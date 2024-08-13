"Противник получит достойный ответ": Главные заявления президента России Владимира Путина на совещании с главами приграничья "О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики?

О чём с ними вообще можно говорить?"Совещание у Путина по Курску. Именно здесь прозвучали шокирующие данные.Шойгу и Герасимов – внимание на лицаСовещание, которое состоялось днями, у президента России Владимира Путина по ситуации в Курской области было отрезвляющим. Из уст врио губернатора региона Смирнова наконец прозвучала правда о происходящем. И говорил он в присутствии военных начальников, в том числе главы Генштаба Валерия Герасимова, в чьём первом докладе обозначенных фактов НЕ БЫЛО. В связи с этим следует посмотреть на то, как выглядел во время речи губернатора не только глава Генштаба, но и Сергей Шойгу – тот, под чьим началом строилась оборона приграничья.Что же такого сказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов? Например, сообщил, насколько далеко продвинулся враг. Не говорил о "стабилизации ситуации", а уточнял факты:– В настоящее время ситуация в районе сложная. Под контролем противника находятся 28 населённых пунктов.– Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту – 40 километров. 28 населённых пунктов находятся как раз в этой зоне.И хотя Путин сказал, что это дело военных докладывать о "ширине и глубине", Смирнов продоожил:"Это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем", – подчеркнул Смирнов, добавив:– Кроме того, за это время в разы выросли атаки БПЛА и ракет".Сейчас волонтёры продолжают вывозить людей из опасной зоны. И делают это с риском для жизни. Несколько человек из числа добровольных помощников уже пропали. Но никто и не подумал отказаться от своей важной миссии. Потому что там свои люди – их надо вытаскивать во что бы то ни стало.Алексей Смирнов докладывал с горечью в голосе. Военные начальники слушали. Это правда, которая должна звучать не столько для наказания тех, кто допустил ошибки (хотя и это будет нелишним), сколько для трезвой оценки происходящего. Потому что без трезвости, только лишь с победными возгласами, проблему не решить. Пора говорить правду, уважая тех, кто отдал жизни, защищая наши рубежи… К счастью, сейчас так и происходит.

Назначение Алексея Дюмина старшим должностным лицом с полным спектром полномочий по ликвидации оперативного кризиса в Курской области — это знак, что самостоятельно и без вмешательства со стороны Москвы силовые структуры оказались не в состоянии решить проблемы координации.

Мы частично высказывались (https://t.me/rybar/62668) об этой проблеме ещё два дня назад. Если взять во внимание тот факт, что такие проблемы есть в Минобороны России, остаётся лишь поражаться, насколько масштаб бедствия велик в контексте межведомственного взаимодействия.

Назначение Дюмина — это взятие под полный контроль ситуации командой Путина, чтобы прекратить очковтирательство, а также начать решать проблему, а не пытаться её заморозить.

А ещё происходящее — это лучший ответ на то, какова реальная роль и задачи Алексея Дюмина в новой системе Российской Федерации после майской инаугурации. Судя по всему, именно он теперь будет специалистом по решению оперативных задач, а также разрешению проблем координации, боевого и гражданского управления.

Помнится, Дюмину прочили пост министра обороны. Что ж, по факту получились куда более широкие полномочия.

https://t.me/rybar/62729

UPD: по другим данным, информация о кураторстве Дюмина над ситуацией в Курской области не подтверждается.

https://t.me/okspn/32262

Из хороших новостей.

Итак, волонтёры Золотых Рук Ангела совместно с войсками спецназначения освободили срочника, который в последний момент смог уйти от ВСУ-шников и не попасть в плен...

Он бродил по местам, оккупированным бандеровцами... По нему прицельно били - и он ВЫЖИЛ!

Связался с матерью, она - к военным, и его буквально вытащили курские волонтёры под прикрытием спецподразделений... Вот видео, волонтёры Золотых Рук Ангела едут по территории, занятой ВСУ. Срочник к ним бежит, до спасения секунды...

Скрины с видео

Потом они едут по занятой врагом местности, и - к нашим...

Видео спасенного паренька было вчера у матери на Урале...

Сам паренёк прям герой: убежать от бандеровцев, удачно скрываться под дронами и вернуться на контролируемые Россией территории...

Бойцы с позывным Тихий и Сибиль совместно с, волонтёрами Золотых Рук Ангела совместно с данными бойцами освободили срочника

Курские волонтёры заменили на оккупированной территории власть, они вывозят мирных жителей, они спасают вот таких ребят...

Золотые Руки Ангела вытащили парня!

Работаем, братья!

https://t.me/svyatosha_info/9660?single

Дагестан, как вся наша Родина помогает Курской области. Караваны гуманитарной помощи идут от сердца к сердцу, никто не остался в стороне. Дагестан и сам когда-то ощутил на себе, что такое вторжение банд террористов и дагестанцы прекрасно понимают в какой ситуации оказались куряне.

Пока жители Курской области страдают от террора ВСУ, российские футбольные клубы покупают новых игроков за миллионы евро — также ни один ФК никак не поддержал курян

https://t.me/rosich_russia/64912

На защиту Курской области встала вся страна, из всех регионов приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и другая помощь — врио губернатора Смирнов

https://t.me/rosich_russia/64924



Российские футбольные клубы никак не коснулась террористическая операция ВСУ в Курской области. Напротив, у них проходит кощунственное в контексте событий «трансферное окно». По данным СМИ, «Спартак» договорился о покупке немца Кона за €8 млн. «Красно-белые» хотели еще одного турецкого футболиста, и сумма бы уже стала €20 млн. «Локомотив» тем временем уговаривает австрийского игрока Балло перейти к ним за €4 млн. «Зенит» выступал с предложением обменять своего игрока на испанца Вейгу за €27 млн.

На третий день операции ВСУ в курском приграничье ни один футбольный клуб никак не прокомментировал трагические для всей страны события, ведь все они заняты трансферами. «Локомотив», «Спартак», «ЦСКА», «Рубин», «Краснодар» и прочие просто промолчали, предпочтя отпраздновать переход очередного гражданина западного государства. Которое, ко всему прочему, бесперебойно поставляет оружие, которым убивают наших мирных жителей.

https://t.me/readovkanews/84511