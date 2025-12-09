Убийство СССР — это преступление не только против многонационального советского народа, но и всего человечества

8 декабря 1991 года в Вискулях под Брестом (Беларусь) президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали соглашение о роспуске СССР и о создании СНГ.
Главы трех государств подчеркнули, что на образование СНГ они решились, «осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в практическом осуществлении политических и экономических реформ».
Из республик бывшего СССР в состав Содружества не вошли Латвия, Литва и Эстония.
В последовавшем после подписания соглашения заявлении президент СССР Михаил Горбачев квалифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные.
Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР. Однако в 1996 году президент России Борис Ельцин заявил, что сожалеет о подписании им «Беловежского соглашения».
Беловежский преступный сговор
Первый пункт обвинения основан на том, что в декабре 1991 года президент России Б.Ельцин совершил государственную измену, подготовив и заключив Беловежские соглашения, окончательно уничтожившие Советский Союз и причинившие огромный материальный ущерб России, ее территориальной целостности, обороноспособности, вызвавшие многочисленные человеческие жертвы и неисчислимые страдания.
Заключению этих соглашений предшествовал ряд иных антиконституционных действий Б.Ельцина, связанных с насильственным захватом союзной власти и переподчинением союзных министерств и ведомств.
Он же, во исполнение беловежских договоренностей, окончательно прекратил деятельность союзных законодательных и иных органов власти, переподчинил себе Вооруженные Силы СССР, ввел таможенные и пограничные барьеры на российских границах.Подписание Беловежских соглашений и последующие действия Б.Ельцина были совершены в интересах стран — членов НАТО, и в первую очередь Соединенных Штатов Америки.
Не случайно сразу же после подписания договоренностей Б.Ельцин позвонил не кому-нибудь, а именно президенту США, и доложил, что Советского Союза больше нет.Президент США Джордж Буш в своем заявлении от 25 декабря 1991 года подчеркнул:
«Соединенные Штаты приветствуют исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества. Несмотря на потенциальную возможность нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим интересам» (газета «Известия» за 26 декабря 1991 г.).
Потому Соединенные Штаты Америки и предпринимают все усилия, дабы СССР больше не возродился ни в каких формах.Кравчук: Украина может гордиться тем, что развалила СССР.Манежная площадь. Трeбоваие об отставки Горбaчева. Моcква. СССР. 10 мaрта 1991 год.
В указанных действиях президента Б.Ельцина содержатся признаки тяжких преступлений, предусмотренных статьей 64 УК РСФСР или статьями 275, 278 УК РФ. Причем мы не усматриваем какой-либо существенной разницы в диспозициях названных статей, ибо в них говорится о деяниях, совершенных в интересах иностранных государств и причинивших большой ущерб обороноспособности и внешней безопасности страны, а также о насильственном захвате власти.Умышленные действия президента, а в этом нет сомнений, были направлены не только против СССР, но и против Российской Федерации, его преемницы.
Совместно с другими лицами, рядом общественно-политических организаций Б.Ельцин уничтожил Советский Союз, который, будучи одним из учредителей Организации Объединенных Наций, обеспечивал надежную внешнюю безопасность всех союзных республик. СССР являлся надежным противовесом гегемонистским устремлениям Соединенных Штатов Америки, которые все сильнее проявляются в мире. Наглядное свидетельство тому — последующие события на Балканах.
Беловежскими соглашениями и последующими деяниями Б.Ельцина было не только уничтожено мощное союзное государство, но и были разрушены экономический, научно-технический потенциал, подорваны обороноспособность и безопасность Российской Федерации.
Напомню, что после заключения Беловежских соглашений за пределами России оказалось 8 военных округов из 16, которые имелись на территории СССР. Военные округа — особенно на западе, северо-западе и юге Советского Союза — были самыми отмобилизованными, насыщенными современной боевой техникой. Они остались на территории новых государств.На территории бывших союзных республик, за пределами Российской Федерации осталось 13 общевойсковых армий и корпусов, 3 армии ПВО. 4 танковые армии, 5 воздушных армий.
На южном, западном и северо-западном направлениях мы утратили надежные системы противовоздушной обороны. Лишились многих объектов передового базирования и наблюдения, управления вооруженными силами.
Россия во многом утратила выходы к морю, и в первую очередь в Прибалтике. Возникли серьезнейшие противоречия по Черноморскому флоту, который сегодня мы делим с Украиной. По своим параметрам он в целом уже уступает в 1,5 раза военно-морскому флоту Турции, которая всегда заявляла о своем интересе в Закавказье и Причерноморье.
