Война с бесовством

Правда с фронта от которой больно

Существуют две России. Одна воюет, вторая в упор не желает войну замечать и не понимает, в чём её смысл.

Больно видеть, когда старики со словами "Сынок!" встают на колени, умоляя не пускать украинских боевиков на освобождённые земли. Есть и другая страшная правда, о которой надо знать.

С либералами всё ясно: для многих из них родина – Запад. Но есть ещё масса людей, которые просто не понимают, чего Россия на Украине "забыла". В основном это те, кому за время олигархического капитализма внушили, что главное в жизни – покой и комфорт, не объяснив базовых для существования любого народа и государства понятий. В интервью, данном Царьграду, участники СВО и их близкие рассказывают, ради чего русские идут воевать, многие – добровольцами.

В мае 2023 года интернет облетели видеокадры гибели двух русских солдат, снятые украинским дроном. В День Победы они приняли мученическую смерть под Бахмутом, прикрывая фланги ЧВК "Вагнер". В безвыходной ситуации поступили как герои. Одним из них был 21-летний Дима Иванов из небольшого городка Опочки Псковской области. Он с детства готовил себя к защите Родины, занимался в военно-патриотическом клубе "Беркут".

Хороший, настоящий русский парень, для которого долг, мужество, честь – не пустые слова, – говорит о нём руководитель "Беркута" Сергей Кузнечков. Дима Иванов погиб в бою в День Победы. Фото предоставлено мамой Дмитрия

Незадолго до СВО Дима отслужил срочную службу в гвардейской Кантемировской дивизии. По возвращении уехал искать счастья в Петербург, и дела шли неплохо.

Но едва была объявлена мобилизация, уже на следующее утро Дмитрий принял решение идти воевать. Так с мобилизованными и ушёл на СВО. Штурмовиком.

Поначалу он шёл на войну просто с азартом, не понимая, что происходит на самом деле. Судил о спецоперации по новостям и ток-шоу. Но этот азарт прошёл. Здесь, на гражданке, некоторые не понимали смысла войны, задавали вопрос: зачем нам эти территории, за что на Украине гибнут наши парни? И я раньше тоже их задавала. Но Дима через четыре месяца позвонил и мне объяснил. В Сватово они встретили на улице мальчишку лет пяти. "Видела бы ты, с какой радостью он нас встречал", – рассказал Дима по телефону. Он увидел в этом ребёнке своего младшего брата Егора. Говорил, что воюет вот за этих детей, за мирных жителей, которые не хотят войны, но не имеют возможности спастись от неё. Им некуда бежать, – вспоминает Полина, девушка Дмитрия.

Шестого мая Дима в последний раз написал близким. А девятого он погиб в "траншее смерти". Траншея смерти. Видеокадр, сделанный украинским дрономНа рассвете на него с двумя сослуживцами начали охоту дроны и миномёты врага.

На видео Дмитрий Иванов сначала стреляет по дронам. Потом бежит по окопу. За его спиной – взрывы. Один из них Диму настиг.

"Только не пускайте их снова сюда"

Владимир Семёнов из карельского города Кондопоги в 1999-2000 годах воевал в Чечне. А когда началась СВО, летом 2022 года ушёл добровольцем в 76-ю Псковскую дивизию ВДВ по причине, которая многим покажется странной. Решил заключить краткосрочный контракт – съездить посмотреть на современную войну, сравнить с той, через которую прошел на Кавказе. Но уже на Украине у него, как и у Димы Иванова, открылись глаза совсем на другое.

Когда наш полк колонной проходил через город Токмак, все его жители вышли на улицу – дети, старики. Некоторые молились. Одна бабушка встала на колени и сказала: "Спасибо тебе, русский солдат! Только не пускайте их снова сюда". Я был на броне, у меня аж слёзы на глаза навернулись, – рассказывает Владимир. В итоге три месяца, на которые он изначально заключил контракт, растянулись для него больше чем на три года. Он получил шесть ранений, орден Мужества, медаль "За отвагу" и до сих пор на фронте. Портрет штурмовика в естественной среде. Фото предоставлено Владимиром Семёновым.

Один из наших собеседников, шахтёр из Харцизска Евгений Дмитриев, ушёл на войну ополченцем в 2014 году после того, как в его родной Донбасс пришли люди с Западной Украины. У вэсэушников, которых брали в плен ополченцы, были нашивки "робовластик" (рабовладелец).

"Это не шутка. Им обещали в Донбассе хату и двух холопов", – рассказывает Евгений.

