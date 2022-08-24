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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18

Сдавший в 2014 году Славянск предатель Игорь Стрелков на стриме в своем Telegram-канале заявил, что ЧВК "Вагнера" не считается с потерями и сравнил российских бойцов с дивизией СС "Мертвая голова".

Участник боевых действий в Афганистане, Югославии и Герой России Андрей Богатов, который сейчас находится на Донбассе, поделился своим мнением по высказываниям Стрелкова.

"Действительно, ЧВК "Вагнера" не считается с потерями. С потерями противника. Своих бойцов в ЧВК "Вагнер" берегут независимо от того, это бывший военный или заключенный. Таковы правила, такова мораль "ЧВК Вагнер".  А что касается Игоря Ивановича, то я с удовольствием ознакомился с его комментарием, но хотел бы дать совет. Комментарии значительно удобнее делать с передовой с автоматом в руке, защищая интересы своей Родины, чем из московской квартиры", — ответил (https://bloknot.ru/obshhestvo/geroj-rossii-andrej-bogatov-oz...) Богатов на слова Стрелкова.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18  ЧВК "Вагнера" сегодня ведут ожесточенные бои на восточных окраинах Бахмута. Ранее российские штурмовики освободили Углегорскую ТЭС и ряд населенных пунктов на Бахмутском направлении. https://t.me/c/1626866857/1734
В последние пару дней в нашем и других каналах упоминается имя Андрея Богатова, Героя Российской Федерации.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Богатов принимал участие в боевых действиях на территории республики Афганистан, в войне в Югославии.
До недавнего времени - командир 4-й разведывательно-штурмовой роты группы "Вагнер" с позывным "Алекс".
В боях с боевиками ИГИЛ (запрещено на территории РФ) под Пальмирой в 2016 году получил тяжелое ранение, потерял левую руку. Впрочем, гонять бармалеев не переставал. https://t.me/c/1626866857/1776
Нанесен удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Источники в Донбассе подтверждают. Вероятно, "Хаймарс". Украинские ресурсы разгоняют гибель Пригожина - не подтверждаем.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Герой России Андрей Богатов поделился с нами фото, сделанным вчера (14.08) на Попасной. И подписал "Ищем с   Пригожиным его тело"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18ТГ "Вагнера" сообщил: "Как и со стадионом в Стаханове, информация по Попасной будет подогреваться свинопасами, в том числе о количестве жертв.
Есть раненые, обошлось без потерь. Радость хохлов сильно преувеличена"

Интересные размышления военкора Сладков +

Граждане комбатанты: не превращаются ли чвк в квази-армии?
Напомню: ЧВК – частная военная компания, точнее – частная армия.
Квази – обозначение мнимого, не существующего явления.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Бойцы «Оркестра» в населённом пункте Покровское, который был взят в конце июля
Часть 1.

Частные военные компании - образ, который будоражит умы, он окружён романтикой с 60-х годов прошлого века. Это были золотые времена частных армий в африканских войнах, B "серебряный век" в Ираке и Афганистане, а мы, из СССР, смотрели на всё происходящее, как на какие-то англо-саксонские капиталистические перегибы. Что, в общем-то, понятно с точки зрения советской военной традиции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Бойцы «Оркестра» в населённом пункте Покровское, который был взят в конце июля.
Но сегодня сформировался уже более-менее понятный рынок услуг ЧВК, который подразумевает легальный бизнес на особо опасных территориях. Легальный, это уже не заказная война, и не проплаченные боевые операции по захвату территорий и власти, в первую очередь, предоставление услуг охраны, обеспечение соответствующим транспортом, организация логистики перемещения, и тому подобное.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Привет от шестёрки 🤙🏻 эти парни играют на любых видах инструментов и идут вперёд без остановок

Сладков +
Часть 2.

Правительство не всегда может обеспечить российским корпорациям защиту армией в иностранных далёких и близких регионах. Ввод войск в чужую страну, это всегда геополитический шаг. Но, если к уже приехавшим российским специалистам добавляются бизнесмены с оружием, охрана, тогда другое дело. ЧВК сами набирают, обучают и посылают своих сотрудников на дела, за которые платят. Бывает, нанимают иной персонал на местах, это даже дешевле, но, опять же, платят за результат.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Купить нужные грузовики прямо на местном рынке, а если надо, то там же их и продать потом, дать нужные взятки местным бандитам, заплатить информаторам и прочее, прочее... А в итоге взять на себя массу функций обеспечения бизнеса. Логичным путём развития военизированной коммерции, начавшейся с охраны, стало обучение военного персонала, сбор и анализ информации, охрана гражданских персон. Где-то за кадром, мы видим и разные виды "серых операций" в интересах армий и разведок, но основа бизнеса - крупные контракты, а не отдельные тёмные акции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Бойцы Вагнера в Попасной, Луганщина.