Блок НАТО уже подобрался чуть ли не к стенам Кремля. Польша, Чехия, Венгрия стали членами этого альянса.
Нет никаких гарантий, что прибалтийские государства — Латвия, Литва, Эстония — не будут приняты в НАТО и на их территории не будет размещено ядерное оружие, нацеленное на Россию (они и были приняты - прим.)
Это лишь некоторые последствия, которые мы имеем после развала Советского Союза, нанесшего колоссальный ущерб обороноспособности, внешней безопасности и территориальной целостности России.
Но не только в них мы усматриваем преступный характер деяний Б.Ельцина. Подписав Беловежские соглашения, Б.Ельцин обострил межнациональные, этнические отношения на территории всего бывшего Советского Союза. В столкновениях на национальной почве в России, Таджикистане, Молдавии, Азербайджане и в других регионах погибло около миллиона человек. Более 10 миллионов бывших граждан СССР стали беженцами. Подобное насилие над людьми и столь масштабное вынужденное их переселение блекнут перед сталинской депортацией народов.Б.Ельцин совершил неслыханное нарушение конституционных прав всех граждан Российской Федерации. Как известно, в соответствии со статьей 33 Конституции СССР, каждый гражданин России одновременно являлся гражданином Советского Союза. Более 70 процентов граждан РСФСР на референдуме 17 марта 1991 года подтвердили свое желание оставаться гражданами СССР.
Беловежье в одночасье подорвало одну из главных основ правового положения личности — институт гражданства, породив тем самым цепную реакцию, которую мы сегодня видим в спорах но нему. Достаточно отметить, что 25 миллионов русских в одну ночь оказались иностранцами на своей земле.
Позднее, в послании Федеральному Собранию 16 февраля 1995 года, Б.Ельцин признает, что
«потеря части народа на отторгаемой территории есть такой же ущерб для государства, как потеря, например, руки для человека. По той же причине и действия, направленные на отторжение части государственной территории, должны считаться преступлением против государства в целом».
Таким образом, Б.Ельцин сам дал оценку своим деяниям, назвав их преступными.
Деяния президента разрушили вековые традиции совместного проживания народов Российской империи, а потом и Советского Союза, межличностные отношения, в том числе в экономической, социальной, научной и оборонной сферах. Была ограничена свобода граждан некогда единого государства на перемещение, выбор места жительства, на беспрепятственный, бестаможенный обмен продуктами труда. В этом также проявились высокомерие и бездушие Б.Ельцина к людям, его злоупотребления властью.
Обладал ли президент России какими-либо полномочиями по подписанию Беловежских соглашений, приведших к окончательному разрушению СССР?
На этот вопрос ответ может быть только один: нет, не обладал. Советский народ в подавляющем большинстве своем отказал ему в этом. Поэтому само нарушение Б.Ельциным воли народа, высказанной на всенародном референдуме в марте 1991 года, уже является преступным актом. Действия президента далеко вышли за рамки его полномочий, предусмотренных Конституциями СССР и РСФСР, Законом «О Президенте Российской Федерации», другими законодательными актами.
Несомненно, Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР, контролируемые сторонниками президента, сыграли свою негативную роль в разрушении союзного государства. Однако это нисколько не умаляет ответственность самого президента.
К тому же заметим нашим оппонентам, что и в Декларации о суверенитете Российской Федерации, принятой 12 июня 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР, говорится, что Россия остается членом обновленного Союза ССР.
Как известно, Союзный договор 1922 года был подписан сначала шестью республиками: Россией, Украиной, Белоруссией и входившими в состав Закавказской Федерации Азербайджаном, Арменией и Грузией, а затем к нему присоединились еще девять республик, составивших Союз ССР. Причем этот договор полностью вошел как составная часть в первую Конституцию СССР 1924 года. Позднее его основные положения были воспроизведены в Конституциях СССР 1936 года и 1977 года, отдельные положения были закреплены также и в конституциях союзных республик.
Союзный договор 1922 года и соответствующие ему конституционные нормы никогда не предусматривали его денонсации, поскольку договор был прежде всего документом учредительного, а не международного характера. В договоре, а затем и в Конституциях предусматривалось только сохранение за каждой из союзных республик, вошедших в Союз ССР, права свободного выхода из Союза, порядок которого был урегулирован Законом СССР от 3 апреля 1990 года.
