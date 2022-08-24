Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18

Сдавший в 2014 году Славянск предатель Игорь Стрелков на стриме в своем Telegram-канале заявил, что ЧВК "Вагнера" не считается с потерями и сравнил российских бойцов с дивизией СС "Мертвая голова".

Участник боевых действий в Афганистане, Югославии и Герой России Андрей Богатов, который сейчас находится на Донбассе, поделился своим мнением по высказываниям Стрелкова.

"Действительно, ЧВК "Вагнера" не считается с потерями. С потерями противника. Своих бойцов в ЧВК "Вагнер" берегут независимо от того, это бывший военный или заключенный. Таковы правила, такова мораль "ЧВК Вагнер". А что касается Игоря Ивановича, то я с удовольствием ознакомился с его комментарием, но хотел бы дать совет. Комментарии значительно удобнее делать с передовой с автоматом в руке, защищая интересы своей Родины, чем из московской квартиры", — ответил (https://bloknot.ru/obshhestvo/geroj-rossii-andrej-bogatov-oz...) Богатов на слова Стрелкова. ЧВК "Вагнера" сегодня ведут ожесточенные бои на восточных окраинах Бахмута. Ранее российские штурмовики освободили Углегорскую ТЭС и ряд населенных пунктов на Бахмутском направлении. https://t.me/c/1626866857/1734

В последние пару дней в нашем и других каналах упоминается имя Андрея Богатова, Героя Российской Федерации.

Богатов принимал участие в боевых действиях на территории республики Афганистан, в войне в Югославии.

До недавнего времени - командир 4-й разведывательно-штурмовой роты группы "Вагнер" с позывным "Алекс".

В боях с боевиками ИГИЛ (запрещено на территории РФ) под Пальмирой в 2016 году получил тяжелое ранение, потерял левую руку. Впрочем, гонять бармалеев не переставал. https://t.me/c/1626866857/1776

Нанесен удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Источники в Донбассе подтверждают. Вероятно, "Хаймарс". Украинские ресурсы разгоняют гибель Пригожина - не подтверждаем. Герой России Андрей Богатов поделился с нами фото, сделанным вчера (14.08) на Попасной. И подписал "Ищем с Пригожиным его тело" ТГ "Вагнера" сообщил: "Как и со стадионом в Стаханове, информация по Попасной будет подогреваться свинопасами, в том числе о количестве жертв.

Есть раненые, обошлось без потерь. Радость хохлов сильно преувеличена"

Интересные размышления военкора Сладков +

Граждане комбатанты: не превращаются ли чвк в квази-армии?

Напомню: ЧВК – частная военная компания, точнее – частная армия.

Квази – обозначение мнимого, не существующего явления. Бойцы «Оркестра» в населённом пункте Покровское, который был взят в конце июля

Часть 1.

Частные военные компании - образ, который будоражит умы, он окружён романтикой с 60-х годов прошлого века. Это были золотые времена частных армий в африканских войнах, B "серебряный век" в Ираке и Афганистане, а мы, из СССР, смотрели на всё происходящее, как на какие-то англо-саксонские капиталистические перегибы. Что, в общем-то, понятно с точки зрения советской военной традиции. Бойцы «Оркестра» в населённом пункте Покровское, который был взят в конце июля.

Но сегодня сформировался уже более-менее понятный рынок услуг ЧВК, который подразумевает легальный бизнес на особо опасных территориях. Легальный, это уже не заказная война, и не проплаченные боевые операции по захвату территорий и власти, в первую очередь, предоставление услуг охраны, обеспечение соответствующим транспортом, организация логистики перемещения, и тому подобное. Привет от шестёрки 🤙🏻 эти парни играют на любых видах инструментов и идут вперёд без остановок

Сладков +

Часть 2.

Правительство не всегда может обеспечить российским корпорациям защиту армией в иностранных далёких и близких регионах. Ввод войск в чужую страну, это всегда геополитический шаг. Но, если к уже приехавшим российским специалистам добавляются бизнесмены с оружием, охрана, тогда другое дело. ЧВК сами набирают, обучают и посылают своих сотрудников на дела, за которые платят. Бывает, нанимают иной персонал на местах, это даже дешевле, но, опять же, платят за результат. Купить нужные грузовики прямо на местном рынке, а если надо, то там же их и продать потом, дать нужные взятки местным бандитам, заплатить информаторам и прочее, прочее... А в итоге взять на себя массу функций обеспечения бизнеса. Логичным путём развития военизированной коммерции, начавшейся с охраны, стало обучение военного персонала, сбор и анализ информации, охрана гражданских персон. Где-то за кадром, мы видим и разные виды "серых операций" в интересах армий и разведок, но основа бизнеса - крупные контракты, а не отдельные тёмные акции. Бойцы Вагнера в Попасной, Луганщина.

