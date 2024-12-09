Территория Героев...(155)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Старший сержант Рябов СергейСергей Рябов родился 7 ноября 1993 года в Бурятии в семье офицера.
В 1998 году семья переехала в город Колпашево Томской области, где Сергей окончил среднюю школу № 5.
Высшее образование получил в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.
После окончания университета был призван на срочную службу в ВС РФ. Службу проходил на территории Московской области в подразделение специального назначения, входящего в состав Воздушно-десантных войск. Во время прохождения срочной службы заключил контракт с Министерством обороны РФ.
Принимал участие в военной операции России на территории Сирийской Арабской Республики против международных террористических формирований.
С февраля 2022 года принимает участие в специальной военной операции. За время участия в СВО был ранен, после лечения вернулся в своё подразделение и продолжил службу.
В июне 2022 года за проявленное мужество и отвагу был награждён Орденом Мужества.
2 августа 2023 года Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Сергею Рябову было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».
https://vk.com/wall-201135391_1595
Лейтенант Нестеров АнтонШтурмовая группа под командованием лейтенанта Антона Нестерова, получив задачу выбить противника с тактически значимых позиций, скрытно выдвинулись на передний край.
Антон изучив позиции противника и условия местности, определил направления атаки подчиненному личному составу. Используя неровности рельефа, подчиненные лейтенанта Нестерова, незаметно обошли позиции противника с фланга и по сигналу командира перешли в наступление. Внезапная атака во фланг застала противника врасплох.
Антон одним из первых ворвался в окопы врага. Уничтожив гранатой пулеметную точку и ведя стрелковый бой, Антон продолжал руководить своими подчиненными. Благодаря высокой координации действий группы противник был уничтожен в короткое время.
Заняв заданный рубеж, Нестеров незамедлительно организовал оборудование позиций для огневых средств на наиболее выгодных участках местности. Несмотря на несколько попыток украинских боевиков выбить российскую штурмовую группу, Антон вместе с подчиненными удержали позиции до подхода подкрепления.
Благодаря мужеству лейтенанта Антона Нестерова, а также слаженности и профессионализму его подчиненных удалось взять штурмом и удержать важный укрепленный район противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/9161
Капитан Денисов ИванРасчет зенитного ракетного дивизиона под командованием капитана Ивана Денисова выполнял боевую задачу по защите военной инфраструктуры, промышленных объектов, мест размещения российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.
Стремясь нанести максимальный урон объектам гражданской и военной инфраструктуры, украинские боевики предпринял попытку нанесения удара с применением оперативно-тактических ракет.
Находясь на боевом дежурстве, Денисов получил информацию, что средствами радиолокационной разведки обнаружена цель, движущийся в направлении прикрываемого его расчетом объекта.
Капитан, мгновенно сориентировавшись в ситуации, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению ракеты.
В результате профессиональных действий метким огнём расчета под руководством Ивана оперативно-тактическая ракета, пущенная противником, была уничтожена на безопасном от позиций ВС РФ расстоянии.
Решительные действия капитана Ивана Денисова обеспечили воздушное прикрытие позиций российских войск и не допустили поражение объектов инфраструктуры и гибели людей.
https://t.me/rabotaembrat/9135
Рядовой Гоба НикитаРядовой Никита Гоба в составе группы материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российских войск, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Приближаясь к позициям наших подразделений автомобиль, которым управлял Никита, подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков и атаки FPV-дрона. Находясь под огнем противника, Гоба, умело маневрируя на сложном участке местности, совершая резкие маневры сумел увести машину с траектории полета дрона-камикадзе. Выведя машину из зоны поражения вражеской артиллерии, рядовой Никита Гоба своевременно доставил боеприпасы на передовую, что позволило российским штурмовикам, не сбавляя темпов наступления, выбить украинских боевиков из укрепленного опорного пункта и закрепиться в нем.
https://t.me/rabotaembrat/9140
Ефрейтор Панасенко АндрейУчастник специальной военной операции из Саратовской области Андрей Панасенко удостоен государственной награды.
Андрей – житель села Тростянка. Служит по контракту в звании ефрейтора.
За боевые заслуги и проявленное мужество Панасенко отмечен знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени.
https://t.me/specnazAlpha/31908
Ефрейтор Мальцев ИльяЕфрейтор Илья Мальцев выполнял боевую задачу по организации устойчивой связи между командным пунктом и ведущими наступательные действия штурмовыми подразделениями.
Противник, стремясь сдержать продвижение российских штурмовиков, вел по ним огонь из минометов, в результате чего был поврежден ретранслятор, установленный для увеличения дальности работы радиостанций. Понимая, что отсутствие связи лишит возможности оперативно координировать действия военнослужащих в бою, Мальцев, рискуя жизнью, направился на передовые позиции наших войск для восстановления мощности сигнала. В ходе продвижения Илья неоднократно подвергался атакам FPV-дронов противника. Несмотря на постоянный артиллерийский обстрел и атаки дронов, Александр, обнаружив поврежденный ретранслятор оперативно восстановил его работоспособность, после чего заново настроил сеть, тем самым восстановил устойчивую связь с наступающими штурмовыми подразделениями.
https://t.me/rabotaembrat/9160
Рядовой Абдуллин РенатРядовой Ренат Абдуллин в составе штурмового отряда перед каждым штурмом вражеских опорных пунктов проводил инженерную разведку, в ходе которой, несмотря на постоянное огневое воздействие украинских боевиков, определял места установленных заграждений, наличие проходов и обходов, типы применяемых мин.
В ходе освобождения одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими боевиками, Абдуллин обнаружил смешанное минное поле противника. Несмотря на сложность установки мин и артиллерийские обстрелы со стороны врага, Ренат оперативно разминировал участок в ночное время. Штурмовая группа, используя проходы через минное поле, проделанные рядовым Абдуллиным, атаковала позиции боевиков во фланг. Удар российских войск с данного направления оказался для врага неожиданностью. Украинские боевики, не выдержав напора российских штурмовиков, были вынуждены отступить.
