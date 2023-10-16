Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78

Фото наших военнослужащих в зоне СВО из рубрики фото с фронта бойцы 155 бригады Фото наших военнослужащих в зоне СВО, морпехи

https://t.me/Dogswar125/1792

https://t.me/Dogswar125/1798



Фото с фронта бойцы 40 бригады (ТОФ) Фото с фронта бойцы 40 бригады (ТОФ)

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Награжденные бойцы 155 бригады Награжденные бойцы 155 бригады

https://t.me/Dogswar125/1746

https://t.me/Dogswar125/1756

Черные береты в зоне СВО Черные береты в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/48335

Военнослужащий подразделения спецназа ФСВНГ в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/26547

Бойцы ВДВ России действующие в районе Вербового, на одном из самых жарких участков Запорожской дуги. Фото от @SlavjanskijRubezh

https://t.me/ok_spn/26560

Российская РЭБ

https://t.me/rybar/51773

Свежая , распространяемые в иностранных СМИ с линиями наших укреплений в районе Вербового. Мощно и солидно

https://t.me/zloy_zhurnalist/7548

В обломках барражирующего боеприпаса «Герань», атаковавшего Киев, обнаружено серьезное изменение.

Там установлена CRPA антенна "Комета-М" российского производства в специальной коробке. Для ВСУ это новость плохая, так как "Комета-М" более устойчива к украинским средствам РЭБ.

https://t.me/wagner_group_pmc/39982

Боец держал оборону с 30 по 31 августа в одиночку. Смотришь на эти кадры и сердце наполняется гордостью, что у нас такие героические люди! P.S Дополнительной информации к сожалению нет. И это видео не для того что бы писать в комментариях "как он там один оказался?" или разводить подобную демагогию, а просто что бы показать что и один Русский в поле воин...

Бойцу скорейшего выздоровления и реабилитации.

https://t.me/wagner_group_pmc/39994

Пулеметчик армейского спецназа в зоне СВО. Фото @Voin_Verhovnogo

https://t.me/ok_spn/26575

Днёвка нашей группы. Длинные переходы и короткие передышки, но парни готовы ко всем испытаниям!

https://t.me/rusich_army/10812

Кому нужнее?

Думаем, многие в курсе, что уважаемый Рыбарь еще в марте запустил акцию по сбору трофеев и передаче их на предприятия ВПК. Есть и у нас контакты с представителями промышленности которым интересны вражеские трофеи.

Но все чаще общаясь с фронтовиками когда они присылают нам фотографии своих трофеев для анализа, после того как задаем им вопросы, какова судьба этого трофея, мы слышим «замполиты в музей забрали» или «забрал себе командующий…». После таких диалогов в нашей новой таблице частот решили даже красным выделить и подчеркнуть призыв «не отдавать трофеи замполитам».

Все это вызывает, мягко говоря, недоумение. Какие к черту музеи? Вы что творите? Дальше только матом говорить хочется…

Любой трофей должен попадать в первую очередь в руки специалистов. Кто-то может сказать мол «да этих Валькирий, Фурий, насбивали уже штук 100, зачем вам еще одна?»

Да затем, что в этой 101-й может быть новый передатчик, глянув на который спец поймет, что враг ушел на новые частоты управления.

Но, оказывается, важнее пополнение музейного фонда, а возможно и личных музеев отдельных командиров. Зато на очередном совещании красный командир с большими звездами будет орать на РЭБовца и в его речи с большой долей вероятности прозвучат такие фразы: «какого … у них все летает, почему ….. наши дроны не летают, а их летают, ты ….».

Ладно бы, если бы пополнение музейного фонда проходило после тщательного изучения: сначала специалистами на передовой, потом на предприятиях ВПК. Но увы… В лучшем случае это ограничивается мини-лабораториями в ближайшем тылу, организованными за счет личной инициативы и на свои средства.

И еще, обращаемся к пехоте: НЕ НАДО МАРОДЕРИТЬ ТРОФЕИ!!!

В общем, музейный фонд лучше всего пополнять утрировано не беспилотниками и ракетами, а камушками, шевронами, водой из Днепра. Так победим!

https://t.me/Mestb_Dobroj_Voli/8070

Появились кадры по которым можно частично оценить повреждение, которые были нанесены в ходе атаки противника на доки в бухте Севастополя с использованием ракет SCALP-EG (они же Storm Shadow) 13 сентября На фото сейчас и ранее – большой десантный корабль проекта 775 «Минск» длинной 112 метров и водоизмещением ~3450-4000 тонн. В МО РФ заявили, что все повреждённые корабли будут восстановлены и продолжат службу. Но судя даже по этому фото, восстановление займёт достаточно длительный период и в обозримой перспективе участие его в данном военном конфликте, наверное, не предвидится.

https://t.me/grey_zone/20560

Более качественный спутниковый снимок пораженных судов Черноморского флота этой ночью. На местах попаданий британских "Штормов" видны два больших входных отверстия.

https://t.me/milinfolive/106374

Фото наших бойцов с зоны СВО Фото наших бойцов с зоны СВО

https://t.me/Soldieroffortune777/32178

Берлинская полиция ищет автора мурала с Зеленским-каннибалом. И зачем искать - так убедительно Зеленский ещё никогда не выглядел.

https://t.me/c/1524001401/13940

Командир мотострелкового взвода 60 отдельной мотострелковой бригады младший лейтенант Алексей Кривуля был удостоен высшей государственной награды - Золотой Звездой Героя России. Алексей принял на себя командование ротой после тяжелого ранения командира. Оказавшись в окружении противника, он организовал отход роты и вызвал артиллерийский огонь по своей позиции.

