Ехидный Douglas: Страна и мы

Эта статья адресована прежде всего - старшему поколению, тем, кто не "слышал" про Советскую Власть, не "читал про неё в интернете" или "слушал мамимы рассказы", а жил в то время, кто застал СССР взрослым, сложившимся человеком.

К вам я обращаюсь, сверстники и соотечественники.

Все мы помним ГКЧП, события 1991 года и последовавший за ними распад СССР.

Многие из нас клянут за эти события Горбачёва и его либеральных соратников, называя их главными виновниками катастрофы.

Было бы глупо снимать с них ответственность за великую трагедию, которая случилась с Советским Союзом. Они виноваты. Но только ли они?

Интересно, многие ли из вас задумывались над совершенно очевидным, всем известным обстоятельством:

- Почему ГКЧП не стрелял? Почему эти люди, ортодоксальные советские и партийные деятели, искренне ненавидевшие Горбачёва и его реформы, не нажали на курок?

Почему, при всей их ненависти к Горбачёву, с головы Михаила Сергеевича не упал ни один волосок? Почему эти люди, которые смогли вывести на улицы солдат и военную технику, отказались от всякого насилия? Почему "путч", как сразу же начали называть события августа 1991 года, оказался бархатным, бескровным? Почему он не стоил жизни людям, вышедшим на улицы, т. е. нам с вами? Цена тех событий - 3 (три!) человеческие жизни, да и те были отданы не на баррикадах, а в подземном переходе, под колёсами боевых машин, водители которых сами ужаснулись случившемуся?

Это - не праздные и не риторические вопросы. За прошедшие с тех пор 25 лет мы хорошо поняли, что такое настоящий путч. Всего через два года после этих событий, в Москве, у Белого Дома, точно там же, где стояли однажды наши пламенно наивные и бестолковые "защитники демократии", разразилась настоящая война, с танками и бронетранспортёрами, с автоматчиками и снайперами, с сотнями погибших и раненых. И знаменитые Руцкой и Хасбулатов уцелели тогда вовсе не благодаря гуманности ельцина, а исключительно потому, что по ним не попали из танка, потому, что вовремя догадались сдаться и сложить оружие.

Если всё написанное не до конца понятно, то спрошу иначе:

Почему "кровавая власть" ушла без крови и без насилия? И почему новая, справедливая и гуманная демократическая власть залила Москву кровью в аналогичной ситуации всего через два года?

Не надо говорить, что "Советская система и руководство КПСС сгнили и разложились". Не надо успокаивать себя расхожими штампами про то, что в ГКЧП собрались политические импотенты и неудачники во главе с дрожащим Янаевым. Всё это - глупость. Потому что кроме Янаева, в этот комитет входили маршал Язов - кадровый, профессиональный военный, прошедший ВОВ, и Председатель КГБ Крючков, который и в силу должности, и в силу характера совершенно не был склонен к сентиментам и соплям. Совсем наоборот! Это был непробиваемый человек, автомат для принятия любых решений, если они были целесообразны! В те годы на такие должности не попадали слюнтяи. А ещё там был Пуго, Председатель Комитета партийного контроля. Для тех, кто не в курсе, КПК был заповедником фанатичных коммунистов ещё со сталинских времён. И Пуго, и его предшественник Пельше были людьми, для которых не существoвало ценностей, более высоких, чем Советская Власть. Даже тогда, когда в партийной среде начали нарастать негативные явления и формироваться разочарование и усталость, КПК был по-прежему спаян и мобилен, как и всегда, а авторитет его был непререкаем. Потому и вошёл Борис Карлович в состав ГКЧП.

Вполне возможно, что спасти СССР уже было нельзя. Но почему эти люди, которым уже было нечего терять и которые нисколько не сомневались в личности ельцина и его подельников по перевороту, хотя бы не "отвели душу", не расчитались напоследок с предателями и изменниками от всего сердца? Почему у Б.К. Пуго хватило сил спокойно пустить себе пулю в голову, но не хватило сил выстрелить в народ? В нас с вами?

Почему не отвинтили голову Горбачёву?

Если эти вопросы всё ещё непонятны - спросите себя, что стало бы с Януковичем, попади он в руки порошенко и ко.? Вспомните кровь на улицах Москвы, Киева, Тбилиси и многих других городов бывшего Союза, где в похожих обстоятельствах кровь лилась ручьями?

Ни Язов, ни Крючков, ни Пуго, ни остальные "заговорщики" ничего не боялись! Кроме одного - ПРОЛИТЬ КРОВЬ своего народа! Себя им было не жалко. Они знали, на что шли.

Не надо думать, что этими словами автор пытается создать участникам ГКЧП ореол святых мучеников. Они не были ни святыми, ни мучениками. Они были последним рубежом Советской Власти, со своими ошибками и достижениями, успехами и просчётами. Они были ПОСЛЕДНИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ в новейшей истории России, кто знал цену человеческой жизни! И потому не смогли её взять! Свою - смогли! А нашу - нет!

Многие ли из вас задумывались об этом? Многие ли понимают сегодня, что, окажись на месте ГКЧП ельцин или гайдар с чубайсом - все эти игрушечные баррикады и наивные заграждения около Белого Дома были бы в течение часа завалены нашими трупами без малейшей жалости, и что никто из них никогда бы не смог застрелиться в случае неудачи переворота, удрав вместо этого в США?

Многие ли понимают сегодня, что тогда, в 1991 году нас, глупых безоружных дураков, просто пожалели и решили уйти, не лишая нас жизни?

И многие ли задумываются сегодня о том, что, всей душой сопротивляясь любым попыткам новой Болотной площади, любым попыткам устроить в России "майдан", мы, на самом деле, искупаем свою вечную вину перед собой и своей страной, которую четверть века назад угробили собственными руками?

Спросите себя честно:

Если бы можно было повторить сегодня события тех лет, многие бы из вас, сегодняшних, вышли на улицы и площади "защищать демократию"?

Спросили?

Ответили?

Значит, вы поняли, кто на самом деле разрушил страну. И что мы должны сегодня рассказать нашим детям о Советском Союзе и о нас самих.

И кого надо винить всякий раз, когда нам что-то очень не нравится в днях сегодняшних.

И в завтрашних - тоже.

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