Смелые и самоотверженные действия рядового Рената Абдуллина обеспечили безопасное продвижение российским штурмовым группам и эффективность выполнения боевой задачи по освобождению поселка.
https://t.me/rabotaembrat/9141
Младший сержант Абдулаев МагомедНаходясь на боевом дежурстве, младший сержант Магомед Абдулаев осуществлял наблюдение за воздушной обстановкой в районе одного из освобожденных российскими военнослужащими населенных пунктов.
Противник предпринял попытку поразить позиции российских штурмовиков с помощью дронов камикадзе.
Магомед Абдулаев обнаружил дрон противника, который нёс заряд взрывчатки, в направлении опорного пункта, занятого российскими штурмовиками. Быстро сориентировавшись в ситуации, Абдулаев открыл огонь по вражескому коптеру из штатного оружия, в результате чего вражеский дрон был подбит и упал на удалении от опорного пункта, после чего сдетонировал.
Смелые и решительные действия младшего сержанта Магомеда Абдулаева не позволили противнику нанести урон российским военнослужащим.
https://t.me/rabotaembrat/9144
Рядовой Терещенко АлексейРядовой Алексей Терещенко в целях поддержания постоянной боевой готовности подразделений для выполнения боевых задач осуществлял тыловое снабжение батальонных тактических групп российских Вооруженных Сил.
С целью оперативного и бесперебойного обеспечения подразделений Алексей неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии фронта, подвергаясь при этом атакам fpv-дронов и огню артиллерии.
В один из рейсов, приближаясь к передовой, автомобиль Алексея попал под массированный артиллерийский огонь и атаки вражеских коптеров.
Сохранив самообладание и проявив мужество, Терещенко, умело маневрируя на сложном участке местности, сумел вывести транспортное средство с боеприпасами из зоны поражения, продолжил движение в заданный район и доставил боеприпасы российским подразделениям.
Прибыв на позиции, рядовой Алексей Терещенко помог оперативно выгрузить доставленные боеприпасы, после чего вывез в тыловой район раненых бойцов, чем спас их жизни.
https://t.me/rabotaembrat/9134
Рядовой Зуев ДмитрийРядовой Дмитрий Зуев в составе подразделения выполняя боевую задачу по обороне заданного участка.
В ходе несения дежурства Дмитрий обнаружил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы противника в направлении наших позиций.
Рядовой Зуев незамедлительно доложил командованию об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с украинскими боевиками.
Дмитрий вел прицельный огонь диверсантам несмотря на их численное превосходство. В итоге, украинские боевики понесли существенные потери и бросив раненых, бежали вглубь подконтрольных им территорий.
Мужественные и самоотверженные действия рядового Дмитрия Зуева позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской ДРГ в зоне ответственности российских бойцов и не допустить захвата наших позиций.
https://t.me/rabotaembrat/9164
Старший прапорщик Жевлаков МаксимСтарший прапорщик Максим Жевлаков в составе штурмового подразделения выполнял боевые задачи по освобождению одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими боевиками.
Теряя позиции, противник продолжал оказывать ожесточенное сопротивление и наносить удары по российским штурмовикам минометным огнем и атаками дронов-камикадзе.
В ходе освобождения поселка несколько российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Их эвакуация с передовой проводилась на медицинском автомобиле. Максим Жевлаков, увидел, как автомобиль с ранеными бойцами был атакован дроном противника и, потеряв управление, врезался в заброшенное здание. Максим, быстро сориентировавшись, выдвинулся на помощь раненым товарищам. Рискуя собственной жизнью, под ударами артиллерии и атаками дронов-камикадзе, старший прапорщик Максим Жевлаков оказал необходимую помощь бойцам и эвакуировал их в безопасное место, после чего продолжил выполнение боевой задачи.
Благодаря смелым и решительным действиям старшего прапорщика Максима Жевлакова всем военнослужащим была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, что позволило спасти им жизни.
https://t.me/rabotaembrat/9143
Рядовой Козлов АндрейВ ходе специальной военной операции рядовой Андрей Козлов выполнял задачу по организации устойчивой связи в интересах подразделения ВС РФ, находящегося в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Вместе с артиллерийскими расчетами, Андрей выдвинулся на новые позиции.
Продвигаясь по маршруту, Андрей заметил дрон противника, направляющийся в сторону орудий.
Мгновенно оценив ситуацию, Козлов прицельным огнем из штатного оружия уничтожил вражеский коптер, не допустив повреждения техники и личного состава.
Прибыв на позиции, Андрей настроил основные и резервные каналы связи артиллеристов с командованием.
По организованным линиям связи расчеты артиллерийских орудий получили координаты скопления сил противника, готовящего прорыв обороны российских войск и поразили его прицельным огнем из орудий.
Благодаря смелым и отважным действиям рядового Андрея Козлова была своевременно организована связь с командным пунктом, что позволило артиллеристам нанести урон противнику и сорвать его наступление.
https://t.me/rabotaembrat/9158
Ефрейтор Бухбалин АлидарДействуя в составе штурмового подразделения, ефрейтор Алидар Бухбалин выполнял боевую задачу по взятию под контроль позиций, удерживаемых противником на важном направлении наступления российских войск.
Враг, не желая отступать оказывал сопротивление и активное огневое воздействие на российские штурмовые группы, артиллерийскими ударами и атаками FPV-дронов.
Дождавшись благоприятных условий для штурма и оценив обстановку, группа ефрейтора Бухбалина обошла с фланга опорный пункт, на котором закрепились украинские боевики, и пользуясь внезапностью, ворвалась на позиции.
Алидар Бухбалин в числе первых вступил в бой и, ведя прицельный огонь, уничтожил пулеметную точку украинских боевиков. Зачистив опорный пункт, Алидар вместе с сослуживцами выстроили линию обороны для отражения атак противника.
Враг несколько раз пытался выбить российских военнослужащих с занимаемых рубежей, однако группа ефрейтора Бухбалина сумела сдержать врага до прибытия основных сил.
Также в ходе боестолкновения ефрейтор Бухбалин оказал первую помощь боевому товарищу, получившему ранение, и в дальнейшем организовал его эвакуацию в безопасный район.
Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Алидара Бухбалина удалось выполнить поставленную задачу по взятию опорного пункта противника без потерь среди личного состава и удержать его, что поспособствовало развитию наступления наших войск.
https://t.me/rabotaembrat/9146
Ефрейтор Аристархов АлексейВ ходе специальной военной операции ефрейтор Алексей Аристархов, находясь на пункте наблюдения выполнял боевую задачу по визуальному контролю воздушной обстановки в зоне расположения российских войск.
Ефрейтор Аристархов первым увидел беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, приближающийся к позициям наших подразделений.
Незамедлительно доложив по средствам связи об обнаружении летательного аппарата, Алексей получил задачу уничтожить беспилотник противника. Аристархов открыл прицельный огонь по вражескому дрону и точным выстрелом из штатного оружия сбил его. Не долетев до охраняемых объектов, беспилотник упал, после чего сдетонировал, не причинив вреда российским военнослужащим.
Благодаря своевременным действиям ефрейтора Алексея Аристархова удалось не допустить поражения вражеским дроном позиции российских военнослужащих и избежать потерь личного состава.
https://t.me/rabotaembrat/9147
Рядовой Калашников СергейНеся службу на наблюдательном посту, доброволец отряда БАРС-16 Сергей Калашников вел воздушную разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата.
Пролетая над прилегающим лесным массивом, Сергей обнаружил группу украинских боевиков, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, движущуюся в направлении позиций отряда.
Оценив ситуацию, Калашников передал координаты расположения противника командованию отряда. На основании переданных Сергеем данных, по группе боевиков был нанесен минометный удар. Наблюдая за полем боя, Калашников, заметил, что часть вражеских диверсантов, уцелевшая в ходе залпа, укрылась в овраге, и скорректировал огонь минометчика. Повторным залпом оставшиеся в живых боевики были ликвидированы.
Благодаря смелым и профессиональным действиям рядового Сергея Калашникова вооруженное формирование противника, готовившего наступление, было уничтожено.
https://t.me/rabotaembrat/9152
Рядовой Зуев РоманВ ходе проведения специальной военной операции рядовой Роман Зуев выполнял боевые задачи по обороне на одном из участков линии боевого соприкосновения.
При несении боевого дежурства в ночное время, рядовой Зуев обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, перемещавшуюся в лесополосе, с целью атаки подразделений российских войск.
Своевременно оповестив личный состав своего подразделения об обнаруженном противнике, Роман занял выгодную позицию и открыл огонь по боевикам. Уверено, действуя в зоне своей ответственности, находясь под постоянным минометным огнем, Зуев сумел сковать движение вражеских диверсантов, заставив их завязнуть в бою на открытой местности.
В ходе боя, умело используя стрелковое оружие и гранатомет, рядовой Роман Зуев уничтожил большую часть диверсионной группы противника. По итогам боя понесшие потери вражеские диверсанты отступили.
https://t.me/rabotaembrat/9170
Рядовой Михайлов ТимурРядовой Тимур Михайлов выполнял задачу по доставке боеприпасов российским военнослужащим в район, находящийся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
В ходе движения по маршруту автомобиль, которым управлял Тимур, подвергся налету FPV-дронов со стороны украинских боевиков.
Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя на ограниченном пространстве, рядовой Михайлов, не допустил поражения вверенного ему транспортного средства и груза.
Сумев уйти от атак дронов, Тимур своевременно доставил боеприпасы на позиции наших войск, что позволило российским военнослужащим усилить натиск на оборонительные рубежи врага и заставить его отступить.
https://t.me/rabotaembrat/9153
Рядовой Бугай ВячеславГруппа российских штурмовиков под командованием рядового Вячеслава Бугая получила боевую задачу захватить опорный пункт противника в районе одного из населённых пунктов.
Скрытно, используя рельеф местности и маскировочные костюмы, группа добралась до вражеской позиции.
Рядовой Бугай определил места расположения оборонительных огневых точек противника, после чего, грамотно определив задачи подчиненным, дал команду на штурм. Благодаря тщательно продуманной атаке, штурмовикам удалось в первую очередь уничтожить подготовленные оборонительные позиции, тем самым лишив противника преимущества. При этом Вячеслав действовал на самом сложном участке, ворвался в образовавшуюся брешь в обороне и приступил к зачистке.
В ходе боя рядовой Бугай получил осколочное ранение, но, несмотря на полученную травму, действуя смело и решительно, продолжил руководить подразделением. Не выдержав активного напора российских штурмовиков, понесшие значительные потери украинские боевики, отступили.
Благодаря личному мужеству и смелости рядового Вячеслава Бугая группа выполнила поставленные задачи по взятию опорного пункта противника, не допустив при этом потерь. Взятие опорного пункта и закрепление на нем позволило российским войскам продолжить активное наступление в глубь обороны врага и освободить расположенный неподалеку населенный пункт.
https://t.me/rabotaembrat/9169
Старший сержант Заграничнов НиколайСтарший сержант Николай Заграничнов в составе группы российских военнослужащих держал оборону на одном из важных тактических направлений.
Противник, стремясь вернуть под контроль утраченные в ходе боев с российским военнослужащими позиции, предпринял попытку атаки.
Очередную попытку штурма украинские боевики начали с артиллерийского обстрела наших позиций, в результате которого командир подразделения Николая получил ранение. Быстро сориентировавшись в обстановке, старший сержант оказал командиру первую помощь и организовал его эвакуацию в безопасный район, после чего взял командование подразделением на себя.
Проявляя мужество и героизм, под непрекращающимся огневым воздействием украинских боевиков Заграничнов руководил обороной российских позиций, лично действуя на самых сложных участках местности.
Группа военнослужащих под командованием Николая отразила несколько атак врага, не допустив прорыва оборонительных рубежей, нанеся при этом значительный урон живой силе и технике боевиков, что привело к их отступлению.