Это я рисую образ ЧВК, к которому привыкли на Западе. Наши частные военные компании, по сути применения, другие. Они стали известны и заработали свою заслуженную славу выполняя боевые задачи. А армия, не редко, занималась только их обеспечением! У этого была масса причин, достойных отдельной дискуссии. Но это факт - наши ЧВК это не наёмные рабочие, а профессиональные штурмовики, овладевающие в бою, казалось, неприступными объектами и укреплениями, именно этим они знамениты. https://t.me/Sladkov_plus/6013

Сладков +

Часть 3.

И сегодня ЧВК воюют на Украине в первых рядах, увеличивая свою численность и окончательно оформляясь как квази-армии. Есть некоторые критики этой ситуации, говорящие о том, что у нас уже есть одна армия, государственная, которая имеет свои проблемы роста и развития. И если вначале ЧВК за счёт трезвого бизнес-подхода и гибкости могли подхватить из армейских рук часть задач, то сегодня это стало устойчивой практикой. Военные не могут взять террикон? Бойцы идут на штурм и берут. Бойцы «Оркестра» под Северском

ЧВК (по мнению некоторых экспертов – квази-армия) подменяет собой Вооружённые Силы, не придём ли мы так к созданию параллельных армий? Точнее: зачем нам одновременно армия, которая нас не очень устраивает, и параллельные квази-армии, как умножение наших проблем развития силовых структур (государственных и частных) проблемы в будущем? Не заболеют ли частные армии теми же проблемами, которыми болеет наша армия? Не превратиться ли наша армия, такими темпами, из армии в материальное обеспечение при ЧВК, ССО и ополченцах? На подступах к Бахмуту ещё, после Покровского. В дозоре.

Мы ведём длительную войну, которая требует гибкого и сложного обеспечения и в тылу, и на фронте, это далеко не самая сильная сторона наших вооружённых сил. Тут нам, по-моему, уже сегодня могли бы помочь классические ЧВК, но их нет (охрана груза, логистика его доставки, безопасность тыловых объектов). А нет их потому, что наши ЧВК воюют на фронте. Некоторые эксперты находят, что нам пора системно осмыслить всю эту проблематику и принять стратегические решения. Хорошо было бы сказать, что у нас много времени для этого, но это не так, время закончилось ещё вчера. Может лучше иметь одну хорошую армию, и много настоящих ЧВК? https://t.me/Sladkov_plus/6015 Боец «Оркестра» на территории на Углегорской ТЭС и в её окрестностях Чужих меж нами нет!

Мы все друг другу братья

Под вишнями в цвету. Все будет джамбо Уничтоженный расчётом ПТРК грузовик ГАЗ 66 всушников с телом погибшего наемника в кузове. Привет от Вагнера. С другой стороны Вагнер. Продолжаем находить упоминания в зоне проведения СВО на Украине. Музыканты осматривают при помощи дрона окрестности. Музыканты Вагнера с гастролями на Украине. Музыканты. Тише, тише сейчас заиграет музыка Братишка из спецназа ВНГ в зоне спецоперации в 404. Выезд на покос. В районе Соледара сейчас продолжают работу НМ ЛНР и специалисты ЧВК Вагнер. Наш братишка в зоне проведения СВО в пока ещё Украине. Офицер подразделения спецназа ВНГ. (все подписи оригинальные с каналов) Когда нас спросят, как мы провели это лето, мы покажем этот кадр Работа вагнеров при штурме Углегорской ТЭС. Вагнеровцы на ТЭС. Там же. Первой скрипке спецоперации на Украине удалось закрепиться на южной части села Покровское, после освобождения которого штурмы Вагнера смогут выйти на восточные окраины Бахмута. Оркестрант в Попасной. Место, где начинался путь боевых побед группы на Донбассе. Участвующие в боях на южном фронте (линия Изюм - Славянск) "Украина еще не выздоровела, поэтому у докторов сегодня много работы" Послание от бойцов разведки в школе, которая была зачищена от украинских националистов совместными усилиями. Уходим в ночь, выполнение боевых задач продолжается. В ночь. Братья в Запорожской области. Все будет джамбо! Короткий отдых музыканта

И вновь, на бис, спешит скрипач.

