Территория Героев...(111)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Доброволец Чебышев Кирилл Кирилл Чебышев награждён Георгиевским крестом

Кирилл Чебышев, являясь действующим депутатом Судакского городского совета, провел более полугода в зоне СВО. Ушел защищать Родину добровольцем.

— 24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о проведении Специальной военной операции на территории Украины. Это была вынужденная мера в ответ на агрессию запада и действия Украины против мирного населения Донбасса. Долго не раздумывая я пошел добровольцем на фронт. За время проведения боевых задач, повидал то, чего не пожелаешь даже злейшему врагу. Поддержка моих родных давала сил и повышала боевой дух, заставляла идти дальше. С чувством выполненного долга вернулся в свой родной Судак, где продолжаю поддерживать семьи участников СВО.

Кирилл Чебышев выразил благодарность всем, кто его в это трудное время, своим боевым товарищам и пожелал ребятам на фронте сил, терпения и боевого духа!

"Помните, что победа будет Zа нами", — отметил Кирилл Чебышев.

https://t.me/specnazAlpha/16200

Доброволец Оглодков Михаил Минометчик из Оренбуржья был награжден медалью «За отвагу» за подбитый танк врага.

Михаил Оглодков долгое время обивал пороги военкоматов, чтобы записаться добровольцем. По словам Михаила, в военкоматах отвечали, что не берут людей «в годах». Бойца это возмущало, он считает себя мужчиной в самом расцвете сил.

— Оказалось, что нужно заключение медкомиссии. Да с моей грыжей позвоночника ее никогда не пройти. И вот направляюсь в прошлом октябре на очередной заказ, смотрю — у военкомата атаман наш казачий стоит, Александр Александрович Корниенко. Объяснил ему свою проблему — Сан Саныч предложил мне БАРС-6, — рассказал Михаил в беседе с изданием «Южный Урал».

Ему посчастливилось попасть к казакам. До этих Оглодков не состоял в казачестве, но ради благого дела — решился.

Оглодкова там, за «ленточкой», знали, как «Малыша». Позывной, конечно, шутливый, учитывая габариты Михаила Владимировича. Он был заряжающим — поднимал 16-килограммовые мины и засовывал в ствол. По словам Михаила, сохранить жизнь помогала осторожность и ответственное отношение к делу.

Оренбуржец вернулся домой в январе, по ротации. Сейчас он вновь рвется на фронт. Он стремится туда, где ждут его товарищи, ставшие как родные.

https://vk.com/wall-28378067_73547

Гвардии рядовой Кравцов Владимир Снайпер-разведчик гвардии рядовой Владимир Кравцов в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по удержанию захваченного у украинских боевиков опорного пункта.

Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку наступления с целью вернуть под свой контроль утраченные позиции. Находясь на передовой позиции, Кравцов своевременно обнаружил передвижение техники и личного состава националистов, занял выгодную позицию, и вступили в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил пикап с пятью националистами, не дав им прорваться и обойти обороняющихся с фланга. Находясь под интенсивным минометным огнем, Владимир получил осколочное ранение, но поле боя не покинул и продолжил вести огонь по противнику.

Грамотные и профессиональные действия гвардии рядового Владимира Кравцова позволили отразить две атаки украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, удержать позиции, не допустить прорыва противника на важном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/6779

Рядовой Матин Александр Рядовой Александр Матин, в составе расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» выполнял задачу по доставке расчета в район выполнения боевых задач.

По мере приближения к назначенному району машина, которой управлял Александр, подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Понимая, что попадание снаряда в грузовик приведет к уничтожению оборудования комплекса с БПЛА, необходимого для ведения разведки в районе наступления противника, Матин, используя отточенные навыки вождения, умело маневрировал, не позволяя противнику поразить машину. По прибытию в район проведения разведки у машины отказала тормозная система.

Александр совершил аварийную остановку и за короткое время произвел ремонт вышедшей из строя системы, что позволило оперативно сменить позицию расчета после выполнения задачи и продолжить движение к следующему назначенному району.

Благодаря грамотным и решительным действиям рядового Александра Матина, расчет БпЛА своевременно был доставлен на позицию для дальнейшего выполнения поставленной задачи по ведению воздушной разведки.

https://t.me/rabotaembrat/6740

Гвардии младший сержант Мироненко Артём В ходе боевых действий на одном из стратегически значимых направлений противник сосредоточил танки, бронированные машины и значительное количество живой силы и перешел в наступление с целью прорыва.

Находясь на подготовленной к открытию огня позиции, расчёт самоходной гаубицы Мста-С, в составе которого проходит службу механик-водитель гвардии младший сержант Артем Мироненко, точным огнем уничтожал бронемашины противника. В ходе контрбатарейной борьбы противник обнаружил позицию российских артиллеристов и сосредоточил огонь на подавление самоходной гаубицы. Находившийся в рычагами управления механик-водитель, гвардии Мироненко, в считанные секунды оценил обстановку и несмотря на близкие разрывы крупнокалиберных артиллерийских снарядов хладнокровно начал подготавливать орудие к выводу из-под обстрела. Взаимодействуя с наводчиком, Мироненко быстро привел орудие в походное положение и совершил перекат для занятия новой огневой позиции, с которой впоследствии его расчет смог подавить артиллерийские установки противника.

Благодаря опыту и навыкам гвардии младшего сержанта Артема Мироненко были сохранены жизнь и здоровье расчета артиллерийского орудия, уничтожены артиллерийские установки противника и выполнены огневые задачи по уничтожению бронетехники противника, вследствие чего не было допущено прорыва рубежей обороны российских мотострелковых подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/6743

Ефрейтор Николаев Александр Водитель автомобильной роты ефрейтор Александр Николаев выполнял задачи по эвакуации раненых в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Неоднократно попадал под артиллерийские, минометные и авиационные удары противника. На пути следования в район непосредственной близости к линии соприкосновения, Александр выявил диверсионно-разведывательную группу националистов, ведущую разведку местности. В результате завязавшегося боя группа националистов была ликвидирована.

