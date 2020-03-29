Архангельский морской торговый порт — ворота в Арктику

Порт Архангельска — важнейший транспортный узел для снабжения арктических территорий и Северного морского пути. Порт находится в 50 километрах от Двинской губы Белого моря, а один из двух терминалов «Экономия» расположен ещё ближе к морю — в 15 километрах. Это позволяет продлить зимнюю навигацию. Порт специализируется на обработке генеральных и контейнерных грузов, техники. Новости СМИ2

1. Первая пристань была построена в Архангельске при основании города в 1584 году во время правления царя Фёдора Иоанновича. Уже тогда порт стал принимать иностранные суда. До появления портов на Балтике отсюда шёл весь экспорт леса, пушнины, воска и других товаров из России в Европу. Огромное значение Архангельский порт имел в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. В 1941–1945 гг. сюда доставлялись стратегические грузы по ленд-лизу. 2. Сейчас Архангельский порт — ключевой узел для снабжения около 20 портов Арктической зоны. Навигация в Архангельском морском порту круглогодичная. Но, как правило, с конца ноября до наступления тёплого сезона действует запрет для передвижения судов без ледовых усилений. 3. Архангельский порт занимается перевалкой грузов, включая контейнеры, металлы, пиломатериалы, тяжеловесное оборудование и навалочные грузы. 4. Через порт идут грузы для Минобороны, строящихся объектов погранслужбы на арктических территориях, полярных станций Росгидромета, арктических заповедников и заказников Минприроды. Именно Архангельский порт отправил ключевые грузы для освоения месторождения «Ямал СПГ». Следующий перспективный проект такого же профиля — «Арктик СПГ-2». 5. «Севморпуть» — корабль-легенда, единственный в своём классе лихтеровоз с атомной силовой установкой. 6. Глубокие трюмы «Севморпути» вмещают более 1300 20-футовых контейнеров. 7. Погрузка перед выходом в рейс занимает от 10 до 14 дней. На фото — собственные грузовые краны лихтеровоза. 8. «Севморпуть» способен самостоятельно следовать во льдах толщиной до 1 метра. 9. Судно введено в строй в 1988 году. В 2013 году было принято решение о его восстановлении. Спустя три года обновлённый лихтеровоз совершил первый дальний рейс — из Мурманска на остров Котельный из архипелага Новосибирские острова к северу от Якутии. 10. «Севморпуть» с грузом труб и оборудования для строительства готов к очередному рейсу. В последнюю очередь на судно грузят транспорт. 11. Эта партия грузовой техники отправится в Сабетту — вахтовый посёлок на восточном берегу полуострова Ямал, где находится крупнейший в России завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ». 12. «Севморпуть» — крупнейшее из четырёх когда-либо построенных гражданских судов с ядерной энергетической установкой. Её мощность — 39 436 л.с. 13. Лихтеровоз «Севморпуть» построен на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. В отличие от других ледоколов класса «Арктика» способен работать и в тёплых водах: в первые годы судно работало на линиях Одесса — Вьетнам — Владивосток и Владивосток — КНДР. 14. Лихтеровоз «Севморпуть» имеет длину 260,1 метра — почти как у четырёх футбольных полей. 15. Дизель-электроход проекта Aker ACS 650 «Заполярный» обслуживает предприятия «Норникеля». 16. «Заполярный» предназначен для перевозки контейнерных грузов и массовых грузов в трюмах. 17. Терминал «Экономия» Архангельского морского торгового порта обрабатывает все типы негабаритных грузов, доставляемых автомобильным и железнодорожным транспортом весом до 95 тонн. На фото — подготовка к выгрузке с железнодорожных вагонов. Грузы поступают по железной дороге в порт через ближайшую станцию Соломбалка. 18. Терминал оснащён 18 единицами кранового оборудования. 19. «Экономия» — это семь причалов общей протяжённостью 1162 метра. 20. Ледовая обстановка в районе порта. Буксиры проводят швартовку и отшвартовку судов в акватории Архангельского морского торгового порта. 21. «Леди Изабель» — судно длиной 88 метров и водоизмещением 4205 тонн. У судна усилена носовая часть — это необходимо для передвижения в колотом льду. 22. Швартовка «Леди Изабель» у причала «Экономии». Судно построено на верфи Niestern Sander в Нидерландах. 23. «Леди Изабель» вмещает до 172 стандартных 20-футовых контейнеров. 24. Грузоподъёмные электромагниты применяются при погрузке стали и чугуна. 25. Груз мелющих шаров, которые используют в шаровых мельницах в горнорудной, химической и цементной промышленности. Такими шарами дробят стройматериалы и полезные ископаемые — руду или уголь. 26. Трубы — частый груз на Северном морском пути, поскольку в Арктике разрабатываются перспективные месторождения углеводородов. 27.

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