Русских на Украине сегодня подвергают гонениям за разговоры на родном языке, запрещают православную веру. Их убивают – порой со средневековой, леденящей душу жестокостью.

Доброволец из Петербурга Сергей Кухарцев, командир штурмового отряда, бравший Попасную, Северодонецк, Соледар, рассказал, что творят украинские солдаты:

"Против нас стояли "азовцы"*, косившие под эсэсовцев, – в чёрных касках и чёрных мундирах с закатанными рукавами. А то, что они делали, наверное, не практиковали даже фашисты..."

Военный священник Пётр Репин видел, как украинские дроны залетают в церкви и, не найдя там военных, просто взрывают купол или колокольню. А обочины дорог в Донбассе усеяны расстрелянными гражданскими автомобилями. Одну такую машину враг атаковал шестью (!) FPV-дронами.

"Она уже взорвалась и горела, а по ней с осатанением всё били и били. За двумя пенсионерами, выскочившими из этой машины, беспилотник гонялся по лесу, пытаясь их во что бы то ни стало убить. Всё это похоже на одержимость. Воюют два разных мировоззрения. Мы воюем за то, чтобы остаться людьми, а они – за право превратиться в скотов", – говорит отец Пётр. Отец Петр и Ангелы.

В добровольческом батальоне с Дальнего Востока процентов 30 бойцов – успешные бизнесмены. Одному 55 лет, у него много недвижимости, которая сдаётся в аренду. Он с семьёй уже собрался переезжать на ПМЖ в Германию к тёще, были готовы паспорта, визы, но тут началась СВО – и этот человек сдал билет и ушёл добровольцем.

Две худенькие скромные девушки – сёстры – сказали маме и папе, что поехали в институт, а сами отправились на войну и сейчас служат операторами дронов.

Старший сын в семье – кадровый военный, служит в десанте, а младший, студент, взял в вузе академический отпуск – и они вместе с отцом ушли добровольцами.

Пятидесятилетний бизнесмен оставил свою прибыльную фирму на партнёра и ушёл на СВО. Он никогда не служил в армии, у него нет селезёнки, несколько пальцев на правой руке парализованы. И записался в штурмовики. В одиночку удерживал захваченный опорник, по нему били три танка, а он по ним – из гранатомёта. Держался, не сдался и выжил.

Удивительные русские люди!

Военные священники принимают исповеди на передовой. Многие добровольцы признаются им, что ушли на войну, потому что им было стыдно оставаться дома. Один бывший сборщик мебели, ставший птурщиком, сказал отцу Петру Репину:

Не хочу, чтобы мой сын, повзрослев, однажды спросил: "Папа, а когда началась война, ты что делал? Мебель крутил?"

СВО предоставила таким людям шанс совершить что-то важное в жизни. А кому-то – и "положить жизнь за други своя". Истории этих и других героев собраны в недавно вышедшей книге обозревателя Царьграда Владлена Чертинова "Умереть, чтобы выжить". Билет в один конец.

Грязно, холодно, мокро. Постоянное ожидание смерти. Ежеминутное, ежесекундное, въевшееся в подкорку мозга ощущение, что каждый твой следующий шаг будет последним. Всё окружение реальности хочет тебя убить самыми изощрёнными способами. Никакой надежды ни на что.

Ты слишком хорошо понимаешь - это конец... Твой контракт или твоя повестка - были билетом в одну сторону. Выбраться отсюда не получится никогда, даже если ты вернёшься. Потому что некуда возвращаться. Вернуться может тело, но не разум, который навсегда обречен скитаться посреди пустых раздолбанных лесополок, над мёртвыми, перепаханными минами и снарядами, полями.

Тебя больше никто не понимает. Ты сам больше никого не понимаешь. Они говорят такие мелочи и живут такими глупостями, что тебе становится тошно. Приезжая обратно, в отпуск, ты не знаешь, что тебе делать и просто пьёшь дня три напролёт, уже подумывая уехать обратно раньше, чем назначено.

Дергаешься и приседаешь от любого резкого звука или свиста. Прохожие смотрят на тебя, как на сумасшедшего, а в глазах некоторых читается откровенное презрение к твоей военной форме, к чёрному шеврону с черепом и заветными словами твоей последней надежды: Жажду воскресения мëртвых...

Тебя уговаривают сбежать от себя. Шаблонные фразы как из кино:

- Ну вот за что ты там хочешь погибнуть? За что???...

