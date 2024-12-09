Территория Героев...(155)

Гвардии сержант.

Позывной: " Заря".

Погиб при выполнении боевого задания.

У Ивана Александровича остались две дочери и супруга.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_113552 Разведчик - пулемётчик.

Рядовой.

Детство Вадима Андреевича прошло в родной д.Вязье.

Вскоре семья переехала в Стругокрасненький район, обосновавшись в д. Хредино.

В 2019 году проходил военную службу по призыву.

После окончания службы Вадим Андреевич обрёл новый дом и работу в Пскове.

Будучи истинным патриотом, в 2021 году он вновь встал на защиту своей Родины, подписав контракт и отправившись в ЛНР и ДНР для выполнения священных боевых задач.

Вадим Андреевич стал воином, посвятившим свою жизнь защите Отечества.

Исполняя воинский долг с честью и отвагой, он был удостоен медали "За отличие в военной службе", что стало свидетельством его выдающегося мужества и преданности.

https://vk.com/wall-214486361_113409 Младший сержант.

Родился и вырос в п. Дедовичи, где получил образование в Дедовичской средней школе №1. В 1994 году с отличием окончил Дедовичское профессионально-техническое училище №29, овладев специальностью "Электрик". С июня 1995 по май 1997 года служил в рядах Российской Армии, проявляя храбрость и преданность.

После службы Игорь трудился на Льнозаводе, затем разнорабочим в ГБУЗ ПО "Псковский областной клинический центр психиатрии". Одним из его самых дорогих увлечений была рыбалка, где он находил покой и умиротворение.

В ноябре 2023 года он заключил контракт, продолжив свою службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Игорь Борисович с мужеством отстаивал свободу и независимость своей Родины. Он пал, выполняя боевое задание, оставив после себя любимого отца и дорогую дочь.

https://vk.com/wall-214486361_113371 Командир отделения инженерно-сапёрной роты.

Гвардии сержант.

Позывной "Урал".

31 ОДШБр г.Ульяновска.

За период прохождения службы удостоен медалями:

За Возвращения Крыма 2014г.

За Военную операцию в Сирии 2019г.

За контр.террористическую операцию на Кавказе 2021г.

Начало СВО-захват и удержание аэродрома Антонов в Гостомеле - Гостомельский десант -это всё о подвиге десантников.

Несколько дней они под шквальным огнём противника удерживали боевые позиции.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён первым Орденом Мужества.

За 1.5 года СВО гвардии сержант Наумов побывал на всех участках:

Попасная, Угледар, Херсон, Лисичанск и др.

Дважды был ранен, контужен, осколки ....но каждый раз со словами: Там же мои пацаны, как они без меня? Возвращался в строй.

Берёг и отстаивал своих ребят.

В июне 2023г. назначен на должность заместитель командира взвода десантно-штурмового батальона.

20 августа 2023г. в районе н.п.Клещеевка и Андреевка Артёмовского района ДНР наша штурмовая группа попала в засаду, в ходе массированного миномётного артиллерийского и ракетного ударов по колонне Александр Александрович получил смертельное ранение.

Ушёл на руках своих товарищей при эвакуации.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

За проявленный Героизм в боях за Родину награждён Георгиевским Крестом IV степени посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_113666 г.Кемерово.

Лейтенант.

Позывной: "Соболь".

Александр Сергеевич Героически погиб, защищая Родину.

С честью выполнил поставленную задачу.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_91342 Евгений родился в с.Рыбное Рыбинского района Красноярского края. Здесь прошли его детство и юность. Женя был старшим сыном, помимо него в семье есть младший брат.

Так сложилось, что мальчишки росли без отца. Мама воспитывала их одна. С детства приучала их к труду, прививала любовь к Родине. Мужские качества сформировал в них дедушка.

Женя учился в МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина» в период с 2002 по 2011 годы.