Это я рисую образ ЧВК, к которому привыкли на Западе. Наши частные военные компании, по сути применения, другие. Они стали известны и заработали свою заслуженную славу выполняя боевые задачи. А армия, не редко, занималась только их обеспечением! У этого была масса причин, достойных отдельной дискуссии. Но это факт - наши ЧВК это не наёмные рабочие, а профессиональные штурмовики, овладевающие в бою, казалось, неприступными объектами и укреплениями, именно этим они знамениты. https://t.me/Sladkov_plus/6013

Сладков +
Часть 3.

И сегодня ЧВК воюют на Украине в первых рядах, увеличивая свою численность и окончательно оформляясь как квази-армии. Есть некоторые критики этой ситуации, говорящие о том, что у нас уже есть одна армия, государственная, которая имеет свои проблемы роста и развития. И если вначале ЧВК за счёт трезвого бизнес-подхода и гибкости могли подхватить из армейских рук часть задач, то сегодня это стало устойчивой практикой. Военные не могут взять террикон? Бойцы идут на штурм и берут.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Бойцы «Оркестра» под Северском

ЧВК (по мнению некоторых экспертов – квази-армия) подменяет собой Вооружённые Силы, не придём ли мы так к созданию параллельных армий? Точнее: зачем нам одновременно армия, которая нас не очень устраивает, и параллельные квази-армии, как умножение наших проблем развития силовых структур (государственных и частных) проблемы в будущем? Не заболеют ли частные армии теми же проблемами, которыми болеет наша армия? Не превратиться ли наша армия, такими темпами, из армии в материальное обеспечение при ЧВК, ССО и ополченцах?Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18На подступах к Бахмуту ещё, после Покровского. В дозоре.

Мы ведём длительную войну, которая требует гибкого и сложного обеспечения и в тылу, и на фронте, это далеко не самая сильная сторона наших вооружённых сил. Тут нам, по-моему, уже сегодня могли бы помочь классические ЧВК, но их нет (охрана груза, логистика его доставки, безопасность тыловых объектов). А нет их потому, что наши ЧВК воюют на фронте. Некоторые эксперты находят, что нам пора системно осмыслить всю эту проблематику и принять стратегические решения. Хорошо было бы сказать, что у нас много времени для этого, но это не так, время закончилось ещё вчера. Может лучше иметь одну хорошую армию, и много настоящих ЧВК? https://t.me/Sladkov_plus/6015Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Боец «Оркестра» на территории на Углегорской ТЭС и в её окрестностяхНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Все будет джамбоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Уничтоженный расчётом ПТРК грузовик ГАЗ 66 всушников с телом погибшего наемника в кузове. Привет от Вагнера.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18С другой стороныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Вагнер. Продолжаем находить упоминания в зоне проведения СВО на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Музыканты осматривают при помощи дрона окрестности.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Музыканты Вагнера с гастролями на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Музыканты. Тише, тише  сейчас заиграет музыкаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Братишка из спецназа ВНГ в зоне спецоперации в 404. Выезд на покос.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18В районе Соледара сейчас продолжают работу НМ ЛНР и специалисты ЧВК Вагнер.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Наш братишка в зоне проведения СВО в пока ещё Украине. Офицер подразделения спецназа ВНГ. (все подписи оригинальные с каналов)Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Когда нас спросят, как мы провели это лето, мы покажем этот кадрНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Работа вагнеров при штурме Углегорской ТЭС.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Вагнеровцы на ТЭС.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Там же.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Первой скрипке спецоперации на Украине удалось закрепиться на южной части села Покровское, после освобождения которого штурмы Вагнера смогут выйти на восточные окраины Бахмута.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Оркестрант в Попасной. Место, где начинался путь боевых побед группы на Донбассе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Участвующие в боях на южном фронте (линия Изюм - Славянск)Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18"Украина еще не выздоровела, поэтому у докторов сегодня много работы"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Послание от бойцов разведки в школе, которая была зачищена от украинских националистов совместными усилиями.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Уходим в ночь, выполнение боевых задач продолжается.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18В ночь. Братья в Запорожской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Все будет джамбо!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Короткий отдых музыканта
И вновь, на бис, спешит скрипач.
Штурмовик «Группы Вагнера» между боями за контроль Донецкой области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Британская газета The Guardian публикует рекламу не менее виртуозного Оркестра.
Долгт думала, какими кадрами продолжить тему и решила продолжить кадрами о саперах!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18На полное разминирование территории ЛНР потребуется более 20 лет. Хорошо пленные нацисты сами убирали бы за собой.

