Посмотрел я интервью того самого разработчика «Лады». И понял, с чем я на самом деле воюю.

Вот с такими и воюю.

Я по жизни занимаюсь оптимизацией процессов. Начиная с самой первой своей официальной работы сисадмином. Пришёл я работать в контору, где с локалкой на двести компов был полный бардак, провода шли как попало и куда попало, ничего не было подписано и в случае любых неполадок было непонятно, куда бежать и что шатать.

И когда я начал это всё оптимизировать, мне тоже говорили «Оно тебе надо? Как-то же работает! Зарплата идёт. Сиди и отдыхай».

Но нет, я выбил деньги на закупку оборудования, все провода переложил в короба, всё подписал, всё обновил. И уже потом бездельничал, потому что количество неполадок уменьшилось на порядки (хе-хе).

И так на любой последующей работе – нужно делать наилучшим возможным способом.

Потому что есть правило энтропии – если всё время не улучшать, то будет становиться хуже. Как писал Льюис Кэрролл (хороший математик, кстати), «Нужно бежать очень быстро, чтобы оставаться на месте. Чтобы двигаться вперёд – нужно бежать ещё быстрее».

У меня даже любимый фильм «Танцевальная машина» с Алленом Делоном (всячески рекомендую).

«Ты или танцуешь лучше всех, или не танцуешь». Или прыгаешь на шесть метров, как Вацлав Нижинский, или идёшь заниматься чем-то другим.

Тот самый принцип «гун-фу» – если чем-то занимаешься, то доводи это до совершенства.

Работаешь экономическим аналитиком – лопатишь огромное количество статистических таблиц.

Начинаешь заниматься информационными войнами – изучаешь всю профильную литературу, от Почепцова и Матвейчева до Лотмана и Лефевра. Не забывая про длинный перечень психологов и всяких Ноамов Хомски.

И каждый раз, когда кто-то делает что-то «на отвали», ради галочки – это люто бесит.

АвтоВАЗ

Как тот самый разработчик «Лада XRAY».

- А можно сделать машину получше?

- Можно. А зачем?

ИМХО после такого нужно уволить его, того, кто его принял на работу, и того, кого такая ситуация устраивает.

Не надо шутить про «место проклятое». В своё время «Лада» и «Жигули» от «копейки» до «шестёрки» были прекрасным семейством бюджетных автомобилей – недорогих и надёжных – и ездили не только в СССР и странах Варшавского договора, но и в старых фильмах можно увидеть их и в Берлине, и в Париже, и в Риме (и да, я знаю за Фиат, не надо мне "раскрывать глаза").

Шутить не надо, нужно менять менеджмент.

Потому что очевидно, что нынешних ситуация устраивает.

А зачем что-то менять? Государство протекционистскими методами помогает, производство госдотации получает – все довольны (кроме автомобилистов).

Можно что-то менять, но зачем?!

РТ

С «РТ» ситуация похожая. На «Ютубе» забанили, в западных странах лицензий на вещание лишили. Ну и ладно.

Можно раз в полгода находить дежурную статью на «Би-би-си», где рассказывают про мощную российскую пропаганду от «РТ» (спойлер: они их пишут на регулярной основе, чтобы им самим финансирование увеличивали), и гордо показывать её «Смотрите, нас боятся! Мы молодцы!».

И ничего, что охват аудитории «РТ» за несколько лет упал на 30%. За это ж никого не наказывают! Финансирование не урезают, виновных не увольняют.

Можно ли что-то предпринять? Конечно можно! Обычные юзвери массово создают новые аккаунты взамен удалённых. Пиратские торренты и стриминговые сервисы создают зеркала (иногда каждый день новое), распределяют, уходят в облака, реализуют сайты в архитектуре «веб 3.0» (такие на порядки сложнее заблокировать) и так далее.

Я вам про парочку одиночек расскажу, которые делают ролики самостоятельно и собирают миллионы просмотров.

Они собирают миллионы просмотров, их банят, они регят новые аккаунты, заливают видео по новой – они снова набирают миллионы просмотров.

И всё это без миллиардного госфинансирования!

При том, что у моих проектов стоимость «касания» около 1 рубля, а у «РТ» – 33 рубля. И мне ещё некоторые заявляют, что «рубль это дорого». А 33 – не дорого?!

Это с учётом, что при масштабировании себестоимость должна падать, а не расти!

Дичайшая неэффективность.

Люди прорывают любые блокады.

А «РТ» действует по принципу «Нас забанили? Ну и ладно, не очень и хотелось».

Есть масса способов обхода блокировок. Можно их использовать?

Можно. А зачем?

23 миллиарда госфинансирования в год и так выделяется, премии там всякие, привилегии, госнаграды – всё в наличии. Книжечки, опять же, печатаются дурацкие о том, как ИИ нас всех заменит и поработит (спойлер: нет).