В ходе боя, ефрейтор Александр Николаев лично уничтожил несколько националистов и сам получил ранение. Несмотря на полученную травму, оказал себе и раненным товарищам первую помощь и эвакуировал раненых военнослужащих с поля боя.

https://t.me/rabotaembrat/6744

Гвардии лейтенант Трофимов Леонид Мотострелковый взвод под командованием гвардии лейтенанта Леонида Трофимова выполнял задачу по охране железнодорожной станции, расположенной на территории одного из населенных пунктов.

Находясь на позиции с подчиненными, Леонид услышал звук низколетящего беспилотного летательного аппарата. Мгновенно оценив обстановку, Трофимов скомандовал сводному отделению по борьбе с БпЛА открыть сосредоточенный огонь из стрелкового оружия по низколетящей цели. В результате грамотных и своевременных действий, точного огня из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат резко изменил направление движения и упал на пустыре, недалеко от железнодорожного вокзала.

Благодаря решительным и грамотным действиям гвардии лейтенанта Трофимова и его подчиненных удалось избежать повреждений железнодорожной инфраструктуры и гибели среди мирного населения.

https://t.me/rabotaembrat/6751

Сержант Лукин Анатолий В ходе специальной военной операции сержант Анатолий Лукин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.

С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений группировки войск Анатолий регулярно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В ходе выполнения задачи по подвозу боеприпасов на позиции гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, ведущей огонь по наступающему противнику, колонна техники, в которой следовал Анатолий, подверглась минометному обстрелу со стороны украинских боевиков, которые стремились лишить российские подразделения своевременного подвоза боеприпасов. Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Лукин вывел свой автомобиль со снарядами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения и подрыва боекомплекта. Продвигаясь по пересеченной местности и не прерывая движения, Лукин обеспечил доставку боеприпасов на передовую позицию самоходно-артиллерийской батареи точно в установленные сроки.

Благодаря своевременно доставленному сержантом Анатолием Лукиным боезапасу, гаубичная самоходно-артиллерийская батарея продолжила уничтожать бронетехнику и личный состав наступающего противника, что существенно снизило атакующий потенциал боевиков и лишило их возможности вклиниться в нашу оборону.

https://t.me/rabotaembrat/6802

Гвардии рядовой Шмалько Денис Гвардии рядовой Денис Шмалько в составе батальонной тактической группы, выполнял боевую задачу по охране и обороне огневых позиций российских десантников. Неся службу на наблюдательном посту Денис обнаружил автомобиль, двигающийся в сторону наших позиций.

Оценив обстановку и доложив на вышестоящий командный пункт, Шмалько продолжил вести наблюдение за машиной. Приближаясь к посту десантников из автомобиля открыли огонь по российским военнослужащим. Немедля ни секунды Шмалько точным огнем уничтожил ДРГ противника в количестве 3 человек.

Благодаря бдительности и решительности гвардии рядового Дениса Шмалько была пресечена попытка демаскировки позиций батальонной тактической группы.

https://t.me/rabotaembrat/6752

Старший лейтенант Зеленков Иван При выполнении задач в районе населенного пункта в глубине обороны, старший лейтенант Иван Зеленков увидел пожар в месте, где находился артиллерийский склад.

Мгновенно оценив угрозу, Иван принял решение начать оповещение и эвакуацию местного населения. Двигаясь по улицам на служебном автомобиле, Зеленков подавал звуковые сигналы для оповещения людей. После начала детонации боеприпасов, Иван организовал эвакуацию местного населения в безопасное место.

Рискуя жизнью, Зеленков на служебном транспорте совершил 15 рейсов в район, куда попадали осколки детонирующих боеприпасов. В результате грамотных и самоотверженных действий старшего лейтенанта Ивана Зеленкова была спасена жизнь более 80 человек, из них 20 детей и 10 людей пожилого возраста.

https://t.me/rabotaembrat/6756

Рядовой Ерусланов Андрей Командир орудия рядовой Андрей Ерусланов вместе с вверенным ему экипажем, выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских войск, наступающих на позиции украинских националистов.

Рядовой Ерусланов в кратчайшие сроки принимал решение на выполнение огневых задач по уничтожению укрепленных объектов боевиков, их вооружения и техники. В ходе наступления, несмотря на противодействие вражеской артиллерии, личным составом расчета Ерусланова были уничтожены 5 единиц бронированной техники и более 20 националистов.

Благодаря решительным действиям рядового Андрея Ерусланова, профессионализму и слаженности его экипажа было обеспечено стремительное продвижение российских войск вглубь позиций противника.

https://t.me/rabotaembrat/6757

Гвардии капитан Тимофеева Жанна Начальник медицинского пункта гвардии капитан Жанна Тимофеева в ходе специальной военной операции своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывает неотложную медицинскую помощь российским военнослужащим. Подразделение российских войск, в составе которого действовала Жанна, выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Ожесточенно обороняясь, противник, массированным минометным огнем, пытался остановить продвижение российских войск. В ходе боя гвардии капитан Тимофеева, невзирая на непрекращающиеся обстрелы, вынесла на себе из-под шквального огня 5 раненых российских военнослужащих и, погрузив их в санитарный автомобиль, эвакуировала в полевой пункт медицинского отряда специального назначения. На протяжении всего пути Жанна поддерживала жизненные функции раненых, в результате чего все пятеро российских бойцов были доставлены в медучреждение, где им была оказана медицинская помощь.

