Победа будет за нами. Саныч ответил сразу всем

Вячеслав Александрович Смоленко решил в открытой публикации прокомментировать реакции моих подписчиков на его материал о преемниках Путина.

«Сергей

"и.о. Президента станет (...) Секретарь Госсовета" - неверно.

Статья 92 п.3 действующей Конституции гласит: "Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. Новости СМИ2

В тексте много и других фактических ошибок в цепочке рассуждений. Из ошибочных посылов получаются ошибочные выводы.

Большое количество фактических ошибок обесценивает данный текст».

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Так как затронутая мною тема чрезвычайно острая и чрезвычайно ответственная, то считаю важным и необходимым дать разъяснения.

Вы совершенно правы, Сергей.

Но правы лишь частично.

Читайте внимательно мой текст :

«Я уже писал ранее о том, что главная проблема Мишустина — это его должность, то есть в случае чрезвычайных обстоятельств (гибели Президента) и.о. Президента по Конституции становится Председатель Правительства».

В предыдущих моих статьях я неоднократно обращал внимание на проблему транзита власти и преемника.

Я подчёркивал и выделял проблему должности и персоны.

Проблема Мишустина не в его профессионализме, не в отсутствии амбиций, не в нахождении его не в ближнем круге доверенных лиц Путина…

Как раз с этим у Мишустина всё в порядке, а именно:

- его профессионализм технократа,

- его отсутствие амбиций на трон,

- его ненахождение в ближнем круге — именно это гарантировало ему переназначение на должность председателя Правительства.

Его проблема как раз в должности.

Только премьер по Конституции может стать и.о. президента.

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Но я также писал в предыдущих моих статьях, что Путин не выскочил, как чёрт из табакерки, а прошёл путь от вице-губернатора Северной столицы до начальника КРУ, от директора ФСБ до Секретаря Совбеза

Наконец, Путин стал премьер-министром и уж с этой должности стал и.о. президента.

Опускаем прошлые рокировки с тандемом и сразу выходим на нынешнюю ситуацию.

Я также писал, что преемников у Путина два (вернее три) — Дюмин, Миронов и В.И.П.

Он их троих выбрал и выделил сам из адъютантов ФСО в 2014 году.

Они абсолютно разные, как плюс и минус, белое и чёрное, громкое и тихое, сладкое и солёное.

Когда в 2014 году мне доверили эту информацию, то я тогда ещё сказал, что, если ситуация обострится и дела будут скатываться к большой войне, будет Дюмин. А если всё рассосётся и снова наступит мир и благодать, то будет Миронов.

А если учитывать, что после двух ЧП со срывоми двух полётов на вертолётах в сердце православного монашества (на Святую Гору Афон) Господь пустил Путина на Афон лишь в третий раз.

А если принять, что Православие — вера русских императоров...

А если знать о сакральном месте для Путина,

где растёт дуб,

на дубе сундук,

в сундуке утка,

в утке яйцо,

в яйце игла,

то преемником будет В.И.П.

Но за 10 лет много воды утекло и много было чёрных лебедей, повлиявших на выводы Путина в отношении транзита власти и в отношении самих преемников.

Это прежде всего события

02.01.2022

24.02. 2022

23.06. 2023.

Сначала Путину нужно было выстроить саму конструкцию транзита власти и уже в рамках этой конструкции выстраивать транзит власти и подбирать преемника.

За основу Путин взял конструкцию Назарбаева - Госсовет.

Далее нужно было на длинной дистанции проверить и подтвердить правильность своего выбора преемников. Удостовериться, что не ошибся в выборе и необходимые качества и способности у преемников есть.

Как мы видим, за 10 лет все трое в обойме.

Они все трое были полковниками и стали генералами.

(Путин — полковник.)

Они все трое были губернаторами (или вице-губернаторами).

Дюмин — губернатор Тульской области.

Миронов — губернатор Ярославской области.

В.И.П — вице-губернатор Санкт-Петербурга.

(Вспоминаем, что Путин был вице-губернатором Санкт-Петербурга, а значит, Путин считает, что его преемник должен поработать на земле с народом, пропустить через себя все заботы, радости и горести, проблемы и успехи региона. Войти в клан губернаторов, чтобы контактировать со всеми регионами и региональными лидерами. Торговать, договариваться, просить о поддержке и помощи и самому поддерживать и помогать соседям.)

