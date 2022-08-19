Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17

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Российские добровольцы спасли иконы из горящего храма в Клиновом. В конце июля, во время артобстрела ВСУ в Клиновом, снаряд попал в местную церковь. Пожар сильно повредил храм, однако благодаря неравнодушию российских добровольцев удалось сохранить часть икон. Бойцы бросились в горящее здание, чтобы вынести иконы. Все, что удалось спасти из огня, передали в храм Петра и Павла в Первомайске. https://t.me/astramilitarum/29811

Спецназ Отважных выбил боевиков ВСУ из школы, нашёл их послание и оставил своё Спецназ Отважных выбил боевиков ВСУ из школы, нашёл их послание и оставил своё! Поздравляем крымских хлеборобов с намолотым миллионом тонн зерна Снято в Запорожье. За нас даже облака!