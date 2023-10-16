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Мы из Советского Союза

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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78

 Фото наших военнослужащих в зоне СВО из рубрики фото с фронта бойцы 155 бригадыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Фото наших военнослужащих в зоне СВО, морпехи
https://t.me/Dogswar125/1792
https://t.me/Dogswar125/1798

Фото с фронта бойцы 40 бригады (ТОФ)Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Фото с фронта бойцы 40 бригады (ТОФ)
https://t.me/Dogswar125/1772

Награжденные бойцы 155 бригадыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Награжденные бойцы 155 бригады
https://t.me/Dogswar125/1746
https://t.me/Dogswar125/1756

Черные береты в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Черные береты в зоне СВО
https://t.me/rosich_ru/48335
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Военнослужащий подразделения спецназа ФСВНГ в зоне СВО.
https://t.me/ok_spn/26547
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Бойцы ВДВ России действующие в районе Вербового, на одном из самых жарких участков Запорожской дуги.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Фото от @SlavjanskijRubezh
https://t.me/ok_spn/26560
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Российская РЭБ
https://t.me/rybar/51773

Свежая , распространяемые в иностранных СМИ с линиями наших укреплений в районе Вербового. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Мощно и солидно
https://t.me/zloy_zhurnalist/7548
В обломках барражирующего боеприпаса «Герань», атаковавшего Киев, обнаружено серьезное изменение.
Там установлена CRPA антенна "Комета-М" российского производства в специальной коробке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Для ВСУ это новость плохая, так как "Комета-М" более устойчива к украинским средствам РЭБ.
https://t.me/wagner_group_pmc/39982

Боец держал оборону с 30 по 31 августа в одиночку. Смотришь на эти кадры и сердце наполняется гордостью, что у нас такие героические люди!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78P.S Дополнительной информации к сожалению нет. И это видео не для того что бы писать в комментариях "как он там один оказался?" или разводить подобную демагогию, а просто что бы показать что и один Русский в поле воин...
Бойцу скорейшего выздоровления и реабилитации.
https://t.me/wagner_group_pmc/39994
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Пулеметчик армейского спецназа в зоне СВО. Фото @Voin_Verhovnogo
https://t.me/ok_spn/26575

Днёвка нашей группы. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Длинные переходы и короткие передышки, но парни готовы ко всем испытаниям! 
https://t.me/rusich_army/10812

Кому нужнее?
Думаем, многие в курсе, что уважаемый Рыбарь еще в марте запустил акцию по сбору трофеев и передаче их на предприятия ВПК. Есть и у нас контакты с представителями промышленности которым интересны вражеские трофеи. 
Но все чаще общаясь с фронтовиками когда они присылают нам фотографии своих трофеев для анализа, после того как задаем им вопросы, какова судьба этого трофея, мы слышим «замполиты в музей забрали» или «забрал себе командующий…». После таких диалогов в нашей новой таблице частот решили даже красным выделить и подчеркнуть призыв «не отдавать трофеи замполитам».
Все это вызывает, мягко говоря, недоумение. Какие к черту музеи? Вы что творите? Дальше только матом говорить хочется…
Любой трофей должен попадать в первую очередь в руки специалистов. Кто-то может сказать мол «да этих Валькирий, Фурий, насбивали уже штук 100, зачем вам еще одна?»
Да затем, что в этой 101-й может быть новый передатчик, глянув на который спец поймет, что враг ушел на новые частоты управления. 
Но, оказывается, важнее пополнение музейного фонда, а возможно и личных музеев отдельных командиров. Зато на очередном совещании красный командир с большими звездами будет орать на РЭБовца и в его речи с большой долей вероятности прозвучат такие фразы: «какого … у них все летает, почему ….. наши дроны не летают, а их летают, ты ….».
Ладно бы, если бы пополнение музейного фонда проходило после тщательного изучения: сначала специалистами на передовой, потом на предприятиях ВПК. Но увы… В лучшем случае это ограничивается мини-лабораториями в ближайшем тылу, организованными за счет личной инициативы и на свои средства.
 И еще, обращаемся к пехоте: НЕ НАДО МАРОДЕРИТЬ ТРОФЕИ!!! 
В общем, музейный фонд лучше всего пополнять утрировано не беспилотниками и ракетами, а камушками, шевронами, водой из Днепра. Так победим!
https://t.me/Mestb_Dobroj_Voli/8070