С 2011 по 2014 годы учился в ФГОУ СПО «Рыбинский сельскохозяйственный техникум» по специальности «технолог мясо-молочной продукции». Женя с детства интересовался техникой. Дедушка научил его управлять мотоциклом, а затем автомобилем. Весной 2014 года прошёл курсы в автошколе ДОСААФ г.Заозерный и получил специальность водителя категории «С».

7 июля 2014 года был призван в ряды Вооружённых Сил РФ. Службу проходил на Дальнем Востоке в артиллерийских войсках. За год службы на должности водителя проявил свои лучшие качества и был отмечен благодарностью. Его портрет висел на доске почёта в воинской части.

7 июля 2015 года был уволен в запас по истечении срока службы.

6 июля 2018 года женился. В браке родились двое детей: дочь и сын.

3 октября 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации на СВО. Отстаивать интересы страны Евгений ушёл в первых рядах. После распределения попал в 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк имени Александра Невского. Умение управлять автомобилем определило и его должность - его назначили механиком-водителем боевой машины. Задачей Евгения было доставлять личный состав на линию соприкосновения, а оттуда вывозить раненых и погибших товарищей. Он умело управлял машиной, ловко маневрировал, чётко анализировал обстановку на маршруте движения.

В ноябре 2023 года за боевые качества был награждён медалью «За отвагу».

6 февраля 2024 года Евгений погиб при выполнении боевого задания в Луганской Народной Республике.

Указом Президента РФ за проявленные стойкость и мужество командир БМД Коваленко Евгений Александрович посмертно награждён орденом Мужества.

https://vk.com/wall-222921857_24511 Рядовой.

Героически погиб в ходе СВО в с.Бердычы ДНР защищая свою страну.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_91366 Рядовой.

Родился в п. Дружный. Нижегородской области.

25 сентября 2023 года подписал контракт и ушёл защищать свою Родину.

Был прикомандирован в танковую часть Наро-Фоминска в качестве рядового.

Сослуживцы, воевавшие вместе с Владимиром Сергеевичем, отзывались очень хорошо.

Погиб в с. Орлянка Купянского района Харьковской области от осколочного ранения.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества и медалью "За отвагу" посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_90790 Призывался из Краснодарского края с. Белая глина.

Позывной: "Якут".

Проходил службу в подразделении БАРС - 13.

Илья Евгеньевич Героический погиб при исполнении воинского долга во время проведения СВО.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, которые были проявлены в боевой обстановке, при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, которые сопряжены с риском для жизни награждён медалью "За Отвагу" посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_90881 Старший сержант, начальник расчета автоматизированных средств управления.

Виктор родился в городе Ижевск Удмуртской Республики.

В 2007 году окончил среднюю общеобразовательную школу N°57, после чего поступил в Механический лицей, где получил специальность автослесарь.

В 2010 году после окончания училища Виктор был призван на срочную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в город Торжок.

С 2014 по 2022 года старший сержант Кравченко Виктор Александрович проходил службу в базе обеспечения учебного процесса Михайловской военной артиллерийской академии города Луга.

04.03.2022 в должности начальника расчета ракетного отдела был отправлен в составе своего подразделения на защитутерриторий ДНР И ЛНР, где полгода защищал границы нашей страны без сна и отдыха.

Погиб 04.09.2022 в селе Мыловое Херсонской области во время ракетного удара.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Также имеются медали:

за участие в Параде Победы,

за отличие в службе в сухопутных войсках и 5 лет на военной службе.

https://vk.com/wall-214486361_90744 Старший стрелок.

Позывной "Гвардеец".

Погиб в Симферополе п. Перевальный.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_113362

Майор Тузов Михаил Героически погиб 26 октября 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в районе Керченского полуострова.

Майор военно-воздушных сил Российской Федерации. Командир звена.

