О чём это говорит на самом деле

Все явления в социальной жизни надо рассматривать с двух сторон – и только тогда они становятся понятными. Ниже приведено несколько примеров, как сторонники капитализма утверждают и «доказывают» преимущества этого строя и чего на самом деле эти «преимущества» стоят.

1

«Смотрите, — говорят антикоммунисты, — раньше большинство советских людей не могло позволить себе машину, а теперь – весь двор в иномарках»

А на самом деле это говорит, прежде всего, о неразвитости и дороговизне общественного транспорта. Если есть безопасный, дешёвый и удобный общественный транспорт – машину захотят иметь только два вида людей – снобы, которым понты всего дороже, и социофобы, которые не переносят скопления людей.

Общественный транспорт в СССР был дёшев – это не подлежит сомнению даже у самых злостных антисоветчиков. Он дотировался, к слову, и из тех денег, которые получал бюджет от продажи личных автомобилей, и из налогов на личный транспорт. По безопасности он хорошо опережал нынешний – карманников было мало (если не считать послевоенных лет), а о наркоманах, которые могут убить из-за денег — можно было разве что прочитать в газете о зарубежной жизни. А вот с удобством была напряжёнка, да, но её можно было удалить, при должной организованности. И – люди не очень-то и хотели приобретать автомобили.

Ну а к чему приводит массовая автомобилизация – все могут наблюдать. И ухудшение экологической ситуации, и перегрузка дорог (к слову, эти последствия взаимосвязаны – пока машина стоит в пробке – она тоже выделяет продукты горения бензина!), и повышенная аварийность на дорогах… Зимой к этому добавляется ещё и накатанный автомобилями гололёд во дворах и между дворами. И нервное напряжение у водителей, которые рады бы отказаться от автомобиля, да общественный транспорт дорогой, в нём и обокрасть могут, а то и убить.

2

«Смотрите, — говорят антисоветчики, тоскующие по «России, которую мы потеряли», — в царской России какой-нибудь учитель-врач-инженер ещё и прислугу имел, а в СССР домработницу могли позволить себе совсем немногие, из-за этого интеллигенты сами себя вынуждены были обслуживать, в ущерб работе».

Ну а на самом деле о чём это говорит? В СССР прислуги было мало не потому, что это считалось неприличным. И не потому, что позволить себе не могли платить прислуге. Просто много было других рабочих мест и в прислуги наниматься не хотели. А в царской России прислуги было много – потому, что была безработица (особенно среди женщин), и безработные согласны были хоть на работу прислугой.

С другой стороны, да, в дореволюционной России труд учителей, врачей, инженеров оценивался намного выше, чем труд рабочих и крестьян. Из-за этого рабочие интеллигентов даже называли «барами», хотя понимали, что интеллигенты тоже продают свою рабочую силу – вспомним хотя бы роман Шишкова «Угрюм-река», где рабочие говорят инженеру: «Ты, барин, человек подневольный». Но это только потому, что интеллигентов было мало. Хорошо характеризует уровень высшего образования в царской России, что и говорить…

3

Иногда антисоветчики любят попрекнуть СССР тем, что работников НИИ, студентов и школьников-старшеклассников заставляли работать в колхозах. Мол, отрывали людей от основного занятия и гнали заниматься неквалифицированным трудом, ах-ах-ах, какие нехорошие!

Объяснение того, о чём это говорит на самом деле, начну с простой истины, которая известна всем, кто хоть раз задумывался на экономические темы. Есть работы срочные, которые надо обязательно закончить в сезон. К таким относятся все сельскохозяйственные работы, особенно посевные и уборочные. А есть работы несрочные, которые нужны, но потерпеть с их выполнением можно. К таким относится работа в НИИ.

При капитализме фермеры и латифундисты нанимают на срочные работы сельхозрабочих из безработных или (если своих нет) – мигрантов. А при социализме, когда безработицы, как известно, не было и рабочих нигде не хватало – мобилизовали студентов, работников НИИ и старшеклассников. Причём нельзя сказать, что это наносило какой-то сильный ущерб учёбе – о том, что физическая активность полезна для мозговой работы – писали очень много.

Отдельно о том, что коммунисты говорили всякие ужасы про детский труд в капиталистических странах, а сами использовали его. Ещё Карл Маркс в «Критике Готской программы» говорил:

«“Запрещение детского труда”! Здесь абсолютно необходимо было указать предельный возраст.

Полное запрещение детского труда несовместимо с существованием крупной промышленности и поэтому является пустым благочестивым пожеланием.

Проведение этой меры, — если бы оно было возможно,— было бы реакционно, так как при строгом регулировании рабочего времени сообразно с различным возрастом и при прочих предупредительных мерах для защиты детей раннее соединение производительного труда с обучением является одним из могущественнейших средств переустройства современного общества».

Капитализм плох не тем, что в нём есть детский труд. Это может быть и при социализме – необходимость трудового воспитания для выращивания человека-творца, а не «грамотного потребителя» никем из коммунистов не оспаривается. Капитализм плох тем, что на детском труде наживаются капиталисты, в то время, когда среди взрослых есть безработица.

Алеся Ясногорцева