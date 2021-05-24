Как экс-белогвардеец Говоров стал советским маршалом

18 января 1943-го силами Ленинградского фронта под началом выдающегося военачальника Леонида Говорова была прорвана блокада Ленинграда. А уже через год немецкие войска полностью отбросили от города. Чудом избежав массовых репрессий, загадочный экс-белогвардеец Говоров сделал в РККА блестящую карьеру. Всю жизнь находил время для обучения без отрыва от службы, ставя образование в культ. Он был единственным автором научной диссертации из плеяды маршалов Победы. Заслуги Говорова достойно оценивались Сталиным, и после завершения войны маршал стал пилотным главкомом только созданных войск ПВО.

Семья и детство Леонид Александрович Говоров родился 22 февраля 1897 г. в деревне Бутырки (Вятская губерния) в простой крестьянской семье. В трудовой биографии отца – работа матросам на речном пароходе, принадлежавшем частной компании, а позже, когда ему удалось самостоятельно изучить грамоту, и должность письмоводителя в городе Елабуга в реальном училище.Братья Говоровы. Реальное училище. Елабуга, 1914 год. Когда Леонид вместе со своей семьей оказался в Елабуге, его образование ограничивалось тремя классами сельской школы. Однако это не помешало ему подрабатывать репетиторством параллельно с учебой в реальном училище. В 1916 г. Леонид Говоров оканчивает реальное училище и продолжает учебу в Петроградском политехническом институте, как студент факультета кораблестроения. В 1916 г. Леонид Говоров оканчивает реальное училище и продолжает учебу в Петроградском политехническом институте, как студент факультета кораблестроения.

Стремление к образованию, Колчак и РККА

Полководец на параде. Полководец на параде.

Рос будущий маршал в периферийной Елабуге. Его отец с юности зарабатывал на хлеб тяжелейшим физическим трудом, но нашел возможность освоить грамоту. Отточив почерк до каллиграфического, он добился места начальника канцелярии в местном училище. По тем временам это был ошеломительный рост для батрака. Так что Леонид с детства впитал мысль о том, что благодаря образованию в жизни можно добиться всего. И подтвердил это собственным примером. Окончив еще при царе артиллерийское училище в Петрограде, вышел оттуда в звании прапорщика.

По обе стороны Гражданской

В 1918-ом в России началась Гражданская война. В октябре город Елабуга был захвачен белогвардейцами из состава сибирских войск адмирала А. В. Колчака. Леонида Говорова, как и его брата Николая, как бывших царских офицеров, насильственно мобилизовали в состав артиллерийской батареи в составе 8-й дивизии 2-го Уфимского корпуса Западной армии. Подпоручикам Говоровым пришлось поучаствовать в весеннем наступлении 1919 г. белогвардейских войск, включая Челябинскую и Уфимскую операции, а также бои против Красной армии в районах Златоуста и Тобола. При этом Леониду Говорову приходилось сражаться с 5-й армией красных. И он, конечно, даже не подозревал, что придет время и ему предстоит возглавить Советскую армию с таким номером.

Леонид Говоров был офицером белой армии в течении года. Однако идеи белого движения не захватили его. Оттолкнули его и репрессии, которые администрация Колчака обрушивала на жителей тех мест, которые освобождали из под контроля Советской власти. Поэтому Говоров вместе со своим братом решают покинуть ряды белых войск. В октябре 1919 г. они бегут из своей части вместе с некоторыми из солдат, входивших в личный состав их батареи. Им удалось незаметно добраться до города Томска. При этом беглые подпоручики получили большую помощь от собственного дяди – Алексея Григорьевича Говорова. А. Г. Говоров в 1917–1918 гг. стоял во главе Совдепа в поселке Юрга (сейчас город Юрга), получил он этот пост благодаря своему авторитету у местных жителей. В 1918 г. его арестовали белые, но вскоре освободили красные партизаны. В течение 1919 г. он воевал в рядах партизанского отряда. Таким образом, семья Говоровых оказалась сразу по обе стороны гражданской войны. Но разделение оказалось недолгим. Добравшись до Томска благодаря своему дяде, Леонид и Николай попали под воздействие большевистской революционной агитации. Привлеченные идеалами равенства и братства они сделали решительный выбор в пользу красных. Братьям Говоровым довелось принять участие в местном декабрьском восстании 1919 г. против белых, причем Леонид получил должность помощника начальника в боевой рабочей дружине.