Зачем стараться больше?!

Но это я, конечно, наговариваю и это, завидую, да! Я хз, чему, но завидую!

РКН

В ВК есть всё – порнуха, экстремизм, пропаганда ненависти, пропаганда колумбайнов, восхваление УПА и Третьего Рейха – но с этим никто ничего не делает. Там в правлении «увожаемые люди», которых лучше не трогать (даже если они до сих пор аутсорсят службу поддержки с украины).

В «Одноглазиках», говорят, всё то же, только ещё более упорото (я боюсь туда заходить, поэтому не проверял).

На «Дзене» ужасная помойка – начиная от «альтернативной истории» и заканчивая рептилоидами и «власти скрывают». Не говоря уже о торговле всякими психотропными грибами (прямо на главной странице «Яндекса», да).

У меня в телефоне (официально купленном в «ДНС» на моё имя) стоят два предустановленных приложения – «РуСтор» и «ГетАппс» – которые с утра до вечера спамят мне «Установи себе онлайн-казино и букмекеров».

А, да! Ещё у телефонных операторов на 50 человек зарегистрировано несколько миллионов симок. С которых, если кто не понял, и звонят телефонные мошенники и прочий скам.

Как вы думаете, их забанили? Нет.

А можно их забанить?

Можно. А зачем?

Вместо того, чтобы бороться с реальными мошенническими схемами и вражеской пропагандой надо забанить «Роблокс»! Так проще!

Потому что там «можно создавать неподконтрольный контент».

Вместо того, чтобы адресно блокировать вредоносный контент, идёт имитация бурной деятельности.

Потому что адресно сложнее – нужна лингвистическая экспертиза, решение суда… а беспределить, как это делает РКН – проще.

Запретить и не пущать. Всё запретить и никуда не пущать.

Вот вам свеженькое:

Роскомнадзор планирует контролировать все попытки обхода блокировок.

Операторы связи должны будут предоставлять информацию о пользователях, которые заходят на заблокированные в России интернет-сайты. Проект сейчас находится на стадии обсуждения.

В пояснительной записке к документу говорится, что мера позволит предотвратить доступ к запрещенной информации и защитит граждан от возможного вреда.

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/12/18/1082164-roskomnadzor-nameren-kontrolirovat-vse-popitki-obhoda-blokirovok - пруф

Я вот, как бывший админ, хочу посмотреть на реализацию этой «гениальной идеи» (спойлер: нет, не гениальной). Мы в техническом чатике за 5 минут накидали вариантов обхода.

Писать не буду, а то ещё обвинят во всяком. Но оператор будет видеть, что человек юзает ВПН, а куда он там ходит – не будет.

И как только такое попытаются внедрить – везде будут инструкции, как это обходить. Как это было с «Ютубом», который все желающие продолжают смотреть (несмотря на регулярные попытки РКН что-то там ещё подгадить с протоколами).

Алё, гараж! Ваши предыдущие блокировки не работают, а вы пытаетесь новые придумывать, позорища!

Более того, все эти "танцы с бубнами" с ограничениями через протоколы уже привели к тому, что тот же ВК через ВПН работает быстрее, чем без (а так быть не должно!). Вы тупо замедляете весь рунет, имбецилы криворукие!

Я уже молчу о том, что для этого нужно будет куча дополнительного оборудования и ПО, расходы на которые повесят на кого? Правильно, на конечных пользователей!

И да, это работает на вражескую пропаганду, которая и так непрерывно рассказывает, что "Россия - страна запретов! Сплошной тоталитаризм!" (при том, что в какой-нибудь Британии запретов больше, но они всё равно не работают).

Можно не заниматься хернёй и не усложнять жизнь обычным россиянам, а заняться реальной борьбой с мошенниками и вражеской пропагандой?

Можно. А зачем?

Все перечисленные – занимаются имитацией деятельности. Вместо самой деятельности.

Финансирование выделяется, зарплаты и премии платятся, стаж идёт, иногда даже награждают «за многолетний труд».

Зачем делать лучше?

И так сойдёт!

Можно выигрывать информационную войну за счёт более глубоких смыслов?

Можно. А зачем?

Можно ж просто всё позапрещать и отцензурить, как это делают на Западе (ой, они проигрывают, в том числе потому, что привыкли цензурить и отвыкли думать – но всё равно, надо делать «как на западе»).

Вон, во Франции тотальная цензура. Но что-то не помогает – и рейтинг у Макрона в районе 10-11%. Кик-тик-то?!

Но это я, вражина, вру и клевещу. Из зависти и «потому что понаехал из Винницы и учит нас жизни».

Так проще.

Можно начать думать и что-то предпринимать?

Можно. А зачем?

Проще написать «Роджерс всё врёт». И завидует.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1921942.html