Работаем дальше

«РГК» открыла завод по производству полипропиленовых гофрированных труб Компания «РГК» открыла в селе Богородское Республики Татарстан новый завод по производству полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой. Они используются в ЖКХ, строительстве и сельском хозяйстве. Первые партии продукции поставлены для водоканалов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Инвестиции в создание нового производства превысили 500 млн рублей. Из них 215 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).В преддверии сентября на Ямале массово начинают открываться социальные объекты, парки, скверы и многое другое…В Ноябрьске открылся центр единоборств «Северный характер».Это восьмой объект ямальской сети, здесь есть всё. На первом этаже расположились залы для тайского бокса, фитнеса, тренажерный, на втором — зал борьбы. В цоколе созданы все условия для занятий кроссфитом и воркаутом. В залах единоборств размещены боксерский ринг, борцовский ковер, татами, установлены современные тренажеры и специализированное оборудование для единоборств.Новый центр позволит горожанам заниматься своей физической подготовкой всесторонне и круглогодично.

В Губкинском открылся девятый на Ямале центр единоборств "Северный характер" Очередной спортивный объект под брендом «Северный характер» заработал на Ямале, центр единоборств с таким названием появился в Губкинском. Площадь спорткомплекса составляет около 2,5 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположились тренажёрный зал и зал бокса.У населения теперь появится возможность заниматься боксом, борьбой, самбо, фитнесом, общей физической подготовкой на тренажёрах, где смогут заниматься как дети, так и взрослые.

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Сухое молоко в тренде: экспорт сухого молока из РФ вырос в 4 раза Спрос на сухое молоко в России растет. В 2023 году объем его потребления стал рекордным за последние три года. В статье расскажем подробнее о тенденциях рынка сухого молока и где можно приобрести проверенное оборудование для его фасовки.

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Подземные погрузчики играют ключевую роль в процессе добычи полезных ископаемых, обеспечивая эффективное перемещение материалов в условиях ограниченного пространства и сложных геологических условий. В последние годы наблюдается значительный рост интереса к новым технологиям и инновационным решениям в области подземной техники, что связано с необходимостью повышения производительности, безопасности и экономической эффективности горных работ. В этом контексте особое внимание привлекает новый подземный погрузчик ПДМ-7"Атач", разработанный российской компанией «Гормеханикс». Этот погрузчик, обладая уникальными характеристиками и возможностями, стал важным инструментом для предприятий, занимающихся подземной добычей.

Подземный погрузчик ПДМ-7"Атач" представляет собой инновационное решение, разработанное российской компанией «Гормеханикс» с учетом специфики работы в шахтах.

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В Воронежской области во вторник, 20 августа, открылся новый свиноводческий комплекс. Площадка расположена на территории Гаврильского поселения Павловского района. Мощности нового свинокомплекса рассчитаны на производство 8,2 тыс. т свинины в год.

На площадке единовременно будет содержаться 37 тыс. голов. Свинокомплекс соответствует всем требованиям экологической безопасности. Все процессы максимально автоматизированы, внедрены современные системы кормления, потребления воды и микроклимата. Животных будут кормить комбикормом, произведенным на заводах компании.

Производство создаст 36 рабочих мест. Средняя заработная плата сотрудников — более 60 тыс. рублей.

Это 36-я площадка компании «Агроэко» на территории Воронежской области. https://sdelanounas.ru/blogs/161991/?utm_source=tg

На трассе М-5 открыли четырехполосный участок между Челябинском и Миассом

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Рядом с барнаульским стадионом «Лабиринт» открылся спорткомплекс Он был возведён по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Строительство велось с 2021 года, его стоимость несколько раз увеличивалась в силу экономических изменений и составила в итоге около 180 млн рублей.

У физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Юрина есть собственная газовая котельная, которую оснастили немецким оборудованием ещё до резкого скачка цен. На площади 2100 квадратных метров разместились четыре раздевалки (каждая оснащена туалетами и душевыми, в том числе для инвалидов-колясочников), гардероб, методический кабинет, трибуна на 88 мест и непосредственно спортивная зона.

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В Мариуполе военные строители за рекордные 350 дней возвели филиал Нахимовского ВМУ https://sdelanounas.ru/blogs/162007/?utm_source=tg

В Красногорске открыли Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля Больница рассчитана на 461 койку, в ней предусмотрен консультационно-диагностическое отделение на 300 посещений в смену. Внутри медучреждения 16 стационаров и 23 операционных. Для экстренных случаев оборудована вертолётная площадка.

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На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе ввели в строй новые мощности

На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе Объединенной авиастроительной корпорации построили новые объекты для развития производства самолетов пятого поколения Су-57.

Введены в строй корпуса отработки топливной системы, также завершена первая очередь строительства эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для масштабирования серийного производства самолетов.

Возведение и оснащение оборудованием новых объектов финансировалось за счет средств Объединенной авиастроительной корпорации.

Планируется и дальнейшее развитие производства. В частности, в эксплуатацию будет введён ангар для отработки систем и наземных испытаний Су-57.

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В Москве продолжается рост выпуска продукции За первое полугодие 2024 года объем обрабатывающего промпроизводства увеличился на 20% по сравнению с таким же периодом 2023 года.

Высокую динамику роста сохраняют и высокотехнологичные отрасли:

Фармпроизводство;

Машиностроение и станкостроение;

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло в 2 раза.

Также растет выпуск бытовой продукции:

Продуктов питания (молочных, мясных, хлебобулочных и кондитерских);

Напитков;

Бумаги и бумажных изделий;

Мыла и моющих средств;

Косметики.

Город активно развивает промышленность — действует уже больше 20 системных мер — экспортная поддержка, получение земельных участков без торгов за 1 рубль в год, целевые займы, льготные инвесткредиты и другое.

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Невский завод и завод «Ротор» освоили производство переходных секций газотурбинной установки Т32 Переходная секция — один из самых сложных в технологическом плане компонент камеры сгорания. Она предназначена для равномерного подвода продуктов сгорания к турбине высокого давления газотурбинной установки Т32.

Для подготовки производства специалисты инженерного центра Невского завода разработали комплект конструкторской документации переходной секции с полной заменой материалов на отечественные, включая материалы термобарьерного покрытия. Конструкторская документация была адаптирована под технологические возможности завода «Ротор».

Освоение производства переходной секции стало завершающим этапом полной локализации оборудования камеры сгорания ГТУ Т32. В настоящее время на Невском заводе ведется контрольная сборка камеры сгорания, после которой она будет направлена на один из действующих ГПА-32 «Ладога»

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В Новомосковске Тульской области открыли Центр развития хоккея Новый спортивный объект станет полноценной тренировочной базой для местных хоккеистов. https://t.me/sdelanounas_ru/38491

В Адыгее запустили одно из первых в стране предприятий полного цикла, со 100% импортозамещением Селекционно-семеноводческий центр RUSEED на первом этапе центр будет выпускать до 5 тысяч тонн семян подсолнечника в год, с выходом на полную мощность — до 10 тысяч тонн. Это 25% от объема, высеиваемого в стране. Общий объем инвестиций в проект превысил 1 млрд руб.

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В Ростовской области открыли первое в РФ производство чернослива Первое в РФ предприятие по производству чернослива появилось в Ростовской области. До открытия производства в Цимлянске весь чернослив в России был импортным.

Как рассказал журналистам «Дон-ТР» глава хозяйства, Александр Подгорный, первые 50 га сливового сада заложили в 2016 году. Каждый год деревьев становилось всё больше. Урожай здесь собирают иностранными комбайнами, в день они могут собрать до 35 тонн фруктов.