Они не понимают, что бежать тебе - некуда. Ты не помнишь, когда последний раз испытывал хорошие эмоции. Весь твой организм перегорел на постоянную внутреннюю борьбу, чтобы банально не сойти с ума.

Ты мёрз, как собака. На твоих руках много крови. Ты много принял в свои лёгкие последних дыханий своих друзей. Ты искал крошки галет в коробках от сухариков, отбивая их от мышей. Найдя банку замёрзшей консервированной рыбы, ты выковыривал сломанной пластиковой ложкой рыбий жир в перемешку со льдом и жадно глотал эту отвратительную смесь.

Прижавшись к стенке блиндажа, ты напряженно вслушивался в ночную тишину, вздрагивая от каждого разрыва. А что если следующий будет прямо сюда? Что если он обвалит накат и меня раздавит тоннами земли и бревен? Успею ли я понять, что уже мёртв...

Вся наша заслуга в том, что это мы здесь, а не вы. Ни больше и не меньше.

Мы не святые. Для кого-то мы - ангелы. Для кого-то - демоны.

Но мы здесь для того, чтобы вы не стали такими, как мы! Не увидели и не пережили всё это. Попробуйте понять. Цените то что имеете, пока ещё есть что ценить...

Живите своими ценностями.

И не забывайте нас... Пожалуйста...

Не нужно далеко ходить, все элементарно.

Декабрь, Донецк, город украшают инсталяциями и гирляндами к новому году, в магазинах – «аншлаг», всё забито ёлочными игрушками, всё светится, всё яркое, цветное.

На Шахтерской площади светятся цветные огоньки, по Артёма стоят светящиеся фигуры "дедов морозов", ёлки...

А буквально в 30 км, в грязных, холодных окопах, мокрые от дождей и туманов, раненые, контуженные и голодные сидят в окопах пацаны, гонимые приказами в штурм, занимают все новые и новые поля, деревни, лесополосы и города.

Кто-то грязный, перебиниванный и в крови, без рук или ног лежит и тихо стонет в земляной норе ожидая эвакуации, кто-то собирает дождевую воду, чтоб уталить жажду, а кто-то ждет когда с коптера ему скинут банку тушенки. В госпиталях на койках с аппаратами «Елизарова», в окровавленных повязках, мучаясь от боли лежат раненые парни.

В Донецкий МОРГ нескончаемым потоком, на УАЗах, «Уралах», Камазах или «Газелях» везут черные мешки. В приемнике тел стоит смрадных запах, суетятся, уставшие от всего этого, врачи и санитары в масках и белых комбинезонах.

«Мир» о котором все говорили и сплетничали так и не наступил.

Каждую ночь слышны взрывы от ударов вражеских беспилотников и от работы наших ПВО. По городу ходят люди с пластиковыми баклажками для воды, потому что воду подают раз в три дня, а после ударов вражьих БПЛА постоянно моргает свет, а порой и тухнет вовсе.

Всё выглядит так, будто в одной квартире праздненство, а в соседней комнате отпевают покойника.

Играет новогодняя музыка, из динамиков на улице не звучит голос Левитана, редко где попадаются «билборды» на которых изображены погибшие в СВО Герои, нет военных плакатов и флагов на каждом углу, на светофорах стоят пробки, все спешат по своим делам, готовятся к застольям и корпоративам, будто и дела нет никому до этой войны.

И это я не говорю о других городах в нашей огромной стране. Это Донецк, Донецкая Народная Республика...

Люди? Вы чего? Есть ли у вас совесть?

Новый год должен быть у детей, а у всех остальных нет такого права устраивать «пир во время чумы». Чтоб скопить денег, 31 декабря наебашиться до коматоза и уйти в беспробудный запой до поросячьего визга на две недели. Не фронту помогать, а просто нахер всё пропить..

Война идет. Пора бы всем уже это понять.

Я понимаю лишь одно, что никакой консолидации общества нет и не было. А достучаться до каждого – бесполезно. У всех своя жизнь.

Это пишет Егор Гузеев с фронта.

Георгий Рязаев, поэт, волонтер, который напрямую общается с бойцами на передовой и в госпиталях, у себя на канале написал:

Сколько же не побоюсь этого слова дегенератов у нас в стране, которые готовы глотку СВОю рвать за салюты. Хочу пояснить СВОю позицию. Я не против салютов, НО! У нас не единичные случаи, где боец погибает не от осколков или пуль, а от голода т.к. нет возможности подойти его сменить или забросить дроном. Зачем сейчас салюты? Отметить что?? Смену даты в календаре? Ну давайте тогда каждый день салют т.к. дата меняется каждый день. Было 31-ое стало 1-ое и в воздух десятки миллионов, а затем дальше собирать по копейке на фронт.