После того, как в Томск вошли части Красной армии (январь 1920 г.), Леонид Говоров добровольно вступил в состав 51-ой стрелковой дивизии В. К. Блюхера. Там он, как ценный военный специалист (или как тогда говорили – военспец), успешно выполнил поручение по формированию артдивизиона и занял пост командира этого дивизиона. Николай Говоров по-прежнему служит вместе со своим братом, однако, в 1923 г. по причине ухудшения состояния здоровья ему пришлось окончательно оставить армию.

Дивизия, в которой служили братья Говоровы, сражалась против войск Врангеля на Южном фронте. Леонид принял участие в боях в районах Каховского плацдарма и Перекопа. Там он получил два боевых ранения и свою первую награду – орден Красного знамени за успешное применение своей артиллерии против танков и кавалерии противника. Братья Говоровы. Нижний ряд слева направо: Михаил, Леонид, Николай.

Верхний ряд: Владимир и жена Леонида Лидия

Зимняя война

Закончилась Гражданская война, и Леонид Говоров продолжил службу в рядах 51-й стрелковой дивизии, получившей почетное название Перекопская. В октябре 1923 г. его назначили на должность начальника дивизионной артиллерии. В конце 1924 г. он оказался на посту командира артиллерийского полка. Говоров полностью погрузился в работу: он занимался лагерными сборами, учебными походами, артиллерийской подготовкой личного состава, боевыми стрельбами, улучшениями быта своих красноармейцев и командиров. Характеристики Говорова того периода отмечают его способности, волю, энергию, безукоризненное выполнение своих обязанностей командира полка.

Говоров в процессе своей дальнейшей военной карьеры последовательно занимал посты начальника артиллерии в укрепленном районе, в 15-м и 17-м стрелковых корпусах, а позднее возглавлял отделение артиллерийского отдела Киевского военного округа. Одновременно он обучался на Артиллерийских курсах по усовершенствованию командного состава в городе Пушкине и Высших академических курсах при Военной академии им. Фрунзе, самостоятельно осваивает немецкий язык и успешно проходит экзамен на военного переводчика. В 1936 г. после получения звания «комбрига» Говоров оказывается в первом наборе Академии Генерального штаба.

Говоров находился под серьезным подозрением у спецслужб по причине своей службы в белой армии, но каким-то чудом ему удалось избежать репрессий. В марте 1938 г., не дождавшись двух месяцев до защиты его дипломного проекта, Леонида Александровича досрочно выпустили из Академии и назначили старшим преподавателем на кафедру в Артиллерийской академии РККА имени Ф. Э. Дзержинского.

Начало Зимней Войны с Финляндией выявило неготовность Красной Армии к прорыву оборонительной полосы «линии Маннергейма». Потерпев неудачу в первом штурме, командование начало готовиться к новому наступлению с привлечением лучших специалистов. Леонид Говоров получил назначение: командовать артиллерией 7-й армии Мерецкова, действовавшей на главном направлении.

После прибытия на фронт Говоров провел значительные работы для подготовки планов по артиллерийскому обеспечению прорыва Красной армией «линии Маннергейма». Для того чтобы успешно прорывать укрепленную полосу противника, нужно было сначала уничтожить его долговременные оборонительные позиции и укрепления. Говоров внимательно изучил все имеющиеся сведения разведки по всем финским дотам на участке предполагающегося прорыва. Неоднократно Леонид Александрович лично выезжал на местность для того, чтобы изучить все детали в обороне противника и проверить данные разведки. Комбриг Л.А. Говоров (крайний справа) во время советско-финской войны. 1940 г.