Минирование городов Донбасса противопехотными минами имеет вполне практический смысл.

С передовой отозвана бОльшая часть сапёрных подразделений. Без них продвижение вперёд практически невозможно. Поэтому операция по окружению Авдеевки была приостановлена.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Минирование городов Донбасса противопехотными минами имеет вполне практический смысл.

Очень эффективно, согласитесь. Какой-то десяток снарядов Урагана...Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Кто сказал "Оттавская конвенция"? Кто сказал "законы и обычаи войны"? Смешно.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Я всегда воздерживался от расчеловечевания противника. Но тут приходится признать: мы воюем с роботами, запрограммированными на максимальную эффективность и полное отсутствие моральных запретов. И речь не о тех белковых телах, что в окопах и танках.   https://t.me/radioARBAT/16066Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Лепестки мины, которыми усеяли Донецк.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18«Лепестками» забросана вся прифронтовая полоса.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Трое парней из Донецка очищают улицы от «Лепестков». На улице Маршака Киевского района Александр, Егор и Никита увидели мины.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Они их бодбирают и бросают в закрытую зону, чтоб взорвать.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Очень опасное действие, поскольку она может и в руках взорваться. Но в то же время уже много пострадало мирных людей. Саперы физически не успевают, поскольку обстрелы лепестками идут по нескольку раз в день по разным районам.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Мальчику, наступившему на сброшенный Украиной «лепесток», главврач детского отделения травматологии Донецка Жилицын вместе с другими врачами сделал индивидуальный аппарат и пластику мягких тканей. Идёт борьба за сохранение ног.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Боевая работа инженерных подразделений войск Центрального военного округа на освобождённой территории Луганской Народной Республики.
омимо этого надо разминировать ВСЕ дороги, после освобождения территорий, не говоря о городах.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Боевая работа инженерных подразделений войск Центрального военного округа на освобождённой территории Луганской Народной РеспубликиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Боевая работа инженерных подразделений войск Центрального военного округа на освобождённой территории Луганской Народной РеспубликиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Боевая работа инженерных подразделений войск Центрального военного округа на освобождённой территории Луганской Народной Республики.
Саперов сопровождает группа охраны.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Кадры работы наших Братьев по разминированию Донецка.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Кадры работы наших Братьев по разминированию Донецка. Это роботНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Кадры работы наших Братьев по разминированию Донецка.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Кадры работы наших Братьев по разминированию Донецка.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Робототехнический комплекс Уран-6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Робот-сапёр «Уран-6», и работа саперов на освобожденной территории.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Робот-сапёр «Уран-6», и работа саперовНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Робот-сапёр «Уран-6», длиной в 24 км, но уже в самом начале пути они обнаружили более 800 мин, артиллерийских снарядов и других взрывоопасных предметов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Робот-сапёр «Уран-6», у Мариуполя неподалёку от АзовсталиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Робот-сапер в окрестностях Мариуполя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Сапер в окрестностях МариуполяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Сапер и робот в окрестностях МариуполяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе разминирования гражданской инфраструктуры Мариуполя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе разминирования гражданской инфраструктуры Мариуполя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе разминирования гражданской инфраструктуры Мариуполя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе разминирования гражданской инфраструктуры Мариуполя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Поднятая сапером рука вверх означает, что найдет опасный предмет, скорее всего мина.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18СаперыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Из сопровождения саперовНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18ТожеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Группа саперовНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Лучшая запись на стене! Ну и еще несколько ребят с позывными. Вглядитесь в эти лица.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Боец с позывным "Птица"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Позывеой "Джексон"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Позывной «Карим»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18
Позывной Стечкин.
«Дойдем до победы, до всего правого»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Молодой абхазский боец из легендарной интербригады «Пятнашка» говорит простыми словами, отвечая почему он сегодня на Донбассе:
 Здесь находится наша правда. Мы идем к свободе. Русские нам помогали. Теперь мы. Бойцы у нас крепкие пацаны. С Абхазии приехали. Братья наши, друзья близкие. Воюем, чтоб мир процветал.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18позывной "Арсен"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18позывной "Дёс"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Позывной "Дядя"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18позывной "Макс"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Позывной "Малыш", боец бригады Пятнашка, с 15 лет воюет ещё в абхазо-грузинском конфликте 30 лет назад, позывной так и остался с тех времён.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18позывной "Философ" рассказывает:
"Им плевать — свои, не свои, без разницы"
ВСУ открывают прицельный огонь по своим же сослуживцам, сдавшимся в плен. Их буквально истребляют из-за того, что те не хотят воевать. Об этом корреспонденту "Известий" Александру Сафиулину рассказал боец легендарного батальона "Сомали" с позывным "Философ".
Военный вспоминает детали операции по зачистке Песок. Зашли в окопы, начался бой. В одном из укреплений обнаружили украинских военных, их взяли в плен. Дали им воды, оказали помощь и решили эвакуировать.

