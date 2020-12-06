В России одобрен закон о наказаниях за призывы и попытки отчуждения территории

Мы из Советского Союза

2 декабря, верхней палатой Госдумы, Советом Российской Федерации были поддержаны законы, которые предусматривают штраф и лишение свободы до десяти лет за призывы и попытки отчуждения территории РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Таким образом российские сенаторы одобрили закон, который однозначно решает вопрос с заявлениями о том, что «Крым — это Украина».

«Совет Федерации одобрил законы об установлении ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Поправки вносятся в КоАП, Уголовный кодекс РФ и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Правонарушение, совершенное в первый раз будет наказываться в административном порядке. Сейчас за подобное деяние предусмотрено привлечение к уголовной ответственности.

Поправки в КоАП во исполнение норм обновлённой Конституции вводят штрафы за первый призыв к отчуждению территорий России по новой статье 20.3.2 КоАП:

► для граждан — от 30 до 60 тыс.;

► для должностных лиц — от 60 до 100 тыс.;

► для юридических лиц — от 200 до 300 тыс.

Повышенные размеры штрафов будут применяться в случаях, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, Интернета, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей:

► для граждан — от 70 до 100 тыс.;

► для должностных лиц — от 100 до 200 тыс.;

► для юридических лиц — от 300 до 500 тыс.

Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры с последующим рассмотрением в районных судах.

При повторном деянии, совершенном в течение года, наступит уголовная ответственность по статье 280.

1 УК РФ. Уголовные штрафы будут увеличены и составят от 200 до 400 тыс. Срок лишения свободы останется прежним — до 4 лет.

Также вводится новая статья 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет», — сказано в сообщении Совфеда.

rusvesna