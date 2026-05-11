Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 206

29 апреля перед началом встречи с представителями коренных малочисленных народов Президент осмотрел мультимедийную интерактивную выставку «Знание.Герои», посвящённую участникам и ветеранам специальной военной операции Экспозиция развернута на площадке федерального просветительского марафона «Знание.

Первые», который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 28 по 30 апреля.

29 апреля в Мелитополе вчера открыли мемориал памяти участников СВО на Украине.

Сотрудник УСН СБП ФСО во время обеспечения безопасности на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники УСН СБП ФСО во время обеспечения безопасности на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники УСН СБП ФСО, вооружённые гладкоствольными ружьями для защиты от БПЛА, во время обеспечения безопасности парада в Москве.

Группа сотрудников УСН СБП ФСО с гладкоствольными ружьями во время обеспечения безопасности парада в Москве.

Парадный расчет участников СВО на Параде Победы в Москве возглавил наш товарищ, Герой Российской Федерации, гвардии полковник Зоригто Ангархаев.

С Днем Весны и Труда!

За последние 100 лет праздник 1 мая в России неоднократно менял форму, атрибуты, лозунги и даже название. Однако в широком сознании он по-прежнему ассоциируется с днем труда.

Так и в наши дни сотни тысяч людей в зачастую не самых простых условиях своим трудом вносят огромный вклад в то, чтобы жизнь сограждан становилась лучше, а страна — сильнее.

В нынешних условиях это тем более актуально. На освобожденных территориях кипит работа по восстановлению регионов, а в тылу заводы днем и ночью отгружают продукцию для фронта – труд приближает нашу общую Победу.

День шифровальщика

Хотя военные шифровальщики появились в России еще в эпоху первых Романовых, дата их профессионального праздника привязана к 5 мая 1921 года, когда государственным поставлением была образована криптографическая служба.

Защита информации в коммуникационных системах — это то, что помогает сохранить скрытность замыслов. И чем качественнее уровень шифрования, тем меньше вероятность что при возможном перехвате враг сможет ее прочесть.

Сегодня — в эру развития ИИ — возможностей для вскрытия шифров все больше. И остается пожелать, чтобы даже при таком многоплановом усложнении задач защиты информации отечественная криптографическая служба с ними справилась.

С Днём Великой Победы!

Восемьдесят один год отделяет нас от того майского дня 1945-го. Сменились поколения, изменился мир — но не изменилось главное: нить памяти, протянутая от деда к внуку, от прадеда к правнуку.

Преемственность поколений и память о 9 мая — это не просто слово на плакате. Это когда сын знает, за что воевал его дед. Когда внук несёт портрет прадеда в «Бессмертном полку» не по разнарядке, а по зову сердца. Пока эта нить жива — жива и Победа. С праздником!

Победа миллионов людей

Победа в Великой Отечественной войне — это не только атаки и прорывы на фронте, но и труд миллионов людей в тылу: женщины у станков, рабочие на заводах, колхозники в промёрзших полях. Партизаны в лесах, агенты в оккупированных городах — те, кто воевал без формы, иногда без права даже рассказать о своём подвиге.

Победа ковалась везде — в цеху и в землянке, на явочной квартире и на сортировочной станции. Во многом их руками, их молчаливым мужеством была выиграна та война. С Днём Великой Победы!

Победа ковалась трудом

За каждым танком Т-34, за каждым штурмовиком Ил-2 стоял труд инженеров, рабочих и технологов. Советская промышленность совершила невозможное: в первые месяцы войны заводы разбирали и грузили в эшелоны прямо под бомбёжками — и уже через несколько месяцев те же станки за Уралом давали фронту больше техники, чем до эвакуации.

К 1943 году СССР обогнал Германию по выпуску самолётов, танков и артиллерии — в условиях войны, разрухи и потери огромных промышленных районов. Эта победа — экономическая, инженерная, организационная — была одержана раньше, чем военная. И без неё не было бы ни Сталинграда, ни Берлина. С Днём Великой Победы!

Продолжаем оставлять о Белгородской земле неисчерпаемые впечатления! Художник:Кот_Арт_ПВО_Галерея

Далее будет весьма необычная подборка артов от фотографа Докучаева, админапроекта DKCHV Аулус

Говорят, глаза — зеркало души.

Если это так, то у них там сейчас выжженная степь и пыль дорог....

Знаете, мужской взгляд меняется быстро.

Вчера он смотрел, как выбрать машину или какой фильм глянуть вечером, а сегодня - сканирует горизонт.

Ищет не красоту, а выход.. Точку, откуда может прилететь...

Дистанцию...

Укрытие...

Там некогда пускать слезу....

Весь мир сужается до сектора обстрела и спины друга, который прикрывает сбоку.

В этом взгляде нет ненависти, как в кино.

Там только тяжёлая, свинцовая работа и дикое, первобытное желание, чтобы твои ребята остались целы...

Они становятся старше на целую вечность.

Они видели, как уходит небо из глаз тех, с кем еще утром делили одну сигарету.

И это остаётся в памяти навсегда...

Мужчины не плачут..

У них просто взгляд становится таким, что слова больше не нужны...

Портрет написан акриловыми красками на холсте с фотографии военного Арт- фотографа Артема Докучаева

“я ничего не покупал, в починках дроп залутал”

*цитата бойца. Да, правда. Нет не придумал и не выдумал.

Расшифрую. На фотографии, с которой данное ии изображение было сгенерировано Аулус стоит в убедительно обвешенной экипировке. Единственные вещи, которые он купил: маска, панама, шеврон. Остальное трофеи с работы.

Батальон Питерского, Аулус.

А вот и наш Берлинушка.

Следом летит песня, под которую в таком образе только и можно работать.

Операция возвращение обещания или кешбек возмездия. Калифорния.

13 ШО РУСИЧИ, Баки

Как он сам шутит:

Вы думали я наигрался? Я тоже так думал. Потерпим ещё.

Спецназ Ахмат, отряд Аида, Аид.

Фьюс, Батальон Питерского.

