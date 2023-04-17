Как Вахит Галимов расправился с немецким снайпером

Советские снайперы на всех фронтах Великой Отечественной войны доставляли немецким оккупантам массу проблем. Снайперское движение, зародившееся в окопах Сталинграда, распространилось к 1943 году по всем фронтам и представляло собой мощную силу для уничтожения врага.

Вооруженные винтовками с оптическим прицелом, наши снайперы с расстояния до 800 метров нещадно уничтожали наблюдателей, связных, посыльных, офицеров, а так же своих конкурентов.

Чего только стоила дуэль сталинградского снайпера Василия Зайцева и немецкого суперснайпера майора Кёнинга. Дуэль, как известно, завершилась в нашу пользу.

Сегодня же я хочу рассказать вам про необычный случай, который произошел со снайпером Вахитом Галимовым.

Забегая немного вперед, хочу сказать, что на счету Героя Советского Союза Вахита Газизовича Галимова 207 убитых немецких солдат и офицеров. Кроме того, Вахит Галимов передавал свой уникальный опыт своим ученикам, на счету которых уже тысячи уничтоженных оккупантов.

Дуэль Вахита Галимова с немецким снайпером

Так вот, как-то выдвинулся старший сержант Галимов на уничтожение немецкого снайпера, который уже несколько дней донимал наших бойцов. Во избежание непредвиденных ситуаций Вахиту пришлось ползти по мокрой траве, от чего через несколько сот метров его плащ-палатка промокла настолько, что хоть вставай, да выжимай.

А вставать нельзя! Немец тоже на чеку. А тут, как назло, захотелось Вахиту Галимову пить, а фляжки с водой нет. Он не взял ее в этот раз, так как она мешала передвигаться. Вот и прислонился Вахит к сырой траве, чтобы подышать влажным воздухом.

Вахит Галимов

Не успел он сделать и пары вдохов, как раздался выстрел. Выходя на «охоту» и сам снайпер нередко оказывался добычей.

Потом раздался еще один выстрел. Только тогда Вахит понял, что стреляют не по нему.

Подняв осторожно голову, он увидел на расстоянии 300 метров от себя копну сена. Не там ли засел немец?

А когда копна передвинулась на несколько метров, сразу все стало понятно. Немец там.

Прицелившись, Вахит сделал всего один выстрел. Копна осела.

Можно было, конечно, выдвигаться назад, но Вахит знал, что сам находится под прицелом, поэтому решил ждать ночи.

Ближе к обеду пошел дождь и начался сильный ветер, который разметал копну, да так, что тело фашиста стало видно невооруженным глазом.

Когда стемнело, Вахит Галимов услышал немецкую речь. Видимо фашисты стали искать пропажу.

Когда немцы подошли к копне, один из них присел и приложился ухом к сердцу немецкого снайпера. Второй остался стоять и оглядывать окрестности. Он то и упал первым от выстрела Вахита, а тот, что склонился над телом убитого немецкого снайпера, так и остался сидеть. Советская пуля настигла и его.

Вот такая история приключилась со снайпером Вахитом Галимовым.

28 сентября Вахит Газизович Галимов погиб в бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему сержанту Галимову Вахиту Газизовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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