Вопрос о выходе республики должен был решаться путем референдума. Если за него проголосовало не менее двух третей взрослого населения, то дальше вопрос должен был рассматриваться Верховным Советом СССР и Съездом народных депутатов СССР, а потом в самих республиках. После этого устанавливался переходный период сроком не более пяти лет, для прояснения всех проблем экономического, финансового, территориального, экологического характера, которые могут возникнуть в связи с выходом республики, а также для решения других споров, прежде всего тех претензий, которые могли предъявить граждане. И только по результатам рассмотрения всех названных процедур вопрос о выходе республики из состава Союза окончательно решался Съездом народных депутатов СССР. Этот порядок, установленный Законом СССР от 3 апреля 1990 года, был полностью проигнорирован и отброшен Б.Ельциным.Президент РФ Борис Николаевич Ельцин (второй справа), Президент Украины Леонид Кравчук (слева), Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (второй слева) и Председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич (справа) после подписания Протокола о создании СНГ.
Следует отметить, что вслед за этим Съезд народных депутатов СССР принял 24 декабря 1990 года три постановления исключительной важности, о которых сейчас редко упоминается.
Первое постановление: о сохранении Союза ССР как обновленной Федерации равноправных суверенных республик.
Второе постановление: о сохранении названия государства — Союз Советских Социалистических Республик.
Третье постановление: о проведении референдума в Союзе Советских Социалистических Республик.
Такой референдум, как вы знаете, состоялся 17 марта 1991 года. Из 185,6 миллиона граждан СССР с правом голоса в нем участвовало 148,5 миллиона, или 80 процентов. Из них 113,5 миллионов, или 76,4 процента, проголосовали за сохранение Союза ССР.
В соответствии со статьей 29 закона о референдуме, его решение имело обязательную силу на всей территории страны и могло быть отменено или изменено только путем другого референдума. Закон обязывал выполнять решение референдума все государственные органы, организации и всех без исключения должностных лиц, ибо оно являлось высшим и непосредственным выражением власти народа.
Поэтому подписанные Ельциным Беловежские соглашения, объявившие, что Союз ССР как субъект международного права и как геополитическая реальность прекращает свое существование, являются незаконными и противоречащими волеизъявлению народа.
Кроме того, беловежские решения были подписаны лишь тремя «отцами-основателями» СНГ, а не шестью, и тем более не пятнадцатью. При таких обстоятельствах они не имели права ликвидировать СССР как геополитическое понятие.
Деяния Б.Ельцина по разрушению СССР носили умышленный, осознанный характер и не являются констатацией естественного распада союзного государства, как утверждают наши оппоненты. Об этом свидетельствуют многочисленные доказательства. Сошлемся лишь на некоторые из них.
Уничтожение великой страны было совершено Б.Ельциным в сговоре с сепаратистами ряда союзных республик. Именно они разжигали национальные конфликты в Закавказье и Средней Азии, в Прибалтике и Молдавии, да и в самой России. Это они превратили национальный вопрос в орудие разрушения, а не созидания, в орудие для завоевания власти.
Б.Ельцин давно и последовательно шел к уничтожению СССР, о чем свидетельствуют его собственные высказывания. Выступая 30 мая 1990 года на первом Съезде народных депутатов России, он сказал:
«Россия будет самостоятельной во всем, и решения ее должны быть выше союзных».
Во время посещения Свердловска 16 августа того же года Б.Ельцин заявил:
«Первоначальный вариант моей программы — семь русских государств».
А через день, выступая в Республике Коми, отметил, что Россия откажется от союзной структуры власти.
В том же ключе высказались и действовали люди из близкого окружения президента, его духовные и идеологические наставники.
Одиозные личности из числа бывших народных депутатов СССР, входивших в пресловутую межрегиональную депутатскую группу, — Гавриил Попов, Галина Старовойтова, Геннадий Бурбулис и другие — прямо провозглашали идею создания на территории Советского Союза свыше 50 независимых государств.
Бывший соратник президента Руслан Хасбулатов, характеризуя убийство СССР, заявил:
«Мы хотели сделать этот переворот».
«Переворотом» или «переходом к новому качественному состоянию» — назвал эти деяния и бывший председатель ельцинского Совета министров РСФСР Иван Силаев.