С целью расчистки путей для предстоящих атак пехоты Говоров предложил нешаблонное решение – уничтожение железобетонных укреплений противника посредством огня крупнокалиберных орудий на предельно близких дистанциях прямой наводкой. По его предложению в полосе прорыва сосредоточили огневой кулак в составе 11 артиллерийских полков и 2-х отдельных артдивизионов большой мощности. Для поддержки наступления на главном направлении были сформированы группы разрушительной артиллерии калибров 203, 234 и 280 мм. Леонид Александрович досконально продумал все тонкости взаимодействия артиллерии, наступающих танков и пехоты. Атаки пехоты поддерживались так называемым «огневым валом». Говоров приказал устанавливать на авиационные лыжи орудия из групп поддержки для улучшения их движения по глубокому снегу. Все эти меры дали отличный результат: «Линия Маннергейма» была успешно прорвана. Говоров досрочно получил звание «комдива» (позднее был переаттестован как генерал-майор артиллерии), в награду – орден Красной Звезды, и несколько месяцев работал в качестве заместителя генерал-инспектора Главного артиллерийского управления Красной Армии.

Доносы и срыв наступления на Москву

Командующий 5-й армией генерал-лейтенант артиллерии Л.А.Говоров (в центре) с подчиненными командирами. Декабрь 1941 г.

Несмотря на массовые чистки среди руководящего армейского состава армии, Говорова не постигла подобная участь. Даже когда ему вменили близкие связи с фигурантами «дела Тухачевского», он не попал в число расстрельных офицеров. При этом считать военную карьеру Говорова безоблачной нельзя. На него неоднократно писались доносы. Маршала не хотели рекомендовать в кандидаты Коммунистической партии, а без этого условия карьера красного военачальника не представлялась возможной. Но тучи рассеялись, и Говоров совершил стремительный карьерный взлет.

По окончанию советско-финской войны Говоров возвращается к преподавательской работе, но уже через несколько месяцев назначается заместителем генерал-инспектора Главного артиллерийского управления Красной Армии. В этом же году в Красной Армии была проведена переаттестация высшего командного состава, и Л.А. Говорову было присвоено звание «генерал-майор артиллерии».

В конце декабря 1940 года в Москве проходило совещание высшего командного и политического состава Вооруженных сил СССР. На совещании шел обстоятельный разговор о задачах, вытекающих из итогов в целом не удачной для СССР советско-финской войны. Слово было предоставлено и генералу Л. А. Говорову. Он не только изложил свой собственный опыт преодоления долговременных сооружений линии Маннергейма, но и поделился весьма глубокими размышлениями о перспективах использования артиллерии в современной войне.

Пройдет всего несколько месяцев и этот опыт Говорову пригодится уже на фронтах Великой Отечественной войны.

Великую Отечественную встретил командующим 5-й армией, оборонявшей подступы к Москве. Впервые общевойсковое соединение подчинялось артиллерийскому генералу. По его инициативе на Бородинском поле сформировали противотанковые районы, задействовали засады и мобильные отряды, благодаря чему наступление генерала Клюге провалилось. Говорову удалось представить командованию фронта доказательства нецелесообразности дальнейшего ведения борьбы за Можайск: советская армия оставляет этот город. В первой половине ноября возникло двухнедельное затишье в боях, и силы 5-й армии организовали глубоко эшелонированную оборону на подступах к Москве: значительный артиллерийский заслон и манёвренные противотанковые отряды. Говоров получает свои первые награды за эту войну: звание генерал-лейтенант артиллерии и орден Ленина. 1 декабря 4-ая армия фон Клюге прорвала позиции 5-й армии и углубилась на 10 км в оборону советских войск. Говоров самолично, находясь в районе боев, руководил войсками, и 4 декабря ему удалось прорыв ликвидировать. Началось контрнаступление, получившее название Клинско-Солнечногорской операции. Оно велось войсками Западного фронта, начиная с 6 декабря, и в нем принимала самое активное участие 5-я армия: 11 декабря началось общее наступление. Уже в январе 1942 г. за успешные наступательные действия Говоров получил 2-й орден Ленина. Любопытно, что ордена, которые получил Говоров, носили номера № 7551 и № 7552. Выходит, он один собрал весь «урожай» орденов Ленина почти за два месяца!

