизан) — с немцами и их пособниками из числа украинских националистов. Надо полагать, именно этим обстоятельством поясняется и вышеотмеченная позиция национал-экстремистов из фракции «Свобода».
Уже на третий день Карпатского рейда, 15 июня, Ковпак отметит в дневнике: «вступили в районы, насыщенные националистами».
Далее в его записях регулярно будут появляться сообщения о столкновениях если не с бульбовцами, то с мельниковцами или бандеровцами. Выстрелы в спину сопровождали партизан во время всего их похода.
18 июня: «Националисты убили нашего разведчика, двигавшегося одиночкой в стороне»...
21 июня: «Националисты-бульбовцы вели огонь по нашей конной разведке. Конники открыли огонь по националистам, 8 человек захватили живьем с винтовками»...
22 июня: «Под селом Матыювка пять националистов встретились с разведкой... через несколько минут оттуда послышалась стрельба из пулеметов и винтовок. Мы открыли ответный огонь — банда разбежалась»...
25 июня: «Националисты опять обстреляли голову и середину колонны из р(учных) п(улеметов). Поймали. Оказались бандеровцы»...
28 июня: «Националисты обстреляли нашу кав(алерийскую) группу у села Сильне. После перехода в атаку все националисты разбежались»...
30 июня: «В селе Обгув националисты. Вели огонь по колонне, одного нашего бойца ранили. Мы убили сотника, захватили знамя, тело бат(альонного) миномета и разные объявления»...
4 июля: «В районе Матвеевцы вели бой с националистами».
Карпатский рейд соединения Ковпака пришелся как раз на время, когда банды украинских националистов осуществляли геноцид польского населения. Ковпаковцы стали свидетелями этнических чисток, проводившихся этими «визволителями україни».
Как будет вспоминать Петр Вершигора, поначалу партизаны соединения восприняли происходившее в польских селах за действия немецких карателей. Но когда стали уточнять детали, то оказалось, что украинские националисты значительно превзошли в своем зверстве даже эсэсовцев. Вершигора — немало повидавший за годы войны — и тот будет шокирован:
«Сегодня ночью в одну из небольших польских деревушек, лесной хуторок в тридцать хат, ворвалась группа в полсотни вооруженных людей. Неизвестные окружили село, выставили посты, а затем стали подряд ходить из хаты в хату и уничтожать жителей. Не расстрел, не казнь, а зверское уничтожение. Не выстрелами, а дубовыми кольями по голове, топорами. Всех мужчин, стариков, женщин, детей. Затем, видимо опьянев от крови и бессмысленного убийства, стали пытать свои жертвы. Резали, кололи, душили. Имея порядочный стаж войны и зная хорошо стиль немецких карателей, я все же не верил до конца рассказу разведчиков. Такого я еще не встречал».
Вершигора лично отправился на место событий. И вот что там обнаружил:
«В первой избе, в которую мы вошли, лежало семь трупов. Входная дверь была открыта. В сенях, перегнувшись гибким девичьим станом через высокий порог, лежала лицом кверху девушка лет пятнадцати в одной ночной сорочке. Туловище было в горнице, а голова свисала на пол сеней. Солнечный луч позолотил распустившиеся светло-каштановые волосы, а голубые глаза были открыты и смотрели на улицу, на мир, над которым веселилось яркое солнце. Из раскрытых губ по щеке стекала, уже затвердевшая на утреннем заморозке, струйка крови. В хате вповалку лежали взрослые и дети. У некоторых были раздроблены черепа, и лиц нельзя было рассмотреть, у других перерезаны шеи. На печи — совершенно черная и без следов крови древняя старуха со следами веревки на шее. Веревка, обмотанная вокруг качалки, валялась тут же. Когда я поспешно уходил из дома, представлявшего семейный гроб, увидел на щеколде наружной двери пучок длинных волос. Они запутались в ручке и трепетали под дуновением предвесеннего ветра навстречу солнцу.
В других домах повторялась та же картина».
Бойцы соединения Ковпака нередко становились спасителями для польского населения тех районов, где партизаны вели свои действия.
12 июня 1943 года - легендарный рейд Ковпака. Эта операция изучается в академиях как образец партизанского удара по тылу врага.