Далее. Все трое прошли испытание водой, огнём и медными трубами, но как силовики на федеральном уровне. (Вспоминаем, что Путин был руководителем ФСБ.)

Путин смотрел, как они справятся на таких ответственных должностях. Не поедет ли крыша у Миронова от миллиардных взяток в УБЭП? Не сядет ли Дюмин на откаты от военторга и военстроя?

А вот В.И.П. Путин доверил «святое» - сторожить пещеру Али-бабы.

Дюмин — отец-создатель ССО ГУ ГШ МО РФ — вежливых людей.

Крёстный отец Крымской весны — 2014. Заместитель министра обороны, не воровавший, не пиливший откаты (его на должности сменил Тимур Иванов — почувствуйте разницу).

Миронов был заместителем министра МВД, руководитель УБЭП МВД РФ. Дела миллиардов Сугробова и Захарченко — это Миронов.

В.И.П. - 14.05.2024 года назначен руководителем пещеры Али-бабы.

(Должность министерская в ранге генерала армии.)

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Возвращаюсь к конструкции Госсовета и транзиту власти.

Путин, приняв за основу модель транзита власти Назарбаева через Госсовет, проводит конституционную реформу с внесением изменений в Конституцию.

Чтобы недруги не испохабили идею Госсовета, Путин проводит одновременно и конституционную реформу и пенсионную реформу с увеличением пенсионного возраста.

99% эфира заполняется спорами вокруг пенсионной реформы, а тема Госсовета уходит на задворки.

Итак, задача строительства конструкции транзита власти решена.

Но тут прилетает чёрный лебедь от Токаева.

У Назарбаева дочь, но она ментально в мусульманской, тюркской стране не подходила на должность президента, хотя амбиции у неё были.

Назарбаев своим временным преемником сделал Токаева. Токаев — дипломат-тихоня без особых амбиций и без клана.

Такая бесхребетная амёба (в тихом омуте черти водятся).

Назарбаев посчитал, что если он по периметру обложит Токаева силовиками — зятьями и племянниками, контролируя МВД, ГБ и Армию, то Токаев посидит несколько лет на троне, как у Путина посидел Медведев, а там сын-внук отучится в Лондоне, чуть-чуть его поднатаскать — и на трон.

Но у сына-внука под наркотой сорвало крышу, и он наговорил под кайфом столько грязи на семью, что проект "наследник" лопнул, как пузырь.

Токаев, глядя, что у бая и его клана пошли семейные разборки, понял, что у него появился шанс. Я так подробно вам всё расписываю и рассказываю, чтобы вы уж сами постарались увидеть знаки и символы и провести параллели.

Так вот, у Токаева появился шанс. А чтобы все мы понимали, что невозможно, будучи карьерным дипломатом, став послом, не служить при этом в конторе. Это факт и данность.

Значит, тихоня Токаев не просто дипломат, а дипломат конторский. А где был Токаев послом? Был в Китае. Мы с вами можем предположить, что Токаев по своим личным, доверительным связям дал понять Москве и Пекину, что он нуждается в поддержке и помощи, чтобы отстегнуться от клана Назарбаева.

Назарбаев к тому времени стал сильно похожим на позднего Кучму, т.е. погряз и запутался с ЦРУ и Ми-6.

Цэрэушники заморозили назарбаевские миллиарды, а Ми-6 опутала Назарбаева своей прокладкой - ВР (Бритиш петролеум).

Токаева поддержал Пекин, и у Путина уже не было выбора. Или он поддерживает Токаева, или Токаева поддерживает Си.

А мы, обыватели, лишь увидели наших десантников, защитивших Токаева от попытки госпереворота, предпринятого кланом Назарбаева, Эрдоганом и Ми-6.

Но у Путина была и своя история с отстёгиванием от семьи Ельцина.

Мы можем допустить, о чём мог и наверняка постоянно не только мог, но и думал Путин.

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Итак, мои фантазии — якобы я президент и я гоняю мысли.

«Вот рядом со мной и на моих глазах с 1995-1996 года Д., М. и В.И.П.

Я их троих рассматриваю как преемников, но окончательный выбор ещё не сделал.

Все трое с 2014 года под драконовскими санкциями и невыездные. Зарубежных связей нет и быть не может.