Благодаря смелым и профессиональным действиям старшего сержанта Николая Заграничнова, а также мужеству и отваге его подчиненных был удержан важный участок линии фронта.
https://t.me/rabotaembrat/9159
Ефрейтор Скуридин АндрейЕфрейтор Андрей Скуридин выполнял задачи по прикрытию российских штурмовиков на одном из тактических направлений.
Группа украинских боевиков, стремясь удержать занимаемый опорный пункт, обошла российскую штурмовую группу с фланга, после чего атаковала.
Скуридин, грамотно оценив обстановку на поле боя, оборудовал пулемётную точку на выгодной позиции, и приступил к оттеснению украинской пехоты с фланга российских штурмовиков. Действуя смело и решительно, Андрей пулемётным огнём сбил FPV-дрон и нанёс значительный урон живой силе врага.
На своем участке обороны Скуридин более трёх часов сдерживал контратаки противника. Понеся большие потери боевики отступили вглубь своей обороны.
Благодаря храбрым и решительным действиям ефрейтора Андрея Скуридина удалось отбить контратаку противника, нанеся ему значительный урон в живой силе, что позволило штурмовому подразделению успешно выполнить поставленную задачу по овладению опорным пунктом.
https://t.me/rabotaembrat/9165
Волонтёр Ярцев Сергей1 декабря 2024 года не стало Сергея Ярцева - историка, экскурсовода и волонтера. Его жизнь трагически оборвалась в ДТП в Луганске.
Сергей Ярцев был другом Музея современной истории России, сильным и отважным человеком, с активной гражданской позицией и правильными жизненными приоритетами. После начала специальной военной операции стал волонтером, доставляющим гуманитарную помощь.
Благодаря ему музейное собрание пополнилось многими артефактами. Так, в «Россия. XXI век» появились настольные украшения из гильз патронов с рисунками, выполненными учащимися Кременского дома детского и юношеского творчества. Сергей привез их из города Кременная, в районе которого сейчас ведутся активные боевые действия. Также в этом году Сергеем Ярцевым была обнаружена самодельная бронепластина для бронежилета, изготовленная из автомобильных рессор бойцами Народного ополчения. Теперь она тоже представлена в основной экспозиции Музея.
Недавно мы записали небольшое интервью с Сергеем про переданные им в Музей современной истории артефакты. Он очень ждал выпуска видео. Для него, как для популяризатора и историка, - это было важно… См. видео по ссылке
https://t.me/sovrhistory/4636Кавалер трех орденов Мужества, лётчик-штурмовик Виктор Квасов родом из маленькой деревни: «Всего-то 150 дворов».
Мечта о небе для него была из разряда невероятных. Но он смог поступить в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, отучился, выпустился в 2019-м. А спустя три года началась спецоперация.
Один из орденов на груди Виктора — за участие в легендарной Гостомельской операции. За его плечами свыше 400 боевых вылетов. И за каждым из них стоит боевая задача, выполнение которой — превыше всего. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1300Государственные и ведомственные медали вручены в зоне спецоперации военнослужащим инженерно-саперного полка группировки войск «Центр».
Личный состав работает на самых опасных направлениях и выполняет самые разные задачи: разминирование дорог и жилых объектов, оборудование переправ, укрытий для личного состава и техники. Именно они обеспечивают нашим подразделениям возможность быстро и безопасно передвигаться по зоне СВО. См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Гвардии сержант.
Позывной: " Заря".
Погиб при выполнении боевого задания.
У Ивана Александровича остались две дочери и супруга.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.
https://vk.com/wall-214486361_113552Разведчик - пулемётчик.
Рядовой.
Детство Вадима Андреевича прошло в родной д.Вязье.
Вскоре семья переехала в Стругокрасненький район, обосновавшись в д. Хредино.
В 2019 году проходил военную службу по призыву.
После окончания службы Вадим Андреевич обрёл новый дом и работу в Пскове.
Будучи истинным патриотом, в 2021 году он вновь встал на защиту своей Родины, подписав контракт и отправившись в ЛНР и ДНР для выполнения священных боевых задач.
Вадим Андреевич стал воином, посвятившим свою жизнь защите Отечества.
Исполняя воинский долг с честью и отвагой, он был удостоен медали "За отличие в военной службе", что стало свидетельством его выдающегося мужества и преданности.
https://vk.com/wall-214486361_113409Младший сержант.
Родился и вырос в п. Дедовичи, где получил образование в Дедовичской средней школе №1. В 1994 году с отличием окончил Дедовичское профессионально-техническое училище №29, овладев специальностью "Электрик". С июня 1995 по май 1997 года служил в рядах Российской Армии, проявляя храбрость и преданность.
После службы Игорь трудился на Льнозаводе, затем разнорабочим в ГБУЗ ПО "Псковский областной клинический центр психиатрии". Одним из его самых дорогих увлечений была рыбалка, где он находил покой и умиротворение.
В ноябре 2023 года он заключил контракт, продолжив свою службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Игорь Борисович с мужеством отстаивал свободу и независимость своей Родины. Он пал, выполняя боевое задание, оставив после себя любимого отца и дорогую дочь.
https://vk.com/wall-214486361_113371Командир отделения инженерно-сапёрной роты.
Гвардии сержант.
Позывной "Урал".
31 ОДШБр г.Ульяновска.
За период прохождения службы удостоен медалями:
За Возвращения Крыма 2014г.
За Военную операцию в Сирии 2019г.
За контр.террористическую операцию на Кавказе 2021г.
Начало СВО-захват и удержание аэродрома Антонов в Гостомеле - Гостомельский десант -это всё о подвиге десантников.
Несколько дней они под шквальным огнём противника удерживали боевые позиции.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён первым Орденом Мужества.
За 1.5 года СВО гвардии сержант Наумов побывал на всех участках:
Попасная, Угледар, Херсон, Лисичанск и др.
Дважды был ранен, контужен, осколки ....но каждый раз со словами: Там же мои пацаны, как они без меня? Возвращался в строй.
Берёг и отстаивал своих ребят.
В июне 2023г. назначен на должность заместитель командира взвода десантно-штурмового батальона.