Мужественные и самоотверженные действия гвардии капитана Жанны Тимофеевой позволили спасти жизни раненым военнослужащим.

https://t.me/rabotaembrat/6780

Старший прапорщик Тис Виктор Старший прапорщик Виктор Тис в составе зенитного ракетного расчета, находясь на тщательно замаскированной позиции, в ходе попытки наступления украинских боевиков уничтожал средства воздушного нападения противника.

Как только вражеский БПЛА оказался над районом действия расчёта в зоне достижения средств ПВО, Тис выполнил пуск ракет и уничтожил БПЛА украинских националистов. После чего оперативно покинул район, чтобы не попасть под ответный артиллерийский обстрел.

Благодаря мужественным действиям старшего прапорщика Виктора Тиса, противнику не удалось совершить разведку позиций российских подразделений, и потерь среди личного состава и техники допущено не было.

https://t.me/rabotaembrat/6764

Старший сержант Годороба Сергей Старший сержант Сергей Годороба выполнял боевые задачи в составе расчета зенитно-ракетного комплекса «ОСА».

Находясь в одном из районов со своим расчетом на зенитном ракетном комплексе, Годороба прикрывал обороняющиеся российские войска от атак с воздуха. Противник атаковал позиции российских войск и вел интенсивный артиллерийский обстрел.

Расчет Годороба, применяя технические средства комплекса, обнаружил БПЛА противника, который вел разведку позиций обороняющихся российских подразделений и корректировал огонь вражеской артиллерии. Прицельным огнем расчета ЗРК БПЛА противника был сбит. После точного попадания расчет оперативно сменил позицию. Через несколько минут по позиции зенитчиков был нанесен артиллерийский удар.

Грамотные и оперативные действия старшего сержанта Сергея Годороба позволили не допустить нанесение прицельного артиллерийского огня по обороняющимся российским подразделениям и сохранить жизни личного состава расчета.

https://t.me/rabotaembrat/6765

Гвардии прапорщик Мельников Алексей Командир разведгруппы гвардии прапорщик Алексей Мельников выполняет боевые задачи по уничтожению украинских националистов, захвату и уничтожению их укреплённых опорных пунктов, долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники.

Продвигаясь в районе выполнения задачи, разведгруппа под его командованием обнаружила опорный пункт украинских боевиков, удерживающих оборону на важном направлении наступления. Благодаря проведённой разведке и скрытным действиям, подразделение незаметно подобралось к позициям боевиков. Прикрывая действия второй российской разведгруппы, которая выходила в тыл обороняющегося противника, группа Мельникова атаковала украинских боевиков.

В результате завязавшегося прямого огневого боестолкновения с численно превосходящим противником, и, несмотря на интенсивный обстрел с его стороны, Мельников с боевыми товарищами прицельным огнём уничтожили пулеметный расчет и до двадцати националистов, прорвав их оборону. В ходе боя, два российских военнослужащих получили ранения, Алексей оказал им первую помощь и организовал эвакуацию.

Смелые и решительные действия гвардии прапорщика Алексея Мельникова способствовали дальнейшему продвижению российских подразделений на данном направлении. В результате выполнения группой поставленной боевой задачи были созданы условия для успешного наступления второго эшелона российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/6767

Сержант Литвинов Сергей Сержант Сергей Литвинов выполнял боевые задачи по подвозу боеприпасов и горюче-смазочных материалов в районы расположения российских подразделений.

Во время движения сержант Литвинов обнаружил группу украинских националистов, планировавшую осуществить минирование дороги. Подразделения украинских националистов, стремясь лишить снабжения российских военнослужащих, находящихся на передовой, атаковали колонну, в которой двигался Сергей. Литвинов оперативно по средствам связи передал информацию старшему колонны. Оценив силы противника, батальонная тактическая группа нанесла удар по боевикам. В ходе боестолкновения с противником, тактически грамотно выбирая позиции, Сергей из стрелкового оружия уничтожил 5 националистов.

Проявив личное мужество и профессиональные качества, сержант Сергей Литвинов помог колонне отразить нападение противника, сохранив жизнь и здоровье сослуживцев, а также обеспечил своевременную доставку боеприпасов российским силам.

https://t.me/rabotaembrat/6768

Старший сержант Журавлёв Алексей Старший сержант Алексей Журавлев выполнял задачу по обеспечению электроэнергией командного пункта в одном из населенных пунктов, недавно освобожденного от украинских националистов.

Противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции. Командный пункт подвергся массированному минометному обстрелу со стороны националистов, в ходе которого электрогенераторная установка получила повреждения, которые привели к перебоям в электроснабжении командного пункта. Понимая, что отключение электричества может привести к потере связи между командным пунктом и подчиненными подразделениями, Журавлев, рискуя жизнью, выдвинулся к установке. Оценив повреждения, Алексей принял решение установить временный генератор и вывел поврежденную технику из-под обстрела. В этот же день устранил критические аварийные неисправности и возвратился в место дислокации, что позволило обеспечить подачу электроэнергии на командный пункт.

Благодаря смелым и профессиональным действиям старшего сержанта Журавлева удалось избежать нарушения электроснабжения командного пункта и сохранить непрерывное управление войсками.

https://t.me/rabotaembrat/6774

Гвардии младший сержант Ровенский Владислав В ходе боевых действий на одном из стратегически значимых направлений противник сосредоточил танки, бронированные машины, значительное количество штурмовых групп пехоты и перешел в наступление с целью прорыва.