Григорий Явлинский, входивший в команду Б.Ельцина, утверждал:
«У Бориса Николаевича и его ближайшего окружения были четкие политические установки…
Прежде всего — одномоментный в прямом смысле, в один день, не только политический, но и экономический развал Союза, ликвидация всех мыслимых координирующих экономических органов, включая финансовую, кредитную и денежную сферы.
Далее — всесторонний отрыв России от всех республик, включая и такие, которые в то время не ставили такого вопроса, например Белоруссия и Казахстан. Таков был политический заказ».
Это откровение лидера партии «Яблоко» можно прочитать в «Литературной газете», N° 44 за 1992 год.
Почти за год до политического уничтожения СССР конгресс так называемых демократических сил, проходивший 21 января 1991 года в Харькове, принял решение об упразднении СССР. В его работе принимали участие видные демократы России: Юрий Афанасьев, Николай Травкин (он сидит в нашем зале), Белла Денисенко, Аркадий Мурашев и другие.
Автор этой концепции Геннадий Бурбулис, идейный наставник Б.Ельцина и бывший госсекретарь России, очень сожалел, что не удалось сразу реализовать установки конгресса. Сожалел об этом и Б.Ельцин, в чем вы можете убедиться, прочитав газету «Известия» за 17 декабря 1991 года и «Независимую газету» от 21 января 1992 года. И если сегодня процедура отрешения президента встречает жесткое сопротивление, то это во многом объясняется тем, что здесь, в зале Государственной Думы, да и в стенах Совета Федерации находится еще значительное число лиц, представителей партий и движений, которые вместе с Б.Ельциным выдвинули и реализовали идею уничтожения СССР.
Таким образом, отвечая нашим оппонентам, мы еще раз заявляем, что Советский Союз рухнул не в результате естественных и закономерных процессов, не в результате августовских событий 1991 года, а вследствие политического заговора «пятой колонны», при попустительстве, а в ряде случаев и участии президента СССР М.Горбачева, руководителей ряда союзных министерств и ведомств, в результате заговора, во главе которого стоял Б.Ельцин.
В марте 1991 года на встрече с москвичами в Доме кино он открыто выступил против референдума о будущем СССР. А затем в спешном порядке, используя полномочия президента, предпринял новые шаги по уничтожению союзного государства.
20 и 22 августа 1991 года он издает указ о переподчинении себе всех органов исполнительной власти СССР, включая Министерство обороны, МВД, КГБ.
21 и 22 августа указами Ельцина в ведение российского Министерства печати и массовой информации передаются союзные СМИ.
22 августа выходит указ о некоторых вопросах деятельности органов власти РСФСР. Вопреки Конституциям РСФСР и СССР, этим указом Совету министров РСФСР предоставлялось право приостанавливать действие постановлений, распоряжений Кабинета министров СССР.
24 августа издается указ о передаче в ведение КГБ РСФСР всех видов правительственной связи СССР, а в ведение министерства связи РСФСР (оно называлось — по связи, информатике и космосу) — всех других предприятий связи союзного подчинения.
1 октября правительство РСФСР устанавливает, что решения союзного Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР вступают в действие только в случае одобрения их Советом министров РСФСР.
9 октября 1991 года Госкомитету по делам науки и высшей школы поручается принять все союзные организации, действующие в этой сфере, в свое управление.
15 ноября 1991 года Министерству экономики и финансов РСФСР переподчиняются все структуры, подразделения и организации бывшего Министерства финансов СССР. Одновременно прекращается финансирование министерств и ведомств СССР, кроме тех, которым переданы некоторые функции управления Российской Федерации.
15 ноября Генеральному прокурору РСФСР переподчиняются все организации союзной прокуратуры, включая военную прокуратуру.
22 ноября Верховный Совет РСФСР признает Центральный банк России единственным органом денежно-кредитного и валютного регулирования на территории республики. Ему передаются в полное хозяйственное ведение и управление материально-техническая база и иные ресурсы Госбанка СССР.
Таким образом, при личном участии и под руководством Ельцина еще до подписания Беловежских соглашений у
Союза ССР и его органов были отобраны основные рычаги управления и была подготовлена база для полного разрушения союзного государства.
Естественно, что такого рода узурпация полномочий союзных органов органами РСФСР и президентом России резко усилила центробежные тенденции в действиях других республик, которые увидели в этом угрозу себе и поспешили еще более жестко отмежеваться от союзного центра. Это заставило ряд руководителей союзных республик, в частности президента Казахстана Назарбаева, решительно выступить против передачи союзных функций российскому парламенту и российскому руководству, а прерогатив союзного президента — российскому президенту. Выступление Назарбаева состоялось в Верховном Совете СССР 26 августа 1991 года. Позднее он же прямо заявит, что без России не было бы беловежского документа и не распался бы Союз.