Роль Жукова и подарок Сталина

Говоров осматривает трофейные орудия. Ленинград, 1943 г.

Важная роль в судьбе Говорова сыграна тогда еще замнаркомом обороны Жуковым. Он ходатайствовал перед вождем о продвижении перспективного артиллериста в командармы. В характеристике за подписью Жукова значилось, что Говоров отличается твердой волей, энергичностью, храбростью и организованностью. После этого переломного момента Говоров за 4 военных года продвинулся на 4 звания вперед, дойдя до маршала.

Славным периодом для Леонида Говорова был Ленинградский фронт, которым он управлял с лета 1942-го. На плечи Говорова упали сложновыполнимые задачи по обороне города в режиме блокады. От него требовали чуда в условиях постоянной нехватки техники, боеприпасов, горючего, медикаментов и еды. Опытный артиллерист с грамотным подходом к делу добился новых самолетов для фронта, создав на подступах к городу укрепленные полевые районы.

В кратчайшие сроки Говорову удалось выстроить глубоко эшелонированную, долговременную систему обороны, которую враг так и не смог преодолеть. Под его руководством защитники Ленинграда создали 110 крупных оборонительных узлов, оборудовали в инженерном отношении много тысяч километров траншей, ходов сообщения и многие другие сооружения. Это давало возможности производить скрытные перегруппировки войск, отводы бойцов с передовой, подтягивание к месту сражений резервов. Качество оборонительных сооружений Говоровым проверялось лично, и очень неприятные ощущения после таких проверок испытывали те командиры дивизий, на участках которых не получалось пройти не нагибаясь по траншеям от командного пункта до переднего края. В результате принятых мер удалось резко сократить количество поражений бойцов советских войск осколками снарядов и вражескими снайперами.

Говоров старался не просто удерживать Ленинград, но и вести активную оборону, предпринимать разведрейды, частные наступательные операции, наносить сильные огневые удары по вражеским группировкам. Как он вспоминал впоследствии, такие удары пользовались значительным успехом и давали в руки оборонявшимся такое оружие, как оперативная внезапность.

В течении более чем двух лет, преодолевая проблемы, неизбежные для условий осажденного города, артиллеристами фронта велась контрбатарейная борьба против осадной артиллерии противника. Чтобы увеличить дальность стрельбы орудий, Говоров принимал разнообразные меры: выдвигал вперед позиции тяжелых орудий, часть из них была им через Финский залив скрытно переброшена на территорию Ораниенбаумского плацдарма, что привело к увеличению дальности стрельбы, в том числе по флангам и тылу артиллерийских группировок противников. С этими целями он также использовал корабельную артиллерию Балтийского флота.

Ущерб, причиняемый Ленинграду, ему удалось уменьшить, причем не только благодаря снижению интенсивности вражеских артобстрелов по причине уничтоженных орудий, но и из-за того, что противник вынужден был тратить большую часть снарядов на противодействие советской артиллерии. К 1943 г. вражеские снаряды падали на город уже в 7 раз реже! Говорову удалось спасти много тысяч человеческих жизней, создававшиеся веками материальные и культурные ценности, великолепные памятники истории и архитектуры.