Находясь на подготовленной к открытию огня позиции, расчёт самоходной гаубицы Мста-С под командованием гвардии младшего сержанта Владислава Ровенского точным огнем уничтожал технику противника. В ходе контрбатарейной борьбы противник обнаружил позицию российских артиллеристов и сосредоточил огонь на подавление самоходной гаубицы. Благодаря своевременно принятому решению Ровенского на совершение противоогневого маневра, личный состав и техника не пострадали. Под грамотным командованием Владислава, вражеская артиллерийская установка была уничтожена, а расчет продолжил выполнение огневых задач, уничтожая вновь выявленную бронетехнику противника.

Опыт и мужество гвардии младшего сержанта Владислава Ровенского позволили не допустить прорыва обороны российских войск, уничтожить значительное количество украинских боевиков и бронетехники противника и сохранить жизнь и здоровье личного состава расчета.

https://t.me/rabotaembrat/6775

Ефрейтор Бугримов Андрей В ходе освобождения населённого пункта от украинских вооруженных формирований ефрейтор Андрей Бугримов выполнял задачу по обнаружению укреплённых позиций противника, мест расположения его вооружения и техники.

Продвигаясь вглубь обороны боевиков, Андрей обнаружил замаскированный опорный пункт врага. Скрытно подобравшись на минимальную дистанцию к линии обороны украинских боевиков, Бугримов передал координаты и целеуказания на пункт управления, а затем корректировал огонь российского танка, ведущего стрельбу с закрытой огневой позиции. В ходе боя, Андрей своевременно вскрывал очаги сопротивления боевиков, места расположения их вооружения и бронетехники, оперативно перенаправлял туда огонь российских танкистов. Благодаря профессиональным и грамотным действиям Бугримова был уничтожен легко бронированный автомобиль, три установки противотанковых управляемых ракет, пулеметный расчет и до двадцати человек личного состава противника.

В результате точной корректировки огня ефрейтором Андреем Бугримовым, экипажи российских танков выбили противника с занимаемых оборонительных позиций и нанесли ему существенные потери в живой силе и технике.

https://t.me/rabotaembrat/6786

Гвардии старший лейтенант Черкашин Дмитрий Гвардии старший лейтенант Дмитрий Черкашин выполнял боевую задачу по обороне воздушного пространства над позициями подразделений российских войск в районе одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских вооруженных формирований. Противник открыл артиллерийский огонь по окрестностям поселка.

В ходе ведения наблюдения за воздушной обстановкой, Дмитрий обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат противника типа «Валькирия», производившего корректировку огня противника по опорному пункту российских войск. Точным выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса гвардии старший лейтенант Черкашин уничтожил вражеский беспилотник. Противник, обнаружив позицию пуска, открыл по ней минометный огонь. Быстро сориентировавшись в обстановке, Дмитрий выбрался из-под огня противника на запасную позицию и продолжил выполнять поставленные задачи по прикрытию позиций ВС РФ с воздуха.

После того, как вражеские артиллеристы лишились возможности корректировать огонь с воздуха их позиции были оперативно подавлены российскими орудиями. Противник, лишенный артиллерийской поддержки, отступил.

https://t.me/rabotaembrat/6787

Старший сержант Жаглин Николай Начальник расчета старший сержант Николай Жаглин выполнял боевую задачу в составе подразделения противовоздушной обороны по прикрытию объектов ВС РФ от средств воздушного нападения противника.

Противник атаковал позиции российских войск на данном рубеже обороны. Расчет старшего сержанта Жаглина попал под артиллерийский обстрел со стороны противника. В ходе обстрела одна из машин системы управления ПВО была выведена из строя. Рискуя жизнью, Николай бросился к поврежденной машине. Оценив повреждения, Жаглин быстро восстановил работу системы. Это позволило обнаружить беспилотные летательные аппараты боевиков, которые вели корректировку огня вражеской артиллерии.

Беспилотники противника были уничтожены пуском ракет, в результате чего вражеская артиллерия лишилась возможности оперативно координировать применение своих сил. Противник, не добившись поставленных целей, отступил.

https://t.me/rabotaembrat/6796

Старший сержант Баев Олег Минометный расчет старшего сержанта Олега Баева оказывал артиллерийскую поддержку обороняющимся российским подразделениям в ходе наступления противника на заданном направлении.

В ходе разведки с помощью беспилотника, российские военнослужащие выявили сосредоточение штурмовой группы противника, готовую перейти в наступление. Оперативно получив координаты, расчет Баева нанес огневой удар на позиции противника. Благодаря отлаженному взаимодействию с оператором БПЛА, расчет Олега оперативно корректировал огонь и в ходе огневого налета полностью уничтожил опорный пункт, на котором сосредотачивалась штурмовая группа противника, а также расчет автоматического гранатомета и пикап. Затем была выявлена позиция минометного расчета противника, который ввел огонь по группе эвакуации наших войск, координаты миномета были переданы расчету Баева. Оперативно произведя наводку, точным огнем минометный расчет противника был уничтожен, что позволило группе эвакуации продолжить доставлять раненых бойцов до медицинской группы.

Благодаря опыту и навыкам старшего сержанта Олега Баева была сорвана попытка наступления противника, не допущено прорыва обороны российских войск, нанесены значительные потери украинским боевикам и спасены жизни раненых военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/6797

Доброволец Сабанов Никита Кавалер медали «За отвагу» Никита Сабанов.

Позывной "Лис"

Награды Никита Сабанов удостоен 11 сентября за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач. Медаль вручили прямо в полевых условиях.

Никите – двадцать два года. Он родился в Ивановке. После школы поступил учиться в Чебоксарский электромеханический колледж на электрика. В ходе учебы понял, что хочет пойти в армию, взял академический отпуск и в ноябре отправился отдавать долг Родине.

Служил Никита в Псковской дивизии. Его отец – «голубой берет», поэтому Никита об этом тоже мечтал.

Как только президент Путин объявил о начале СВО, Никита не смог остаться в стороне и добровольно встал на защиту Родины: подписал контракт. Из Пскова его отправили на учения в Белоруссию. А затем в зону СВО.