(«Независимая газета» от 6 мая 1992 года).
Действия президента Б.Ельцина, российских министерств и ведомств не только усилили центробежные тенденции в других союзных республиках, но и, несомненно, отрицательно сказались на характере и результатах референдумов, проведенных во второй половине 1991 года на Украине, в Грузии, Армении. К тому же вопрос, вынесенный на украинский референдум, был сформулирован некорректно. Граждан Украины спросили не о желании выйти из состава СССР, а хотят ли они жить в независимом государстве. Естественно, желающих жить в колониальном или полуколониальном государстве всегда мало или вовсе нет.
Можно ли было сохранить Советский Союз? Да, можно — и это необходимо было сделать. Воля большинства народа была выражена на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, и государственные лидеры СССР и России, если бы они были патриотами, горячо любящими свое Отечество, а не холуйствующими приспешниками Соединенных Штатов Америки, обязаны были выполнить народную волю. Если не могли, то обязаны были уйти в отставку. Этого не последовало.
Беловежские соглашения нанесли сокрушительный удар по экономике и отбросили в своем развитии далеко назад каждую союзную республику. Они принесли неисчислимые и невосполнимые потери, беды и страдания десяткам миллионов советских людей, которые и сегодня хотят свободно жить в единой семье народов. Такое объединение давно бы состоялось, если бы не противодействие ему со стороны многих политических элит в бывших союзных республиках, и прежде всего в Российской Федерации.
Для воссоединения народов имеются веские основания, и в первую очередь юридическая ничтожность Беловежских соглашений и правовая несостоятельность их ратификации Верховным Советом РСФСР. Джордж Буш, Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Нью-Йорк, 1988 год.Убийцы СССР красиво разыграли продажу нашей Советской Родины: президент РСФСР Борис Ельцин, президент СССР Михаил Горбачев и Президент США Джордж Буш, 1991 годМихаил Горбачев на обложке Newlook, 1989 год
О референдуме за сохранение СССР
17 марта 1991 года состоялся референдум, называемый «Референдумом за сохранение СССР».
Явка составила 80,03%: из 185,6 миллиона граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,6 млн. Из них 113,5 млн. (78%) ответили «Да» на вопрос о сохранении СССР.
По-прежнему актуальным остается вопрос о том, что это был за референдум, кем и зачем он проводился и почему он в итоге поспособствовал не сохранению СССР, а прямо противоположному.
Контрреволюция сверху.
Для начала вспомним, какая обстановка сложилась к моменту референдума.
Первый удар по СССР был осуществлен в 1953 году. В марте умер Сталин, а все решения XIX съезда ВКП(б), по которым власть фактически передавалась от партийной верхушки полностью в руки Верховного Совета СССР, то есть избираемого законодательного органа власти, как и положено по Конституции, были отменены. То, что было оправдано в период войны, подготовки к войне и восстановления после нее, к 1953 году становилось опасно, ведь партия могла превратиться в безответственных паразитов, что в итоге и произошло.
Второй мощнейший удар по СССР был нанесен Хрущевым в 1956 году в результате его лживого предательского антисталинского доклада на XX съезде КПСС.
Постепенно партийная верхушка СССР в результате своей безответственности перед народом загнивала и в итоге решила «строить коммунизм» не для всех граждан, а лично для себя. Этому мешал Союз, значит, его надо было уничтожить.
С приходом Горбачева к власти и началась полная вакханалия, подробности которой у многих на памяти, поэтому не будем все описывать.
С 1985 года началась сумасшедшая кампания по промыванию мозгов населению, дискредитации Советского Союза, коммунизма и всем, что с этим связано. Кто-то скажет, народ был жизнью не доволен. Куда там! Жилось народу, как сейчас выясняется, не намного хуже, чем в европах и намного лучше, чем сейчас. И темпы роста экономики были хорошие. Просто была осуществлена контрреволюция сверху, по населению наносились ядерные пропагандистские удары фальшивками, подтасовками, американскими фильмами и джинсами, тоннами лжи и умышленными акциями дискредитации (вродя запрятывания товаров массового потребления по складам и т.д.). Вся мощная пропагандистская машина работала на это. Внешние враги, естественно, всячески помогали и аплодировали «пятой колонне». Народ был дезориентирован, растерян, страна оказалась беззащитна перед врагами, находящимися на самом верху.