Вот М, такой же тихоня, как Токаев, но М не дипломат,

ни с Пекином,

ни с Лондоном,

ни с Парижем,

ни с Вашингтоном

не контачит и в окружении его тоже нет контактёров.

Значит, фортель, как Токаев, не выбросит.

Вот, допустим, я сажусь на Госсовет, а М. сажаю на трон.

У М. нет клана, нет команды, значит, я могу обложить М. по кругу своими людьми.

Своими? А свои — это кто ?

Ведь я уже видел, как снесло крышу у Лунтика, партнёра по тандему, и олигархи моментально в очередь выстроились к нему.

Вот и Обама ему прямо предлагал помощь.

Лунтик рассадил вокруг себя разных Дворковичей с Магомедовыми (Сума).

Вот и жена у Лунтика везде царицей представлялась.

Подкаблучник Лунтик через 2 года на троне окончательно возомнил себя царём, поэтому пришлось привести его в трезвое чувство. (Читай в конце о приведении в чувство.)

М., конечно, мною выращен и воспитан, поэтому так, как Лунтик не поступит, но вот тут есть другая проблема.

А как его примут региональные князьки, ханы и султаны ?

Пока я за ним стою, они хвост не поднимут, но с каждым годом моё влияние будет ослабевать, а регионалы будут борзеть.

Но у М. есть главное!

Преданность, верность и честность.

Так, ладно, с М пока отложу.

Давай лучше рассмотрю на преемника Д.

За Д. есть прокол, связался с поваром, а тот берега попутал.

Но они с поваром вроде как меня защищали от Шамана?

Так, проехали и забыли с поваром и Шаманом. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — тому вон два.

Психология у человека такая, что он вроде простил, но не забыл. И мы обязаны это понимать и учитывать.

У Д. есть неоспоримые преимущества:

- он член комнаты «Ночная хоккейная лига» (вратарь, значит, защищает ворота, дом, Россию),

- он член клана «Кооператив Озеро». Клан его считает своим, и он не раз опирался на поддержку и помощь клана.

Д точно не переметнётся и не предаст. Он понимает, что управляют миром системы, а системы — это прежде всего люди, которым можешь доверять и на кого можешь положиться.

Он также понимает, что я выстроил уникальную систему власти и управления. Его задача только смазывать шестерёнки и подкручивать гайки.

Но Д резкий и жёсткий, и если внутри империи — это преимущество, то для контактов с внешними игроками это может быть проблемой.

У меня был Шрёдер, Берлускони, князь Альберт, Кнайсель, они помогали мне уходить из-под обстрела, а теперь ни у меня, а тем более ни у него нет посредников.

Но, с другой стороны, я ещё лет 10 точно буду в силе, вот и переключу на себя всех внешних игроков.

Я там среди них как рыба в воде.

А Д пусть лучше займётся внутренней политикой и внутренней безопасностью. Вроде как и у М, и у Д есть как плюсы, так и минусы, но плюсов многократно больше.

Сейчас хозяйством и экономикой занимается Хрущ — мужик толковый и надёжный.

Вот дождусь выборов в США, посмотрю, что они в этот раз набаламутят, и если придёт Трамп, то сменю Элю-вертолёт и Немца, а если у них всё останется как есть, то и я никого менять не буду.

Вот только «мистер Нет» давно просится в отставку, дождусь итогов выборов в США и решу, как с ним быть, ведь у него в Вашингтоне ценный штык есть - Джон Керри.

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Теперь давайте представим, что произошли чрезвычайные обстоятельства и и.о. президента становится Мишустин.

Но Мишустин

не преемник,

не наследник,

не лидер,

не авторитет,

не член ближайшего круга.

Вы это понимаете?

Он даже не башня Кремля!

Он технократ, менеджер на хозяйстве.

Вы это понимаете?

Вот Мишустин — и.о. президента, он садится в кабинет в Кремле, а ему сразу звонит Кадыров и говорит: «Теперь, Михаил Владимирович, я ваш пехотинец!»

Или к нему сразу постучится в дверь Патрушев-старший и спросит: «Чего изволите?»

И министр обороны, и директор ФСБ, и министр МВД бегут присягать Мишустину на верность.

Вы такую картину представляете ?

А я вот представляю другую картину.

Я в этом варианте представляю смуту с войной за трон.