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На птицефабрике «Лысогорская», которая является частью агрохолдинга «Саратов-Птица», завершены капитальные ремонтные работы, и введен в эксплуатацию новый цех № 16 для производства куриных яиц, рассчитанный на 72 тысячи кур-несушек.

На предприятии впервые установлено современное оборудование, которое уже успешно прошло испытания и продемонстрировало высокую эффективность в работе.

Кроме того, на территории птицефабрики были построены три новых ангара для хранения зерна с общей вместимостью 6 тысяч тонн. Теперь предприятие сможет закупать корма на целый год, что значительно повысит его устойчивость и экономическую эффективность. В ближайших планах — строительство нового кормоцеха.

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Петербургская компания начала серийное производство судового навигационного оборудования Группа компаний «Маринэк» запустила серийное производство судового навигационного оборудования, рассчитывает зарабатывать на его продаже до 80 млн рублей в год.

В компании заявляют, что оборудование с аналогичными характеристиками в России не изготавливают, и планируют до конца года запустить новую производственную площадку в Красном Селе (Петербург), в которую вложили 400 млн рублей.

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В Туле открыли передовую инженерную школу Передовую инженерную школу «Интеллектуальные оборонные системы» им. академика А. Г. Шипунова открыли на базе Тульского государственного университета (ТулГУ). В ней будут обучать специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Планируется, что к 2030 году школа выпустит 50 системных инженеров и 500 специалистов инженерного профиля, 360 инженеров пройдут обучение по программам дополнительного профессионального образования, 5,7 тыс. школьников — раннюю профессиональную ориентацию.

Отмечено, что основная цель создания инженерной школы заключается в обеспечении потребности предприятий ОПК высококвалифицированными специалистами.

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«Северсталь» построила производственную линию по выпуску уникального проката «Северсталь» завершила строительство профилегибочного агрегата для производства холодногнутого шпунта Grani и толстостенного холодногнутого швеллера на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»).

"Мы развиваем наши мощности, чтобы расширять линейку продукции для различных отраслей отечественной экономики. Так, мы возвели профилегибочный агрегат стоимостью более 1,5 млрд рублей и производительностью порядка 60 тысяч тонн продукции в год. Благодаря этому «Северсталь» первой в России освоила производство холодногнутых шпунтовых свай, которые представлены на рынке под брендом Grani. Продукт служит для возведения гидротехнических конструкций, объектов транспортного и гражданского строительства. В частности, может применяться при строительстве котлованов, подпорных стенок, ограждений опор мостов, ...

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В Петербурге открыли импортозамещающее производство эндопротезов Петербургская компания «Эндоарт» (входит в фармхолдинг «БСС») запустила импортозамещающее производство эндопротезов.

Как сообщила гендиректор компании Юлия Гуккина, за рекордные полгода удалось построить площадку, на которой разместилось производство полного цикла.

«Мы смогли на 100% импортозаместить технологические процессы и примерно на 70% достигли импортозамещения по материалам. Сейчас ведём работу с коллегами по сертификации критически важных материалов», — рассказала она (цитата по ТАСС).

Первая линия площадью 1,5 тыс. м2 рассчитана на годовой выпуск 35 тыс. конструкций тазобедренного сустава цементной и бесцементной фиксации. Площадка позволит на одну треть закрыть потребность страны в эндопротезах.

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В Югре к началу учебного года открылись школы в Ханты-Мансийске и в деревне Ушья Кондинского района, а также новый корпус технолого-педагогического колледжа в столице Югры. Здания образовательных учреждений построили в рекордные сроки. Все они возведены в рамках народной программы «Карта развития Югры».

Новый корпус Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.

Новый корпус рассчитан на 450 учащихся. В нём размещены 16 учебных кабинетов, два — математики и информационных технологий, два музыкальных класса и две лекционные аудитории, а также актовый, спортивный, хореографический и тренажёрный залы, библиотека, столовая и другие помещения.

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Более перегружать информацией не буду...