Уничтожение под видом обновления.
В декабре 1990 года верхушкой уже открыто был поднят вопрос об уничтожении СССР под видом реорганизации.
3 декабря Верховный Совет СССР поддержал концепцию предложенного Президентом СССР М.С. Горбачёвым нового проекта Союзного Договора и передал его для обсуждения на IV Съезде народных депутатов СССР.
24 декабря 1990 года по инициативе и настойчивому требованию Предателя СССР М. С. Горбачева депутаты IV Съезда проголосовали за постановление (за голосовали 1677 депутатов, против — 32, воздержались — 66), которое гласило, что:
В связи с многочисленными обращениями трудящихся, высказывающими беспокойство о судьбах Союза ССР, и учитывая, что сохранение единого Союзного государства является важнейшим вопросом государственной жизни, затрагивает интересы каждого человека, всего населения Советского Союза, Съезд народных депутатов СССР решил:
1. Провести референдум СССР для решения вопроса о сохранении обновленного Союза как федерации равноправных суверенных Советских Социалистических Республик с учётом результатов голосования по каждой республике в отдельности.
2. Поручить Верховному Совету СССР определить дату проведения референдума и меры по его обеспечению.
— Постановление СНД СССР от 24 декабря 1990 года № 1856-1
Итак, что получается. Советский народ не понимает, что происходит. Он видит, как уничтожают его страну, но не знает, что делать, и обращается к власти:
«Что вы творите, гады! Спасайте страну!»
А что народу отвечают предатель Горбачев и депутаты:
«Вот вам, а не страна! Обновленная, федерация, равноправных, суверенных… Получайте.»
То есть видно, что окончательно загадить мозги не удалось, народ требует у власти спасти Родину, вот власть и решила добить Родину под видом волеизъявления народа.
Смотрите, как безответственные депутаты ВС подло перекладывают ответственность за страну с себя на народ:
«Исходя из того, что никто, кроме самого народа, не может взять на себя историческую ответственность за судьбу Союза ССР, во исполнение решения четвёртого Съезда народных депутатов СССР и в соответствии с законодательством о референдуме СССР» 16 января 1991 года Верховный Совет СССР постановил:
1. Провести на всей территории СССР в воскресенье, 17 марта 1991 года, референдум СССР по вопросу о сохранении Союза ССР как федерации равноправных республик.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования следующую формулировку вопроса, выносимого на референдум, и варианты ответов голосующих:
«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».
«Да» или «Нет».
— Постановление ВС СССР от 16 января 1991 года № 1910-1
Вы, депутаты Съезда и Верховного Совета, обязаны защищать страну по факту своего существования, не спрашивая об этом никого. Зачем референдум? Это от вас требует Конституция:
Статья 31. Защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
Впрочем, это результат того, что для высшей избираемой власти в СССР не было предусмотрено механизма ответственности перед народом за результаты правления. Если бы депутаты в конце срока правления могли отправляться в тюрьму за плохие результаты работы, если народ ими будет не доволен, то подобного маразма бы не было.
Какие мысли возникают при прочтении такого вопроса? Что это за подлая формулировка «обновлённая федерации равноправных суверенных республик».
1. Во-первых, такой вопрос сделал легитимном вообще вопрос о существовании СССР. Раньше люди и помыслить не могли, «Как это, не будет Союза?» А вот как! Такой вопрос уничтожал СССР в головах людей.
Представьте, что в войну у нас во главе страны оказался не Сталин, а какой-нибудь безответственный подонок, типа Горбачева или Ельцина. Прибалтика, Украина, Белоруссия взята, немцы уже под Москвой, страна в крайнем напряжении, требуется воодушевление, но звучит не что-то вроде Приказа 227 «Ни шагу назад!», а следующее:
«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».
Можно даже добавить:
«в том числе немецкой».
Кто ставит подобные вопросы на голосование в момент смертельной угрозы для страны? Только враг.
2. Во-вторых, как вы уже успели заметить, речь в вопросе даже и не идет о сохранении СССР. Здесь он так, между прочим, чтобы усыпить бдительность. Речь идет в вопросе именно об уничтожении (заменено на слово «обновить») Советского Союза и образовании чего-то нового, какой-то федерации. А что это за «новое»? Объяснили ли это людям? Нет, их подло обманули.
