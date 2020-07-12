Новый 1937 год? - И теперь наконец-то всерьёз

Итак, это был весьма примечательный день, дорогие мои друзья. Если вы думаете, что уже устали от бесконечных оппозиционных жалоб и нытья на тему репрессий тоталитарного российского государства и ежегодного объявления нового 1937 – спешу вас обрадовать. Всё только впереди! То, что мы уже выслушали за все эти годы о репрессиях и чёрных воронках – цветочки по сравнению с той волной цунами оппозиционного возмущения, которая уже виднеется на горизонте.

Прислушайтесь сейчас. Слышите? Это либералы заводят шарманку о репрессивном российском аппарате. Если приложить к уху компьютер или телефон с открытым Эхом Москвы, вы можете услышать первые ноты этой расстроенной, годами насилуемой шарманки, с которой готовятся дать такой концерт, какого мы, наверное, и не слышали. И вряд ли хотим слышать.

В чём дело.

В последние несколько дней покатились аресты и задержания мудаков всех мастей, включая рукопожатных товарищей. Тенденция настолько явственная и чётко прослеживаемая, что это не может не радовать.

Вчера парад арестантов открыл громкий арест неполживого экс-журналиста и советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене, и в такой шумихе оппозиционеры даже забыли поддержать так же задержанного вчера Петра Верзилова, ныне издателя Медиазоны, которому официально пока предъявляется лишь наличие второго, канадского гражданства, о котором Верзилов не спешил уведомить государство. Может, в его деле есть что-то ещё, что косвенно может подтверждаться семью обысками, так что за его делом так же будет весьма любопытно наблюдать.

Сегодняшний день оказался ещё более богат на события:

· С утра был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, причём, ему предъявляют такой букет статей, который сходу грозит ему пожизненным: пока список преступлений инкриминируется частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и пунктами «б», «ж», «з» части 2 статьи 105; частью 3 статьи 33, пунктами «а», «б», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Перевожу на общечеловеческий: губернатора подозревают в создании ОПГ, покушении на убийство и организации убийств. А слили его, что самое забавное, его же бывшие дружки. Так же, на компанию, долей которой Фургал владеет, подали иск в размере 500 миллионов рублей. Компания жены Фургала тоже влетела на нехилый иск.

· По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере были задержаны двое хабаровских депутатов Кузнецов и Козлов, и, божечки, какое совпадение, но раньше они руководили «Амурсталью», четвертью которой владеет… жена Фургала.

· По обвинению в коррупции и получении взятки в особо крупном размере арестован директор приморского океанариума Сергей Логинов.

· Так же вчера был задержан гендиректор «дочки» Газпрома Вячеслав Югай, и опять же – по обвинению в коррупции и взяточничестве.

Простите меня, друзья, но начала я с хороших новостей. Так что давайте теперь перейдём… просто к прекрасным новостям. Потому что плохих вы от меня сегодня точно не дождётесь.

Весь сегодняшний день проходили обыски у членов организации «Открытая Россия» - да-да, та самая контора, признанная нежелательной на территории Российской Федерации, та самая контора, принадлежащая нами всеми «любимому» Ходорковскому. Обыски так же проходили у Сергея Простакова, шеф-редактора МБХ-медиа – да, того самого СМИ, принадлежащего, ой, какое совпадение – снова Мише Ходорковскому! Ну просто праздник какой-то, не правда ли, друзья мои?

Обыскивали координатора «Открытой России» Ольгу Горелик, координатора Татьяну Усманову, а после и вообще начались аресты – зачин пошёл с Андрея Пивоварова, директора «Открытой России», и продолжился координатором организации Марией Кузнецовой. Так же обыски проходили у депутата Юлии Галяминой, и вновь по делу, связанному с ЮКОСом Мишеньки. А всего, по словам координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека, планируется девять обысков – данную информацию ему благородно предоставил Басманный суд.

простите, не удержалась

Что хотелось бы сказать, дорогие мои друзья.

Меня терзают смутные сомненья, что это лишь первые яблочки, посыпавшиеся с яблони наших «элитарных слоёв населения». Та тенденция арестов, начавшаяся с приходом пандемии в Россию и полным закрытием границ, лишь закрепилась принятием поправок и полным одобрением народа общей направленности внутриполитической повестки.

А бежать нашим дорогим коррупционерам, главарям ОПГ прямиком из девяностых и начала двухтысячных, и всеми любимой оппозиции всё ещё некуда. Некуда – и никак. Спасибо коронавирусу, и от него вышел какой-то прок.

И, надеюсь, теперь мы понаблюдаем, насколько быстро это осознание дойдёт до всех пушкорыльцев, и послушаем, как громко они умеют истерить – самое главное, теперь это будет даже искренне, не за деньги, а из банального страха попасть туда, куда солнце не светит.

Здравствуй, дорогой наш 1937 год, заходи, не стесняйся.

Мы тебя очень ждали.

P.S. Порадую вас вишенкой на торте: Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда немецкими фашистами во время Великой Отечественной войны. Поиски конкретных лиц, виновных в военных преступлениях, уже начались. Напомню, что ранее такое же дело завели по факту геноцида жителей Карелии финнами.

Потому что каждая мразь, которой не повезло дожить, должна быть наказана.

Энфер