Известие о гибели комиссара отряда Семёна Руднева серьёзно повлияло на психологическое состояние бойцов. Чтобы не деморализовать их ещё сильнее, Ковпак долго скрывал, что получил тяжёлое ранение в ногу. Состояние здоровья партизанского командира стало быстро ухудшаться. Помимо боли в раненной ноге, его мучили сильные головные боли, полностью пропал аппетит.Сидор Ковпак, 1944 г. РИА Новости
Живая легенда
Но всё-таки соединение Ковпака вернулось из рейда. Уже по возвращении стало известно, что сам Ковпак был серьёзно ранен, но скрывал это от своих бойцов.
В Кремле решили, что дальше рисковать жизнью героя нельзя — Ковпака отозвали для лечения на Большую землю. В январе 1944 года Сумское партизанское соединение было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени Сидора Ковпака. Командование дивизией принял на себя один из соратников Ковпака, Пётр Вершигора.
В 1944 году дивизия совершила ещё два масштабных рейда — Львовско-Варшавский и Неманский рейд. В июле 1944 года в Белоруссии партизанская дивизия, которую так и не удалось разгромить фашистам, соединилась с частями Красной Армии.
В январе 1944 года за успешное проведение Карпатского рейда Сидор Ковпак был вторично удостоен звания Героя Советского Союза.
Сам Ковпак прошёл лечение и был назначен членом Верховного суда УССР. Наверное, другому в вину поставили бы недостаток образования, но Ковпаку доверяли и властные верхи, и простой народ — он заслужил это доверие всей своей жизнью.
На службе советской Фемиде он, по отзывам современников, мог отойти от буквы закона, но старался придерживаться его духа и руководствовался принципами гуманизма и справедливости. В 1947 году заслуженный партизанский командир и к тому времени уже генерал-майор и дважды Герой Советского Союза был избран депутатом Верховных советов УССР и СССР. А затем стал заместителем председателя Президиума украинского Верховного совета.
Ковпак всегда защищал интересы бывших партизан. Много времени уделял работе со школьниками, писал книги. 11 декабря 1967 года, на 81-м году жизни легендарный Дед скончался. На Украине ему были установлены памятники, в разных городах СССР в его честь были названы улицы.
В 2012 году, при Викторе Януковиче, Верховная Рада Украины по предложению коммунистов приняла Постановление о праздновании 125-летия со дня рождения Сидора Артемьевича Ковпака. Тогда ещё Ковпак оставался для Украины героем.
«Сегодня на Украине пытаются распускать мифы и о том, что партизанское движение на оккупированных территориях УССР — это якобы фикция. На самом деле, это, конечно, не так. Возможно, его масштабы и были несколько преувеличены, но мы можем с уверенностью говорить о 260 тыс. его участников. Это огромная сила. УПА*, для сравнения, достигала не более 40 тыс. человек. А если вспомнить о том, что, помимо 260 тыс. советских партизан, ещё 7 млн украинцев воевали в составе Красной Армии, то ни у кого не должно оставаться никаких сомнений в том, кого на самом деле поддерживал тогда народ Украины», — отметил Александр Колпакиди.
«Рейды Ковпака принесли людям уверенность в том, что врага можно бить. Сидор Ковпак — вот кто является настоящим героем Украины, а не бандиты вроде Бандеры и Шухевича», — подчеркнул Юрий Кнутов.
Сегодня памятники легендарному партизанскому командиру на Украине сносят, названные в его часть улицы переименовывают. Так, в Хмельницком улица Ковпака получила недавно имя работавшего на нацистскую разведку и лично знакомого с Адольфом Гитлером Евгения Коновальца.
Такие действия киевских властей крайне негативно оценил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, член общественного совета при Минобороны России. По его словам, «осквернение памяти такой выдающейся личности, как Сидор Ковпак, является очередным свидетельством того, что на Украине пришел к власти антинародный режим, цинично фальсифицирующий историю».
* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
Что бы сказал Сидор Артемьевич, если бы увидел то, что сталось ныне с его родной Украиной? Наверное, ничего бы не сказал. Много повидавший на своём веку Дед, покряхтев, просто ушёл бы в сторону леса. А дальше… Дальше вы знаете.
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