Михаил родился 22 декабря 1991 года в городе Свердловск. Окончил среднюю школу № 19 города Сызрани. В 2008 году был зачислен курсантом на первый курс Сызранского ВВАУЛ (Высшее Военное Авиационное училище Лётчиков). В 2013 году успешно его окончил и получил звание лейтенанта, а также был назначен на должность летчик-оператор вертолета МИ-24 в войсковую часть 44936 (487-й отдельный вертолётный ордена Кутузова полк) в городе Будённовск.

За время службы выполнял специальные и боевые задачи на территориях Северо-Кавказского региона, Сирийской Арабской Республики и Украины.

В 2023 году получил звание майора и был назначен на должность командира звена.

26 октября 2024 года при выполнении боевой задачи на вертолете МИ-28 «Ночной охотник» был подбит над Керченским проливом и потерял хвостовую балку, отчего вертолет потерпел крушение и упал в воду.

Михаил пытался спастись и выпрыгнув из вертолета получил травмы не совместимые с жизнью.

За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач, награжден пятью государственными наградами: два ордена Мужества — один из них посмертно, медаль орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, медаль «За отвагу».

https://t.me/geroirossii/7717

Военнослужащий Сергеев Василий Сергеев Василий Васильевич.

06.10.1989 - 23.02.2023 г.

Позывной : "Ворчун".

Погиб в Макеевке. ЛНР.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_90838

Военнослужащий Масленников Денис Масленников Денис Сергеевич

родился 7 марта 1980 года в Свердловской области. Семья: мама, папа, сын и дочь проживала в городе Верхняя Салда. К сожалению, мамы не стало в 1994 году. Воспитание детей почти полностью взяла на себя бабушка, мамина мама. Отец много работал, обеспечивая семью.

В детстве Денис увлекался лыжным спортом: посещал секцию и участвовал в соревнованиях. В школе Денис учился успешно, интересовался многими предметами, много читал, обладал отличными знаниями географии и истории. Особенно интересовался космосом, наверное, потому что папа служил в космических войсках.

В 1999 году Денис окончил ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» по специальности «техник-электрик». Большую часть трудовой деятельности работал по специальности. Был опыт работы на подстанции Верхнесалдинского округа. Последние годы Денис трудился в корпорации «ВСМПО-АВИСМА» электромонтажником, имел квалификацию высоковольтника. Эта профессия дала Денису федеральную бронь, которую он сам с себя снял в военном комиссариате, когда началась специальная военная операция и мобилизация.

Денис не проходил по состоянию здоровья медкомиссию, подводило сердце. Но он усиленно занялся лечением, чтобы служить родине. Он не мог оставаться дома, когда видел, как прячутся по подвалам старики и дети. Денис бережно хранил награды своего деда, участника Великой Отечественной войны. С таким лозунгом и пошёл на СВО: «Пойду, доделаю, что дед не смог».

Прослужил Денис 8 месяцев. Принял участие в трёх боях, последний из которых оказался безвозвратным.

Погиб в Авдеевке 27 января 2024 года.

Сослуживцы помнят и любят «Ампера», как человека, который всегда готов помочь. Воспоминания сослуживцев: «Он душа компании. Денис нас всех лечил, у него отличные знания в медицине. Он нам в блиндажах электричество проводил».

У Дениса осталась любящая жена.

https://vk.com/wall-222921857_24050

Рядовой Сафонов Владимир Сафонов Владимир Игоревич

родился 06 февраля 1998 года в с. Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа в семье Татьяны Михайловны и Игоря Владимировича Сафоновых. С детства Владимир был подвижным ребёнком с красивой, открытой улыбкой и очень добрым мальчиком, всегда всем радовался и был готов прийти на помощь. В семье Владимира называли «Наше солнышко».

В 2005 году семья переехала в город Нягань ХМАО-Югры, где Володя поступил в 1 класс. Учился Владимир легко, любил читать, ему нравились книги по истории, а особенно о динозаврах, он знал все их виды и названия.

