С художниками по Питеру

"Вид на Михайловский замок в Петербурге со стороны Фонтанки", ок. 1800 г. Федор Яковлевич Алексеев (1753-1824) Государственный Русский музей, Санкт-ПетербургВид на Дворцовую площадь и Зимний дворец от начала Невского проспекта. Из коллекции Государственного Эрмитажа.
Художник - Беньямин (Бенжамин) Патерсен, 1800 год«Вид на Каменноостровский дворец», 1797 год.
Василий Иванович Суриков (1848-1916)
А. С. Лыткин. "Пароход в устье Невы".
Восхитительные работы Александра Николаевича Бенуа (1870-1960)Восхитительные работы Александра Николаевича Бенуа (1870-1960)"Вид Мариинского дворца". Василий Семёнович Садовников (1800-1879). Акварель«Санкт-Петербургская пассажирская станция». Художник А. Петцольд. (Из альбома акварелей «Виды Санкт-Петербургско-Московской железной дороги». 1851)Петербург. Сенат и Исаакиевский собор. 1853г. Старинная гравюра
Петербург на картинах Константина КуземыРаботы художника настолько завораживающие и "хрупкие", что хочется смотреть на них, затаив дыхание.Петербургские скетчи Анны КудрявцевойВ простых линиях легко угадывается привычная нам жизнь - строительные леса, ожидание светофора, застывшие памятники и неуловимая атмосфера старого города.
Малая Садовая, 1979 год А. М. СемёновРабота художника Сергея Курбатова
Красочный Петергоф на картинах Сергея СергееваСергей Иванович родился в Ленинграде.Сразу после окончания Художественного училища имени Серова в 1973 году, работал художником в Мариинском театре, а затем помощником режиссера – мультипликатора на студии Леннаучфильм.
«Я где живу, то и пишу, - говорит художник. - Не из окна, с натуры. Там, на пруду, и писал. А заказные вещи, конечно, в мастерской делаются. По заказу-то много чего приходилось делать, было время, росписи делал в Краснодарском крае. Я работал и в Германии, и во Франции. Выставлялся и писал в Бордо и в Париже. Но мне дорог Петергоф, и никуда я уезжать из Петергофа не хочу».
Сказочный Петербург на акварельных картинахВот такой Северную столицу видит художник Владимир Колбасов. Его называют городским волшебником.По словам художника, весь процесс работы начинается с прогулок по городу, зарисовок и набросков, а уже после, в мастерской создаются эскизы.
Кажется, будто город оживает на глазах! ⠀
А говорят, Петербург серый!Художник Петр Тютрин доказывает обратно через прозрачные акварели с любимыми городскими видами.
Ну и закончу тему петербургскими котикамиХудожник: Татьяна РодионоваОсенний питерский котик
Художник: Владимир Румянцев
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