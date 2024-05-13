Забытое имя. Баженова Зинаида Васильевна

В Москве усилиями «Общества некрополистов» и скульптора Константина Синявина было найдено и приведено в порядок захоронение великого скульптора-керамиста Зинаиды Баженовой.

Среди самых известных работ Баженовой - пять аллегорических женских фигур, установленных на фонтане «Дружба народов» на ВДНХ в Москве. (Латвия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Туркмения). Так же Баженова создала бюст Семена Дежнёва, установленный на самой крайней точке материка Евразия. Надгробие А. С. Новикова-Прибоя на Новодевичьем кладбище в Москве. Ее работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее керамики и «Усадьбе Кусково XVIII века», во многих музейных и частных собраниях.

Многие ее работы являются знаковыми для нашей страны.

ГДЕ ЖЕ СКУЛЬПТОР?

…История эта началась еще в 2014-ом году, когда в Общество обратился скульптор-реставратор Константин Синявин, сотрудник Всероссийского реставрационного центра им. Академии Грабаря. Он спросил, не знаем ли мы, где похоронена Зинаида Баженова? «Кто такая?» - стала думать я.

В сети о ней написано полстраницы: Член Союза художников СССР.

В 1924–1928 училась в Художественно-промышленном техникуме в Свердловске у Б. В. Валентинова и В. А. Синайского; в 1928 — в мастерской по изготовлению игрушек в Новосибирске у С. Р. Надольского; в 1928–1930 — во ВХУТЕИНе в Москве у В. И. Мухиной; в 1930–1932 — в Институте пролетарского изобразительного искусства в Ленинграде у А. Т. Матвеева и Синайского.

Жила в Москве. Участвовала в конкурсах проектов памятников В. П. Чкалову для г. Горького и П. И. Чайковскому для Москвы (оба — 1941), надгробие А. С. Новикова-Прибоя на Новодевичьем кладбище в Москве (1950), памятник С. И. Дежневу (1958).

Создавала мелкую пластику в технике майолики, продолжая в своем творчестве традиции абрамцевской керамической мастерской.

О судьбе Баженовой нет ни слова, словно и не жила, а только памятники создавала. Как тут узнать, где ее похоронили? В общем, я сначала пошла простым путем и позвонила в те места, где скульптор официально трудилась. В том же интернете сказано, что она «после 1945 работала на Рижском фарфоровом и Гжельском керамическом заводах». Я позвонила на заводы. Там мне сказали, что было это очень давно. Так давно, что почти и неправда. Все сотрудницы кадров с тех пор переменились, поэтому документы они уже не найдут (то есть не станут искать), и уж тем более они не готовы сказать, где ее похоронили. Тогда я всему Обществу написала письмо с вопросом, не встречали ли они это имя на кладбищах. И неожиданно выяснилось, что Павел Кац, создатель сайта «Московские могилы», встречал фамилию Баженовой в колумбариях Нового Донского кладбища, он даже прислал снимок плиты.

Снимков много, поэтому я частично сделала коллажи. Я буду их подписывать. Здесь снимок Баженовой, фонтан «Дружба народов», плита в колумбарии и мать скульптора.

Выбрав день, мы поехали на поиски Баженовой. Костя Синявин, Наташа Цетнарская и я. Баженову вскоре нашли. Скромная плита. Место, отведенное на плите под снимок, пустовало. Костя изумился: «Она так известна, и у нее даже нет портрета? Может, я ей сделаю барельеф? Разрешат его прикрепить?»

С этим вопросом мы пошли на поклон в администрацию кладбища. Объяснили им ситуацию. Сказали, что Баженова похоронена рядом с матерью, и судя по тому, что фамилии у них одинаковые, Зинаида Васильевна замужем не была. Вероятно, и детей нет. В администрации пошли навстречу. У них в архиве записано, что хоронила ее сестра из Тулы. Вряд ли она еще жива. А другие родственники здесь не объявлялись, документы на себя не переводили. Да и прошло почти три десятка лет, если уж до сих пор они не обеспокоились ее плитой, то в будущем вряд ли вспомнят…

На сайте «Общества некрополистов» есть отчет о том, что мы задумали привести в порядок ее плиту в колумбарии.

