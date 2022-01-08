Малоизвестная история Бреттон-Вудской афёры

Мир, стоящий на грани третьей мировой войны есть прямое следствие Бреттон-Вудса

Июль 1944 года, курорт Бреттон-Вудс (Bretton Woods) штат Нью-Гэмпшир, США. На конференцию, посвящённую развитию международных валютных и финансовых отношений по окончании Второй мировой войны, собрались 730 делегатов из 44 стран со всех континентов, включая все крупнейшие государства: США, СССР, Индия, Филиппины, Индонезия и др.

Напомню, что на тот момент в мире насчитывалось менее 80-ти стран, что говорит о широчайшем представительстве, охватывающем значительно более половины планеты.

По итогам конференции были подписаны основополагающие документы, регулирующие мировую финансово-экономическую сферу, включающие принципы работы Всемирного банка и Международного валютного фонда, по которым в значительной степени мир живёт до сих пор.

Для справки: представители Советского Союза подписали все документы, но затем они так и не были ратифицированы, также СССР отказался присоединиться к работе ВБ и МВФ. Почему так произошло, надеюсь, будет ясно из нижеприведённого текста, основанного на документальных свидетельствах, почерпнутых из книг («Battle of Bretton Woods» и «Welt Macht Geld»), содержащих документы, регистрации участников, письма, телеграммы, имеющие прямую связь с этим историческим событием.

Поскольку уже задолго до конференции успехи СССР в войне стали всем очевидны, то политики (будущие победители) заблаговременно начали консультации о послевоенном устройстве мира на основе принципов финансового управления, предложенных на рассмотрение делегатам, прежде всего, руководством США.

Необходимое отступление: уже в ходе войны по захвату Европы, в Германии (исходя из предположения, что она безусловно победит) был разработан план будущей финансовой системы, предполагающей использование немецкой марки в качестве доминирующей валюты, к которой все остальные денежные единицы должны были занимать подчинённое положение через обменный курс. При этом предлагалось марку полностью отвязать от золота…

Возвращаемся к Бреттон-Вудсу.

Работой по подготовке проекта соглашения занимались два человека: выдающийся специалист в области финансов, англичанин Джон Мейнард Кейнс и представитель ФРС, советник министра финансов США Гарри Декстер Уайт. Фактически же всю основную работу сделал именно Кейнс, который продумывал всё до деталей в течении почти двух лет.

То есть, уже в 1942 году предполагалось, что Гитлер войну проиграет и для англосаксов было гораздо важнее не открыть 2-ой фронт, чтобы помочь СССР и ускорить победу, а, прежде всего, возглавить послевоенную финансовую систему и встать во главе управления миром. Прямым подтверждением моего утверждения является то, что только после того, как проект был готов, сразу же состоялась высадка «союзников» в Нормандии (6 июня 1944), а конференция была назначена на 1 июля того же года, всего чуть более, чем через три недели.

При этом, стоит отдать должное Кейнсу: главной своей задачей он поставил создание таких условий, при которых мир стал бы взаимозависимым, что автоматически минимизировало бы поводы для новой мировой войны в силу банальной её невыгодности для всех.

И вот здесь как раз и кроется ключ к детективной истории, участником и фактически главным героем которой, в отличии от Джона Кейнса, был тот самый персонаж из ФРС Гарри Уайт, занимавшийся непосредственно подготовкой конференции и документированием её итогов.

Ещё раз:

- Кейнс непосредственно разработал послевоенный проект соглашения, предусматривающий стабильную, относительно справедливую и сбалансированную модель мировой торговли, позволяющую всем участникам извлекать свою выгоду. В этом проекте все валюты должны были быть жёстко привязаны к золоту, что и предполагалось установить на конференции. Никаких преференций и выгод к каким-лидо валютам не предполагалось.

- Уайт не занимался разработкой проекта в силе отсутствия компетенций, он лишь вёл конференцию и отвечал за её итоги.

Вот какую характеристику Уайту дал Кейнс в одном из своих писем от 3 октября 1943 года английскому правительству:

«Гарри Уайт очень некомпетентен, хочет постоянно кого-то обмануть, не имеет ни малейшего представления, как следует вести себя, не принимает простых правил цивилизации. На мой взгляд, он полный болван. Не умеет он даже различать значения терминов должник и кредитор. Он Франкенштейн в костюме»

Когда Бреттон-Вудская конференция закончилась, все главы делегаций подписали рабочий проект итогового соглашения и он поступил в распоряжение Уайта, который единственный, кто не подписал. Формальное объяснение: для того, чтобы отшлифовать, отредактировать, убрать помарки и затем уже готовый документ разослать участвующим странам для его ратификации.