3. В-третьих. Мы, прочитав вопрос, уже начали думать, быть этому «новому Союзу» или нет (а почему бы и не быть, ведь Союз лучше, чем не Союз), а тут нам еще и объясняют, почему этот «новый Союз» будет лучше, чем наш Родной Союз, наша Родина, которую уничтожают: он будет «обновленный» (значит Родной Союз отсталый, несовременный), в нем будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека (значит, в нашем Родном Союзе не гарантировались права и свободы граждан или делалось это не в полной мере, всех обманули), да еще и любой национальности (значит, не было у нас на Родине никакой дружбы народов, все врали).
После референдума уже весной-летом 1991 горбачевской рабочей группой в рамках т. н. ново-огарёвского процесса был разработан проект по заключению нового союза — Союза Советских Суверенных Республик как мягкой, децентрализованной федерации.
Проект нового договора о создании Союза был дважды парафирован — 23 апреля и 17 июня 1991 года. Окончательная редакция «Договора о Союзе суверенных государств» была опубликована в газете «Правда» 15 августа. В нем указывалось:
«Государства, образующие Союз, обладают всей полнотой политической власти, самостоятельно определяют свое национально-государственное устройство, систему органов власти и управления, они могут делегировать часть своих полномочий другим государствам — участникам Договора…».
«Настоящий договор… вступает в силу с момента подписания… полномочными делегациями. Для государств, его подписавших, с той же даты считается утратившим силу Договор об образовании Союза ССР 1922 года».
Как заявил М. С. Горбачёв, 20 августа новый союзный договор должны были подписать Белоруссия, Казахстан, РСФСР, Таджикистан и Узбекистан, а осенью к ним могли присоединиться Армения, Киргизия, Украина и Туркмения.
Но Государственный комитет по чрезвычайному положению, 18-21 августа осуществил неудачную попытку насильственного отстранения М. С. Горбачёва с поста Президента СССР, сорвав подписание Союзного договора и тем самым ликвидацию Советского Союза:
«…Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой. Растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества.»
— Из «Обращения к советскому народу» ГКЧП СССР от 18 августа 1991 года
5 сентября 1991 года V съезд народных депутатов СССР не унимался, приняв «Декларацию прав и свобод человека», объявил переходный период для формирования новой системы государственных отношений, подготовки и подписания Договора о Союзе Суверенных Государств.
6 сентября три прибалтийские республики (Латвия, Литва и Эстония) вышли из Союза ССР.
Осенью 1991 по санкции центральных и республиканских властей рабочей группой ново-огарёвского процесса был разработан новый проект Договора — по созданию Союза Суверенных Государств (ССГ) как (уже!) конфедерации независимых государств («конфедеративного государства»).
Предварительное согласие на заключение 9 декабря 1991 договора о создании ССГ со столицей в Минске было дано 14 ноября 1991 только семью республиками (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан). Две республики, в которых накануне состоялись референдумы о независимости (Армения и Украина), отказались войти в конфедеративный союз.
Однако, 8 декабря 1991 года главы трёх государств (Республики Беларусь, Россия и Украина) на встрече в Беловежской пуще, «отмечая, что переговоры о подготовке нового Союзного Договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактом», и заключили Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств — межправительственной и межпарламентской организации, не имеющей статуса государства.
Таким образом, предательский Беловежский сговор трех упырей Шушкевича, Кравчука и Ельцина лишь опережал горбачевскую команду и закреплял итоги планомерного уничтожения Советского Союза. Причем они сделали так, как их «попросил» народ на референдуме. Ну, почти так.
Хотели «обновленной федерации равноправных суверенных республик»? Получите распишитесь!
Статья 62. Гражданин СССР обязан оберегать…
Итак, не вызывает сомнений, что этот референдум был очередной невероятно подлой подрывной акцией врагов народа против СССР.
Но также не вызывает сомнений, что народ на референдуме в большинстве своем был за сохранение старого Родного СССР, своей Родины и шел голосовать именно за это.
17 марта 1991 года состоялся референдум, на котором за сохранение СССР проголосовало большинство граждан.
В шести республиках (Литве, Эстонии, Латвии, Грузии, Молдавии, Армении) перестройка уже сделала все, что надо, поэтому высшие органы власти отказались проводить референдум. То есть совершили тем самым государственную измену и не дали народу выразить свою волю.
В остальных республиках результаты получились следующие.
