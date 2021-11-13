Красоты России. Романцевские горы

Впервые оказалась тут три года назад на закате, а теперь выбралась на рассвет. Фотографии Марины Лысцевой Достопримечательность получила свои названия по посёлку Романцевский и деревне Кондуки, расположенных на основной дороге к ней. На месте Романцевских гор находились Ушаковские карьеры Подмосковного угольного бассейна, выработка которых прекратилась в 1996 году. Поскольку добыча велась без рекультивации, после прекращения производства остались отвалы вскрышных пород высотой до 34 или 37 метров. Они вместе с затопленными карьерами создали редкий для данной местности рельеф, привлекший жителей Тульской и соседних областей. Самостоятельные туристы приезжают в первую очередь для палаточного отдыха, а также для фотографирования и купания. В декабре 2018 года администрация Узловского района приняла постановление о создании на месте достопримечательности особо охраняемой природной территории. На её территории находятся 27 водоёмов глубиной от 10 до 79 метров.