Siemens, Fanuc, подвиньтесь! Российские ЧПУ вытесняют импорт.

В любой моей статье про российское станкостроение в комментариях появляются специально обученные люди, которые включают одну и ту же пластинку - фу, да там же вся электроника импортная, это не российские станки.

По их логике - станок без ЧПУ это вообще не станок, а так, мебель, наверное. Учитывая что один и тот же станок может быть и с ЧПУ, и с УЦИ и вообще без какой-либо электроники, совершенно очевидно, что станок это именно железка - конструктив, а электроника это лишь навесное оборудование, собственно к самому станку отношения не имеющая.

ЧПУ это отдельный законченный продукт. Производители станков редко производят и ЧПУ к ним, как и наоборот - производители ЧПУ не занимаются, обычно, станкостроением. Причем сама система ЧПУ вещь универсальная - ее можно установить на любой станок. Поэтому, еще раз повторяю, производство станков - это одно, а какое там ЧПУ и есть ли оно там вообще - дело десятое.

Но, это, конечно, не значит, что в России не нужно собственное производство систем ЧПУ. И, как говорится, их есть у меня.

В России мне известно как минимум три производителя современных СЧПУ - компания "Новые Электронные Технологии", которая производит ЧПУ TITANIUM из Азова, компания БалтСистем из Санкт-Петербурга и компания Мехатроника из города Иваново.

Первые две известны давно, и я их встречал в своих поездках по заводам. В доказательство несколько фото:

ЧПУ TITANIUM

ЧПУ БалтСистем

ЧПУ TITANIUM

А в компании "Новые Электронные Технологии", которая производит ЧПУ TITANIUM я даже был на производстве

Собранные ЧПУ TITANIUM в компании "Новые Электронные Технологии"

А вот про компанию Мехатроника до сих пор даже не слышал. И это очень странно, потому что производитель из Иваново работает на этом рынке уже 10 лет, самостоятельно разрабатывает и производит не только ЧПУ но и вообще всю управляющую и силовую электронику для станков. Мало того, около 70% доля российских компонент, включая сами платы (их заказывают на Резоните), пайку, корпуса, ПО и прочее.

Есть даже системы на российском процессоре Эльбрус.

На выставке были представлены некоторые модели ЧПУ, приводов и стоек.

ЧПУ Мехатроника

ЧПУ Мехатроника

А недавно компания Мехатроника вновь подтвердила статус российского производителя, получив на управляющий программно-аппаратный комплекс MNC заключение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719.

И что главное - продукция компании пользуется спросом. С заводом Саста связи давно налажены, а на выставке Металлообработка-2021 этот один из наших крупнейших станкостроителей заказал очередную партию ЧПУ Мехатронка.

Еще одна приятная новость в том, что на отечественные ЧПУ обратил внимание и иностранный производитель DMG MORI у которого в Ульяновске большой завод. Компания активно занимается локализацией станков в России, и теперь собирается и ЧПУ также использовать российские. Уже готов и полностью испытан первый станок с ЧПУ Мехатроника, и скоро он пойдет в серию.

На самом деле эта отрасль очень консервативна - потребитель привык к импортным ЧПУ, и действует по принципу "лучшее враг хорошего". ЧПУ это то с чем непосредственно работает оператор станка, и тут важна привычка, переучиваться на что-то новое мало кому хочется. Поэтому даже покупатели российских станков систему управления чаще всего предпочитают импортную не потому что российская хуже, а потому что импортная привычнее.

Но процесс пошел. Если даже DMG MORI продавили, значит лед точно тронулся. Так что мировым гигантам Siemens и Fanuc, занимающим львиную долю российского рынка ЧПУ, хотя бы в России придется теперь немного подвинуться.

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