20 августа 2023г. в районе н.п.Клещеевка и Андреевка Артёмовского района ДНР наша штурмовая группа попала в засаду, в ходе массированного миномётного артиллерийского и ракетного ударов по колонне Александр Александрович получил смертельное ранение.
Ушёл на руках своих товарищей при эвакуации.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.
За проявленный Героизм в боях за Родину награждён Георгиевским Крестом IV степени посмертно.
https://vk.com/wall-214486361_113666г.Кемерово.
Лейтенант.
Позывной: "Соболь".
Александр Сергеевич Героически погиб, защищая Родину.
С честью выполнил поставленную задачу.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.
https://vk.com/wall-214486361_91342Евгений родился в с.Рыбное Рыбинского района Красноярского края. Здесь прошли его детство и юность. Женя был старшим сыном, помимо него в семье есть младший брат.
Так сложилось, что мальчишки росли без отца. Мама воспитывала их одна. С детства приучала их к труду, прививала любовь к Родине. Мужские качества сформировал в них дедушка.
Женя учился в МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина» в период с 2002 по 2011 годы.
С 2011 по 2014 годы учился в ФГОУ СПО «Рыбинский сельскохозяйственный техникум» по специальности «технолог мясо-молочной продукции». Женя с детства интересовался техникой. Дедушка научил его управлять мотоциклом, а затем автомобилем. Весной 2014 года прошёл курсы в автошколе ДОСААФ г.Заозерный и получил специальность водителя категории «С».
7 июля 2014 года был призван в ряды Вооружённых Сил РФ. Службу проходил на Дальнем Востоке в артиллерийских войсках. За год службы на должности водителя проявил свои лучшие качества и был отмечен благодарностью. Его портрет висел на доске почёта в воинской части.
7 июля 2015 года был уволен в запас по истечении срока службы.
6 июля 2018 года женился. В браке родились двое детей: дочь и сын.
3 октября 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации на СВО. Отстаивать интересы страны Евгений ушёл в первых рядах. После распределения попал в 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк имени Александра Невского. Умение управлять автомобилем определило и его должность - его назначили механиком-водителем боевой машины. Задачей Евгения было доставлять личный состав на линию соприкосновения, а оттуда вывозить раненых и погибших товарищей. Он умело управлял машиной, ловко маневрировал, чётко анализировал обстановку на маршруте движения.
В ноябре 2023 года за боевые качества был награждён медалью «За отвагу».
6 февраля 2024 года Евгений погиб при выполнении боевого задания в Луганской Народной Республике.
Указом Президента РФ за проявленные стойкость и мужество командир БМД Коваленко Евгений Александрович посмертно награждён орденом Мужества.
https://vk.com/wall-222921857_24511Рядовой.
Героически погиб в ходе СВО в с.Бердычы ДНР защищая свою страну.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.
https://vk.com/wall-214486361_91366Рядовой.
Родился в п. Дружный. Нижегородской области.
25 сентября 2023 года подписал контракт и ушёл защищать свою Родину.
Был прикомандирован в танковую часть Наро-Фоминска в качестве рядового.
Сослуживцы, воевавшие вместе с Владимиром Сергеевичем, отзывались очень хорошо.
Погиб в с. Орлянка Купянского района Харьковской области от осколочного ранения.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества и медалью "За отвагу" посмертно.
https://vk.com/wall-214486361_90790Призывался из Краснодарского края с. Белая глина.
Позывной: "Якут".
Проходил службу в подразделении БАРС - 13.
Илья Евгеньевич Героический погиб при исполнении воинского долга во время проведения СВО.
Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, которые были проявлены в боевой обстановке, при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, которые сопряжены с риском для жизни награждён медалью "За Отвагу" посмертно.
https://vk.com/wall-214486361_90881Старший сержант, начальник расчета автоматизированных средств управления.
Виктор родился в городе Ижевск Удмуртской Республики.
В 2007 году окончил среднюю общеобразовательную школу N°57, после чего поступил в Механический лицей, где получил специальность автослесарь.
В 2010 году после окончания училища Виктор был призван на срочную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в город Торжок.
С 2014 по 2022 года старший сержант Кравченко Виктор Александрович проходил службу в базе обеспечения учебного процесса Михайловской военной артиллерийской академии города Луга.
04.03.2022 в должности начальника расчета ракетного отдела был отправлен в составе своего подразделения на защитутерриторий ДНР И ЛНР, где полгода защищал границы нашей страны без сна и отдыха.
Погиб 04.09.2022 в селе Мыловое Херсонской области во время ракетного удара.
Награжден орденом Мужества посмертно.
Также имеются медали:
за участие в Параде Победы,
за отличие в службе в сухопутных войсках и 5 лет на военной службе.
https://vk.com/wall-214486361_90744Старший стрелок.
Позывной "Гвардеец".
Погиб в Симферополе п. Перевальный.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.
https://vk.com/wall-214486361_113362
Майор Тузов МихаилГероически погиб 26 октября 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в районе Керченского полуострова.
Майор военно-воздушных сил Российской Федерации. Командир звена.
Михаил родился 22 декабря 1991 года в городе Свердловск. Окончил среднюю школу № 19 города Сызрани. В 2008 году был зачислен курсантом на первый курс Сызранского ВВАУЛ (Высшее Военное Авиационное училище Лётчиков). В 2013 году успешно его окончил и получил звание лейтенанта, а также был назначен на должность летчик-оператор вертолета МИ-24 в войсковую часть 44936 (487-й отдельный вертолётный ордена Кутузова полк) в городе Будённовск.
За время службы выполнял специальные и боевые задачи на территориях Северо-Кавказского региона, Сирийской Арабской Республики и Украины.
В 2023 году получил звание майора и был назначен на должность командира звена.
26 октября 2024 года при выполнении боевой задачи на вертолете МИ-28 «Ночной охотник» был подбит над Керченским проливом и потерял хвостовую балку, отчего вертолет потерпел крушение и упал в воду.
Михаил пытался спастись и выпрыгнув из вертолета получил травмы не совместимые с жизнью.
За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач, награжден пятью государственными наградами: два ордена Мужества — один из них посмертно, медаль орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, медаль «За отвагу».
