Сохраненное и восстановленное

Ищем дальше. Этно-культурный центр, д. Кинерма! Республика Карелия В настоящее время в деревне Кинерма 16 дворов и всего 5 постоянно проживающих жителей, но здесь активно ведется сельское хозяйство, сохраняется и поддерживается традиционный деревенский уклад, а желающие могут посетить деревню и лично прикоснуться к частичке старины. Гордостью деревни является 250-летняя часовня Смоленской Богоматери с иконостасом XVIII века и десять прекрасно сохранившихся домов, признанные памятниками архитектуры.

Самое красивое здание в Пензе - музей Народного творчества До 1917 года этой бывшей усадьбой владели три разных хозяина. Потом здесь был дом малютки, в годы войны госпиталь, и только после 70-х годов, после реставрации здания двумя братьями-резчиками, внутри расположили выставочный зал. С тех пор здесь располагается музей. Он невероятно красив.

Адрес: г. Пенза, ул. Куйбышева, 45. Фото: Татьяна Сигова

А вот фотографии из этого музея роскошного изразцового камина - равных ему нет во всем Поволжье! Он находится в старинной пензенской усадьбе, которая в конце XIX века принадлежала обрусевшему немцу Отто Карловичу фон Эйнему, а ныне отдана под нужды Музея народного творчества.

Изразцы для камина (фото 1-6) были изготовлены в Германии, а смонтированы уже на месте пензенскими мастерами. По сути, это не просто камин, а каминная печь - эдакая смесь с печью-голландкой. Отопительное сооружение великолепно сочетается с кессонированным потолком, состоящим из шести квадратов, заполненных раскрашенной лепниной. Очевидно, что такая отделка также была выполнена по заказу Отто фон Эйнема. Примечательно, что в советское время лепное убранство потолка не пострадало: при реставрации зала в начале 1990-х под побелкой были обнаружены следы полихромной росписи, что позволило восстановить ее в первозданном великолепии. ⠀ А на фотографиях 7-9 вы можете увидеть еще две шикарные изразцовые печки, сделанные в Прибалтике. Так как они находятся в парадном зале усадьбы, важно было во время топки не запачкать помещение золой и сажей. Для этого придумали оригинальное конструктивное решение. У одной печки был подвальный ярус, где ее растапливали: теплый воздух поднимался вверх, и в зале устанавливалась комфортная температура. А у другой печи дверцы для закладки дров были установлены за дверью, в соседней комнате. Скорее всего, в усадьбе эти изразцовые красотки появились тоже при Отто фон Эйнеме, но стопроцентной уверенности у исследователей нет - дом множество раз менял владельцев.

И пару слов о том, кто же такие Эйнемы? Хотя эта фамилия ныне почти забыта, в царской России она была на слуху благодаря предприимчивости старшего брата Отто - Фердинанда Теодора. Он приехал в нашу страну с целью разбогатеть, и начал с того, что открыл в Москве, на Арбате, мастерскую по изготовлению шоколадных конфет. В годы Крымской войны Фердинанду улыбнулась удача: он получил подряд на поставку варенья в российскую армию и на заработанные деньги построил на берегу Москвы-реки кондитерскую фабрику «Товарищество Эйнем». После революции это предприятие стало известно всему миру как «Красный Октябрь».

