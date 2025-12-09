Убийство СССР — это преступление не только против многонационального советского народа, но и всего человечества

Вы, депутаты Съезда и Верховного Совета, обязаны защищать страну по факту своего существования, не спрашивая об этом никого. Зачем референдум? Это от вас требует Конституция:

Статья 31. Защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

Впрочем, это результат того, что для высшей избираемой власти в СССР не было предусмотрено механизма ответственности перед народом за результаты правления. Если бы депутаты в конце срока правления могли отправляться в тюрьму за плохие результаты работы, если народ ими будет не доволен, то подобного маразма бы не было.

Какие мысли возникают при прочтении такого вопроса? Что это за подлая формулировка «обновлённая федерации равноправных суверенных республик».

1. Во-первых, такой вопрос сделал легитимном вообще вопрос о существовании СССР. Раньше люди и помыслить не могли, «Как это, не будет Союза?» А вот как! Такой вопрос уничтожал СССР в головах людей.

Представьте, что в войну у нас во главе страны оказался не Сталин, а какой-нибудь безответственный подонок, типа Горбачева или Ельцина. Прибалтика, Украина, Белоруссия взята, немцы уже под Москвой, страна в крайнем напряжении, требуется воодушевление, но звучит не что-то вроде Приказа 227 «Ни шагу назад!», а следующее:

«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».

Можно даже добавить:

«в том числе немецкой».

Кто ставит подобные вопросы на голосование в момент смертельной угрозы для страны? Только враг.

2. Во-вторых, как вы уже успели заметить, речь в вопросе даже и не идет о сохранении СССР. Здесь он так, между прочим, чтобы усыпить бдительность. Речь идет в вопросе именно об уничтожении (заменено на слово «обновить») Советского Союза и образовании чего-то нового, какой-то федерации. А что это за «новое»? Объяснили ли это людям? Нет, их подло обманули.

3. В-третьих. Мы, прочитав вопрос, уже начали думать, быть этому «новому Союзу» или нет (а почему бы и не быть, ведь Союз лучше, чем не Союз), а тут нам еще и объясняют, почему этот «новый Союз» будет лучше, чем наш Родной Союз, наша Родина, которую уничтожают: он будет «обновленный» (значит Родной Союз отсталый, несовременный), в нем будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека (значит, в нашем Родном Союзе не гарантировались права и свободы граждан или делалось это не в полной мере, всех обманули), да еще и любой национальности (значит, не было у нас на Родине никакой дружбы народов, все врали).

После референдума уже весной-летом 1991 горбачевской рабочей группой в рамках т. н. ново-огарёвского процесса был разработан проект по заключению нового союза — Союза Советских Суверенных Республик как мягкой, децентрализованной федерации.

Проект нового договора о создании Союза был дважды парафирован — 23 апреля и 17 июня 1991 года. Окончательная редакция «Договора о Союзе суверенных государств» была опубликована в газете «Правда» 15 августа. В нем указывалось:

«Государства, образующие Союз, обладают всей полнотой политической власти, самостоятельно определяют свое национально-государственное устройство, систему органов власти и управления, они могут делегировать часть своих полномочий другим государствам — участникам Договора…».

«Настоящий договор… вступает в силу с момента подписания… полномочными делегациями. Для государств, его подписавших, с той же даты считается утратившим силу Договор об образовании Союза ССР 1922 года».



Как заявил М. С. Горбачёв, 20 августа новый союзный договор должны были подписать Белоруссия, Казахстан, РСФСР, Таджикистан и Узбекистан, а осенью к ним могли присоединиться Армения, Киргизия, Украина и Туркмения.

Но Государственный комитет по чрезвычайному положению, 18-21 августа осуществил неудачную попытку насильственного отстранения М. С. Горбачёва с поста Президента СССР, сорвав подписание Союзного договора и тем самым ликвидацию Советского Союза:

«…Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой. Растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества.»

— Из «Обращения к советскому народу» ГКЧП СССР от 18 августа 1991 года