Штурмовик «Группы Вагнера» между боями за контроль Донецкой области. Британская газета The Guardian публикует рекламу не менее виртуозного Оркестра.

Долгт думала, какими кадрами продолжить тему и решила продолжить кадрами о саперах! На полное разминирование территории ЛНР потребуется более 20 лет. Хорошо пленные нацисты сами убирали бы за собой.

Минирование городов Донбасса противопехотными минами имеет вполне практический смысл.

С передовой отозвана бОльшая часть сапёрных подразделений. Без них продвижение вперёд практически невозможно. Поэтому операция по окружению Авдеевки была приостановлена. Минирование городов Донбасса противопехотными минами имеет вполне практический смысл.

Очень эффективно, согласитесь. Какой-то десяток снарядов Урагана... Кто сказал "Оттавская конвенция"? Кто сказал "законы и обычаи войны"? Смешно. Я всегда воздерживался от расчеловечевания противника. Но тут приходится признать: мы воюем с роботами, запрограммированными на максимальную эффективность и полное отсутствие моральных запретов. И речь не о тех белковых телах, что в окопах и танках. https://t.me/radioARBAT/16066 Лепестки мины, которыми усеяли Донецк. «Лепестками» забросана вся прифронтовая полоса. Трое парней из Донецка очищают улицы от «Лепестков». На улице Маршака Киевского района Александр, Егор и Никита увидели мины. Они их бодбирают и бросают в закрытую зону, чтоб взорвать. Очень опасное действие, поскольку она может и в руках взорваться. Но в то же время уже много пострадало мирных людей. Саперы физически не успевают, поскольку обстрелы лепестками идут по нескольку раз в день по разным районам. Мальчику, наступившему на сброшенный Украиной «лепесток», главврач детского отделения травматологии Донецка Жилицын вместе с другими врачами сделал индивидуальный аппарат и пластику мягких тканей. Идёт борьба за сохранение ног. Боевая работа инженерных подразделений войск Центрального военного округа на освобождённой территории Луганской Народной Республики.

омимо этого надо разминировать ВСЕ дороги, после освобождения территорий, не говоря о городах. Боевая работа инженерных подразделений войск Центрального военного округа на освобождённой территории Луганской Народной Республики Боевая работа инженерных подразделений войск Центрального военного округа на освобождённой территории Луганской Народной Республики Боевая работа инженерных подразделений войск Центрального военного округа на освобождённой территории Луганской Народной Республики.

Саперов сопровождает группа охраны. Кадры работы наших Братьев по разминированию Донецка. Кадры работы наших Братьев по разминированию Донецка. Это робот Кадры работы наших Братьев по разминированию Донецка. Кадры работы наших Братьев по разминированию Донецка. Робототехнический комплекс Уран-6 Робот-сапёр «Уран-6», и работа саперов на освобожденной территории. Робот-сапёр «Уран-6», и работа саперов Робот-сапёр «Уран-6», длиной в 24 км, но уже в самом начале пути они обнаружили более 800 мин, артиллерийских снарядов и других взрывоопасных предметов. Робот-сапёр «Уран-6», у Мариуполя неподалёку от Азовстали Робот-сапер в окрестностях Мариуполя. Сапер в окрестностях Мариуполя Сапер и робот в окрестностях Мариуполя Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе разминирования гражданской инфраструктуры Мариуполя. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе разминирования гражданской инфраструктуры Мариуполя. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе разминирования гражданской инфраструктуры Мариуполя. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе разминирования гражданской инфраструктуры Мариуполя. Поднятая сапером рука вверх означает, что найдет опасный предмет, скорее всего мина. Саперы Из сопровождения саперов Тоже Группа саперов Лучшая запись на стене! Ну и еще несколько ребят с позывными. Вглядитесь в эти лица. Боец с позывным "Птица" Позывеой "Джексон" Позывной «Карим»

Позывной Стечкин.

