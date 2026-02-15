Развод и еще раз развод

У происходящего с Telegram есть ещё и экономическая сторона. О которой почти все сейчас забывают. А напрасно. Например, потому, что ТГ приносит воюющей стране под санкциями огромные деньги в бюджет. Например, каждая реклама с маркировкой в ТГ - это 6% налога, 5% НДС, 1% соц. сбора, а еще 3% за маркировку.

15% идет в российский бюджет и это очень много.

И теперь, если ТГ в России уничтожат, идти в бюджет эти деньги не будут.

Но это не всё. Знаете, сколько государственные структуры вложили в развитие и ведение ТГ-аккаунтов? Более 230 млрд. рублей. И теперь эти деньги просто вышвыриваются псу под хвост.

Почему этот момент игнорируется? А потому, что кто-то совершенно не путает "свою шерсть с государственной". Деньги бюджета и государственные вложения для этих персонажей не имеют значения, а вот доходы себя дорогих - отнюдь. Впрочем, граждане настолько потеряли берега, что просто и откровенно глумятся над людьми: дескать, ну, а что вы сделаете? Обтекайте молча, смерды.

Опасная позиция, г-да. И для страны тоже.

В ситуации с вредительством против ТГ особую ярость вызывает даже не сам факт, а то высокомерное презрение к людям, которое прямо показывают устроившие это. Вчера, на фоне сообщений о том, что творится с Телеграмом, г-н Кириенко (сын которого имеет в этом акте саботажа прямой коммерческий интерес), заявил (само заявление в РИА новости) следующее:

«Старый советский анекдот о том, что сын полковника не может стать генералом, потому что у генерала есть свои дети – больше не отражает реальность российской кадровой системы» (с).

То есть этот г-н ради бизнеса сынульки разгромил все соцсети, но этого ему показалось мало, и он буквально глумится людям в лицо. И его вообще ничего не парит. Ну, а что такого? Вполне в духе секты методолгогов, к которой, как говорят, персонаж принадлежит.

...Помнится, в начале прошлого века, когда наша страна тоже вела войну, в обществе были уверены, что из тогдашнего генштаба шёл прямой провод к немцам. Многие были уверены в этом и десятки лет спустя. И чем дольше я на всё это смотрю - тем больше я их понимаю.

Хотя, о чём я говорю? Извините, друзья, но в нашей стране прямо сейчас властью рулит тоталитарная секта методологов. А для этих никакого "собственного народа" нет. Для них есть система, которой можно управлять, как машиной. И отношение у них соответствующее. Никто же в здравом уме не общается с машиной - в машине давят на педали и руль крутят, не спрашивая её мнение. В немалой степени именно они "пришли к выводу", что СССР не нужен. А "издержки" их не волновали. Без комментариев. - отмечает Павел Кухмистров

Уже больше десятка сообщений в первую очередь от жителей Белгородчины за вчера и сегодня по поводу замедления Телеграма. Хотя есть и куряне.

Дело в том, что господа лоббисты Макса попросту плевали на жизни не только бойцов, но и жителей приграничных районов. Практически все чаты оповещения о налетах БПЛА именно в телеграмме. Бабушки и дети читают "Чистое небо" Валуйки, "БПЛА Волоконовка" и так далее – в каждом муниципалитете свои каналы в Телеграм, которые оповещают людей не только о том, что где-то есть опасность, но конкретно, где и куда летит дрон.

Все они читают Гладкова, в том числе и по итогам восстановительных работ, все читают первый общероссийский канал по оповещению атак БПЛА "LPR1". И все это со вчерашнего дня стало замедленным. Родители просто не знали смогут ли детей до школы отвезти, потому что ехали без информации о пролете дронов, то есть только надеясь на Господа.

Про то, что все приграничные военные чаты в ТГ, где в одну сеть объединены местные добровольцы, военные, пограничники, экстренные службы и волонтеры, которые и оповещают население и которые просто невозможно из-за бюрократии официально заставить работать вместе, уже говорилось тысячи раз.