В 2016 году Владимир успешно окончил школу и поступил в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». Владимир каждое лето работал администратором в МФЦ г.Нягани. Среди сотрудников многофункционального центра он остался в памяти, как добрый, отзывчивый, доброжелательный, готовый в любую минуту прийти на помощь.

В 2020 году по призыву ушёл в армию. Срочную службу проходил в железнодорожных войсках, принимал участие в строительстве 2-й ветки БАМа.

После службы в армии Владимир хотел устроиться в МЧС, чтобы спасать людей. Но не был принят в эту службу по состоянию здоровья. Владимир был принят на работу в АО «Аэропорт-Нягань», оттуда и был мобилизован.

Когда началась специальная военная операция, Владимир без раздумий пошёл в военный комиссариат. Его решение основывалось на личных принципах, убеждениях и заложенным в семье чувством патриотизма.

26.09.2022 года Владимир был призван на военную службу по мобилизации военным комиссариатом по г.Нягани и Октябрьскому району ХМАО-Югры. Был зачислен в в/ч 83444 г. Новоазовска, 504-й танковый полк, мотострелковой батальон, в звании рядового старшим стрелком. Позывной «Огонёк».

5 января 2023 года полк перебросили в район Авдеевки ДНР. В июле 2023 года при выполнении боевой задачи в районе н.п. Весёлое Владимир получил ранение. После лечения и восстановления вернулся к своим ребятам.

В сентябре 2023 года был награждён медалью «За спасение погибавших».

На протяжении своей службы Владимир вёл телеграмм-канал «Записки Востроянца», где публиковал свои размышления о мире, друзьях, войне, событиях.

Февраль 2024 года, идут бои за взятие Авдеевки, в ходе наступательных боёв на территории коксохимического завода под Авдеевкой 21.02.2024 года Сафонов Владимир получил ранение, несовместимое с жизнью.

Посмертно награждён орденом Мужества.

Похоронен 15 марта 2024 года на Аллее Славы городского кладбища г. Нягани.

Участвуя в специальной военной операции, рядовой Сафонов Владимир Игоревич стал примером верного, преданного друга и товарища, бесстрашного воина. Ценой своей жизни он спас многих бойцов.

https://vk.com/wall-222921857_24002

Рядовой Крюков Константин Крюков Константин Антонович

родился 20 апреля 1992 года в деревне Нижняя Есауловка Манского района Красноярского края в многодетной семье. До семи лет жил в деревне вместе со своей бабушкой Татьяной. Родной отец Кости погиб, когда ему не было и года, мама на тот момент работала в городе. Костя хоть и был совсем юным, но активно помогал по хозяйству.

Позже Константин переехал в город Красноярск. В первый класс пошёл в МАОУ «СШ №135» города Красноярска, где учился до девятого класса. После девятого класса поступил в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования №5». Днём подрабатывал на пилораме или кондуктором, а в вечернее время учился.

После окончания учёбы был призван в армию 13 ноября 2010 года. Попал по распределению в в/ч 12908, 240-й учебный танковый полк, но после перенаправлен в в/ч 16871 города Уссурийска. По окончании службы рядовой Крюков Константин Антонович получил удостоверение наводчика-оператора III класса танка Т-80 и отличную служебную характеристику.

По возвращении домой получил профессию сварщика, которая ему очень пригодилась в жизни, многих обучил этому ремеслу.

В 2012 году познакомился со своей будущей женой. В браке родились двое сыновей. Константин был хорошим семьянином, отличным мужем. Умел готовить, шить и многое другое. Никогда не давал в обиду свою семью.

Работал прорабом в строительной компании ООО «Габионстрой». Владел навыками работы со строительной техникой.

Константин был призван по мобилизации в звании рядового 28 сентября 2022 года. 3 октября 2022 года был переведён в 56-й гвардейский десантно-штурмовой орденов Кутузова и Отечественной войны 1-ой степени Донской казачий полк.