С этим периодом в жизни Говорова был связан еще один интересный эпизод – его прием в партию. В первый раз он подавал прошение о приеме еще в тридцатые годы. И получил отказ. Повторных попыток он не делал долгое время и только в 1942 г. обратился к штабной парторганизации, которая записала его в качестве кандидата. Кандидатский срок Говорова продолжался уникально короткий по тому времени период. Уже через два дня он стал действительным членом партии благодаря специальному решению ЦК партии и лично Сталина.

Больших успехов добились войска его фронта в ходе операций по прорыву блокады Ленинграда (операция «Искра»), и по полному снятию этой блокады (Ленинградско-Новгородская стратегическая операция). За обе эти операции Говоров был награжден орденами Суворова первой степени. В ноябре 1943 г. Леонид Александрович получил звание генерал армии. Ленинград. Смольный. Командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант артиллерии Л.А. Говоров и член Военного совета фронта А.А. Жданов за разработкой плана по прорыву блокады города

Его внук потом рассказывал, что среди семейных реликвий хранится подарок деду от самого Сталина: чернильница в виде танка. По преданию в войну она стояла на рабочем столе вождя и была передана Говорову перед операцией по прорыву ленинградской блокады. В личной беседе Сталин спросил командующего о фронтовых нуждах. Говоров ответил, что ему требуются танки. Тогда вождь иронично заметил, что может предоставить только личный. Так танк-чернильница попала к маршалу. Однако просьбу о танках Сталин не забыл, и к началу наступления они все-таки поступили в распоряжение Ленинградского фронта. В ноябре-декабре 1943 года Говоров подготовил и провел операцию «Искра», в результате которой встречными ударами Ленинградского и Волховского фронтов удалось рассечь группировку противника, соединиться южнее Ладожского озера и прорвать блокаду Ленинграда. И в целом командующему фронтом принадлежит большая, если не решающая роль в окончательном снятии блокады Ленинграда в начале 1944 года.

Будучи командующим Ленинградским фронтом, Леонид Говоров написал военно-аналитические статьи: «Бои за Ленинград», «Полтора года боев за Ленинград», «На защите города Ленина», «Великая Ленинградская битва» и др. Маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров и Главный маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов с группой генералов в Ленинграде.

Маршал

В июне 1944 г. войска Ленинградского фронта начали операцию по выводу Финляндии из войны, в которой из состава фронта участвовали 21-я и 23-я армии суммарной численностью более 150 000 человек. В июле 1944 г. к ним присоединились войска Карельского фронта. Говоров заблаговременно провел ряд крупных отвлекающих манёвров, сопровождавшихся демонстрацией якобы подготавливаемого наступления на Нарву. А тем временем Краснознаменным Балтийским флотом была осуществлена скрытная переброска части сил 21-й армии из Ораниенбаума на территорию Карельского перешейка. Тем самым удалось достигнуть эффекта внезапности для врага. Наступление началось с ударов авиации и 10-часовой артиллерийской подготовки. Была достигнута плотность до 500 орудий на каждый километр фронта. Начавшееся наступление развивалось крайне успешно, со скоростью 10–12 км в сутки. Войска фронта прорвали восстановленную «линию Маннергейма» и 20 июня овладели Выборгом. Говорову присвоили звание Маршал Советского Союза. К 12 июля войска фронта были вынуждены перейти к обороне, но они создали благоприятные условия для Выборгско-Петрозаводской операции Карельского фронта, которая привела к выходу Финляндии из войны 4 сентября.