Сабанов служит в разведбатальоне, находится на передовой в штурмовой группе. Побывал на разных направлениях.

24 мая 2022 года он спасал на Харьковщине раненого наводчика-оператора. Недалеко от них разорвался снаряд. Никиту тоже тяжело ранило. Его доставили в полевой госпиталь, затем в госпиталь в Ростов-на-Дону, где провели операцию на бедре по извлечению крупного осколка.

После реабилитации в Волгограде Никита вернулся в свою часть. Продолжал службу в Новороссийске и Джанкое. Затем его снова отправили в зону СВО.

Мама Никиты:

– Его взгляд стал взрослее, и выглядеть он стал старше своих лет. Вспоминаю, как с начала СВО сын не выходил на связь целый месяц. Мы очень переживали. Помню, как плакала, не спала ночами. Когда услышала родной голос, он произнес: «Мам, не переживай, три прадеда с войны вернулись, и я вернусь.

За время службы Никита, чтобы повидаться с родными, приезжал два раза: в марте и в августе.

https://t.me/specnazAlpha/16098

Военнослужащий Нерушев Алексей Георгиевский кавалер Алексей Нерушев: «В первый день начала СВО нам объявили, что мы будем заходить на территорию Украины».

27-летний Алексей Нерушев – уроженец села Новомеловатка Калачеевского района Воронежской области. После учебы на химическом факультете ВГУ он служил в ВДВ. После полугода срочной службы решил подписать контракт с Министерством обороны РФ.

– Когда шел в армию, еще не было взвешенного решения оставаться там, – рассказал Алексей Нерушев. – Но потом решил попробовать силы, понять, насколько мне близка эта сфера. В апреле 2021 года подписал контракт. В феврале мы поехали на групповые учения в Белоруссию. В первый день начала СВО нам объявили, что мы будем заходить на территорию Украины. Я вошел в состав второй колонны, которая пересекла границу спустя четыре дня.

Вместе с сослуживцами в составе 106-й Тульской дивизии Алексей успел сменить десятки мест дислокации в разных направлениях. Он служил в артиллерии, занимался охраной пункта дислокации и участвовал в доставке и транспортировке боеприпасов.

– Моя служба попала на самое начало специальной военной операции, сложный период. Верю, что настанет время, когда можно будет рассказать о боевых буднях. Пока всей страной ждем приближения Победы!

https://t.me/specnazAlpha/16054

Военнослужащая Диденко Олеся Олеся Диденко - жительница Красноярского края, всю жизнь мечтала носить погоны, но после школы поступила в техникум на бухгалтера. После окончания Олеся пошла в военкомат, но попасть на службу не удалось, профессия была неподходящая.

Однако Олеся не отказалась от своей цели, получила военный билет и окончила курсы медсестры. Троих детей Олеся оставила с мужем - ветераном Чеченской войны.

"Подписала контракт на год. И с 1 августа я в части. Как оставила детей? Семен – мой тыл, с ним дети досмотрены на 100%, накормлены. Волнения нет ни капельки. И еще помогает моя мама".

Наши сибирячки самые отважные!

https://t.me/rabotaembrat/6735

Младший сержант Белканов Алексей Младший сержант Алексей Белканов в составе минометного расчета выполнял задачи по артиллерийской поддержке обороняющихся подразделений российских войск.

В темное время суток противник начал наступление. Получив координаты, минометный расчет оперативно открыл огонь по наступающим штурмовым группам украинских боевиков. Спустя короткое время артиллерийские подразделения противника начали вести прицельный огонь по позиции минометного расчета, в результате чего командир расчета был ранен. Несмотря на ранение, Белканов продолжил вести огонь по противнику и уничтожил часть украинской штурмовой группы. Понеся значительные потери, противник начал отступать на исходные позиции. Получив от разведывательных подразделений координаты опорного пункта, куда отступили украинские штурмовики, расчет Белканова сменил огневую позицию и точным огнем поджёг опорный пункт, уничтожив оставшуюся часть отступившей штурмовой группы.

Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Алексея Белканова попытка прорыва противника была успешна пресечена.

https://t.me/rabotaembrat/6739

Младший сержант Абдрахманов Равиль В ходе специальной военной операции младший сержант Равиль Абдрахманов, действуя в составе расчета самоходного артиллерийского орудия, выполняет боевую задачу по уничтожению артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, противотанковых средств, а также живой силы украинских боевиков на важном рубеже.

Находясь на дежурстве в ночное время, расчету самоходного артиллерийского орудия поступила боевая задача предотвратить высадку украинской диверсионно-разведывательной группы на берегу водоема и не допустить захвата наблюдательных постов и опорных пунктов российских войск. Расчет САУ оперативно выдвинулся в назначенный район. Развернувшись на позиции, Абдрахманов в кратчайшие сроки определил объем огневых задач и порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принял решение на момент открытия огня, что позволило эффективно и быстро уничтожить плавсредства врага и деморализовать личный состав украинской ДРГ. В результате прицельного огня, расчетом самоходного артиллерийского орудия были уничтожены три быстроходных лодки с украинскими диверсантами численностью до 15 человек, а также два минометных расчета, прикрывавших их высадку на побережье.

Благодаря профессиональным и грамотным действиям младшего сержанта Равиля Абдрахманова расчёт самоходного орудия сорвал замысел противника, нанес ему значительный урон, не допустил захвата российских наблюдательных постов и опорных пунктов.

