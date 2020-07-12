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Новый 1937 год? - И теперь наконец-то всерьёз

Итак, это был весьма примечательный день, дорогие мои друзья. Если вы думаете, что уже устали от бесконечных оппозиционных жалоб и нытья на тему репрессий тоталитарного российского государства и ежегодного объявления нового 1937 – спешу вас обрадовать. Всё только впереди! То, что мы уже выслушали за все эти годы о репрессиях и чёрных воронках – цветочки по сравнению с той волной цунами оппозиционного возмущения, которая уже виднеется на горизонте.

Прислушайтесь сейчас. Слышите? Это либералы заводят шарманку о репрессивном российском аппарате. Если приложить к уху компьютер или телефон с открытым Эхом Москвы, вы можете услышать первые ноты этой расстроенной, годами насилуемой шарманки, с которой готовятся дать такой концерт, какого мы, наверное, и не слышали. И вряд ли хотим слышать.

В чём дело.

В последние несколько дней покатились аресты и задержания мудаков всех мастей, включая рукопожатных товарищей. Тенденция настолько явственная и чётко прослеживаемая, что это не может не радовать.

Вчера парад арестантов открыл громкий арест неполживого экс-журналиста и советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене, и в такой шумихе оппозиционеры даже забыли поддержать так же задержанного вчера Петра Верзилова, ныне издателя Медиазоны, которому официально пока предъявляется лишь наличие второго, канадского гражданства, о котором Верзилов не спешил уведомить государство. Может, в его деле есть что-то ещё, что косвенно может подтверждаться семью обысками, так что за его делом так же будет весьма любопытно наблюдать.

Сегодняшний день оказался ещё более богат на события:

· С утра был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, причём, ему предъявляют такой букет статей, который сходу грозит ему пожизненным: пока список преступлений инкриминируется частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и пунктами «б», «ж», «з» части 2 статьи 105; частью 3 статьи 33, пунктами «а», «б», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Перевожу на общечеловеческий: губернатора подозревают в создании ОПГ, покушении на убийство и организации убийств. А слили его, что самое забавное, его же бывшие дружки. Так же, на компанию, долей которой Фургал владеет, подали иск в размере 500 миллионов рублей. Компания жены Фургала тоже влетела на нехилый иск.

· По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере были задержаны двое хабаровских депутатов Кузнецов и Козлов, и, божечки, какое совпадение, но раньше они руководили «Амурсталью», четвертью которой владеет… жена Фургала.

· По обвинению в коррупции и получении взятки в особо крупном размере арестован директор приморского океанариума Сергей Логинов.

· Так же вчера был задержан гендиректор «дочки» Газпрома Вячеслав Югай, и опять же – по обвинению в коррупции и взяточничестве.

Простите меня, друзья, но начала я с хороших новостей. Так что давайте теперь перейдём… просто к прекрасным новостям. Потому что плохих вы от меня сегодня точно не дождётесь.

Весь сегодняшний день проходили обыски у членов организации «Открытая Россия» - да-да, та самая контора, признанная нежелательной на территории Российской Федерации, та самая контора, принадлежащая нами всеми «любимому» Ходорковскому. Обыски так же проходили у Сергея Простакова, шеф-редактора МБХ-медиа – да, того самого СМИ, принадлежащего, ой, какое совпадение – снова Мише Ходорковскому! Ну просто праздник какой-то, не правда ли, друзья мои?

Обыскивали координатора «Открытой России» Ольгу Горелик, координатора Татьяну Усманову, а после и вообще начались аресты – зачин пошёл с Андрея Пивоварова, директора «Открытой России», и продолжился координатором организации Марией Кузнецовой. Так же обыски проходили у депутата Юлии Галяминой, и вновь по делу, связанному с ЮКОСом Мишеньки. А всего, по словам координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека, планируется девять обысков – данную информацию ему благородно предоставил Басманный суд.

простите, не удержалась

Что хотелось бы сказать, дорогие мои друзья.

Меня терзают смутные сомненья, что это лишь первые яблочки, посыпавшиеся с яблони наших «элитарных слоёв населения». Та тенденция арестов, начавшаяся с приходом пандемии в Россию и полным закрытием границ, лишь закрепилась принятием поправок и полным одобрением народа общей направленности внутриполитической повестки.

А бежать нашим дорогим коррупционерам, главарям ОПГ прямиком из девяностых и начала двухтысячных, и всеми любимой оппозиции всё ещё некуда. Некуда – и никак. Спасибо коронавирусу, и от него вышел какой-то прок.

И, надеюсь, теперь мы понаблюдаем, насколько быстро это осознание дойдёт до всех пушкорыльцев, и послушаем, как громко они умеют истерить – самое главное, теперь это будет даже искренне, не за деньги, а из банального страха попасть туда, куда солнце не светит.

Здравствуй, дорогой наш 1937 год, заходи, не стесняйся.

Мы тебя очень ждали.

P.S. Порадую вас вишенкой на торте: Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда немецкими фашистами во время Великой Отечественной войны. Поиски конкретных лиц, виновных в военных преступлениях, уже начались. Напомню, что ранее такое же дело завели по факту геноцида жителей Карелии финнами.

Потому что каждая мразь, которой не повезло дожить, должна быть наказана.

Энфер

политика
Светлана Митленко
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