Траншея или случай в стройотряде

Во времена СССР летом после первого курса института МИСиС (Московский Институт Стали и Сплавов) выдали каждому из нас форму ССО (студенческий строительный отряд), сапоги, нарукавную нашивку и отправили нашу группу в г. Кубинка, что под Москвой.

Также выдали какую-то тряпочку (фото вверху) с названием нашего факультета (физико-химический) и разными рисунками, как будто их ребенок рисовал.

Эту тряпочку непонятно куда надо было пришивать. Кто-то ее выбросил, а кто-то, как я, сохранил на память.

В Кубинке разместили нас в деревянной школе в двух учебных классах, где не было ничего, кроме кроватей. Даже мебель и всякие школьные экспонаты, которые обычно бывают в классах, отсутствовали.

Мы строили дом, бетонировали тротуары, прокладывали дренажные трубы, копали канавы и выполняли другую строительную работу.

Траншея

В один прекрасный день нас перекинули на рытье траншеи под кабель. Выдали лопаты, рукавицы, показали участок, и мы приступили к работе.

Копали целый день: от завтрака и до обеда, а после обеда и дальше. Где-то часа в три наткнулись на грунтовые воды, и наша траншея медленно стала наполняться водой. Копали траншею уже роясь в грязи. Со временем стенки траншеи обрушились, и она стала похожа на канаву с грязной водой.

Лебедка

Через пару дней привезли бухту с кабелем, и мы стали ее разматывать. Кабель диаметром сантиметров 10, тяжелый, зараза.

Один человек хватает конец кабеля, сматывает его немного с катушки, через пару метров его подхватывает другой, потом через пару метров третий и так далее. Так гуськом, шагая друг за другом, мы медленно сматывали кабель с бухты, вытягивая его вдоль траншеи.

Смотали мы с катушки таким способом метров 30-40 и решили устроить перекур. Как только мы расселись на травке отдохнуть, приезжает грузовик с лебедкой, и минут за 5 размотали мы эту катушку полностью.

Кирпичи

Так как траншея была заполнена водой, закинули мы этот кабель прямо в воду и стали ждать грузовик с кирпичом, так как по правилам прокладки кабеля его надо сверху чем-то защитить. Вот начальство и решило сверху кабеля положить кирпич. Еще по правилам кабель надо класть на песчаную подушку, но об этом никто и не вспомнил.

Кирпич приехал, и мы стали думать, как его укладывать. Его же надо укладывать встык, а так как мы воду взбаламутили укладкой кабеля, то ничего в воде не было видно. Но делать нечего. Залезли мы в эту грязную канаву и стали сверху кабеля в воде на ощупь укладывать кирпичи один к одному. Один подает, другой укладывает. Вскоре руки заледенели, да и ноги тоже. Плюнули мы на это дело, здоровье дороже, побросали оставшиеся кирпичи как попало в воду и ушли.

На следующий день утром прибегает прораб и начинает орать, что мы все неправильно сделали, не так уложили кирпичи и что надо все переделать. Очень хотелось огреть его лопатой по голове, но сдержались. За ночь муть в канаве осела на дно, и стало видно, как лежат кирпичи в канаве: где пусто, где густо, где вповалку друг на друге. Пришлось опять, копошась в воде, укладывать кирпичи как надо, но уже дно канавы и кабель были видны.

Экскаватор

В конце траншеи предполагалась стыковка одного кабеля с другим, то есть там должна была располагаться муфта. В этом месте траншею следовало расширить метра на три и сделать ее в форме круга. «Ё-мое, опять копать придется весь день», - подумали мы. Что поделаешь, пришлось копать.

Примерно через час, откуда ни возьмись, появился экскаватор, минут за пять вырыл яму, на которую мы бы затратили целый день, и уехал. Немая сцена, как в Ревизоре!

Вывод

Не надо торопиться. Общеизвестный факт - работу надо начинать с перекура. Не работали бы мы тогда вместо лебедки и не копали бы траншею лопатами вместо экскаватора. А если серьезно, то напрашивается совсем другой вывод.

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