Все это время ВСУ вели слежку с дронов за своими же солдатами. Как только группа бойцов с пленными вышла на хорошо просматриваемый участок, украинские националисты начали прицельный артобстрел.
"Это было сознательно, они прекрасно понимали, кто там. Для них это нормально", — подчеркивает боец "Сомали".
Когда начался обстрел, один из украинских пленных, 27-летний Михаил, закрыл собой молодого бойца батальона.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Тот самый пленный Миша.
Солдат ВСУ получил тяжелые ранения и скончался. Умер Михаил не сразу, но оказать ему помощь было просто невозможно — обстрел не прекращался. https://t.me/izvestia/99975Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Российский доброволец, боец «Пятнашки» с позывным «Камчатка»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Командир 3-й роты 1-й Славянской бригады с позывным "Белый"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Танкист Женя, позывной «Сухой»
Истории парней, которые никогда в жизни не собирались воевать меня всегда увлекают. Из таких мужиков часто получаются стальные люди. Командир танковой роты из Житомира. Все его знакомые из детства на другой стороне: в «Азове», «Айдаре», в ВСУ. А Сухой выбрал светлую сторону. Посмотрите.
Танкист - один из участников битвы за Пески. https://t.me/boris_rozhin/60485Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Танкист майор Михаил Понаморёв
За время спецоперации танкисты замкомандира батальона ЛНР майора Михаила Понаморёва не понесли ни одной потери. Он участвовал в боях за Рубежное, Новоайдар и Боровское, успешно форсировал реку, обеспечив основным силам плацдарм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Фёдор «Терапевт» Панов, командир РГСпН 24-й гв. отдельной бригады спецназа Вооруженных сил России.  Погиб при исполненииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Чиро и Турист приехали из далека для освобождения Донбасской земли.  Чиро из ИталииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18А \это Турист. Не знаю откуда.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Его шеврон. Оба воюют в составе СолмалиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Штурмовики 6-го тербат ДНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Командир 203-мм самоходного орудия 2С7 «Пион» артиллерийской батареи 2-го АК НМ ЛНР сержант Кирилл Захаров. Экипажи самоходной артиллерии Народной милиции ЛНР наконец стали получать новые российские бронешлемофоны 6Б48-2 из защитного комплекта для экипажей бронемашин «Ратник-ЗК».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18Первый самостоятельный боевой вылет. Все эмоции на лице!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18

Стихотворение от подписчика
Мы — Русские из Грозного и Пскова!!!
Из Нальчика, Донецка, Чебоксар!!!
Мы — Русские в широком смысле слова!!!
Мы разные!! И это Божий дар!!!

Мы мирные!! Но точно не страдальцы!!
Когда Отчизне угрожает враг,
показывают Русские, как пальцы
сжимаются в один большой кулак!!!

Заморским кукловодам не пора ли
притормозить свою дурную прыть?!
Ох, господа!!! Вы не на тех напали!!!
Пошли бы вы… Историю учить!!!

Как это мелко — санкции, блокады…
Совсем забыли прадедов урок!!!
С генетикой героев Ленинграда
у нас безмерный болевой порог!!!

Мы все плечо к плечу, когда за нами
Тыва, Алтай, Хакасия и Крым!!!
Мы все врага готовы рвать зубами!!!
Мы — Русские!!! И значит, победим!!!

Пётр Казаков

И на сегодня всё!

героифото сегодняУкраинаСветлана Митленко
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