Рядовой Крюков воевал на Херсонском и Запорожском направлениях. За время службы дважды был на переобучении: в декабре 2022 года в Рязани, в мае - июне 2023 года в Молькино, куда к нему приезжала его семья.

Служил сначала в штурмовой бригаде, как только обучился на БМД - его переформировали в бронегруппу. Была присвоена должность заместителя командира боевой машины - наводчик-оператор 2-го парашютно-десантного отделения 3-го парашютно-десантного взвода 2-й парашютно-десантной роты 1-го парашютно-десантного батальона в составе воинской части 74507.

19 сентября 2023 года Константин со своим экипажем выполняли свою боевую задачу, БМД наехала на четыре противотанковых мины, что привело к взрыву. Взрывной волной Константина отбросило вместе с башней на 30 метров от БМД в кусты, где он был жив до 23 сентября 2023 года в окружении ВСУ. Приехала эвакуационная бригада, но не успела на несколько часов. Погиб под селом Вербовым Запорожской области от открытой раны на левом бедре. Он боролся до конца, как и полагается воину.

Рядовой Крюков Константин Антонович был награждён медалью Жукова за взятие города Херсона. Такой медалью награждают за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов РФ. За особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и манёврах. За отличные показатели в боевой подготовке.

За взятие села Вербовое был награждён медалью «За храбрость» II степени.

Указом Президента Российской Федерации Крюков Константин Антонович за проявленное мужество, стойкость и верность воинскому долгу награждён орденом Мужества, посмертно.

Похоронен на Аллее Славы Злобинского кладбища пгт Берёзовка Красноярского края.

У Константина остались жена и двое сыновей.

https://vk.com/wall-222921857_24311

Подполковник Чебнев Сергей Комбату 9 полка 18 дивизии подполковнику Сергею Чебневу с позывным "Отмель" присвоено звание "Герой России" (посмертно)!

"Отмель" останется в сердцах каждого жителя Курской области. Именно он со своим батальоном первым уже 6 августа пришел на помощь курянам и встал насмерть в женской колонии Малой Локни!

Оборону колонии уже назвали "малым Брестом", потому что в Малой Локне также, как и их деды в Брестской крепости, стояли бойцы пока у них был БК и оставили они уже полностью горящую колонию, при этом, чудом прошли сквозь линию противника. Стояли бойцы против танков и БМП в окружении почти 20 дней. И именно колония в Малой Локне задержала продвижение врага в первые часы, а потом оттягивала на себе врага, что дало возможность подтянуть резервы.

"Отмель" стоял с бойцами до конца и погиб в бою с укронацистами 20 августа. Погиб Геройски, находясь в бою на первой линии обороны колонии-крепости.

https://t.me/Alekhin_Telega/12335

Военнослужащий Чуйко Виктор Чуйко Виктор Владимирович родился 8 мая 1998 года в Челябинске.

В 2006 году пошёл в первый класс МАОУ «СОШ № 94 г.Челябинска».В начальных классах занимался по классу скрипки, участвовал в конкурсе «Хрустальная капель», за что был награждён грамотой, завоевав второе место.

Занимался греко-римской борьбой, участвовал в соревнованиях. В открытом первенстве среди юношей 1996-1998 г.р. занял 3 место.

Участвовал в конкурсе по истории мировой художественной культуры «Золотое Руно».

Окончив 9 класс, поступил в Металлургический колледж, но, так и не окончив обучение, начал работать на ЧЭМК.

Достигнув 18 лет, с 18 июля 2017 года по 18 июня 2018 года проходил службу в Чите Забайкальского края оператором-наводчиком танковых войск.

По окончании службы начал свою трудовую деятельность в сети центров и аккумуляторных магазинов «Цефей».

В 2022 году женился.

6 октября 2022 года был призван на службу по мобилизации. Достойно проходил службу в в/ч 22316, выполнял боевые задачи специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.