«Дойдем до победы, до всего правого» Молодой абхазский боец из легендарной интербригады «Пятнашка» говорит простыми словами, отвечая почему он сегодня на Донбассе:

Здесь находится наша правда. Мы идем к свободе. Русские нам помогали. Теперь мы. Бойцы у нас крепкие пацаны. С Абхазии приехали. Братья наши, друзья близкие. Воюем, чтоб мир процветал. позывной "Арсен" позывной "Дёс" Позывной "Дядя" позывной "Макс" Позывной "Малыш", боец бригады Пятнашка, с 15 лет воюет ещё в абхазо-грузинском конфликте 30 лет назад, позывной так и остался с тех времён. позывной "Философ" рассказывает:

"Им плевать — свои, не свои, без разницы"

ВСУ открывают прицельный огонь по своим же сослуживцам, сдавшимся в плен. Их буквально истребляют из-за того, что те не хотят воевать. Об этом корреспонденту "Известий" Александру Сафиулину рассказал боец легендарного батальона "Сомали" с позывным "Философ".

Военный вспоминает детали операции по зачистке Песок. Зашли в окопы, начался бой. В одном из укреплений обнаружили украинских военных, их взяли в плен. Дали им воды, оказали помощь и решили эвакуировать.

Все это время ВСУ вели слежку с дронов за своими же солдатами. Как только группа бойцов с пленными вышла на хорошо просматриваемый участок, украинские националисты начали прицельный артобстрел.

"Это было сознательно, они прекрасно понимали, кто там. Для них это нормально", — подчеркивает боец "Сомали".

Когда начался обстрел, один из украинских пленных, 27-летний Михаил, закрыл собой молодого бойца батальона. Тот самый пленный Миша.

Солдат ВСУ получил тяжелые ранения и скончался. Умер Михаил не сразу, но оказать ему помощь было просто невозможно — обстрел не прекращался. https://t.me/izvestia/99975 Российский доброволец, боец «Пятнашки» с позывным «Камчатка» Командир 3-й роты 1-й Славянской бригады с позывным "Белый" Танкист Женя, позывной «Сухой»

Истории парней, которые никогда в жизни не собирались воевать меня всегда увлекают. Из таких мужиков часто получаются стальные люди. Командир танковой роты из Житомира. Все его знакомые из детства на другой стороне: в «Азове», «Айдаре», в ВСУ. А Сухой выбрал светлую сторону. Посмотрите.

Танкист - один из участников битвы за Пески. https://t.me/boris_rozhin/60485 Танкист майор Михаил Понаморёв

За время спецоперации танкисты замкомандира батальона ЛНР майора Михаила Понаморёва не понесли ни одной потери. Он участвовал в боях за Рубежное, Новоайдар и Боровское, успешно форсировал реку, обеспечив основным силам плацдарм. Фёдор «Терапевт» Панов, командир РГСпН 24-й гв. отдельной бригады спецназа Вооруженных сил России. Погиб при исполнении Чиро и Турист приехали из далека для освобождения Донбасской земли. Чиро из Италии А \это Турист. Не знаю откуда. Его шеврон. Оба воюют в составе Солмали Штурмовики 6-го тербат ДНР Командир 203-мм самоходного орудия 2С7 «Пион» артиллерийской батареи 2-го АК НМ ЛНР сержант Кирилл Захаров. Экипажи самоходной артиллерии Народной милиции ЛНР наконец стали получать новые российские бронешлемофоны 6Б48-2 из защитного комплекта для экипажей бронемашин «Ратник-ЗК». Первый самостоятельный боевой вылет. Все эмоции на лице!

Стихотворение от подписчика

Мы — Русские из Грозного и Пскова!!!

Из Нальчика, Донецка, Чебоксар!!!

Мы — Русские в широком смысле слова!!!

Мы разные!! И это Божий дар!!!

Мы мирные!! Но точно не страдальцы!!

Когда Отчизне угрожает враг,

показывают Русские, как пальцы

сжимаются в один большой кулак!!!

Заморским кукловодам не пора ли

притормозить свою дурную прыть?!

Ох, господа!!! Вы не на тех напали!!!

Пошли бы вы… Историю учить!!!

Как это мелко — санкции, блокады…

Совсем забыли прадедов урок!!!

С генетикой героев Ленинграда

у нас безмерный болевой порог!!!

Мы все плечо к плечу, когда за нами

Тыва, Алтай, Хакасия и Крым!!!

Мы все врага готовы рвать зубами!!!

Мы — Русские!!! И значит, победим!!!

Пётр Казаков

И на сегодня всё!