За Мишустиным в долю секунды встанет большая часть элиты и большинство олигархов. К Мишустину рванут присягать все ждуны и либералы. Тут же ему позвонят Си и Байден и предложат поддержку.

А вот силовики, они же ближний круг Путина (Дюмин, Ковальчук, Кочнев, Белоусов, Бортников и Патрушев) зайдут в кабинет, откроют окно и предложат два варианта: заявление об отставке/выход в окно.

«ВЛАСТЬ НЕ ДАЮТ - ВЛАСТЬ БЕРУТ!»

————————————————-

Только вы, подписчики Юрия Кота, смогли прочитать и ознакомиться с аналитикой такого уровня.

Приложите усилия для понимания открытых вам процессов.

Итак.

Мы понимаем, видим и знаем, что Путин — глубокий аналитик с нереальным терпением.

Мы понимаем, видим и знаем, что Путин с 2014 методично и планомерно ведёт операцию "преемник".

Преемников трое: Дюмин, Миронов и В.И.П.

Срок реализации операции "преемник" — до 2029 года.

В 2029 году вместо Мишустина премьером должен стать один их трёх преемников. Всё это время Путин вручную куёт своего преемника. Он должен был быть губернатором, федеральным министром, вице-премьером и наконец, премьер-министром.

Мы понимаем, видим и знаем, что Путин очень осторожный, свои карты не светит, и как бы мы ни анализировали и ни гадали, мы по сравнению с ним первоклассники.

Исходя из этого я предположил: раз он так тщательно скрывает от всех В.И.П. и Миронова, а нам подставляет Дюмина, значит, Дюмин не основной.

Это мои предположения, но мой разум и сердце с Дюминым.

И все его суперкачества и суперспособности вторичны для Путина. Значит, мы что-то не знаем, не понимаем.

Я привык доверять выбору и решению Путина. Он иногда ошибается, но в тысячу раз реже, чем я. У меня по жизни есть такие косяки и проколы, что лучше я помолчу в тряпочку.

Движемся далее.

Мне абсолютно очевидно, что всё пошло не по плану. Что чёрные лебеди полетели клином.

Во-первых, Путина просчитали и подловили на 24 февраля 2022 года.

Он был уверен, что всё будет, как 08.08.2008, т.е. точно так, как после этого было 25.02.2014., как было в Иловайске и Дебальцеве.

Четыре раза Запад руками марионеток провоцировал Путина, Путин терпел сколько мог, а потом бил в челюсть или в глаз. После этого Запад присылал посредника, Саркози или Меркель. Они договаривались о компромиссе, при этом каждый раз они делали два шага вперёд и один шаг назад, тем самым продвигаясь (захватывая территории и бизнесы) на шаг. Путин понимал это и сознательно шёл на такую игру, при этом выигрывая время для подготовки к войне.

Я могу ошибаться, но 2,5 года — срок, чтобы поменять мнение, а я его с 24.02.2022 г. не поменял.

Все утюги кричали, что это Медведчук, Шойгу, Герасимов завели Путина в блудную на Украине.

Я же считаю, что Путин сам, осознанно, шёл на этот шаг и мнение вышеперечисленных советчиков он мог учитывать, а мог и не учитывать.

Я могу ошибаться, но с 24.02.2022 я считаю, что Путин был уверен, что снова, уже в пятый раз, будет так, как было в предыдущие 4 раза, т.е. два шага вперёд, шаг назад — и откат.

Саркози откатом получил Мистраль за 1,2 млрд€.

Меркель откатом получила Северный поток-2.

То есть они получали комиссионные от посредников, через которых шли эти сделки.

Поэтому Путин легко пошёл на Стамбул, он предполагал, что снова будет, как и раньше. Он выигрывал время.

Но прилетел чёрный лебедь, вернее, рыжий Боря Джонсон — и все пошло не по плану.

Нас заманили в мышеловку. Ни финансово, ни экономически, ни технологически, ни кадрово, ни морально мы не были готовы к войне. Путин рассчитывал на грузинский вариант. То есть мы зашли, побили горшки и ушли.

Но нам не дали уйти.

А дальше 2,5 года бойня происходит у нас на глазах.

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Самого низкого уровня полководец разрушает города противника. Низшего уровня полководец разрушает войска противника.

Среднего уровня полководец разрушает союзы противника.

