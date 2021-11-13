Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мухтар Муслихов
    По мне уже пора эту вакханалию приостановить, приостановить объявлением территории В/НА безполетной зоной с всеми выт...Украинские офицер...
  • Светлана Митленко
    Ваша правда. И один из последних могикан. Мало у нас осталось актеров такого веса.Интервью Царь-гра...
  • Светлана Митленко
    Спасибо.Легендарный Судоп...

Красоты России. Романцевские горы

Впервые оказалась тут три года назад на закате, а теперь выбралась на рассвет.Романцевские горыФотографии Марины Лысцевой01Достопримечательность получила свои названия по посёлку Романцевский и деревне Кондуки, расположенных на основной дороге к ней.02На месте Романцевских гор находились Ушаковские карьеры Подмосковного угольного бассейна, выработка которых прекратилась в 1996 году.03Поскольку добыча велась без рекультивации, после прекращения производства остались отвалы вскрышных пород высотой до 34 или 37 метров. Они вместе с затопленными карьерами создали редкий для данной местности рельеф, привлекший жителей Тульской и соседних областей.04Самостоятельные туристы приезжают в первую очередь для палаточного отдыха, а также для фотографирования и купания.06В декабре 2018 года администрация Узловского района приняла постановление о создании на месте достопримечательности особо охраняемой природной территории.07На её территории находятся 27 водоёмов глубиной от 10 до 79 метров.10

11

13

14

18

20

21

22

23

24

26

27

29

31

32

33

34

35

36

37

39

41

43

44

45

47

48

49

50

51

52

54

природафото сегодня
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх