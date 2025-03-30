С художниками по Питеру

"Вид на Михайловский замок в Петербурге со стороны Фонтанки", ок. 1800 г. Федор Яковлевич Алексеев (1753-1824) Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Вид на Дворцовую площадь и Зимний дворец от начала Невского проспекта. Из коллекции Государственного Эрмитажа.

Художник - Беньямин (Бенжамин) Патерсен, 1800 год «Вид на Каменноостровский дворец», 1797 год.

Патерсен Беньямин. Холст, масло. Третьяковка

«Петербург. Казанский собор». Раскрашенная литография Жюля Арну.

“Вечер в Петербурге”, 1871 г.

Василий Иванович Суриков (1848-1916)

А. С. Лыткин. "Пароход в устье Невы".

Восхитительные работы Александра Николаевича Бенуа (1870-1960)

Восхитительные работы Александра Николаевича Бенуа (1870-1960)

"Вид Мариинского дворца". Василий Семёнович Садовников (1800-1879). Акварель

«Санкт-Петербургская пассажирская станция». Художник А. Петцольд. (Из альбома акварелей «Виды Санкт-Петербургско-Московской железной дороги». 1851)

Петербург. Сенат и Исаакиевский собор. 1853г. Старинная гравюра

Петербург на картинах Константина Куземы

Работы художника настолько завораживающие и "хрупкие", что хочется смотреть на них, затаив дыхание.

Петербургские скетчи Анны Кудрявцевой

В простых линиях легко угадывается привычная нам жизнь - строительные леса, ожидание светофора, застывшие памятники и неуловимая атмосфера старого города.

Малая Садовая, 1979 год А. М. Семёнов Работа художника Сергея Курбатова

Красочный Петергоф на картинах Сергея Сергеева Сергей Иванович родился в Ленинграде. Сразу после окончания Художественного училища имени Серова в 1973 году, работал художником в Мариинском театре, а затем помощником режиссера – мультипликатора на студии Леннаучфильм.

«Я где живу, то и пишу, - говорит художник. - Не из окна, с натуры. Там, на пруду, и писал. А заказные вещи, конечно, в мастерской делаются. По заказу-то много чего приходилось делать, было время, росписи делал в Краснодарском крае. Я работал и в Германии, и во Франции. Выставлялся и писал в Бордо и в Париже. Но мне дорог Петергоф, и никуда я уезжать из Петергофа не хочу».

Сказочный Петербург на акварельных картинах Вот такой Северную столицу видит художник Владимир Колбасов. Его называют городским волшебником. По словам художника, весь процесс работы начинается с прогулок по городу, зарисовок и набросков, а уже после, в мастерской создаются эскизы.

Кажется, будто город оживает на глазах! ⠀

А говорят, Петербург серый! Художник Петр Тютрин доказывает обратно через прозрачные акварели с любимыми городскими видами.

Ну и закончу тему петербургскими котиками Художник: Татьяна Родионова Осенний питерский котик

Художник: Владимир Румянцев