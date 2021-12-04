Война начнётся 4 февраля 2022 года?

Многие признаки указывают на то, что обострение конфликта на Донбассе будет связано с борьбой США против китайской Олимпиады.

13 лет назад, в августе 2008 года, Михаил Саакашвили восхищался собственным умом, решив приурочить нападение на Южную Осетию к началу летних Олимпийских игр в Китае. Ему казалось, что под шумок спортивных торжеств его военная авантюра окажется незамеченной миром и сойдёт ему с рук… Миша ошибся.

Грузинская агрессия «перебила» Олимпиаду – и торжество, на котором китайцы собирались поразить мир новым обликом своего преуспевающего государства, оказалось накрепко испорченным.

История сделала свой круг – и на совсем недалёком горизонте маячит новая китайская Олимпиада. На этот раз – уже зимняя. Но есть очень серьёзный риск, что война может повториться – правда, уже в другой стране.

Пекин за эти годы стал многократно более влиятельным и амбициозным глобальным центром. Ему ОЧЕНЬ хочется всех поразить своим величием, своими возможностями – а нет сомнений, что китайцы там устроят настоящую восточную сказку. Но при этом на эту спортивную феерию будут допущены не все. Точнее, не только лишь все. Мало кто!

Во-первых – и это ШОК! СЕНСАЦИЯ! – на Олимпиаду не пригласят американцев. Конкретно – лично Джо Байден пролетел как та фанера над Парижем. «Президент США Джо Байден во вторник не дал однозначного ответа на вопрос о том, направит ли вашингтонская администрация делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в феврале следующего года в Пекине. Соответствующий вопрос был задан американскому лидеру перед его вылетом из аэропорта в штате Нью-Гэмпшир. «Делегация – это я, и я разобрался с этим», – ответил Байден, согласно распространенной Белым домом стенограмме.

Администрация США пока не представила каких-либо пояснений в связи с этим. Журналисты пресс-пула Белого дома констатировали, что смысл слов Байдена не был ясен».

И таки нет – это не очередной старческий бред от президента-маразматика. Всё куда однозначнее, если обратиться к другим источникам: «Близкая к Коммунистической партии Китая газета Global Times со ссылкой на высокопоставленный «источник» сообщила, что Пекин не собирается приглашать американских и других западных политиков на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут 4-20 февраля».

«Делегация – это я, и меня прокатили» – вот что имел в виду Байден. И, собственно, чему тут удивляться: ведь совсем недавно Джо предлагал точно такие же меры – бойкотировать пекинскую Олимпиаду: «Байден подтвердил, что США рассматривают вопрос о возможности дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине».

Китайцы пожали плечами и ответили: нам не нравятся те, кому не нравимся мы. Хотите нас бойкотировать – скатертью дорога, считайте, что вас уже тут нет. А вот дорогого друга, Владимира Владимировича Путина, мы с радостью ждём в Пекине! Приезжай, дорогой товарищ Путин, будешь смотреть нашу Олимпиаду с почётного места. И – «В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года».

Итак, вот какой расклад, ещё раз: Олимпиада в Пекине должна стать «выставкой достижений» Китая, Китай демонстративно плюнул в лицо США, не пригласив их верхушку, а Путина – наоборот, пригласил. Какие из этого следуют практические выводы?

Практические выводы были сделаны 1 декабря в Риге, где собирались главы МИД стран НАТО – чтобы принять новую стратегическую концепцию своего блока. Принять и в самом деле очень нужно: прошлая была 2010-го года выпуска, и она суммировалась тезисом «Евроатлантический регион находится в состоянии мира». Сейчас обстановка сильно поменялась и на уровне общего консенсуса члены НАТО решили, что нужно сконцентрировать все силы на противостоянии России и Китаю: «Российский режим агрессивен за границей и репрессивен внутри страны. А наращивание им войск вблизи границ Украины вызывает обеспокоенность. В то же время коммунистическая партия Китая использует свою экономическую и военную мощь для принуждения силой других стран и контроля над своим народом» – высказался генсек НАТО Столтенберг.

Если мы сложим ситуацию с Олимпиадой с накручиванием военной истерики американцами на всех уровнях в связи с Украиной, то трудно не сделать достаточно простое предположение: велик риск, что хронологическое совпадение Игр и напряжённости на Донбассе захотят использовать в Вашингтоне. А конкретнее – просто дав приказ Киеву начать боевые действия, чтобы «перекрыть» Олимпиаду в мировом медийном поле. Таким образом Китаю отвесят уже вторую, что ещё более обидно, унизительную пощёчину, не дав показать своих организационно-спортивных достижений во всей красе.

И вот ещё какой аспект нельзя исключать: Путин-то будет на Олимпиаде. А отсутствие президента РФ в Кремле может стать чрезвычайно сильно соблазном для тех, кто его боится: кот за дверь – мыши в пляс. Пока он там в Китае будет на церемонию открытия смотреть, пока не сможет лично руководить контролем обстановки, мы тут Донбасс раз-раз, с двух сторон, в котёл, за несколько дней, а там уже будет поздно вмешиваться…

С какой стороны ни посмотри, Олимпиада – хочешь ты её срывать или использовать как прикрытие – выглядит слишком привлекательно, чтобы ею не воспользоваться. 4 февраля придётся ждать на больших нервах.

Григорий Игнатов

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