«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»Наши среднеазиатские братья стали образцом обладания сильным чувством государственности. У них, еще сохранивших общинные традиции, понимание необходимости жить в единой и потому сильной стране оказалось гораздо выше, чем у русских. К сожалению, но факт.
Не намного отстали и белорусы, 83% голосов также высказавшиеся за сохранение СССР.
Где предателей оказалось больше?
По уровню предательства впереди всех оказались столицы и родина Беспалого Свердловская область.
Ниже приведена таблица, где красным оттенком обозначены республики и регионы с долей проголосовавших ЗА выше, чем в среднем по Союзу, голубым — ниже.Как видно, вполне закономерна ненависть всей остальной России к москвичам. Вот на ком лежит главная ответственность — на столице.
Обратите внимание, что даже в Чечено-Ингушетии процент проголосовавших за сохранение Союза оказалось выше, чем в среднем по стране и почти таким же, как по СССР. Вот вам и чеченцы-сепаратисты. К тому времени демократы еще не привели за ручку и не посадили во главе Чечни
отморозков.
Из истории известно, что захват умов столицы является ключевым.
Приведу неудачное в плане мотивов и целей, но все же показательное сравнение. На выборах в Учредительное собрание 1817 года большевики по всей России набирали 22,4% (первые были эсеры — 39,5%), зато они с большим перевесом побеждали в Москве (47,9%), Московской области (55,8%), Петрограде (48,7%), Минске (63,1%).
В 1991 же году Москва, Петербург, Свердловская обл. были передовиками, что голосовал за введение поста президента РСФСР, а позже среди передовиков, кто голосовал за Ельцина на выборах. Кстати на президентских выборах 1991 и 77% чеченцам Ельцин очень даже нравился.
Понятно, что на столицы был в первую очередь направлен пропагандистский удар. Было и больше выделено денег, больше подкупов, больше фальсификаций. Но все же и реально больше искренних идиотов, не желавших «кормить ненужные республики».Итак, что получается. В целом, советский народ, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей, выстоял в ядерной атаке на свое сознание и интуитивно понимал, что его обманывают, поэтому поддержал сохранение Советского Союза.
Но голосовать было мало, что это такое вообще голосовать за сохранение Союза, когда «немцы уже под Москвой», а точнее в Кремле, в самом верху. Это бессмысленно. Надо было бороться за Союз, в том числе с оружием в руках. Ведь этого требовала от всех граждан Конституция СССР.
Конституция.
Статья 62. Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета. Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Понятно, что лидеров не было, того не было, этого не было, а у Янаева руки тряслись… А у вас-то, таких смелых, почему тогда все тряслось? Или, что хуже, вам-то почему было все безразлично? Почему все дружно забыли о главном своем долге Гражданина?
Есть ли сейчас возможность искупить вину, восстановить справедливость и предотвратить подобное.
Есть. И заключается она во введение на всенародном референдуме Закона «Об оценки народом президента и депутатов».
Будущий вопрос референдума «За ответственную власть» будет звучать, возможно, так:
Согласны ли вы с тем, чтобы внести в Конституцию следующие поправки, а также принять обеспечивающий их Закон:
Президент и депутаты Федерального Собрания избираются населением, на них возлагаются обязанности, даются права и полномочия с единственной целью — своими действиями организовать население (ныне живущих дееспособных граждан) на защиту народа (населения и будущих поколений) от духовного и материального ухудшения жизни.
За хорошую организацию защиты народа Российской Федерации Президент и депутаты награждаются, за плохую — наказываются в соответствии с Федеральным конституционным принятым (нет) Законом «Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России».
Необходимость награждения или наказания Президента и депутатов признается оценкой избирателей в ходе свободных выборов. Оценка избирателей не может быть отменена или изменена иначе, чем всенародным волеизъявлением.
И это будет действительно народный референдум, а не обман, затеянный предателями наверху, потому что проводится он будет исключительно по инициативе снизу.
И бить он будет не по стране, как в 1991. Бить он будет исключительно по потенциальным и фактическим мерзавцам, гробящим страну.
И чем лучше мы подготовимся, тем менее беспомощными окажемся в будущем.
Мы, доигрались в «демократию» и «свободные выборы» вместе с «гласностью» и «перестройкой»…
Доигрались так, что потеряли свою Родину — СССР, свою землю и недра, превратившись в колонию Запада, стали ограбленным народ. Убийство России началось с убийства СССР.
Эти
нелюди уничтожили нашу Родину. Непосредственные исполнители убийства СССР:Артюшенко Олег Григорьевич