Военнослужащий Сергеев ВасилийСергеев Василий Васильевич.
06.10.1989 - 23.02.2023 г.
Позывной : "Ворчун".
Погиб в Макеевке. ЛНР.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.
https://vk.com/wall-214486361_90838
Военнослужащий Масленников ДенисМасленников Денис Сергеевич
родился 7 марта 1980 года в Свердловской области. Семья: мама, папа, сын и дочь проживала в городе Верхняя Салда. К сожалению, мамы не стало в 1994 году. Воспитание детей почти полностью взяла на себя бабушка, мамина мама. Отец много работал, обеспечивая семью.
В детстве Денис увлекался лыжным спортом: посещал секцию и участвовал в соревнованиях. В школе Денис учился успешно, интересовался многими предметами, много читал, обладал отличными знаниями географии и истории. Особенно интересовался космосом, наверное, потому что папа служил в космических войсках.
В 1999 году Денис окончил ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» по специальности «техник-электрик». Большую часть трудовой деятельности работал по специальности. Был опыт работы на подстанции Верхнесалдинского округа. Последние годы Денис трудился в корпорации «ВСМПО-АВИСМА» электромонтажником, имел квалификацию высоковольтника. Эта профессия дала Денису федеральную бронь, которую он сам с себя снял в военном комиссариате, когда началась специальная военная операция и мобилизация.
Денис не проходил по состоянию здоровья медкомиссию, подводило сердце. Но он усиленно занялся лечением, чтобы служить родине. Он не мог оставаться дома, когда видел, как прячутся по подвалам старики и дети. Денис бережно хранил награды своего деда, участника Великой Отечественной войны. С таким лозунгом и пошёл на СВО: «Пойду, доделаю, что дед не смог».
Прослужил Денис 8 месяцев. Принял участие в трёх боях, последний из которых оказался безвозвратным.
Погиб в Авдеевке 27 января 2024 года.
Сослуживцы помнят и любят «Ампера», как человека, который всегда готов помочь. Воспоминания сослуживцев: «Он душа компании. Денис нас всех лечил, у него отличные знания в медицине. Он нам в блиндажах электричество проводил».
У Дениса осталась любящая жена.
https://vk.com/wall-222921857_24050
Рядовой Сафонов ВладимирСафонов Владимир Игоревич
родился 06 февраля 1998 года в с. Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа в семье Татьяны Михайловны и Игоря Владимировича Сафоновых. С детства Владимир был подвижным ребёнком с красивой, открытой улыбкой и очень добрым мальчиком, всегда всем радовался и был готов прийти на помощь. В семье Владимира называли «Наше солнышко».
В 2005 году семья переехала в город Нягань ХМАО-Югры, где Володя поступил в 1 класс. Учился Владимир легко, любил читать, ему нравились книги по истории, а особенно о динозаврах, он знал все их виды и названия.
В 2016 году Владимир успешно окончил школу и поступил в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». Владимир каждое лето работал администратором в МФЦ г.Нягани. Среди сотрудников многофункционального центра он остался в памяти, как добрый, отзывчивый, доброжелательный, готовый в любую минуту прийти на помощь.
В 2020 году по призыву ушёл в армию. Срочную службу проходил в железнодорожных войсках, принимал участие в строительстве 2-й ветки БАМа.
После службы в армии Владимир хотел устроиться в МЧС, чтобы спасать людей. Но не был принят в эту службу по состоянию здоровья. Владимир был принят на работу в АО «Аэропорт-Нягань», оттуда и был мобилизован.
Когда началась специальная военная операция, Владимир без раздумий пошёл в военный комиссариат. Его решение основывалось на личных принципах, убеждениях и заложенным в семье чувством патриотизма.
26.09.2022 года Владимир был призван на военную службу по мобилизации военным комиссариатом по г.Нягани и Октябрьскому району ХМАО-Югры. Был зачислен в в/ч 83444 г. Новоазовска, 504-й танковый полк, мотострелковой батальон, в звании рядового старшим стрелком. Позывной «Огонёк».
5 января 2023 года полк перебросили в район Авдеевки ДНР. В июле 2023 года при выполнении боевой задачи в районе н.п. Весёлое Владимир получил ранение. После лечения и восстановления вернулся к своим ребятам.
В сентябре 2023 года был награждён медалью «За спасение погибавших».
На протяжении своей службы Владимир вёл телеграмм-канал «Записки Востроянца», где публиковал свои размышления о мире, друзьях, войне, событиях.
Февраль 2024 года, идут бои за взятие Авдеевки, в ходе наступательных боёв на территории коксохимического завода под Авдеевкой 21.02.2024 года Сафонов Владимир получил ранение, несовместимое с жизнью.
Посмертно награждён орденом Мужества.
Похоронен 15 марта 2024 года на Аллее Славы городского кладбища г. Нягани.
Участвуя в специальной военной операции, рядовой Сафонов Владимир Игоревич стал примером верного, преданного друга и товарища, бесстрашного воина. Ценой своей жизни он спас многих бойцов.
https://vk.com/wall-222921857_24002
Рядовой Крюков КонстантинКрюков Константин Антонович
родился 20 апреля 1992 года в деревне Нижняя Есауловка Манского района Красноярского края в многодетной семье. До семи лет жил в деревне вместе со своей бабушкой Татьяной. Родной отец Кости погиб, когда ему не было и года, мама на тот момент работала в городе. Костя хоть и был совсем юным, но активно помогал по хозяйству.
Позже Константин переехал в город Красноярск. В первый класс пошёл в МАОУ «СШ №135» города Красноярска, где учился до девятого класса. После девятого класса поступил в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования №5». Днём подрабатывал на пилораме или кондуктором, а в вечернее время учился.
После окончания учёбы был призван в армию 13 ноября 2010 года. Попал по распределению в в/ч 12908, 240-й учебный танковый полк, но после перенаправлен в в/ч 16871 города Уссурийска. По окончании службы рядовой Крюков Константин Антонович получил удостоверение наводчика-оператора III класса танка Т-80 и отличную служебную характеристику.
По возвращении домой получил профессию сварщика, которая ему очень пригодилась в жизни, многих обучил этому ремеслу.
В 2012 году познакомился со своей будущей женой. В браке родились двое сыновей. Константин был хорошим семьянином, отличным мужем. Умел готовить, шить и многое другое. Никогда не давал в обиду свою семью.
Работал прорабом в строительной компании ООО «Габионстрой». Владел навыками работы со строительной техникой.
Константин был призван по мобилизации в звании рядового 28 сентября 2022 года. 3 октября 2022 года был переведён в 56-й гвардейский десантно-штурмовой орденов Кутузова и Отечественной войны 1-ой степени Донской казачий полк.
Рядовой Крюков воевал на Херсонском и Запорожском направлениях. За время службы дважды был на переобучении: в декабре 2022 года в Рязани, в мае - июне 2023 года в Молькино, куда к нему приезжала его семья.
Служил сначала в штурмовой бригаде, как только обучился на БМД - его переформировали в бронегруппу. Была присвоена должность заместителя командира боевой машины - наводчик-оператор 2-го парашютно-десантного отделения 3-го парашютно-десантного взвода 2-й парашютно-десантной роты 1-го парашютно-десантного батальона в составе воинской части 74507.
19 сентября 2023 года Константин со своим экипажем выполняли свою боевую задачу, БМД наехала на четыре противотанковых мины, что привело к взрыву. Взрывной волной Константина отбросило вместе с башней на 30 метров от БМД в кусты, где он был жив до 23 сентября 2023 года в окружении ВСУ. Приехала эвакуационная бригада, но не успела на несколько часов. Погиб под селом Вербовым Запорожской области от открытой раны на левом бедре. Он боролся до конца, как и полагается воину.
Рядовой Крюков Константин Антонович был награждён медалью Жукова за взятие города Херсона. Такой медалью награждают за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов РФ. За особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и манёврах. За отличные показатели в боевой подготовке.
За взятие села Вербовое был награждён медалью «За храбрость» II степени.
Указом Президента Российской Федерации Крюков Константин Антонович за проявленное мужество, стойкость и верность воинскому долгу награждён орденом Мужества, посмертно.
Похоронен на Аллее Славы Злобинского кладбища пгт Берёзовка Красноярского края.
У Константина остались жена и двое сыновей.
https://vk.com/wall-222921857_24311
Подполковник Чебнев СергейКомбату 9 полка 18 дивизии подполковнику Сергею Чебневу с позывным "Отмель" присвоено звание "Герой России" (посмертно)!
"Отмель" останется в сердцах каждого жителя Курской области. Именно он со своим батальоном первым уже 6 августа пришел на помощь курянам и встал насмерть в женской колонии Малой Локни!
Оборону колонии уже назвали "малым Брестом", потому что в Малой Локне также, как и их деды в Брестской крепости, стояли бойцы пока у них был БК и оставили они уже полностью горящую колонию, при этом, чудом прошли сквозь линию противника. Стояли бойцы против танков и БМП в окружении почти 20 дней. И именно колония в Малой Локне задержала продвижение врага в первые часы, а потом оттягивала на себе врага, что дало возможность подтянуть резервы.
"Отмель" стоял с бойцами до конца и погиб в бою с укронацистами 20 августа. Погиб Геройски, находясь в бою на первой линии обороны колонии-крепости.
https://t.me/Alekhin_Telega/12335
Военнослужащий Чуйко ВикторЧуйко Виктор Владимирович родился 8 мая 1998 года в Челябинске.
В 2006 году пошёл в первый класс МАОУ «СОШ № 94 г.Челябинска».В начальных классах занимался по классу скрипки, участвовал в конкурсе «Хрустальная капель», за что был награждён грамотой, завоевав второе место.
Занимался греко-римской борьбой, участвовал в соревнованиях. В открытом первенстве среди юношей 1996-1998 г.р. занял 3 место.
Участвовал в конкурсе по истории мировой художественной культуры «Золотое Руно».
Окончив 9 класс, поступил в Металлургический колледж, но, так и не окончив обучение, начал работать на ЧЭМК.
Достигнув 18 лет, с 18 июля 2017 года по 18 июня 2018 года проходил службу в Чите Забайкальского края оператором-наводчиком танковых войск.
По окончании службы начал свою трудовую деятельность в сети центров и аккумуляторных магазинов «Цефей».
В 2022 году женился.
6 октября 2022 года был призван на службу по мобилизации. Достойно проходил службу в в/ч 22316, выполнял боевые задачи специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.
Был представлен к медали «За воинскую доблесть II степени» за службу в танковых войсках.
20 мая 2024 года, выполняя боевые задачи на территории ДНР, героически погиб.
За проявленный героизм во время проведения специальной военной операции Чуйко Виктор Владимирович был награждён орденом Мужества, посмертно.
https://vk.com/wall-222921857_23880
Военнослужащий Лашов ДмитрийПогиб при выполнении боевого задания в зоне СВО
Лашов Дмитрий Алексеевич
родился 19 марта 1998 года в городе Перми.
В 2005 году пошел в первый класс МБОУ «Плехановская СОШ» в с. Плеханово.
С 2005 года по 2013 год занимался дзюдо, где закалил свой характер, выдержку и силу воли. Окончил 9 классов в 2013 году и продолжил учёбу в Автотранспортном колледже.
В 2016 году во время срочной службы в армии заключил контракт, отучился в школе снайперов, побывал в горячих точках Сирии и Таджикистана.
В свои 20 лет Дима стал ветераном боевых действий.
В сентябре 2022 года заключил контракт на прохождение военной службы по контракту МО России для участия в специальной военной операции на территории Украины.
Был зачислен в штурмовой батальон «Урал», где числился на должности старшего снайпера.
5 февраля 2023 года при выполнении боевого задания Дмитрий Лашов был смертельно ранен.
За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач, старший снайпер Лашов Дмитрий Алексеевич награжден орденом Мужества посмертно.
Младший сержант Бурцев СергейГод назад при выполнении боевой задачи погиб снайпер-разведчик 3й Отдельной Гвардейской Бригады Специального назначения Младший сержант Сергей Бурцев, позывной "Маховик".