Появились кадры по которым можно частично оценить повреждение, которые были нанесены в ходе атаки противника на доки в бухте Севастополя с использованием ракет SCALP-EG (они же Storm Shadow) 13 сентябряНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78На фото сейчас и ранее – большой десантный корабль проекта 775 «Минск» длинной 112 метров и водоизмещением ~3450-4000 тонн.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78В МО РФ заявили, что все повреждённые корабли будут восстановлены и продолжат службу. Но судя даже по этому фото, восстановление займёт достаточно длительный период и в обозримой перспективе участие его в данном военном конфликте, наверное, не предвидится. 
https://t.me/grey_zone/20560
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Более качественный спутниковый снимок пораженных судов Черноморского флота этой ночью. На местах попаданий британских "Штормов" видны два больших входных отверстия. 
https://t.me/milinfolive/106374

Фото наших бойцов с зоны СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Фото наших бойцов с зоны СВО
https://t.me/Soldieroffortune777/32178
Берлинская полиция ищет автора мурала с Зеленским-каннибалом.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78И зачем искать - так убедительно Зеленский ещё никогда не выглядел. 
https://t.me/c/1524001401/13940

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Командир мотострелкового взвода 60 отдельной мотострелковой бригады младший лейтенант Алексей Кривуля был удостоен высшей государственной награды - Золотой Звездой Героя России. Алексей принял на себя командование ротой после тяжелого ранения командира. Оказавшись в окружении противника, он организовал отход роты и вызвал артиллерийский огонь по своей позиции.
https://t.me/boris_rozhin/97327

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78В зоне СВО уничтожена турецкая РСЗО T-122 Sakarya. Это первая РСЗО такого типа уничтоженная на Украине. По сути представляет собой турецкий аналог "Града".
https://t.me/boris_rozhin/97299

Танки СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Танки СВО
https://t.me/boris_rozhin/97269

Более дикого ничего предложить не могут. Дичайшая дичь! Вы только вдумайтесь. Будущих покойников из ВСУ предлагают хоронить в полях для увеличения плодородия, захоранивая их в специальных мешках. Больше трупов - больше плодородия на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78За это стоял майдан. Хотя, что взять с канибалов? Наших младенцев они уже жрали и запивали кровью сепаров.
https://t.me/SergeyKolyasnikov/51998

Генерал Суровикин в Алжире.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78
Из армии его никто не увольнял. Теперь занимается делами на африканском направлении.
Ранее на Африканском континенте отметился и генерал Алексеев.
https://t.me/boris_rozhin/97537
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Утверждается, что Суровикин в составе делегации Министерства Обороны в настоящее время в Алжире.
Кому-то надо поддержать освободительное движение в Африке. Иначе опять французы вернутся. 
https://t.me/proofzzz/14153
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78О чем говорит фото из Алжира? Пока неясно, либо в рамках общественной должности приехал для обмена опытом и прочей коммуникации либо же начинает работать по африканскому потенциально горячему направлению. Назначение боевого генерала на курирование всего направления будет говорить о продолжении нашей политики на этом континенте. Ну а пока ждем конкретики.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78
У Суровикина хорошие отношения и коммуникация с ЧВК Вагнера, поэтому было бы логичным отдать Суровикину это направление, ну если уж решили исключить его участие в СВО. Возможно и генерала Мизинцева там увидим, напомню, после «марша Вагнера» про него новостей нет, а ранее он был уволен из МО РФ (снят с должности) и устроился в ЧВК
https://t.me/zloy_zhurnalist/7661
https://t.me/zloy_zhurnalist/7663