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К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Военнослужащий Кузнецов Владимир В ходе СВО погиб уроженец села Ильинск Советского района Кировской области Кузнецов Владимир Николаевич 1977 года рождения. https://vk.com/wall-159408606_214873 Военнослужащий Котлов Василий В ходе СВО погиб Котлов Василий Сергеевич 1983 г.р., уроженец ПГТ Восточный. с.Старые Ляды г.Пермь https://zpobeda.ru/vasilij-kotlov/ Майор Кузнецов Алексей Проводили в последний путь майора Алексея Владимировича Кузнецова. Алексей родился в Севастополе, учился в школе № 22 имени Н.А. Острякова, после школы поступил в военное училище в Ташкенте, после развала СССР его перевели в Новосибирск, где он окончил высшее общевойсковое командное училище. Служил на разных воинских должностях в различных частях нашей страны. После увольнения из рядов ВС РФ переехал жить в Саратов. Родственники говорят, что Алексей очень любил Севастополь, каждый отпуск приезжал сюда, привозил сына. Его мама всю жизнь проработала педагогом в Севастополе и продолжает работать сейчас. В июле этого года Алексей Кузнецов принял решение участвовать в СВО и подписал контракт с Минобороны. Служил в мотострелковых подразделениях. Алексей геройски погиб под Кременной. https://t.me/rabotaembrat/6827 Майор Чернышов Сергей (Кадет) Майор Чернышов Сергей Игоревич - снайпер, старший оперуполномоченный 9-го отделения Управления "А". Выпускник факультета спецназа Московского пограничного института. Сразу после вуза Сергей уехал служить на Северный Кавказ в подразделение специального назначения Пограничного управления. Спустя шесть лет, в 2012 году, был зачислен в Управление «А», стал снайпером. Сергей Чернышов был инструктором по альпинизму, газоспасателем, имел большое количество парашютных прыжков. Во время службы неоднократно бывал в командировках в Южной Осетии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, а также в Сирийской Арабской Республике. Погиб 22 сентября 2016 года во время специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики. Посмертно награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами. https://t.me/strana_geroev/4827 Военнослужащий Адилов Аскар При исполнении воинского долга в зоне СВО 25 августа 2023 года героически погиб Аскар Адилов. Большую часть своей жизни Аскар прожил в сельском поселении Богдановка. Аскар исполнил долг воина ценой своей жизни и навсегда останется в памяти земляков. https://zpobeda.ru/askar-adilov/ Доброволец Кемов Алексей В ходе проведения специальной военной операции 08 августа 2023 года погиб Кемов Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич родился 23.10.1984г., жил в поселке Савинский. Алексей получил профессию электрика в Савинском училище, заочно окончил Мирнинский промышленный техникум. Служил в армии, получил звание старшего матроса. Когда началась СВО, пошёл добровольцем защищать свою Родину. https://zpobeda.ru/aleksej-kemov/ Военнослужащий Кабулов Арман Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины Арман Таирович родился 18 сентября 1981 году в поселке Трубный, Астраханской области. Закончил Володарскую СОШ № 2 и затем получил профессию бухгалтера. Срочную службу в рядах российской армии проходил в городе Камышино в 56-м десантном полку. В 2002 году принимал участие в военных действиях в Чечне. В 2016 году подписал первый контракт с Минобороны РФ, стал командиром отделения гранатомётчиков. В 2022 году отправился в зону СВО и получил ранение во время перевозки техники. А вскоре по состоянию здоровья и выслуги лет вышел на пенсию. Но Арман не мог оставаться в стороне, когда молодые ребята уходят на передовую. 24 июля 2023 года снова подписал контракт и стал инструктором для новобранцев. 6 сентября 2023 года был направлен в зону боевых действий. Погиб при исполнении поставленных задач 19 сентября 2023 года. У него остались отец, супруга, трое детей. Похоронен Арман Таирович со всеми воинскими почестями. https://t.me/geroirossii/5283 Военнослужащий Гомбоев Жаргал Уроженцу Бурятии Жаргалу Гомбоеву, погибшему в районе Угледара в ДНР в ходе специальной военной операции, посмертно присвоено звание Героя России. Гомбоев являлся участником СВО с первых дней, принял участие в 30 разведывательных операциях на киевском направлении, в составе своего взвода уничтожил семь блокпостов, 18 пикапов, обладал огромным авторитетом среди личного состава. На изюмском направлении Гомбоев, возглавляя штурмовую группу под артиллерийским огнем, уничтожил три опорных пункта, БМП противника и еще четыре опорных пункта противника. На херсонском направлении ночью в составе бронегруппы на переднем крае обороны противника уничтожил вражеский танк, а затем скорректировал огонь артиллерии, что привело к уничтожению еще двух танков. В феврале 2023 года в районе Угледара под командованием Гомбоева бронегруппа подавила два опорных пункта противника, обеспечив успешное продвижение штурмового отряда. При дальнейшем прикрытии наших сил попал под минометный обстрел и погиб от полученных ранений. https://t.me/rabotaembrat/6837 Военнослужащий Изместьев Дмитрий Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 13.08.2023 Изместьев Дмитрий Николаевич, 1983 г.р. Проживал в п.Студенческий Свердловской области. https://zpobeda.ru/dmitrij-izmestev/ Старший лейтенант Кирьянов Никита В Барнауле простились с лётчиком — членом экипажа угнанного на Украину вертолёта Ми-8. Старшего лейтенанта Никиту Кирьянова похоронили на кладбище в посёлке Гоньба. 