http://necropolsociety.ru/otchet-150.html

После чего началась долгая работа…

Пару месяцев Костя обдумывал барельеф. Сложность была в том, что у Баженовой нашлась всего ОДНА прижизненная фотография. Пришлось работать с ней. Костя сделал барельеф, стал обжигать в печи, а тот …треснул! Он сделал еще барельеф и на сей раз сразу два, на выбор - белый и красный. Крепить их мы поехали вдвоем с Костей. Возле плиты Баженовой Костя достал оба барельефа показать мне, но красный неожиданно вылетел у него из рук, упал, и от него отломился кусочек. Мы долго ползали по полу в поисках обломка. Перетряхнули все вазочки, стоящие на полу, потом я даже сходила за веником и подмела пол. Обломок исчез бесследно. Растворился в воздухе.

Вредная все же вы, Зинаида Васильевна.

Выбора не было, оставалось крепить белый. Хотя по цвету он подошел к плите идеально. Словно всегда здесь был! Потом Костя заделал дыру в левом верхнем углу над плитой. Если вы не реставратор, то вы не заметите дыру в стене, но он ее разглядел. Результат можете сами видеть.

Ко дню смерти Зинаиды Баженовой мы разослали в музеи Москвы пресс-релиз, сообщили, что приглашаем всех на символическое открытие новой плиты и надеемся, что имя это не помешало бы вспомнить всем еще раз. К сожалению, никто на наш призыв не отреагировал.

После чего я написала об этом событии статью, но не стала размещать ее на сайте. Хотелось, чтобы сначала эта история вышла в официальных СМИ. В январе этого года в годовщину смерти Зинаиды Баженовой моя статья о ней вышла в «Российской газете».

https://rg.ru/2017/01/19/reg-sibfo/kto-byl-avtorom-znamenitogo-biusta-semena-dezhneva.html

Но газеты размещают мало снимков. Зато интернет дает возможность рассказать о человеке больше и разместить больше фотографий. Это нужно, ведь, возможно, что работы Зинаиды Васильевны НИКОГДА не будут представлены на выставках. Они хранятся в запасниках музеев, но даже не все сотрудники музеев помнят ее имя.

КТО ЖЕ ТАКАЯ БАЖЕНОВА

Сначала мне казалось, что никто не узнает о Зинаиде Баженовой. Ну, знакомо она Косте и что? Он считает ее очень редким мастером, который умел работать одновременно и в керамике, и в бронзе. Например, в Третьяковке в постоянной экспозиции стоит ее работа - бюст Джамбула Джабаева, сделанный из керамики и раскрашенный. Но имеется бюст Джамбула Джабаева, созданный скульптором уже из строгой бронзы. Мало кто умеет хорошо работать со столь разными материалами. Так умели средневековые художники, а в советское время мало кто брался.

Однако же где о загадочной Баженовой можно узнать? Костя Синявин долго прочесывал архивы. Через месяц ему повезло. Он нашел в библиотеке музея-усадьбы Кусково книгу о Баженовой. Она вышла в 1961 году, еще при жизни скульптора, в издательстве «Советский художник». Написала ее критик Галина Ростовцева, чье имя также исчезло из истории.

Из книги Галины Ростовцевой «Зинаида Васильевна Баженова»

«Дед Баженовой, человек художественно-одаренный, веселый и беспокойный, сбежал из духовной семинарии, предпочтя сану священника ремесло бродячего живописца, и, странствуя из деревни в деревню, расписывал дома, писал иконы, хотя и старательно, но не всегда умело. Грамотный и общительный человек, он много читал, с интересом присматривался к людям и передал потомству творческую жилку и жизнерадостность.

Братья отца были искусными столярами-краснодеревщиками, а из двух дядей с материнской стороны один писал маслом, другой был скульптором-лепщиком. Отец Баженовой жестянщик, в 1905 году был уволен из депо с волчьим билетом за участие в забастовке, уехал в Бийск и стал ремесленником. Мать, не получившая никакого образования, прекрасная вышивальщица, обладала тонким чувством красоты, горячо любила природу…»

Такая вот одаренная семья, и всё же они категорически не хотели видеть свою дочь художницей. Но судьба все-таки вмешалась в ее жизнь, и девочка стала учиться рисованию. Впереди ее ждали голод, гражданская война, смерть отца от тифа, Великая Отечественная война, жизнь в эвакуации, где она очень много работала... И наконец, заслуженный успех! А после него опять забвение и пустая плита в закоулках колумбария.

ДОВОЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Можно сейчас кратко рассказать о ее творческой биографии.

В довоенный период она много работала над созданием парковых скульптур. Спортсменки, пловчихи, запечатленные в момент движения… Помогали Баженовой ее учителя. Монументальной скульптуре она обучалась у В.И. Мухиной, автора скульптуры «Рабочий и колхозница». Скульптор Иван Шадр, автор знаменитых работ (уже вошедших в народный фольклор) «Девушки с веслом» и «Булыжник – оружие пролетариата» подсказывал молодой тогда Зинаиде Баженовой, как изобразить тело в движении.

К сожалению, многие работы Баженовой не сохранились. Они создавались из хрупких материалов, гипса, цемента, их не пожалело время. Например, разрушены все фонтаны для детских площадок. Они необычны по замыслу, по краям фонтана располагался хоровод детей, взявшихся за руки. Между прочим, и фонтан «Дружба народов» сделан по тому же принципу, но Баженова использовала его намного раньше.

В общем-то, сейчас принято смеяться над советской парковой скульптурой. Но зато над современной все отчего-то плачут.

***

Еще одна работа, вошедшая в народный фольклор. Помните скульптуры маленького Володи Ульянова, стоящего в каждом городе и колхозе СССР? Скульптурок было создано несколько вариантов, где-то ребенок сидит, где-то стоит, но, скорее всего, что все они созданы с одной и той же фотографии.

В то время трогать образ вождя могли только хорошо зарекомендовавшие себя люди. Видимо, она уже стала такой. Ее работа была признана удачной и в 1940 году разошлась по всей стране. Баженовский мальчик был «в высоких сапожках, с одной рукой, заложенной за поясок рубашки, и с книжкой в другой» (из книги Г. Ростовцевой).

Я нашла снимки этой работы. На фоне юного Володи раньше все фотографировались.

На фото 8 слева вверху – голова Володи Ульянова, внизу справа – часть фонтана для детской площадки. Остальные портреты неизвестных.

К несчастью, такие вот работы часто не подписывались. Их отдавали на заводы в массовое производство и рассылали по стране. Сейчас авторство этой фигурки приписывают самым разным скульпторам, но я все-таки доверяю книге Галины Ростовцевой, которая точно указывает, чья работа и дает снимки. Еще раз напомню, что она вышла в 1961 году, тогда к Ленину серьезно относились. В книжке есть снимок головы того самого маленького Ленина. Так что сомнений тут нет.

И кстати, вы помните стихотворение «Когда был Ленин маленький с кудрявой головой. Он тоже бегал в валенках по горке ледяной…»? Оно является пародией. На самом деле стихотворение о Володе Ульянове впервые вышло в книге А.И. Ульяновой-Елизаровой "Детские и школьные годы Ильича". Оно начинается так.

Когда был Ленин маленький,

Похож он был на нас,

Зимой носил он валенки,

И шарф носил, и варежки.

падал в снег не раз.

И т.д. У стихотворения огромное количество пародий. Есть очень остроумные. А так как интернета не было и по графе «поиск» нельзя было отыскать подлинный вариант текста, пародии приживались и многие до сих пор верят, что так и должно быть.

ВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Во время войны Зинаида Баженова находится в эвакуации в Ташкенте. Там она много работает над женскими образами, которые потом еще долго будут встречаться в ее творчестве. Скорее всего, в тот период она нашла девушку, которая стала будущей моделью для фигуры «Туркмения», установленной много позже на фонтане в Москве.

Она на первом снимке слева. На втором снимке макет работы «Он будет жить». Она сделана из папье-маше, за неимением других материалов, неизвестно, сохранилась ли.