Как утверждают военные эксперты, бывший командующий Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин появился в Алжире в составе делегации Министерства обороны России.
И версия эта подтверждается фотографиями, которые были опубликованы в социальных сетях духовенства алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса. В описании к снимкам говорилось: "имам встретил высокую делегацию из России".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Таким образом, подтверждается версия, что Генерал Армагеддон теперь отвечает именно за африканское направление. Причины присутствия Суровикина на Чёрном континенте могут быть самые разные. От "занимается тем же самым, чем и на Украине" до "готовит большой капкан для Запада". Как на самом деле, мы вряд ли узнаем, поскольку это, как минимум, военная тайна.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Отметим, что официального подтверждения от Минобороны России пока никто не видел. Будет ли оно? Подождём…
https://t.me/tsargradtv/56989

Боевики ВСУ отправили на минное поле пленных русских солдатНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Источник "РИА Новости" рассказал об очередном военном преступлении киевских оккупантов: боевики ВСУ отправили русских пленных на минное поле. "Видео (на котором запечатлено, как отправляют на мины наших солдат - прим. ред.) было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем вэсэушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен", - сообщил собеседник агентства, показав запись.
На ролике видно, как группа вэсэушников гонит на поле безоружных людей в форме российской армии. Один из украинских боевиков остался недоволен, как шел один из пленных, и дал автоматную очередь в его сторону. В конце ролика солдат подорвался. Сам ролик опубликован на сайте агентства.
Это вопиющее нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, которое незамедлительно должно быть расследовано Международным судом. Это если жить в мире, где работает международное право. В современном мире, работает международное "лево", которое может обвинять только русских. Международный уголовный суд левой ногой может подписывать только обвинения в адрес нашего президента.
Значит будем перенастраивать "лево" на право.
https://t.me/tsargradtv/56920
Моменты СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Моменты СВО
https://t.me/boris_rozhin/97547
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Села Андреевка под Бахмутом больше не существует. Собственно за эти руины замес идет.
https://t.me/milinfolive/106462

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Военнослужащие одного из подразделений Вооруженных сил России на Ореховском направлении.
https://t.me/ok_spn/26622
Очень горькое фото.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Потерь нет.
https://t.me/rosich_ru/48495

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Герой России Олег Ликонцев рассказал о том, как важна работа волонтеров, которые делают окопные свечи и сети.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Он объяснил в чем различия производственных маскировочных сетей от тех, что делают люди своими руками. Камера не может отличить сплетенное руками, в отличие от сетей заводского производства.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Кстати, сейчас в Красноярском крае плетением сетей занимается ZOV Красноярск, они призывают плести сети всех и каждого.
https://t.me/rabotaembrat/6806

15 сентября произошел обмен телами военных. Украинская сторона вернула тела, в том числе и тела двух членов экипажа вертолета Ми-8, пилот которого  убил их своими руками.
https://t.me/wagner_group_pmc/40195
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78 На Украине состоялась презентация специальной униформы, предназначенной для... внимание!!!! беременных женщин на поле боя.
Т.е. поставлен план по уничтожению ВСЕХ укараинцев!
https://t.me/wagner_group_pmc/40198
Ну и в конце немного позитива. Питомцы наших за ленточкой.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78
Знаменитфый енотик ХерсикНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Хоть для него ребята соорудили прекрасный вольер со всякими наворотами, но продолжают его выгуливать и на поводке. Херсик с удовольствием лазит по деревьям и попробуй его еще оттуда сними.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Вот на орудии даже его портретНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Личная машинаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.78На его проделки можно смотреть бесконечно. Бойцы в нем души не чают!
И на этом сегодня все.
Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок 

г. СевастопольГероифото сегодняСветлана МитленкоКрасноярский крайг. Красноярск

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