Во Владимирской области осенью 2023 года откроется туристическая база отдыха «Ильинский острог». Название наводит на мысли, что это продолжение проекта «Посети владимирский Централ» - был такой лет 20 назад, гости за большие деньги могли провести ночь в камерах знаменитой тюрьмы. Со словом «острог» мы привыкли ассоциировать тюрьму, например, в Омском остроге жил сосланный Достоевский. Однако такое значение слово приобрело лишь в XVIII веке. А до того «острогом» называлась воинская застава, крепость на приграничных территориях. Вот под такой острог и будет стилизована база отдыха в Судогодском районе. «Ильинский острог» будет построен в стиле древнерусского деревянного зодчества, вроде музея в Суздале, но действующего. Там будет работающая мельница, пивоварня, погреб-ледником, трапезная, подворье со скотом, ярмарка. В избах — настоящие печи, которые надо будет топить дровами. Пожить на турбазе можно будет со всеми прелестями древнерусского острога - приготовлением еды в печи, ремесленными мастер-классами, сном на полатях или сеновале. Но при этом с современными удобствами, душем и туалетом. База отдыха строится на берегу Коняевского водохранилища около деревни Тимофеевская. Стоимость проекта 150 миллионов рублей. Заехать на отдых можно будет уже осенью. В Ильинском остроге по-своему хорошо! Владимирская область Уникальный туристический комплекс позволяет погрузиться в быт жителя Руси конца XIX- начала XX в., со всеми устоями, традициями, праздниками, ремеслами. Находится во Владимирской области, в деревне Тимофеевской.

Оказывается, в Вязьме в 2021 году воссоздали первый и единственный памятник героям Первой мировой войны, построенный до революции. Он был открыт 16 июля 1916 года. На конце обелиска стоит герб Вязьмы - "чёрная пушка с райской птицей". На гранях расположены императорские вензеля и георгиевские кресты. Памятник был уничтожен в 1920-х годах.

Дача адмирала Прибыткова в Ленинградской области Является ярким памятником модерна и достопримечательностью Гатчинского района. Была построена «адмиралом» Прибытковым для сдачи в аренду дачникам. На самом деле он был не адмиралом, а отставным капитаном 1-го ранга.

Многие годы работал редактором и издателем популярного дореволюционного журнала «Ребус», активно занимался психологией и спиритизмом.

В своё время здесь успел пожить брат художника Репина, в советскую эпоху внутри была школа и детский сад, а последние 26 лет внутри располагается библиотека.

Последние три года реставрацией и восстановлением дома занимается проект «Том Сойер Фест».

Дача Месмахера в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Дача Месмахера – место загадок и тайн Рядом с Шуваловским парком стоит деревянный дом, который называют дачей Максимилиана или Георга Месмахера. Между собой жители называют его «желтой дачей», «домом с привидениями» из-за его зловещего вида. Пару лет назад особняк купили и хотели устроить там иммерсивный театр, но спустя год загадочный дом все так же пустует. Шуваловский парк, д.13 Построена архитектором Месмахером в 1870-х для своего брата, который был преуспевающим юристом.

В последние десятилетия дача была заброшена, но в 2020 году ее выставили на продажу.

По оценкам специалистов, реставрация дома обойдется в 120 миллионов рублей. Уже началось приведение здания в порядок. И это дает надежду.

В Кирове (Вятке) к 650-летию города отреставрировали Питейный дом (Приказную избу) XVIII века, одно из старейших зданий города.

Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале стоит посетить не только ради архитектуры. Недавно на его территории в коллаборации с музеем «Старая аптека» открылся филиал владимирской кофейни «SLOVNO в мае». Основательницы стараются переосмыслить блюда на основе местной кухни. Глобус на самарском почтамте. В советское время над центральным входом в почтовое отделение установили большой макет земного шара. Он стал достопримечательностью и изюминкой здания. В 1960-х годах макет был утрачен. Однако в 2012 году к 140-летию самарского главпочтамта глобус вернули на его законное место.

Степановское-Волосово – усадьба княжеского рода Куракиных, расположена в д. Волосово Зубцовского района, на левом берегу р. Шоши, правого притока Волги, при впадении в неё Люкшинского ручья. Самый известный представитель княжеского рода Куракиных, Борис Иванович Куракин, был свояком Петра Великого: они были женаты на Лопухиных, родных сёстрах.

