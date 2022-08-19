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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17

Продолжаю выкладывать фото с мест боев, взятые из разных телеграм-каналов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Черноморский флот завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря в ходе Спецоперации.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Удар по НиколаевуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Удар по НиколаевуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.1755 бригада ВС РФ из состава "О" кошмарит ВСУ на Северском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.1755 бригада ВС РФ из состава О кошмарит ВСУ на Северском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.1755 бригада ВС РФ из состава О кошмарит ВСУ на Северском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.1755 бригада ВС РФ из состава О кошмарит ВСУ на Северском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17А ниже только пешком.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17А под Мариуполем наши вертолётчики радуют отдыхающих и их детишекНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Великолепный пейзаж, достойный кисти Айвазовского из кабины Ми-8АМТШ ВС РФНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Братья наши работаютНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Братья наши работаютНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Братья наши работаютНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Братья наши работают по всем направлениямНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Братья наши работают по всем направлениям.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17За время проведения специальной операции на Украине более 5000 военнослужащих ВДВ были награждены государственными наградами, еще 17 были присвоены звания Героев России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие Воздушно-десантных войск возложили цветы к памятнику генералу армии Василию Маргелову в Херсоне в день ВДВ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие ВДВ на броне БМД-2 в Мариуполе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Архивное фото с Гостомеля, где работали бойцы ВДВНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие одного из соединений ВДВ на позиции в районе Гостомеля.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие одного из соединений ВДВ на позиции в районе Гостомеля.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Антидроновое ружьё ЛПД-801.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Антидроновое ружьё ЛПД-801.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Боевики формирований киевского режима вновь применили фосфорные боеприпасы.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Бойцы 6-го БТРО затрофеили британский бронеавтомобиль Саксон  на авдеевском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Бойцы батальона Восток, которые сражаются на Угледарском направлении, получили на вооружение средства подавления вражеских БПЛА.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Бойцы группировки Отважные затрофеили украинский бронеавтомобиль Козак.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Бойцы одного из чеченских спецподразделений с интересными нашивками на спинах... НА КИЕВ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Бойцы Спецназа «АЛЬФА» ЦСН ФСБ РоссииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Бронированные автомобили Автомобиль создан миасским заводом Урал корпорации Русские машины.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Бронированные автомобили повышенной грузоподъемности Урал-63704 ,,Торнадо-У,, в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Будущее Украины одним фото. Пока есть возможность, уезжайте в Европу или в РФ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17В Купянске Харьковской области появились такие плакатыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17На территории комплекса проведения форума "Армия 2022" была развернута большая экспозиция трофейной украинской техники и вооруженийНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Владлен (спецкои и воин ДНР) с радостью сообщает о взятии позиций ВСУ в районе коровников в Песках. Ох и поиздевался он над заХитниками.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военкор Андрей Филатов получил легкое ранение в ходе боевых действий на Авдеевском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие подразделения разведки одного из дшп ВДВ в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие подразделения СпН вооружённых сил России в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие подразделения СпН вооружённых сил России в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий подразделения СпН вооружённых сил России в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий подразделения СпН вооружённых сил России в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий подразделения СпН вооружённых сил России в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий подразделения СпН вооружённых сил России в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие подразделения СпН вооружённых сил России в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие подразделения СпН вооружённых сил России в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие подразделения СпН вооружённых сил России в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие спецназа Росгвардии в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие спецназа Росгвардии в Мелитополе, Запорожская область.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие спецназа Росгвардии в Мелитополе, Запорожская область.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие ССО вооружённых сил России в Северодонецке. После боевНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Там жеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие ССО Вооружённых сил России в Энергодаре.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие ССО и ОБрСпН ГУ Вооружённых сил России в Мариуполе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России в районе Владимировки, ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России в Северодонецком районе ЛНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России во время стрельб в зоне проведения операции, ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России во время стрельб в зоне проведения операции, ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России во время стрельб в зоне проведения операции, ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России во время стрельб в зоне проведения операции, ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий войсковой разведки Вооруженных сил России в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий подразделения спецназа Росгвардии в минуты отдыха.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий подразделения СпН Вооружённых сил России и бронеавтомобиль LMV Iveco «Рысь» в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий подразделения СпН Вооружённых сил России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий подразделения СпН Росгвардии в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий одного из подразделений ВС России ведет наблюдение через коптер.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий Сил специальных операций в зоне проведения операции. ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий Сил специальных операций Вооруженных сил России в Мелитополе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий спецназа ВДВ с винтовкой ТСВЛ-8 отНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий спецназа Росгвардии в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий спецназа Росгвардии на месте обнаруженного схрона в ХерсонеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий СпН Вооружённых сил России в зоне проведения операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий СпН Вооружённых сил России в зоне проведения операцииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащий ФСВНГ России на Харьковском направленииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Военнослужащие армейского спецназа действующего в составе Группировки «О»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17ВС РФ. Запорожская область, эпичное фото!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Грачи полетелиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Грачи полетелиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Грачи полетелиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Где-то на северском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Донецк 4.07. Сегодня практически весь день столица ДНР находится под массированным огнём украинской артиллерии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Постановка задымления во время учений на Крымском мосту.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Постановка задымления во время учений на Крымском мосту.

 

Российские добровольцы спасли иконы из горящего храма в Клиновом.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17В конце июля, во время артобстрела ВСУ в Клиновом, снаряд попал в местную церковь. Пожар сильно повредил храм, однако благодаря неравнодушию российских добровольцев удалось сохранить часть икон.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Бойцы бросились в горящее здание, чтобы вынести иконы. Все, что удалось спасти из огня, передали в храм Петра и Павла в Первомайске. https://t.me/astramilitarum/29811

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Спецназ Отважных выбил боевиков ВСУ из школы, нашёл их послание и оставил своёНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Спецназ Отважных выбил боевиков ВСУ из школы, нашёл их послание и оставил своё!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Поздравляем крымских хлеборобов с намолотым миллионом тонн зернаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17Снято в Запорожье. За нас даже облака!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17 

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