https://t.me/boris_rozhin/97327

В зоне СВО уничтожена турецкая РСЗО T-122 Sakarya. Это первая РСЗО такого типа уничтоженная на Украине. По сути представляет собой турецкий аналог "Града".

https://t.me/boris_rozhin/97299

Танки СВО Танки СВО

https://t.me/boris_rozhin/97269

Более дикого ничего предложить не могут. Дичайшая дичь! Вы только вдумайтесь. Будущих покойников из ВСУ предлагают хоронить в полях для увеличения плодородия, захоранивая их в специальных мешках. Больше трупов - больше плодородия на Украине. За это стоял майдан. Хотя, что взять с канибалов? Наших младенцев они уже жрали и запивали кровью сепаров.

https://t.me/SergeyKolyasnikov/51998

Генерал Суровикин в Алжире.

Из армии его никто не увольнял. Теперь занимается делами на африканском направлении.

Ранее на Африканском континенте отметился и генерал Алексеев.

https://t.me/boris_rozhin/97537

Утверждается, что Суровикин в составе делегации Министерства Обороны в настоящее время в Алжире.

Кому-то надо поддержать освободительное движение в Африке. Иначе опять французы вернутся.

https://t.me/proofzzz/14153

О чем говорит фото из Алжира? Пока неясно, либо в рамках общественной должности приехал для обмена опытом и прочей коммуникации либо же начинает работать по африканскому потенциально горячему направлению. Назначение боевого генерала на курирование всего направления будет говорить о продолжении нашей политики на этом континенте. Ну а пока ждем конкретики.

У Суровикина хорошие отношения и коммуникация с ЧВК Вагнера, поэтому было бы логичным отдать Суровикину это направление, ну если уж решили исключить его участие в СВО. Возможно и генерала Мизинцева там увидим, напомню, после «марша Вагнера» про него новостей нет, а ранее он был уволен из МО РФ (снят с должности) и устроился в ЧВК

https://t.me/zloy_zhurnalist/7661

https://t.me/zloy_zhurnalist/7663

Как утверждают военные эксперты, бывший командующий Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин появился в Алжире в составе делегации Министерства обороны России.

И версия эта подтверждается фотографиями, которые были опубликованы в социальных сетях духовенства алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса. В описании к снимкам говорилось: "имам встретил высокую делегацию из России". Таким образом, подтверждается версия, что Генерал Армагеддон теперь отвечает именно за африканское направление. Причины присутствия Суровикина на Чёрном континенте могут быть самые разные. От "занимается тем же самым, чем и на Украине" до "готовит большой капкан для Запада". Как на самом деле, мы вряд ли узнаем, поскольку это, как минимум, военная тайна. Отметим, что официального подтверждения от Минобороны России пока никто не видел. Будет ли оно? Подождём…

https://t.me/tsargradtv/56989

Боевики ВСУ отправили на минное поле пленных русских солдат Источник "РИА Новости" рассказал об очередном военном преступлении киевских оккупантов: боевики ВСУ отправили русских пленных на минное поле. "Видео (на котором запечатлено, как отправляют на мины наших солдат - прим. ред.) было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем вэсэушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен", - сообщил собеседник агентства, показав запись.

На ролике видно, как группа вэсэушников гонит на поле безоружных людей в форме российской армии. Один из украинских боевиков остался недоволен, как шел один из пленных, и дал автоматную очередь в его сторону. В конце ролика солдат подорвался. Сам ролик опубликован на сайте агентства.

Это вопиющее нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, которое незамедлительно должно быть расследовано Международным судом. Это если жить в мире, где работает международное право. В современном мире, работает международное "лево", которое может обвинять только русских. Международный уголовный суд левой ногой может подписывать только обвинения в адрес нашего президента.

Значит будем перенастраивать "лево" на право.

https://t.me/tsargradtv/56920

Моменты СВО Моменты СВО

https://t.me/boris_rozhin/97547

Села Андреевка под Бахмутом больше не существует. Собственно за эти руины замес идет.

https://t.me/milinfolive/106462

Военнослужащие одного из подразделений Вооруженных сил России на Ореховском направлении.

https://t.me/ok_spn/26622

Очень горькое фото. Потерь нет.

https://t.me/rosich_ru/48495

Герой России Олег Ликонцев рассказал о том, как важна работа волонтеров, которые делают окопные свечи и сети. Он объяснил в чем различия производственных маскировочных сетей от тех, что делают люди своими руками. Камера не может отличить сплетенное руками, в отличие от сетей заводского производства. Кстати, сейчас в Красноярском крае плетением сетей занимается ZOV Красноярск, они призывают плести сети всех и каждого.

https://t.me/rabotaembrat/6806

15 сентября произошел обмен телами военных. Украинская сторона вернула тела, в том числе и тела двух членов экипажа вертолета Ми-8, пилот которого убил их своими руками.

https://t.me/wagner_group_pmc/40195

На Украине состоялась презентация специальной униформы, предназначенной для... внимание!!!! беременных женщин на поле боя.

Т.е. поставлен план по уничтожению ВСЕХ укараинцев!

https://t.me/wagner_group_pmc/40198

Ну и в конце немного позитива. Питомцы наших за ленточкой.

Знаменитфый енотик Херсик Хоть для него ребята соорудили прекрасный вольер со всякими наворотами, но продолжают его выгуливать и на поводке. Херсик с удовольствием лазит по деревьям и попробуй его еще оттуда сними. Вот на орудии даже его портрет Личная машина На его проделки можно смотреть бесконечно. Бойцы в нем души не чают!

И на этом сегодня все.

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