Простой русский парень из города Тольятти.
До контракта с МО - полгода участвовал в "Бахмутской мясорубке", прошел путь от штурмовика до инструктора 5ШО ЧВК Вагнер. В штурмовики пошел осознанно, отказавшись во время прохождения " фильтра" от должности в Сводной Артиллерийской Группе, хотя по воинской специальности и опыту службы в ВС РФ являлся заместителем командира минометного взвода.
После Бахмутской операции и лечения, Сергей занимался на гражданке строительством детских площадок, на этих площадках, сделанных его руками, сейчас играют детишки.А в его родной школе теперь висит его фотография. А рядом с ней - фото других парней, тоже ушедших в вечность.
https://t.me/dnevnik_shturmovika/1951
Рядовой Дадашов ЭльманДадашов Эльман Эльманович
Героически погиб 1 декабря 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Дадашов Эльман Эльманович — рядовой, заместитель командира взвода, командир отделения 4 взвода глубинной разведки, роты глубинной разведки разведывательного батальона 138-й отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина Краснознаменной бригады, в/ч 02511.
Родился 7 декабря 1989 в городе Макеевка Донецкой области УССР, ныне Донецкая Народная Республика.
С самого детства был разносторонне развитым ребенком: играл на скрипке, занимался единоборствами и футболом, мечтал стать военным. Эльману также нравилось чтение книг (его любимые авторы - Сергей Есенин, Теодор Драйзер, Михаил Булгаков). Был увлечен большим теннисом.
В МБОУ «Лицей Nº2 «Престиж» города Макеевки», где учился Эльман в сентябре 2024 года была установлена «Парта Героя» – символ памяти и уважения к его подвигу.Путь Эльмана к военной службе начался в 2014 году, когда он в рядах ополчения защищал родной Донбасс. Именно там он получил ценный боевой опыт. Так получилось, что жизнь командира Эльмана Дадашова всегда была связана со спасением и помощью людям, и конечно, риском.
После ополчения Эльман служил пожарным-спасателем в МЧС Донецкой Народной Республики.
Неоднократно получал ведомственные благодарности. Но самое главное, по словам Эльмана то, что удавалось спасти не одну человечную жизнь.
Дальше жизнь шла своим чередом. Эльман переехал в Санкт-Петербург, город который полюбил всей душой и считал своим домом. Привычный уклад начал меняться, когда война приобрела обширные масштабы и объявили мобилизацию.
Решение было принято, и уже в начале октября 2022 года Эльман отправился на двухнедельные учебные сборы в поселок Каменка Ленинградской области. По прибытии на распределительный плац фронта, благодаря своим ранее приобретенным навыкам и врожденному духу воина Эльмана распределили в глубинную разведку.
Командир отделения Эльман Дадашов с начала своей службы никогда не покидал первую линию фронта, добывал важнейшие данные о расположении противника, не один раз заходил в тыл врага, проходил в одиночку минное поле, спасал боевых товарищей и братьев, выполнял сложнейшие задачи находясь в тяжелых условиях.
В августе 2023 года после изнуряющей 10 дневной задачи Эльман узнал, что братья из его команды попали в настоящую «мясорубку», один тяжелый, второй легкий. Связи практически не было, но ребята успели передать свои координаты.
Эльман не думая о себе, пошел за своими воинами туда, куда мало кто осмелился бы. Уставший с сильными болями в спине (на войне Эльман получил серьезное заболевание спины) он вытащил тяжело раненого товарища на себе, смог под обстрелами донести до эвакуационной группы. Этот подвиг самоотверженности и большой души Эльмана, спас жизнь не одному человеку, ведь товарищи вернулись домой и смогли обнять свои семьи.
Служба продолжалась. В начале декабря Эльман должен был отправиться в фронтовой госпиталь для лечения спины. Но 1 декабря 2023 года командир Эльман Эльманович Дадашов получил задание, провести группу бойцов на позицию и покинуть место расположения. Но как опытный разведчик, воин и командир, Эльман оценил обстановку, увидел возможную опасность и остался вместе с боевыми товарищами. Вступил в тяжелый бой с противником. Это был его последний подвиг – смертельная пуля снайпера оборвала жизнь настоящего воина.
За свою службу награжден медалями: "За отвагу", "За боевые отличия", медалью "Участника СВО".
За храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, посмертно награжден орденом Мужества и медалью Союза ветеранов Белогорья.
Младший сержант Паньков АртурГероически погиб в зоне специальной военной операции на территории Украины
Артур Анатольевич многодетный отец из Пермского края, позывной "Мегафон". Водитель-санитар медицинской роты.
Был призван на СВО по частичной мобилизации 27 сентября 2022 года.
Героически погиб 4 апреля 2023 года при выполнение боевой задачи по эвакуации раненных.
Указом президента Российской Федерации за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, младший сержант Артур Анатольевич Паньков награжден орденом Мужества посмертно.
Военнослужащий Грибанов ДенисГероически погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО
Грибанов Денис Игоревич родился 23 сентября 1994 года в посёлке Пашия, Пермского края.
Повестку о мобилизации получил в свой 28-ой день рождения.
27 сентября 2022 года был направлен в зону специальной военной операции. Служил в диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) в тылу противника. Позывной у Дениса был "Муха".
20 января 2024 года при выполнении боевого задания в зоне СВО на территории Украины, Денис героически погиб.
Ему было 29 лет.
Он никогда не отворачивался от трудностей, а смело смотрел им в лицо. Денис всегда помогал тем, кто в этом нуждался. Сказали, что пора в армию — пошел. И когда прислали повестку, заявил, что поедет. «Это мой долг!»
Указом президента Российской Федерации Грибанов Денис Игоревич за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции, награждён орденом Мужества посмертно.
https://t.me/geroirossii/7726Погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО
Указом президента России «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» Александр Александрович Дергачёв награждён орденом Мужества посмертно.
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Черным вороном летит (муз.сл.Вячеслав Безверхних, арнж.Сибли В.Р.)
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