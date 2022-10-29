30 октября — "День памяти политических репрессий в СССР", как самая бессмысленная памятная дата в современной России

Вообще-то сама по себе тема вроде как не располагает к тому чтобы прикалываться. Хотя бы потому что, неприятности, хай и вполне заслуженные накрывшие «медным тазом» судьбы, а иногда и жизни других людей вроде как не повод для веселья. Ибо, как известно, во-первых - на Руси от тюрьмы и от сумы не зарекаются. А во-вторых, так называемый «русский культурный код» включает в себя и такую милую особенность как сочувствие к жертвам действующей власти. Причем вне зависимости от того, какая энто власть, - царей, генсеков, али демократически и всенародно избранных президентов, в большинстве случаев попавший в цепкие лапы Закона нехороший человек (редиска) становится в глазах подавляющего большинства простого люда «невинно пострадавшим» от действия власти. Возможно, все потому, что с той же культурной русской традиции любая власть воспринимается как Зло еще большее чем «выходки» того или иного отдельно взятого персонажа, кои привели его на скамью подсудимых. А потому, прежде чем «растекаться мыслью по древу» дальше автор канала красной политической сатиры «Балагур» тоже выражает свою скорбь и впадает в уныние по поводу «жертв политических репрессий кровавого коммунистического режима». Опосля чего начинает ржать. Только не над «невинными жертвами», а над самой «гениальной идеей» установить «День память политических репрессий».

Для начала надобно понять, что любое государство, как утверждал дедушка В. Ленин, в первую очередь является аппаратом насилия господствующего класса над всеми остальными. То бишь, по большому счету, - тем самым аппаратом политических и прочих репрессий. В первую очередь в отношении тех, кто, - «лицом не вышел», по мнению правящего класса. Так что от того, что пресловутая страшная для обывателя система «ГУЛАГ» несколько раз переименовывалась и в конце концов стала именоваться приятной слуху аббревиатурой УФСИН, ее суть ни капельки не поменялась, и она продолжает заниматься водворением «в места, отдаленные» граждан Отечества, осужденных самым справедливым судом в Мире за разные не шибко хорошие поступки ими совершенные. А от того что пресловутая ст. 58 по которой шли по этапу «враги народа» сегодня сменила нумерацию и в УК РФ числится под нумером 282 ее суть осталась прежней, - действия направленные супротив стабильности существующего строя путем возбуждения в гражданах Отечества всяческих нехороших тенденций. Вся разница между ними в том, что СССР было государством рабочих и крестьян, и существовавшие в нем Законы защищали большинство граждан, а современная Россия является вполне буржуазным государством, и по 282 статье УК РФ «залетают» те, кто по мнению буржуинской власти угрожает исключительно ее существованию. А остальной народ, проживающий на территории нашей необъятной и всеми любимой Родины остается вроде как «не при делах».

А потому, с энтой точки зрения, и дедушку В. Ленина, и товарища И. Сталина и других видных и не очень деятелей начала 20-го века, тоже можно со спокойной совестью записать в «жертвы политических репрессий». Только, есно, не «коммунистического режима», а Лучезарной Царской власти. При которой, к слову сказать, в Матушке-России и были впервые применены к гражданскому населению военно-полевые суды (прообразы пресловутых Сталинских троек) в которые так любит тыкать пальцами либерально-демократическая общественность. Оно ведь как на проверку получается. Ни В. Ленин, ни И. Сталин никаких уголовных преступлений не совершали и были осуждены, как и многие другие большевики, исключительно за свои политические убеждения. Хотя, в этом случае, пришедшим к власти коммунистам надобно отдать должное. Никакого дня траура они по этому поводу не выдумывали. А в «жертвы царского режима» записывали не токмо себя, но и вполне так себе криминальный элемент. Потому как искренне были убеждены в том, что, как писал бородатый дяденька, - К. Маркс: - «Бытие определяет сознание». А, значитца, на «кривую дорожку» люди становятся вовсе не потому что они хотят красиво жить за чужой счет, а потому что им изначально была неведома «правильная дорога» созидания и развития. Следовательно, они не так уж и виноваты, и их можно исправить посредством физического труда на благо всего общества.

Собственно говоря, такой гуманный подход большевиков к откровенно криминальным личностям и привел впоследствии к массовому применению пресловутой ст. 58 в судебной практике. Все дело в том, что наказания за чисто уголовные преступления. Вроде кражи или, даже насильственного соития в раннем СССР были довольно таки мягкими. Так что лихой люд они особо не пугали. А потому, тогдашние следователи, прекрасно понимая, что подобный «крендель» не угомонится и продолжит совершать разные пакости в отношении простого люда, старались любыми способами избавить от него общество как можно на дольше. В идеале – навсегда. И ст. 58 для этой цели как нельзя более подходила. Просто ради примера: Весёлые мальчики толпой огуляли какую нить неосторожную барышню. Есно без всякого согласия. Да так что на ней живого места не осталось. Ежели подходить к энтому делу формально, то ребятки получат в итоги свою «трёху». Причем, возможно, даже условно, и должных выводов для себя не сделают. А вот ежели подходить к энтому делу творчески, то можно выяснить, что пострадавшая девушка. – комсомолка. Активистка, спортсменка, а не просто красавица. И тогда уже само дело получается вполне политическое. Потому как учиненное насилие было не просто с целью «блуд потешить», а до кучи и совершенным с целью дискредитации Советской Власти именно в отношении комсомолки, а не просто неопределившейся гражданки. В результате чего весь «мальчишник» получал десять лет без права переписки и путевку на Колыму.

Все это к тому, что само понятие «жертва политических репрессий» весьма размытое и может трактоваться, как угодно. А, следовательно, сама по себе «траурная дата» по этому поводу лишена всякого смысла. Забавно во всем этом то, что сей день придумали в 1991г. депутаты ВС РСФСР, кои уже в октябре 1993г. сами стали жертвами «политических репрессий» опосля расстрела парламента из танковых пушек и успешного государственного переворота, учиненного тогдашним Отцом Российской Нации Б. Ельциным. Однако, никого из тогдашних народных избранников в невинные жертвы политических репрессий так и не записали. Как и не осудили самого Б. Ельцина за эти самые репрессии в отношении своих политических оппонентов. А это, как сейчас любят выражаться политики разных уровней: - «двойные стандарты».

https://dzen.ru/media/balagur_1/30-oktiabria-den-pamiati-politicheskih-repressii-v-sssr-kak-samaia-bessmyslennaia-pamiatnaia-data-v-sovremennoi-rossii-5f9bc6556fd57035fd6da8c3

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Непонятный день непонятных жертв