Да, через какое-то время можно будет создать аналоги в Максе, но цена этому – жизни людей. Военных и мирных. И даже после создания этих чатов всех бабушек надо будет переводить в новый мессенджер, показывать им чего и куда смотреть. Да и не факт, что новые каналы смогут быстро и эффективно работать, ибо создание данной системы заняло примерно около полугода.

Понятное дело, что "большим дядям" в Москве откровенно плевать на жизнь Маши из Грайворона и ее папы, которые "помогали НАТО" по словам Грулева тем, что хотели доехать до школы живыми. Но все-таки просчитывать последствия хоть немного стоит? Белгородской области и так сейчас тяжело, так зачем делать еще тяжелей? - вопрошает РИА "Катюша"

Помощник Зеленского Михаил Подоляк* заявил, что поддерживает Роскомнадзор и призывает окончательно блокировать "телегу" в России.

"РКН нужно сосредоточиться на дозакрытии Telegram, это будет правильно. В Telegram очень много российского контента, мессенджер является врагом Украины, а Дуров очень специфический", — сказал Подоляк*.

Сам Дуров в прошлом году, отвечая на вопрос, "является ли он российским активом", сказал: «Я русский, и я скорее умру, чем стану чьим-то активом».

Администрация этого мессенджера, как можно было убедиться в последние годы, особенно с момента начала СВО, уважает свободу слова и право каждого выражать свою позицию. В Телеграм не то, что нет никакой отмены России (как в заблокированных у нас крупнейших западных соцетях) - напротив, он стал точкой сборки русских патриотов. И когда российские власти и администрация Зеленского де-факто мечтают об одном и том же - закрыть Телеграм, есть о чем задуматься.

Если для исполнителей проекта "Антироссия" в мессенджере "много российского контента" и "он является врагом Украины", то чьим же врагом является Телеграм по версии инициаторов его закрытия в АП РФ? Дело тут не только в рвущемся к монополии частном проекте Max от ВКонтакте, которому не нужны успешные конкуренты. Дело в куда более экзистенциальных вещах.

Max является дочкой ООО ВК и администрируется той же командой, что и ВКонтакте. А соцсеть ВКонтакте - официальные ворота в запрещенный вроде как в РФ Pornhub. В ней же спокойно работают сообщества антинаталистов, половых извращенцев , пропагандистов абортов (вот тут), любителей скулшутинга и прочей асоциальщины. Чего стоит только факт, что ВК совместно с ООН и ЮНЕСКО запускал для российской молодежи чат-бота по секспросвету (знакомимся тут). Или тот факт, что в период "пандемии коронавируса" ВКонтакте блокировал/ограничивал доступ к сообществам и даже УДАЛЯЛ материалы (вот тут почитайте) по теме ковид-вакцинации, "не соответствующие позиции ВОЗ". Или тот факт, что в своей обратной связи с пользователями администрация ВК отказалась блокировать на своих платформах пропаганду половых извращений, кроме как по прямому предписанию Прокуратуры/суда.

Зато админы ВКонтакте убирали в тень темы волонтеров, которые на своей странице объявляли сбор на конкретные подразделения с полным отчетом, заявляя, что им нужет развлекательный контент, а не все это.

То, что в Макс встроена нейронка Сбера Гигачат (Координационный совет ОП РФ по инициативам поддержки участников специальной военной операции и увековечиванию памяти Героев Отечества обратился к разработчикам.), которая по запросу "нарисуй мне нашего президента " рисует Трампа , а по запросу "нарисуй ветерана войны " - рисует морпеха США, или то, что он использует сервис геопозиционирования от американской компании Maxmind, и поэтому именует ДНР - Donetska Oblast, - тоже общеизвестные вещи. А в своих ранних рекламных баннерах Макс вообще не включал в карту России Луганскую, Донецкую народные республики и другие возвращенные в ходе СВО территории. То есть де факто Макс/ВК не признает эти территории частью России. Что должно очень понравиться Подоляку* и его недофюреру.

И если г-н Песков (пресс-секретарь президента РФ) искренне недоумевает, какие же последствия несет ограничение (пока) Телеграм для наших бойцов на передовой - интересно, после заявления Подоляка* он по-прежнему будет недоумевать?