28-летний бортовой механик Кирьянов родом из Алтайского края. Он был на борту угнанного Ми-8 вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым, который также не знал о планах лётчика-предателя передать вертолёт ВСУ. С юности мечтал летать. В старших классах поступил в местную школу-интернат с первоначальной лётной подготовкой. В 2013 году Никита хотел попасть в Сызранское высшее военное авиационное училище, но не прошёл медкомиссию. Позднее поступил в военно-воздушную академию в Воронеже, после выпуска решил проблему со здоровьем и стал бортовым техником. С предателем Никита летал всего несколько раз, так как был временно прикомандирован к экипажу Ми-8. Предположительно, что у военных не было с собой оружия, так как предатель, будучи командиром, мог приказать его не брать. У погибшего военного остались родители и супруга. https://t.me/pvsgns/16535 Военнослужащий Турсунов Хушбахт Хушбахт Турсунов. Таджик по национальности. Русский офицер по сути. До конца оставался верен присяге, когда предатель угнал вертолёт. Хушбахт учился в России, потом служил в Таджикистане. А потом поехал в Россию. И чтобы продолжать летать, чтобы быть российским военным лётчиком, получил российское гражданство. И когда началась СВО, он не ушёл на гражданку. Не уволился из армии, хотя возможность была. Он пошёл воевать за Россию. Как именно погиб Хушбахт, точно не известно. Есть информация, что это именно он был тем членом экипажа, который все же пытался вести короткий бой с украинскими военными. Но прямого подтверждения нет. Возможно, он получил пулю от самого предателя. Хушбахт, кстати, говорил сослуживцам, что тот боится летать в зоне боевых действий и вообще ведёт себя странно. Но теперь это не важно все. Важно вот что. Два русских лётчика были до конца преданы своей стране и присяге. https://t.me/MedvedevVesti/15307 Военнослужащий Бельбасов Олег Бельбасов Олег Григорьевич 41 год г. Болгар, Республика Татарстан в/ч 41869 https://zpobeda.ru/oleg-belbasov/ Доброволец Карачевцев Александр 7 августа в бою в районе Артёмовска ДНР погиб житель посёлка Пристень Александр Карачевцев Александр Александрович родился 7 марта 1984 года и был мобилизован осенью 2022 года. https://zpobeda.ru/aleksandr-karachevcev/ Военнослужащий Захаряш Денис 21 августа 2023 года, защищая Родину в ходе специальной военной операции, на территории Сватовского района ЛНР героически погиб Захаряш Денис Сергеевич. Денис Захаряш родился 10.08.1991 г. в поселке Мирный, учился в Мостовской средней школе. В последние годы жил и работал во Ржеве, где у него остались мать, жена и дочь. Призван в Вооруженные Силы в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Сражаясь с укрофашистами в артиллерийской разведке, Денис Захаряш с честью и до конца выполнил свой воинский долг, проявив мужество и стойкость. Награжден Орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/denis-zaharyash/ Военнослужащий Сухих Дмитрий В ходе специальной военной операции 14.08.2023 года погиб Сухих Дмитрий Сергеевич г.Никель, Мурманская обл. https://zpobeda.ru/dmitrij-suhih/ Военнослужащий Новожилов Сергей На СВО геройски погиб Новожилов Сергей Николаевич, 1993 года рождения. До своего 30-летия он не дожил три месяца. Молодой, энергичный, очень добрый человек. Грамотный, добросовестный, всегда готовый помочь специалист. Сергей закончил Буйский техникум железнодорожного транспорта, трудился в фирме «Вариант-С». В непростое для нашей страны время он не остался в стороне и как настоящий мужчина выбрал единственно правильный путь – защищать Родину. https://zpobeda.ru/sergej-novozhilov/ Военнослужащий Отставных Дмитрий 14 августа погиб в ходе СВО. https://zpobeda.ru/dmitrij-otstavnyh/ Военнослужащий Лебединский Геннадий При выполнении воинского долга в зоне СВО погиб житель ст.Выселки Лебединский Геннадий Александрович 1969г.р. Геннадий работал на молокозаводе инженером-электриком. В июне этого года добровольцем ушел в зону СВО. Погиб в Клещеевке. https://zpobeda.ru/gennadij-lebedinskij/ Военнослужащий Муллин Алексей 11 месяцев в зоне СВО 18 августа при выполнении воинского долга, в ходе проведения СВО, геройски погиб хороший друг, тренер, человек с большой буквы Муллин Алексей. Алексей Муллин работал тренером-преподавателем по дзюдо, был кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо. Стаж его работы по специальности составляет 20 лет. https://zpobeda.ru/aleksej-mullin/ Военнослужащий Морохоев Дмитрий 23 августа 2023 г. в зоне СВО погиб Морохоев Дмитрий Иринчеевич. https://zpobeda.ru/dmitrij-morohoev/ Доброволец Яцкин Евгений В зоне проведения СВО погиб уроженец с. Кордон, 32-летний Евгений Дмитриевич Яцкин. Евгений ушел добровольцем на фронт в мае 2023 года. Погиб при выполнении служебного долга 4 июля 2023 года. https://zpobeda.ru/evgenij-yackin/ Военнослужащий Ямбатров Александр В ходе СВО погиб уроженец Горномарийского района Ямбатров Александр Эдуардович. https://zpobeda.ru/aleksandr-yambatrov/ Младший сержант Ромашов Артем В ходе специальной военной операции на территории Украины 15 августа 2023 года погиб младший сержант Ромашов Артем Сергеевич, 25.02.1991 года рождения. https://zpobeda.ru/artem-romashov/ Военнослужащий Зубков Максим Карачевский район Брянской области простился с Зубковым Максимом Андреевичем, который погиб при выполнении задач в ходе СВО на территориях Украины, ЛНР и ДНР. https://zpobeda.ru/maksim-zubkov-2/ Военнослужащий Романов Станислав В ходе СВО погиб Романов Станислав Евгеньевич. https://zpobeda.ru/stanislav-romanov/ Военнослужащий Гришанов Андрей Проявив мужество и героизм, при при выполнении боевой задачи погиб Гришанов Андрей Григорьевич. Житель Новодвинска, Архангельская