Уезжает Баженова из Ташкента по очень странной причине. В книге Ростовцевой сказано: «Баженова выиграла конкурс на создание памятника Герою Советского Союза Ахмету Алиеву. Для работы над памятником Баженова в 1943 году вернулась в Москву».

Что интересно, нигде больше имя Алиева, или похожее на него, не встречается. Имена всех Героев Советского Союза известны, а этот человек пропал. Загадка.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Читая книгу о Баженовой, я наткнулась на ряд неожиданных открытий. Например, фонтан «Дружба народов» мог иметь совсем другой вид:

«Первоначальные наброски Баженовой изображали девушек в живых непринужденных поворотах, как бы в танце: то опустившихся на одно колено, то выпрямляющихся, с руками, поднятыми кверху, или несущими музыкальный инструмент, пиалу, цветы. Жанровость этих фигур пришла бы в противоречие с высоким строем образов, требуемым аллегорией. ...несомненно, что в рисунках и эскизах было больше жизни и выразительности, чем в созданных позднее бронзовых статуях».

И самая любопытная история, Ростовцева пишет:

«В последние годы Баженова выполнила портрет - выдающегося русского морехода С.И. Дежнёва (для маяка на мысе его имени) …портрет воображаемый – так как изображений Дежнёва не сохранилось».

Мыс Дежнёва – крайняя восточная материковая точка России и всей Евразии! Дежнёв доказал, что Америка самостоятельный континент, отделенный водой.

Изображений великого первооткрывателя не сохранилось. Он жил в первой половине 17 века, когда вероятность встретить мамонта была выше, чем встретить скульптора. Почитайте сами, когда появилось искусство в России. Однако сейчас образ Семена Дежнёва порожденный фантазией Баженовой, все принимают как подлинное изображение мореплавателя! Он уже в учебники истории попал. Я сравнила снимок бюста Дежнёва, обнаруженный в книге, с тем, что размещен в википедии. Это явно одна работа. Меня особенно смущает, что здесь одинаковый воротник и даже завязки на рубашке одинаковы. Могло ли разным скульпторам прийти в голову одно и то же решение? Я еще понимаю историю с маленьким Володей Ульяновым, там все художники работали, используя реальный снимок из архива семьи Ульяновых. Но фотографий Дежнева-то нет.

В википедии автором бюста назван некто Бродский Б.Н.. На самом деле Бродский писал книги о скульптуре и возглавлял на Дальнем Востоке отдел монументального искусства. Информацию о нем и его книгах можно найти все в том же интернете. В его биографии вообще нигде не упоминается, что он занимался Дежнёвым! А в биографии Баженовой, размещенной на ряде официальных сайтов по искусству, указано, что это она!

Так уж вышло, что у сибирячки Зинаиды Баженовой, скорее всего, не было детей, никто не отстоял ее авторские права, а навредило это не столько ей, сколько будущим историкам.

Первый снимок – бюст Дежнёва из книги о Баженовой, второй снимок – Дежнёв из википедии, и третий снимок- это карта, где можно увидеть мыс Дежнёва.

КАЗУС ДЕЖНЁВА

История с бюстом получила продолжение. Мне написал журналист Сергей Шокарев. Он прислал свою статью об истории путешествия Дежнёва. Сообщил, что в 2016 году на Чукотке отметили юбилей установки бюста Семена Дежнёва. Они почему-то уверены, что памятник установлен в 1956 году. Однако же в биографии Баженовой указана дата 1958. Она стоит под снимком в книжке. Кстати, эта книга есть в Российской Государственной библиотеке, ее там можно найти, прочесть и даже переснять. Вот ссылка на его статью.

http://chukotskiarchiv.livejournal.com/4887.html

А еще я взяла оттуда три снимка. Вероятно, их сделал автор, они не подписаны. Но если пройти по ссылке, там еще больше снимков этого места.

В общем, впереди будут еще открытия. Уже нашлись и другие интересные факты, связанные с Баженовой. Да и есть время отыскать в архивах документы с датами установки бюста Семена Дежнёва. По крайней мере, на Чукотке в 2018 году смогут еще раз отметить юбилей его установки.

Елена Черданцева, 25 февраля 2017 г.

http://necropolsociety.ru/bazhenowa.html