В общем, когда твои заклятые враги, открыто заявляющие своей целью "убить как можно больше русских", хвалят твои же власти за конкретные шаги, которые считают приближающими ИХ победу, тут и правда есть о чем очень серьезно подумать. А когда параллельно власти правдами и неправдами гонят нас в абсолютно непатриотичный цифроконцлагерный Макс - надо задуматься вдвойне.

* признан экстремистом и террористом в РФ (но шагов по его ликвидации что-то не видно, как и его товарок - прим. "Катюши")

Реакция 12.02.2026 Замедление Телеграма как признак ускорения трансфера

Чем дальше власть прикидывается Песковым или Гурулевым, на голубом глазу вещающих что Телеграм-де, не имеет особого значения для фронта, а его замедление связано с тем что он-де не исполнил какие-то требования закона, тем больше народ думает, что это не просто глупость, а глупость с признаками диверсии (особенно если принять во внимание синхронизацию замедления ТГ с блокировкой Старлинка). ТГ действительно стал точкой сборки русского народа, средством коммуникации бойцов, площадкой для трансляции русской мысли и истин веры, а также, пожалуй, единственным серьезным инструментом мягкой силы России. При этом понятно, что РКН - это просто инструмент, а не центр принятия решений. Уши первого замглавы АП Кириенко с его сыном - главой VK и главой Минцифры Шадаевым не просто торчат, а нарочито топорщатся из этой истории. Но дело вовсе не только в прибылях семейства Кириенко, и даже не в откровенных уязвимостях и недостатках MAX, ради которого и глушат ТГ (из-за чего народ будет ненавидеть этот MAX еще больше чем сейчас) -а в том, как и зачем все это делается. Казалось бы, зачем методологам во время войны уничтожать созданную снизу, и по большей части лояльную власти систему коммуникации русского народа, сложившуюся вокруг патриотического пула ТГ каналов? Ведь эти каналы, в массе своей, поддерживают СВО и Православие, собирают гуманитарку, которая позволила нашим войскам выжить в первой фазе СВО и до сих пор играет важную роль? Не потому ли, что патриотический ТГ выступает против замещающих русских миграции Средней Азии в Россию, против инстасамок и прочего антикультурного шлака, против цифрового концлагеря и ковидобесия, против погрома образования и ювенального вторжения в семьи, наконец, против вороватых генералов и чиновников? Ведь дело Тимура Иванова и «ошибаться можно врать нельзя»-- это во многом реакция на ТГ, также как и еще сотни и тысячи других больших и маленьких побед русского гражданского общества, от отмены дурацких законов и неправосудных решений до отставок всяких Богомоловых.

«Демиургам» все это, конечно, не нравится. Потому как где это видано, чтобы электорат смел указывать уважаемым людям, и нарушать их договоренности, от Стамбула до Анкориджа, от Давоса до Баку и хоральной синагоги? Граждане демиурги в последнее время вообще не особо стесняются. Не нравятся им выборы - они сделали их цифровыми Не нравились митинги и пикеты - их просто запретили под предлогом ковидобесия. Теперь вот очередь дошла до ТГ.

А теперь давайте подумаем, кто больше всех заинтересован в разрушении социальных связей (преимущественно среди представителей государствообразующего русского народа) и в монополизации источников информации? Правильно –тот, кто претендует на власть. Так что, полагаем что правы те аналитики, которые усматривают в нынешних событиях подготовку к предстоящему трансферу власти. И отсутствие реакции президента на события начала года и на все последующие новости, от чиновных заявлений в духе Анкориджа и фестивалей плова с цифроконцлагерными радостями до запрета ТГ, лишь укрепляют эти подозрения. Вот только кому нужно раскачивать и так уставшее от войны и тотальной несправедливости общество, на ровном месте создавая предпосылки если не для новой смуты, то как минимум для саботажа и подрыва легитимности власти?

И кстати... по богомолову. Это скорее всего был отвлекающий маневр, чтоб под шумок что-то пропихнуть важное для них, пока народ разгневан культурным фронтом.