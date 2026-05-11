Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 206

Другие события:
29 апреля перед началом встречи с представителями коренных малочисленных народов Президент осмотрел мультимедийную интерактивную выставку «Знание.Герои», посвящённую участникам и ветеранам специальной военной операцииЭкспозиция развернута на площадке федерального просветительского марафона «Знание.
Первые», который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 28 по 30 апреля.
29 апреля в Мелитополе вчера открыли мемориал памяти участников СВО на Украине.
Сотрудник УСН СБП ФСО во время обеспечения безопасности на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Сотрудники УСН СБП ФСО во время обеспечения безопасности на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Сотрудники УСН СБП ФСО, вооружённые гладкоствольными ружьями для защиты от БПЛА, во время обеспечения безопасности парада в Москве.
Группа сотрудников УСН СБП ФСО с гладкоствольными ружьями во время обеспечения безопасности парада в Москве.
Парадный расчет участников СВО на Параде Победы в Москве возглавил наш товарищ, Герой Российской Федерации, гвардии полковник Зоригто Ангархаев.
Картины и рисунки художников:
С Днем Весны и Труда!
За последние 100 лет праздник 1 мая в России неоднократно менял форму, атрибуты, лозунги и даже название. Однако в широком сознании он по-прежнему ассоциируется с днем труда.
Так и в наши дни сотни тысяч людей в зачастую не самых простых условиях своим трудом вносят огромный вклад в то, чтобы жизнь сограждан становилась лучше, а страна — сильнее.
В нынешних условиях это тем более актуально. На освобожденных территориях кипит работа по восстановлению регионов, а в тылу заводы днем и ночью отгружают продукцию для фронта – труд приближает нашу общую Победу.
Арты в высоком разрешении от компании "Рыбарь":
Свет возвращается
Артерии новой жизни
Рельсы в будущее
Дорога вдоль моря
План восстановления
Новый дом
День шифровальщика
Хотя военные шифровальщики появились в России еще в эпоху первых Романовых, дата их профессионального праздника привязана к 5 мая 1921 года, когда государственным поставлением была образована криптографическая служба.
Защита информации в коммуникационных системах — это то, что помогает сохранить скрытность замыслов. И чем качественнее уровень шифрования, тем меньше вероятность что при возможном перехвате враг сможет ее прочесть.
Сегодня — в эру развития ИИ — возможностей для вскрытия шифров все больше. И остается пожелать, чтобы даже при таком многоплановом усложнении задач защиты информации отечественная криптографическая служба с ними справилась.
Художники команды "Рыбарь" приготовили Арты в высоком разрешении
ЗашифрованоЗабытое староеТеперь не взломать
С Днём Великой Победы!
Восемьдесят один год отделяет нас от того майского дня 1945-го. Сменились поколения, изменился мир — но не изменилось главное: нить памяти, протянутая от деда к внуку, от прадеда к правнуку.
Преемственность поколений и память о 9 мая — это не просто слово на плакате. Это когда сын знает, за что воевал его дед. Когда внук несёт портрет прадеда в «Бессмертном полку» не по разнарядке, а по зову сердца. Пока эта нить жива — жива и Победа. С праздником!
Арты в высоком разрешенииМарш сквозь эпохиНе прощаясьОт прицела к пульту
Победа миллионов людей
Победа в Великой Отечественной войне — это не только атаки и прорывы на фронте, но и труд миллионов людей в тылу: женщины у станков, рабочие на заводах, колхозники в промёрзших полях. Партизаны в лесах, агенты в оккупированных городах — те, кто воевал без формы, иногда без права даже рассказать о своём подвиге.
Победа ковалась везде — в цеху и в землянке, на явочной квартире и на сортировочной станции. Во многом их руками, их молчаливым мужеством была выиграна та война. С Днём Великой Победы!
Арты в высоком разрешенииОружие подполья Следы войныРуками рабочих
Победа ковалась трудом
За каждым танком Т-34, за каждым штурмовиком Ил-2 стоял труд инженеров, рабочих и технологов. Советская промышленность совершила невозможное: в первые месяцы войны заводы разбирали и грузили в эшелоны прямо под бомбёжками — и уже через несколько месяцев те же станки за Уралом давали фронту больше техники, чем до эвакуации.
К 1943 году СССР обогнал Германию по выпуску самолётов, танков и артиллерии — в условиях войны, разрухи и потери огромных промышленных районов. Эта победа — экономическая, инженерная, организационная — была одержана раньше, чем военная. И без неё не было бы ни Сталинграда, ни Берлина. С Днём Великой Победы!
Арты в высоком разрешенииПосле тридцатьчетвёрки Залп продолжается Крылья победы
Продолжаем оставлять о Белгородской земле неисчерпаемые впечатления!Художник:Кот_Арт_ПВО_Галерея
Далее будет весьма необычная подборка артов от фотографа Докучаева, админапроекта DKCHVАулус
Говорят, глаза — зеркало души.
Если это так, то у них там сейчас выжженная степь и пыль дорог....
Знаете, мужской взгляд меняется быстро.
Вчера он смотрел, как выбрать машину или какой фильм глянуть вечером, а сегодня - сканирует горизонт.
Ищет не красоту, а выход.. Точку, откуда может прилететь...
Дистанцию...
Укрытие...
Там некогда пускать слезу....
Весь мир сужается до сектора обстрела и спины друга, который прикрывает сбоку.
В этом взгляде нет ненависти, как в кино.
Там только тяжёлая, свинцовая работа и дикое, первобытное желание, чтобы твои ребята остались целы...
Они становятся старше на целую вечность.
Они видели, как уходит небо из глаз тех, с кем еще утром делили одну сигарету.
И это остаётся в памяти навсегда...
Мужчины не плачут..
У них просто взгляд становится таким, что слова больше не нужны...
Портрет написан акриловыми красками на холсте с фотографии военного Арт- фотографа Артема Докучаева
“я ничего не покупал, в починках дроп залутал”
*цитата бойца. Да, правда. Нет не придумал и не выдумал.
Расшифрую. На фотографии, с которой данное ии изображение было сгенерировано Аулус стоит в убедительно обвешенной экипировке. Единственные вещи, которые он купил: маска, панама, шеврон. Остальное трофеи с работы.
Батальон Питерского, Аулус.
А вот и наш Берлинушка.
Следом летит песня, под которую в таком образе только и можно работать.
Операция возвращение обещания или кешбек возмездия. Калифорния.
13 ШО РУСИЧИ, Баки
Как он сам шутит:
Вы думали я наигрался? Я тоже так думал. Потерпим ещё.
Спецназ Ахмат, отряд Аида, Аид.
Фьюс, Батальон Питерского.
Шевроны фронта:
НакаркалВсе короли! Но каждому свое