Будет победа и будет салют!

И больше всех будут отмечать те, кто палец о палец не ударил, чтобы хоть чем-то помочь для победы. Всех салютозависимых идиотов сразу в БАН. Детям ёлку надо устроить, но вот мужик точно может обойтись без того, чтобы лакать пойло все «праздничные» дни. Сколько сдохнет за январь от того, что лакали до одури и это из года в год. Можете и дальше нападать и защищать вёдра салатов и цистерны сивухи СВОей, но помните- там ребята жизнь свою кладут и за вас, пока вы не слышите их крик о помощи.

«Не дай, Господь, сойти с ума…»

Не дай, Господь, сойти с ума

От новостей, происходящих,

И на глаза не дай бельма,

Как для добра у вечно спящих.

Не дай, Господь, сойти с ума

От беспредела, что творится.

Кому родная мать война -

У них лоснятся лица.

Не дай, Господь, сойти с ума,

Друзей, когда в гробах я вижу,

От лиц родных, что как стена бела.

Войну душой всей ненавижу.

Не дай, Господь, сойти с ума,

Узнав о, сколько не вернутся.

Что может их забыть страна,

И что медали продаются..

Не дай, Господь, сойти с ума,

Дай выстоять достойно.

Дай в душах, чтоб прошла зима,

И в мире было всё спокойно.

(Георгий 28.11.2025)

«А в стране идёт война…»

Скоро ваннами салаты

Вновь заполнят всё вокруг.

Гибнут где-то там солдаты,

Не отец, не брат, не друг….

Так что можно веселиться,

Как ни как, ведь Новый год.

Есть до пуза и напиться,

И в весёлый хоровод.

Кто-то где-то погибает,

Я ж войны не начинал.

Кто-то к помощи взывает,

Мне хоть кто-то помогал?

И вот так идут два мира:

Кто-то к гробу, кто-то в пляс.

Много бесится, кто с жира,

Божий свет для них погас.

И увы, не достучаться,

Совесть спит, не разбудить.

Руки стали опускаться,

В двери их глухие бить.

Что ж, пусть так, пускай пируют,

Ваннами салат едят.

Наши те, кто там воюет,

И, конечно, победят.

Но настанет, верю, время,

Всё воздастся им сполна.

Осознание даст в темя,

Что в стране идёт война…

(Георгий 28.11.2025)

«Кому-то водки 200 кому-то груз..»

Холодной водки граммов двести,

Всадил чиновник под борщец.

Там жениха везут невесте,

Сегодня опознал отец…

Два мира как-то существуют,

Умом, увы, мне не понять…

Одни, который год, воюют,

Другие пить идут, плясать…

Там в думе запонки с камнями,

На каждой дорогой рубашке…

А мы тут думаем с парнями,

Не подорваться б на растяжке…

На двести тысяч отобедав,

Какой-то клерк закроет счёт…

Обидно за отцов и дедов,

Ой, не напрасно б кровь течёт…

С утра придумали налогов,

В обед ещё один налог…

Ох, сколько ж сверху бандерлогов,

Не протянуть бы вскоре ног…

Холодной водки граммов двести,

И я б махнул, да вот не пью…

Там жениха везут невесте,

Там похоронка вновь в семью…

«С наступающим…»

Вот календарь шагнул к заветной дате,

Ещё чуть-чуть — и будет Новый год.

И полстраны уснёт лицом в салате,

И в январе не раз ещё нальёт.

Трещат балконы с тяжести салатов,

Каких там видов только не найти.

Рассол с утра летит из-под томатов,

И цифры на весах пошли расти.

А там за лентой делят кусок хлеба,

Который от мороза задубел.

И смотрят в оба, то и дело, в небо,

Чтоб дрон врага тайком не прилетел.

Гремит салют, идёт в тылу гулянка,

И словно нет нигде у нас войны.

Пол января в стране — большая пьянка,

За лентой гибнут лучшие сыны.

По телику концерты, развлекуха,

И бьёт по ресторанам жизнь ключом.

А там за лентой косит смерть старуха,

Всё меньше тех, кто встанет в бой плечом.

Пройдёт январь, закончатся салаты,

Запасы будут выпиты до дна.

Пока мы ели, гибли там солдаты,

И под салюты наши шла война.

(Георгий 01.12.2025)