В период 24 июля по 24 ноября 1944 г. частями Ленинградского фронта, находившимися под командованием Говорова, были проведены Нарвская и Таллинская наступательные и Моонзундская десантная операции. Итогом стал крах немецкой оперативной группы «Нарва», войска противника были выбиты с территории Эстонии. Говоров с 1 октября, исполняя приказ Ставки ВГК, одновременно командует своим фронтом и координирует усилия 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов в ходе Рижской операции. Была освобождена Рига, и началась блокада окруженных немецких войск в Курляндии силами 1-ого и 2-ого Прибалтийских фронтов. 27 января Говоров был награжден орденом и званием Героя Советского Союза. Уже в самом конце войны Говорову довелось принимать капитуляцию войск противника в Курляндском котле и, уже после официального окончания боевых действий, зачищать котел от отказавшихся сдаваться частей противника. 31 мая его наградили орденом «Победа». Заместитель Военного министра и командующий войсками ПВО страны Маршал Советского Союза Л.А. Говоров принимает первомайский парад в Москве

Преданная супруга и главком ПВО номер один

Л. А. Говоров с женой. 1923

В первое время после начала войны супруга Говорова с сыном жили отдельно от мужа в Москве. Лидия уже не в первый раз переживала долгую разлуку с мужем. Во время его участия в сражениях с Финляндией супруги тоже подолгу не виделись. В блокадный период Говоров писал в Москву очень трогательные письма. Он называл жену дорогой, милой и ненаглядной. Сообщал, что жив-здоров и полон сил для исполнения долга перед Родиной. Говоров успокаивал Лидию, вспоминая как быстро пролетела предыдущая разлука и был против того, чтоб жена ехала к нему. «На мне полная ответственность за Ленинград», - объяснял командарм. «И я не отдам город врагу, ибо побежденный только тот, кто сам себя признал побежденным».

В декабре 1942-го, несмотря на мужнины возражения, Лидия Ивановна твердо решила ехать. Она чувствовала, как Говорову трудно, и желала быть рядом.

Малоизвестный факт: в декабре 1942 года, несмотря на возражения Говорова, к нему в блокадный Ленинград прилетела жена Лидия Говорова. Позже она вспоминала, что самолет из-за обледенения совершил вынужденную посадку вблизи Ладожского озера. Пришлось добираться сперва на дрезине, потом на автомашине по льду «Дороги жизни», под вражеским обстрелом, среди пробоин во льду. Всю последующую жизнь Говорова вспоминала, как провалилась под лед идущая впереди машина, а вокруг зияли следы от разрывов бомб. Немцы то и дело обстреливали маршрут, но к счастью колонне удалось проскочить.

Конечно, в блокадном Ленинграде ей не часто удавалось повидать мужа: все свои силы он отдавал подготовке к прорыву блокады. Рассказывала Лидия Ивановна и о разговоре с мужем после воссоединения. Дело было накануне операции по прорыву. А когда она спросила его, что будет в случае неудачи, он ответил, что все просчитано, войска готовы. «Ну, а в случае неудачи остается только головой в прорубь». Это говорит о том, насколько неразрывно он связывал свою судьбу с судьбой Ленинграда и ленинградцев. Все получилось.

Незадолго до операции по прорыву блокады туда же приехал, окончив ускоренный курс военного училища, и их 19-летний сын Владимир, офицер-артиллерист. В штабе он служил совсем недолго: был боевым командиром огневого взвода, затем батареи. А после полного освобождения от блокады, весной 1944 года в Ленинграде родился их младший сын Сергей. Маршал с семьей.

Огромный опыт Говорова пригодился стране и после Победы.

После войны опыт маршала Говорова как полководца и как выходца из артиллерии оказался крайне востребованным в связи с новыми угрозами.

Именно Говорову было суждено осуществить перевод противовоздушной обороны страны на новую технику. Истребительная авиация перевооружалась на реактивные самолеты, зенитная артиллерия – на новые зенитные артиллерийские комплексы. В войска поступили новые радиолокационные станции.