Был представлен к медали «За воинскую доблесть II степени» за службу в танковых войсках.

20 мая 2024 года, выполняя боевые задачи на территории ДНР, героически погиб.

За проявленный героизм во время проведения специальной военной операции Чуйко Виктор Владимирович был награждён орденом Мужества, посмертно.

https://vk.com/wall-222921857_23880

Военнослужащий Лашов Дмитрий Погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Лашов Дмитрий Алексеевич

родился 19 марта 1998 года в городе Перми.

В 2005 году пошел в первый класс МБОУ «Плехановская СОШ» в с. Плеханово.

С 2005 года по 2013 год занимался дзюдо, где закалил свой характер, выдержку и силу воли. Окончил 9 классов в 2013 году и продолжил учёбу в Автотранспортном колледже.

В 2016 году во время срочной службы в армии заключил контракт, отучился в школе снайперов, побывал в горячих точках Сирии и Таджикистана.

В свои 20 лет Дима стал ветераном боевых действий.

В сентябре 2022 года заключил контракт на прохождение военной службы по контракту МО России для участия в специальной военной операции на территории Украины.

Был зачислен в штурмовой батальон «Урал», где числился на должности старшего снайпера.

5 февраля 2023 года при выполнении боевого задания Дмитрий Лашов был смертельно ранен.

За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач, старший снайпер Лашов Дмитрий Алексеевич награжден орденом Мужества посмертно.

https://t.me/geroirossii/7723

Младший сержант Бурцев Сергей Год назад при выполнении боевой задачи погиб снайпер-разведчик 3й Отдельной Гвардейской Бригады Специального назначения Младший сержант Сергей Бурцев, позывной "Маховик".

Простой русский парень из города Тольятти.

До контракта с МО - полгода участвовал в "Бахмутской мясорубке", прошел путь от штурмовика до инструктора 5ШО ЧВК Вагнер. В штурмовики пошел осознанно, отказавшись во время прохождения " фильтра" от должности в Сводной Артиллерийской Группе, хотя по воинской специальности и опыту службы в ВС РФ являлся заместителем командира минометного взвода.

После Бахмутской операции и лечения, Сергей занимался на гражданке строительством детских площадок, на этих площадках, сделанных его руками, сейчас играют детишки. А в его родной школе теперь висит его фотография. А рядом с ней - фото других парней, тоже ушедших в вечность.

https://t.me/dnevnik_shturmovika/1951

Рядовой Дадашов Эльман Дадашов Эльман Эльманович

Героически погиб 1 декабря 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Дадашов Эльман Эльманович — рядовой, заместитель командира взвода, командир отделения 4 взвода глубинной разведки, роты глубинной разведки разведывательного батальона 138-й отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина Краснознаменной бригады, в/ч 02511.

Родился 7 декабря 1989 в городе Макеевка Донецкой области УССР, ныне Донецкая Народная Республика.

С самого детства был разносторонне развитым ребенком: играл на скрипке, занимался единоборствами и футболом, мечтал стать военным. Эльману также нравилось чтение книг (его любимые авторы - Сергей Есенин, Теодор Драйзер, Михаил Булгаков). Был увлечен большим теннисом.

В МБОУ «Лицей Nº2 «Престиж» города Макеевки», где учился Эльман в сентябре 2024 года была установлена «Парта Героя» – символ памяти и уважения к его подвигу. Путь Эльмана к военной службе начался в 2014 году, когда он в рядах ополчения защищал родной Донбасс. Именно там он получил ценный боевой опыт. Так получилось, что жизнь командира Эльмана Дадашова всегда была связана со спасением и помощью людям, и конечно, риском.

После ополчения Эльман служил пожарным-спасателем в МЧС Донецкой Народной Республики.

Неоднократно получал ведомственные благодарности. Но самое главное, по словам Эльмана то, что удавалось спасти не одну человечную жизнь.