Архитектурный план был составлен знаменитым зодчим Джакомо Кваренги, на нём имелась собственноручная надпись князя: «По сему рисунку в точности произвести в действо внутреннее расположение всех комнат недостроеннаго ещё в сельце Степановском новаго каменнаго дома покойнаго брата моего, дабы оный для моего собственного пребывания удобным учинить. 15 июня 1806 года». Из-за отъезда князя за границу работы продвигались медленно. Александр Борисович скончался в 1818 г., и имение перешло к его племяннику Борису Алексеевичу Куракину (1783-1850).

До Октябрьской революции в главном доме продолжали сохраняться княжеский архив, библиотека, коллекции картин, минералов.

С национализацией имения в 1918 г. часть княжеских коллекций, архив и библиотеку передали в Тверь и Москву, при этом много было расхищено и погибло. Портретная галерея осела в Тверском краеведческом музее, а затем в Тверской областной картинной галерее, став едва ли не её основой, и не экспонировалась в полном составе вплоть до 2011 г. Усадьба сильно пострадала во время Великой Отечественной войны, поскольку в этих местах сражения Ржевской битвы шли около двух лет, разрушалась она и в последующие годы, когда в ней находилась психиатрическая больница.

После войны, в середине 1950-х годов в старом усадебном комплексе располагают областную психиатрическую больницу, которая проработала тут вплоть до середины 1990-х годов. Расцвет ее работы пришелся на 70-80-е годы, в то время в доме располагалось более 120 больных.

После выезда из усадьбы больницы в 1995-м усадебный дом стоял бесхозным почти десять лет. И вот так усадьба выглядела до реставрации.

С 2006 года на территории усадьбы начались работы по реставрации объекта. За восстановление усадьбы взялся столичный финансист Сергей Васильев, купивший этот земельный участок на аукционе. Владелец усадьбы Степановское-Волосово Сергей Васильев. Фото из личного архива.

На настоящий момент реставрация практически завершена: произведена замена фундаментов, перекрытий, кровли, столярного заполнения, восстановлены стены, декоративные элементы, штукатурный слой стен и потолков, подведены инженерные коммуникации. Восстановлен пруд и дренажная система, английский пейзажный парк. Устроен музей истории усадьбы. Приобретается аутентичная мебель и другие предметы интерьера.

Дом зажил новой полноценной жизнью и каждый день принимает гостей. Господи, ну почему наши "новые русские" как правило не такие, как новый хозяин усадьбы Сергей Васильев?! Если хотя-бы каждый пятый из них тратил деньги не на хоромы во Франции или в Штатах, а на усадьбы русских дворян, да еще так внимательно относился-бы к их восстановлению в первозданном виде, то и отношение населения к нашим миллионерам изменилось-бы, и страна не застраивалась-бы уродливыми кичушными коттеджами и "дворцами", и рабочие места у сельских жителей появились-бы. На данный момент 15 человек из окрестных деревень трудоустроены в усадьбе Степановское-Волосово.

Как жалко, что в это-же самое время сотни подобных усадеб гибнут по всей стране.

Ну и последнее место, которое сегодня посетим - это сад усадьбы Ореховно, который расположен в Псковкой области. Это не совсем сохраненное, а скорее воссозданное заново. Усадьба Ореховно открылась для посетителей в 2016 году, но история этого места началась гораздо раньше. В этой деревне родилась мать известного ландшафтного дизайнера Александра Гривко, а через много лет семья ландшафтного архитектора купила здесь дачу. По словам дизайнера, парк разбит в память о его матери. Женщина хотела построить на участке новый дом, но умерла раньше, чем он был закончен. Гривко достроил дом вместе с братом, а затем начал работу над садом. Архитектура дома семьи Гривко в центре сада отсылает к нормандскому зодчеству. К строению примыкают итальянский сад, который украшает скульптура Амура, и пейзажный парк в английском стиле с лабиринтом тропинок среди раскидистых деревьев. Участок пересекает река Ореховница, на берегу которой разбит сад в русской усадебной манере с готическим гротом. В парке есть оранжереи с экзотическими видами флоры (например, розовыми яблонями), искусственное озеро, фонтан, беседка и смотровая площадка. И все это доступно для людей.