Так вот, в процессе «шлифовки» в соглашение было внесено несколько, с виду несущественных, изменений, главным из которых была «незаметная» вставка: там, где устанавливалось номинирование валют в золоте, стало в «золоте и долларе». И в таком виде соглашение затем было разослано всем участникам, в том числе и СССР, который, в итоге и в отличии от остальных, отказался его ратифицировать, так как в нём устанавливалась скрытое (на тот момент) и явное (в будущем) доминирование в формирующейся мировой финансовой системе одной валюты. Чистое мошенничество со стороны ФРС, которое, кстати, не было согласовано с автором, ибо всё происходило ночью и без участия Кейнса.

Фактически был предопределён шаг, на который пошёл Никсон в 1971 году, когда доллар вообще перестал быть привязанным к золоту, а превратился в то, что мы знаем сегодня как резервная валюта и главное мировое средство платежа, подразумевающее проведение любых транзакций исключительно в американских банках.

Так, путём подлога и мошенничества ФРС, американский доллар стал доминирующей мировой валютой, не имеющей привязки к золоту и также не имеющей эмиссионных ограничителей.

По сути дела, с помощью доллара США изначально попытались взять под контроль всю мировую систему, что им фактически удалось. Такая вот скрытая эксплуатация и мировой рэкет в пользу заокеанской финансовой империи, не ограниченной в средствах в любом рейдерском захвате любого приглянувшегося актива, а часто и целых стран, что позволяет сегодня Америке, производящей товаров и услуг примерно в объёме 20% от мировых, жить безбедно и потреблять 40% мировых богатств. Все «лишние» доллары, поступающие в оборот, быстро стерилизуются и размазываются по всему миру, не приводя к существенной инфляции в США, одновременно экспортируя её на всех остальных. И это при условии, что с 1945 года доллар обесценился на 97% при видимой стабильности, обеспечиваемой инструментами подконтрольных ВБ и МВФ.

Так или иначе, но уже довольно давно мир существует в данных реалиях и не только существует, но и держится двумя руками за иллюзию стабильности. Однако в последнее время крупные мировые игроки перестали соглашаться с правилами, навязанными путём мошенничества, что сразу же вызвало жесточайшее агрессивное сопротивление заокеанской боевой машины, легко превращающей более мелких несогласных в груды развалин. Так поступили они с Ливией, ещё раньше с Югославией, затем с Ираком, попытались уничтожить Сирию, а теперь угрожают России и Китаю. Последние, кстати, наиболее активно из всех предпринимают реальные шаги по выходу из долларовой зависимости, а поэтому и рискуют больше всех.

Возвращаясь к Бреттон-Вудсу, добавлю: и хотя за основу финансово-экономической модели послевоенного мира была взята фактически немецкая модель министра финансов Третьего Рейха Вернера Фанка, автор англосаксонского варианта (Кейнс) был категорически против доминирования какой-либо из валют. О произведённых мошеннических изменениях он узнал уже постфактум, когда был уже в Англии. Кейнс, будучи уверенным, что случилось недоразумение, отправился в США, чтобы получить разъяснения от Уайта, что принесло ему горькое разочарование. Вернувшись на родину, он предупредил английское правительство, что ратификацию итогового варианта соглашения он приравнивает к самоубийству, ибо это окажет в будущем самое негативное влияние на мировую экономику и, рано или поздно, бросит мир в пучину новой мировой войны.

Фактически Декстер Уайт внёс в соглашение идею Гитлера по финансовому порабощению Европы, только распространил её на весь мир, создав предпосылки для долларовой империи.

В дальнейшем, постепенно, все участники, за исключением СССР, ратифицировали соглашение, что особенно ускорилось после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года.

Примечательна история с ратификацией в Англии, которая 13 января 1945 года обратилась к Вашингтону с просьбой о кредите ввиду необходимости закупки продовольствия для голодающего населения. До этого за кредитом обращался сам Кейнс, но ему было отказано. Правительству Англии кредит в размере $3750 млн был одобрен с условием (кто бы мог подумать) непременной ратификации Бреттон-Вудского соглашения, о чём Кейнс был проинформирован министром финансов США Уинсоном. По словам Кейнса американцы «приставили к английской груди пистолет».

Кстати, дебаты в английском парламенте были жаркими, там даже звучали такие слова: «варварское соглашение с США не может считаться помощью для Европы», «в условиях пробуждения российского империализма.., экономическая агрессия Америки ведёт к порабощения Европы» и т.п., но всё было тщетно, особенно на фоне текущей зимы и миллионов голодающих, попавших в зависимость от американского кредита. Результат голосования: 345 «за» и 98 «против» и соглашение было ратифицировано.

P.S.

Джон Мейнард Кейнс, будучи действительно выдающимся экономистом, давшим имя такому направлению в экономической науке, как «кейнсианство», был очень ранимым человеком, умевшим предвидеть далеко идущие фатальные последствия экономических ошибок. Он всего на год пережил свою личную трагедию, связанную с Бреттон-Вудской афёрой и умер в возрасте 62 года 21 апреля 1946 от инфаркта миокарда. Похоронен в Вестминстере.

Взято, переработано и дополнено отсюда

Александр Дубровский

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/406326-maloizvestnaja-i...