область https://zpobeda.ru/andrej-grishanov/ Военнослужащий Обухов Алексей 5.11.2022 года простились с Обуховым Алексеем https://zpobeda.ru/aleksej-obuhov/ Военнослужащий Панкратов Николай Простились с погибшим участником СВО Панкратовым Николаем Сергеевичем https://zpobeda.ru/nikolaj-pankratov/ Военнослужащий Черепанов Павел Простились с Павлом Павловичем Черепановым, участником специальной военной операции на Украине https://zpobeda.ru/pavel-cherepanov/ Доброволец Ковтун Данил В селе Клепечиха простились с земляком, погибшим при выполнении боевых задач специальной военной операции. Данил Андреевич Ковтун добровольно выбрал путь служить своей стране и защищать ее интересы. Проявленные им смелость, стойкость, самоотверженность, верность долгу – достойный пример истинной воинской доблести. https://zpobeda.ru/danil-kovtun/ Военнослужащий Кузнецов Ярослав Житель деревни Богачёвка Тамбовской области 22-летний Ярослав Кузнецов погиб, попав под артиллерийский обстрел в Херсонской области. Ярослав погиб 14 августа, готовясь к передислокации после выполнения боевой задачи в Херсонской области. Попав под артиллерийский обстрел врага, он получил множественные осколочные ранения. Они оказались несовместимыми с жизнью. https://zpobeda.ru/yaroslav-kuznecov/ Военнослужащий Суханов Анатолий 21 августа 2023 года в зоне проведения специальной военной операции погиб Суханов Анатолий Андреевич. https://zpobeda.ru/anatolij-suhanov/ Военнослужащий Сивцов Олег Самара простилась с погибшим бойцом. Сивцов Олег Сергеевич из Новокуйбышевска погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, защищая границы и интересы нашей Родины. https://zpobeda.ru/oleg-sivcov/ Военнослужащий Шеин Сергей Во время спецоперации по освобождению Украины от фашизма, геройски погиб камышанин Сергей Шеин с честью выполнивший воинский долг. https://zpobeda.ru/sergej-shein/ Военнослужащий Цибин Максим Житель Курской области Максим Цибин, который служил в Вооруженных силах России в звании ефрейтора и принимал участие в спецоперации погиб в зоне проведения СВО 23 июня. Максим родился в поселке Теткино Глушковского района в многодетной семье. Был старшим сыном. Окончил 9 классов Теткинской средней общеобразовательной школы №2, устроился на работу, потом был призван в армию. Он заключил договор на службу в ВС РФ с МО России в мае этого года. Тогда же – 25 мая – ему исполнился 21 год. https://zpobeda.ru/maksim-cibin/ Лейтенант Семянников Никита Погиб Семянников Никита Сергеевич. Выпускник Московского высшего командного училища, выпуска 147 (2023 года), разведчик, командир развед группы. Погиб при выполнении боевого задания на острове Переяславский (р. Днепр) Херсонской области во время специальной военной операции на Украине. Награжен орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-74441888_1269481 В Магнитогорске простились с погибшим участником спецоперации Во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России погиб Курданов Эдгард Игоревич. Уроженец Магнитогорска. Работал на молочном заводе «Первый вкус». https://zpobeda.ru/edgard-kurdanov/ В ходе специальной военной операции 16 августа 2023 года погиб житель Барабинского района Литвинов Валерий Владимирович, гвардии матрос. После окончания школы был призван на службу в ряды вооружённых сил РФ, по окончанию которой подписал контракт и остался служить во благо Родины. В боевых действиях на территории Украины принимал участие с самого начала проведения СВО. При исполнении служебного долга получил смертельное ранение. https://zpobeda.ru/valerij-litvinov/ В Сиротинском сельском поселении Иловлинского района Волгоградской области проводили в последний путь погибшего на СВО Бинали Муратовича Шевкетова. Бинали – уроженец хутора Камышинский. По национальности турок, окончил школу в Сиротинском сельском поселении, пошел в армию. После демобилизации женился. Попал на СВО добровольцем, вступив в ряды отряда «Шторм Z». Погиб Бинали 10 мая 2023 года. Ему было 29 лет. У него осталась жена и ребенок. Источник Полковник Кузнецов Владимир В Подмосковье похоронили полковника российской армии Владимира Кузнецова, он был мужем главы подмосковной Истры. Командир мотострелкового полка отправился на спецоперацию добровольцем в октябре этого года. 5 июня Владимир Кузнецов попал в засаду. Полковник Кузнецов погиб в столкновениях с диверсионно-разведывательными группами ВСУ, прорвавшими границу в поселке Новая Таволжанка (Шебекинский район, Белгородская область). 5 июня Владимир Кузнецов попал в засаду и получил четыре огнестрельных ранения, но «благодаря командиру военные смогли закрепиться на оборонительных рубежах и остановить наступление диверсантов», — говорится в официальных сводках. Посмертно награждён Орденом Мужества. Владимир Кузнецов окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени им. К. К. Рокоссовского, а затем Общевойсковую академию и продолжил службу в Вооруженных Силах РФ, прошел путь от курсанта до командира полка. Участвовал в вооруженных конфликтах в Чечне, Абхазии. Был награжден орденом «За военные заслуги», медалями Суворова, Жукова и иными государственными и ведомственными знаками отличия РФ. В октябре 2023 года уехал в зону СВО добровольцем. Роту Владимира Кузнецова посещал мэр Москвы. Их встреча запечатлена в сюжетах федеральных каналов: «Практически вы заканчиваете оборонительный рубеж, батальон у вас полностью под землей, траншеи вырыты, блиндажи обустроены, противотанковый ров готов», — подытоживает Собянин на кадрах. «Так точно!», - отвечает командир Кузнецов. Источник

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