Высшего уровня полководец разрушает замыслы противника.

Наивысшего уровня полководец создаёт замыслы для противника.

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С 24.02.2022 мы ступенька за ступенькой поднимаемся по лестнице эскалации.

С каждой новой ступенькой нам хочется, чтобы Запад осознал неминуемые последствия и остановился, но у них лопнул тормозной трос и отказали тормоза.

—————————————————-

А теперь, читатели и подписчики Юрия Кота!

ЧИТАЙТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ.

Я буду рад, если среди вас будет военный, который с 1978 года посвятил себя РВСН и Роскосмосу.

Кто начинал служить на Ватерпасе, Галуне, Гвардии. Кто знает, что такое Пролив, Союз и Дворец.

Кто на первое своё боевое дежурство заступил в 1978 году с 8к63, а последние БД проводил в 2014 с 15А14 в Домбаровке, Плесецке и на Байконуре в должности генерального директора промышленной группы Южмаш.

Я вам, читатели, постарался донести, что РВСН — это самые зарегулированные и запротоколенные войска. В РВСН нельзя передумать, отменить или не выполнить команду (в час «Ч» расстрел на месте).

Ты достаёшь из сейфа пластиковый пенал, вскрываешь его и читаешь команды и коды, которые ты обязан выполнить, а за твоей спиной стоит с пистолетом особист.

Так вот, дорогие читатели Юрия Кота.

Я вам в предыдущем посте расписал, что произошло после удара по нашим РЛС "Воронеж".

КДС достал из сейфа пластиковый пенал и вскрыл его. Теперь любой повторный удар по нашей ядерной триаде запустит необратимый механизм, который сможет не остановить, а лишь приостановить Верховный главнокомандующий.

***

Хочу, чтобы вы все это уяснили.

Надеюсь вам стало понятно, что происходит. Я специально обострил, чтобы снова прочитали и запомнили.

Вот все алгоритмы, которые я вам описал выше, давайте перенесём на последние события — и тогда у Сергея отпадёт его вопрос.

***

Итак, мы имеем информацию.

Мы начали СВО на Украине группировкой в 160 тыс, рассчитывая на 4-5 дней военного конфликта с выходом на мирное соглашение. Наш план просчитал противник и толкнул в войну с нами ВСУ с 340 тыс.

2,5 года мы воюем с Западом (это не США, а Запад. Если бы были США, всё бы закончилось до 30 марта 2022 года).

Все 2,5 года мы неуклонно поднимаемся по лестнице эскалации и сейчас дошли до края пропасти.

А теперь возвращаемся к Путину, Мишустину, Дюмину и Госсовету.

Надеюсь, все осознают, что уровень осведомленности Путина запредельный.

Итак, Путин спокойно, не торопясь, к 2029 году готовил операцию "преемник". Но тут на Путина выписывают ордер МУС — это чёрная метка. Он становится целью, а ордер МУС — оправданием убийства.

Далее идёт серия покушений на первых лиц, открывается сезон утиной охоты. С первых лиц снимают охранную грамоту.

Далее гибнет в вертолетной аварии Раиси. Путин понимает, что мины рвутся совсем рядом.

Далее следуют удары по нашим РЛС, которые запускают исполнение протокола РВСН.

Далее Путин понимает, что в случае его гибели, в стране начнётся смута.

Далее Путин понимает, что цель Запада — убийство Путина, чтобы запустить в России смуту и под шумок привести... вот вам ярмарка на выбор — Мишустин или Собянин.

Заведомо слабые и зависимые фигуры.

А ДАЛЕЕ ХОД ПУТИНА.

Назначить Секретарем Государственного Совета Российской Федерации помощника Президента Российской Федерации Дюмина А.Г.

Я буду рад, если среди читателей есть хоть один, кто знает и понимает, кто такой Дюмин.

Я всем своим бывшим друзьям с Украины, а это топ-политики и силовики с 2014 года, когда у них стало популярно оскорблять нашего президента, так вот я всем им говорил, что молитесь на Путина, потому что он ведёт себе на замену Дюмина, а вот когда у руля России станет Дюмин, то вы будете молиться на портреты Путина. Больше в России не будет терактов, больше не будут обстреливать наши города. Весь мир будет сдувать пылинки с русских, чтобы, не дай Бог, они не обиделись, и уж точно не захотят с нами воевать.