Для комплексного решения задач обороны впервые в отечественной истории был создан отдельный вид вооруженных сил – войска ПВО. А в 1954 году была учреждена должность главнокомандующего Войсками ПВО страны – заместителя министра обороны СССР. На эту должность был назначен маршал Советского Союза Леонид Говоров. 30-я годовщина Октябрьской революции. Маршал Советского Союза Л. А. Говоров готовится принимать парад войск Московского гарнизона на Красной площади

И хотя на этой должности Говоров пробыл недолго – уже через год его не стало – успел он очень многое. Под его руководством к приему была подготовлена система зенитной ракетной обороны Москвы С-25, созданы радиотехнические войска ПВО, развернулись части зенитных ракетных войск. На боевое дежурство встали всепогодные сверхзвуковые реактивные истребители-перехватчики с ракетным оружием. А в структуре Войск ПВО были созданы округа, армии, корпуса и дивизии ПВО. Маршал Говоров навсегда остался в истории Главкомом ПВО номер один.

Однако такая активная работа приводила к большим нагрузкам на нервную систему маршала, что отрицательно воздействовало на его здоровье. Вновь обострилась его старая гипертоническая болезнь. 19 марта 1955 г., всего через 10 лет после конца войны, Говорова не стало. Он был похоронен на Красной Площади возле Кремлевской Стены.

Последние слова Леонида Говорова были: «…Я должен был сделать больше, но сделал, что успел, что смог». Ему был поставлен памятник на площади Стачек в Санкт-Петербурге и бюст на площади Памяти в Елабуге, несколько мемориальных досок. В его честь называли улицы и переулки в России и на Украине, сквер в Санкт-Петербурге, радиотехническую академию ПВО в Харькове. В 1977 г. выпустили почтовую марку с его изображением.

Сын - Владимир Леонидович Говоров (1924-2006), генерал армии, Герой Советского Союза, председатель Российского комитета ветеранов войны и военной службы. Похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве.

Был женат на Людмиле, дочери Главного маршала артиллерии М. И. Неделина.

Внук - Леонид Владимирович Говоров (1952 г.р.), военный и политический деятель России. Участвовал в создании систем космической спутниковой связи, полковник запаса. В 1991 году Л.В. Говоров был избран вице-президентом, а в 2002-2012 гг. являлся президентом Московской торгово-промышленной палаты. Депутат Государственной Думы 4 созыва. У Леонида – две дочери: Мария и Людмила. Обе закончили МГУ. Леонид Владимирович является советником губернатора Санкт-Петербруга, председателем общественного совета Музея обороны и блокады Ленинграда. Живет в Москве.

Правнучки - Мария Леонидовна и Людмила Леонидовна.

Сын - Сергей Леонидович Говоров (1944-2013), полковник в отставке. До конца своих дней вел активную общественно-просветительскую работу среди молодежи, был одним из учредителей Фонда памяти полководцев Победы. Похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве.

Внук - Алексей Сергеевич Говоров (1971 г.р.). В 1988 г. закончил Московское суворовское военное училище, в 1995 г. Военную инженерную академию имени Ф.Э. Дзержинского. Служил в ЦНИИ МО РФ, кандидат технических наук, полковник запаса. В настоящее время работает в коммерческой компании, входящей в структуру оборонно-промышленного комплекса России, в должности генерального директора. У Алексея два сына: Никита - закончил Московский государственный технологический университет "Станкин" и магистратуру МАИ. Павел - студент Высшей школы экономики. Алексей занимается общественной работой. Является Почетным гражданином Кировского района Санкт-Петербурга, заместителем президента Фонда памяти полководцев Победы. Живет в Москве.

Правнуки - Павел Алексеевич Говоров и Никита Алексеевич Говоров. Холл в Музее обороны и блокады Ленинграда.

https://kulturologia.ru/blogs/080920/47447/

http://marshal-govorov.ru/marshal_govorov_polkovodec_i_chelo...

http://nik-rech.narod.ru/album_kazan_piepl/govorov_la/index....

https://mir24.tv/articles/16401130/taina-marshala-govorova-k...

https://stuki-druki.com/authors/Leonid-Govorov-marshal.php