Дальше жизнь шла своим чередом. Эльман переехал в Санкт-Петербург, город который полюбил всей душой и считал своим домом. Привычный уклад начал меняться, когда война приобрела обширные масштабы и объявили мобилизацию.

Решение было принято, и уже в начале октября 2022 года Эльман отправился на двухнедельные учебные сборы в поселок Каменка Ленинградской области. По прибытии на распределительный плац фронта, благодаря своим ранее приобретенным навыкам и врожденному духу воина Эльмана распределили в глубинную разведку.

Командир отделения Эльман Дадашов с начала своей службы никогда не покидал первую линию фронта, добывал важнейшие данные о расположении противника, не один раз заходил в тыл врага, проходил в одиночку минное поле, спасал боевых товарищей и братьев, выполнял сложнейшие задачи находясь в тяжелых условиях.

В августе 2023 года после изнуряющей 10 дневной задачи Эльман узнал, что братья из его команды попали в настоящую «мясорубку», один тяжелый, второй легкий. Связи практически не было, но ребята успели передать свои координаты.

Эльман не думая о себе, пошел за своими воинами туда, куда мало кто осмелился бы. Уставший с сильными болями в спине (на войне Эльман получил серьезное заболевание спины) он вытащил тяжело раненого товарища на себе, смог под обстрелами донести до эвакуационной группы. Этот подвиг самоотверженности и большой души Эльмана, спас жизнь не одному человеку, ведь товарищи вернулись домой и смогли обнять свои семьи.

Служба продолжалась. В начале декабря Эльман должен был отправиться в фронтовой госпиталь для лечения спины. Но 1 декабря 2023 года командир Эльман Эльманович Дадашов получил задание, провести группу бойцов на позицию и покинуть место расположения. Но как опытный разведчик, воин и командир, Эльман оценил обстановку, увидел возможную опасность и остался вместе с боевыми товарищами. Вступил в тяжелый бой с противником. Это был его последний подвиг – смертельная пуля снайпера оборвала жизнь настоящего воина.

За свою службу награжден медалями: "За отвагу", "За боевые отличия", медалью "Участника СВО".

За храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, посмертно награжден орденом Мужества и медалью Союза ветеранов Белогорья.

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Младший сержант Паньков Артур Героически погиб в зоне специальной военной операции на территории Украины

Артур Анатольевич многодетный отец из Пермского края, позывной "Мегафон". Водитель-санитар медицинской роты.

Был призван на СВО по частичной мобилизации 27 сентября 2022 года.

Героически погиб 4 апреля 2023 года при выполнение боевой задачи по эвакуации раненных.

Указом президента Российской Федерации за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, младший сержант Артур Анатольевич Паньков награжден орденом Мужества посмертно.

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Военнослужащий Грибанов Денис Героически погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Грибанов Денис Игоревич родился 23 сентября 1994 года в посёлке Пашия, Пермского края.

Повестку о мобилизации получил в свой 28-ой день рождения.

27 сентября 2022 года был направлен в зону специальной военной операции. Служил в диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) в тылу противника. Позывной у Дениса был "Муха".

20 января 2024 года при выполнении боевого задания в зоне СВО на территории Украины, Денис героически погиб.

Ему было 29 лет.

Он никогда не отворачивался от трудностей, а смело смотрел им в лицо. Денис всегда помогал тем, кто в этом нуждался. Сказали, что пора в армию — пошел. И когда прислали повестку, заявил, что поедет. «Это мой долг!»

Указом президента Российской Федерации Грибанов Денис Игоревич за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции, награждён орденом Мужества посмертно.

https://t.me/geroirossii/7726 Погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Указом президента России «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» Александр Александрович Дергачёв награждён орденом Мужества посмертно.

https://t.me/geroirossii/7705

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Черным вороном летит (муз.сл.Вячеслав Безверхних, арнж.Сибли В.Р.)