Я хочу, чтобы вы, читатели Юрия Кота, вдумались и осознали, что такое ССО.

Что это за войска, какие у них задачи, какая их зона действия и какие у них возможности.

Мой старший сын был в боевых пловцах, а младший сын полка у боевых пловцов.

И вот когда вы это осознаете и представите, то умножьте это на 1000 и получите 10% Дюмина.

Вы думаете, что всё, что я пишу и говорю, на Западе не знают и не понимают? Вы думаете, на Западе не понимают, кто такой Дюмин?

Путин этим Западу говорит: тронете меня - получите Дюмина.

Получите Дюмина — вам всем будет дано 24 часа долететь, доплыть до Австралии.

Вот там Нидерланды дали добро Украине бить по России ТРК. А когда Нидерланды давали это добро, то они точно не были обкуренные или занюханые? А вся голландская аристократия точно помнит, что Нидерланды — ниже уровня Балтийского моря?

Дюмин - это кошмарный сон Запада.

Надеюсь, с этим мы разобрались.

***

Всё, что я писал выше, нужно было мне как обоснование для этих нескольких строк, чтобы ответить Сергею.

Путин был премьером в 1999 году около 6 месяцев. Я предполагаю, что Путин, 15 лет готовя преемников на должность президента, а не технократа-премьера, тоже мог планировать 6 месяцев для преемника.

Вот сейчас чрезвычайные обстоятельства. Путин — мужчина, президент, Верховный главнокомандующий воюющей России. Я думаю, никто это не будет отрицать. Все последние шаги и указы Путина говорят о его огромной ответственности и об отсутствии синдрома Януковича.

Кто со мной согласен — для тех следующий текст, кто не согласен, может не читать.

Я могу предположить, что в сложившихся обстоятельствах Путин проведёт Совбез, на котором представит нового члена Совбеза - секретаря Государственного Совета Дюмина А.Г. Далее Путин ознакомит членов Совбеза со своей волей.

Волей императора.

«В случае моей гибели премьер Мишустин М.В. подаёт в отставку незамедлительно. Прошу членов Совбеза ознакомиться с заявлением премьера Мишустина М.В. об отставке без даты.

Исполняющим обязанности премьера и президента назначается секретарь Госсовета Дюмин А.Г.

Прошу членов Совбеза ознакомиться с указом без даты.

И.о. Премьера и и.о. президента Дюмин А.Г. издаёт указ номер 1 об увековечении памяти и о гарантиях семьи Путина (такой указ номер 1 о гарантиях семьи Ельцина издал Путин 31 декабря 1999 года).

Прошу ознакомиться с указом и подписью и.о. премьера и и.о. президента Дюмина А.Г. без даты.

Указом номер 2 и.о. премьера и и.о. президента Дюмин А.Г. назначает и.о. следующих Генералов Армии:

Директор Федеральной службы охраны РФ

Директор Федеральной службы безопасности РФ

Министр внутренних дел РФ

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ

Действительный государственный советник РФ 1 класса

Министр обороны РФ

И так далее по списку…

Указом номер 3 и.о. премьера и и.о. президента Дюмин А.Г. снова назначает и.о. премьера Мишустина М.В. без даты.

А теперь, как всегда, секретная страница.

Когда президентом был Путин В.В., 2000-2008, кто был начальником личной охраны Путина?

Правильно! Золотов В.В.

Когда президентом был Медведев Д.А., 2008-2012, кто был начальником личной охраны Медведева?

Правильно! Золотов В.В.

У моего шефа Г.М.П. (замнач ГУ ГШ МО РФ) есть любимая поговорка:

«Я хочу, чтоб мои руки отдыхали у тебя на кадыке».

Откуда вышли Дюмин, Миронов и В.И.П.? Правильно. Из ФСО.

Всем, кто подумает стать на пути созданной Путиным системы, рекомендую вспомнить серого кардинала в ЦК КПСС, управделами ЦК Кручину Николая Ефимовича.

А всем непонятливым рекомендую научиться читать между строк.

«ВЛАСТЬ НЕ ДАЮТ - ВЛАСТЬ БЕРУТ!»

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин своим мужеством, своей ответственностью перед Россией, перед народом подтверждает звание национального лидера.

«Зачем нам такой мир, если там не будет России?» В.В. Путин.

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Юрий Кот