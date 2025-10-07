75 лет назад США бомбили СССР

Как 8 октября 1950 года США бомбили СССР Фото: kvb.by, фото может носить иллюстрационный характер

На Дальнем Востоке в Хасанском районе Приморского края есть село Перевозное. В километре от этого села располагался военный аэродром «Сухая Речка». Мало кто знает, что несколько десятилетий назад его безнаказанно разбомбили американские лётчики.

Этот удар по советской территории произошел 8 октября 1950 года…

8 октября 1950 г. в 16 ч. 17 мин. по местному времени два истребителя ВВС США Локхид F-80C «Шутинг Стар» («Метеор») нарушили государственную границу СССР и, углубившись почти на 100 км, атаковали советский военный полевой аэродром Сухая Речка в 165 км от Владивостока, в Хасанском районе. В результате обстрела самолетами ВВС США на стоянке были повреждены семь самолетов советской эскадрильи, один сгорел полностью.

Той осенью уже вовсю громыхала война на Корейском полуострове. Залпы грохотали совсем рядом от нашей общей с корейцами государственной границы. К тому же американцы и их союзники не слишком-то церемонились с соблюдением международного права. Боевые самолеты вероятного противника совершали систематические полеты вблизи советских городов и военных баз. Хотя СССР официально в войне не участвовал, доходило дело и до вооруженных столкновений.

Таков был военно-политический фон в то время на Дальнем Востоке. Неудивительно, что части и соединения советских Вооруженных сил в тех краях находились в постоянном напряжении. Тревоги, приказы о немедленном рассредоточении следовали один за другим. 7 октября 1950 года именно такой пришел в 821-й истребительный авиаполк 190-й истребительной авиадивизии, вооруженный старыми американскими поршневыми «Кингкобрами», полученными еще по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны.

Летчикам предстояло срочно перелететь на полевой аэродром Тихоокеанского флота Сухая Речка в Хасанском районе Приморского края в 100 километрах от советско-корейской границы. К утру 8 октября все три эскадрильи полка уже стояли на новом месте. Дальше началось нечто почти невероятное.

В воскресенье в 16 часов 17 минут по местному времени над Сухой Речкой внезапно появились два американских реактивных самолета. Американцы, которых с земли едва видно – шли они достаточно высоко, – вдруг резко спускаются вниз, буквально на бреющем полёте закладывают вираж над аэродромом, открывают огонь и сбрасывают четыре бомбы.

Взрывается один советский самолёт. Ещё вираж – и «Метеоры» начинают стрелять из пулемётов. Подбиты ещё семь наших машин. Расстреляв весь боезапас в течение нескольких минут, американцы спокойно улетают. Никакой погони не было: гнаться за реактивными «Метеорами» на оставшихся невредимыми «кукурузниках» По-2 или поршневых ««Кингкобрах» было бессмысленно. Из 20 наших самолётов уцелела половина.

«Выходной был. Все отдыхали на море, и тут они прилетели. Покружили, постреляли из пулеметов по самолетам и скрылись за сопками. Мне тогда уж 13-й год пошел», – вспоминал житель поселка Сухая Речка Григорий Больдусов, проживающий там до сих пор.

Очень важно, что на протяжении нескольких десятилетий оба американских пилота, участвовавших в авианалёте на СССР, ведомый Аллен Дифендорф и ведущий Олтон Квонбек, в своё оправдание твердили, что они-де сбились с курса из-за плохой погоды и расстреляли аэродром по ошибке.

Погода, как уже говорилось, была в тот день великолепной. На фюзеляжах советских самолётов хорошо были видны характерные знаки, не имеющие ничего общего с «оперением» корейских истребителей. Американцы прекрасно понимали, кого они бомбят. Кстати, Квонбек уже в те годы работал на ЦРУ. Впоследствии, уйдя из авиации, он работал в сенатском комитете по разведке. «У русских не было готовых самолётов или ракет, чтобы отразить нашу атаку. Это было в воскресенье после обеда. Для них это было как Пёрл-Харбор», – цинично написал Квонбек в своих воспоминаниях.

Командующему в ту пору 64-м авиационным корпусом генерал-лейтенанта Лобову отправляют сводку о погибших – американцы перебили чуть ли не четверть остававшихся в тот день на аэродроме людей. Несколько офицеров ушли в увольнение – это спасло им жизни. А ещё к нескольким офицерам приехали подружки из соседней Славянки – их позже увезли хоронить в райцентр.

Рапорт о погибших отправлен в Москву, наступает ночь на 9 октября. Долгая ночь, в течение которой никто на аэродроме не сомкнул глаз. Все ждали следующего налёта. Наутро, так и не получив из столицы никаких директив, генерал Лобов объявляет приказ: считать авиаудар началом Третьей мировой войны. Привести все соединения в полную боевую готовность. Почему генерал отдал такой приказ, не дождавшись директив из Москвы? Возможно, у него просто сдали нервы, выяснилось, что налёт был не первой атакой американцев. Просто об этом тогда мало кто знал.

9 октября СССР представил в ООН официальную ноту протеста. Правительство Советского Союза было сильно обеспокоено. Не могли понять – или это начало третей мировой войны, или ошибка пилотов.

20 октября президент США Гарри Трумэн, выступая в ООН, признал вину США и выразил сожаление, что американские вооруженные силы оказались замешанными в инциденте с нарушением границы СССР и нанесении ущерба советской собственности. Он заявил, что командир полка уволен, а летчики переданы суду военного трибунала, что нападение на территорию Советского Союза стало «результатом навигационной ошибки и плохого расчета» пилотов. А еще – что командир авиационного соединения, в которое входили F-80, смещен с должности, дисциплинарные взыскания наложены и на летчиков.

Несмотря на то, что инцидент казался исчерпанным, немедленно была перебазирована из Подмосковья на Дальний Восток 303-я авиационная дивизия, имевшая в своем составе реактивные «МИГ-15». В войсках ввели боевое дежурство. Обстановка в частях была тревожная. Всё было готово к началу Третьей мировой войны…

Разумеется авиаудар по СССР американцы тщательно готовили несколько месяцев. Для этого на южнокорейскую базу Тэгу из Японии перебросили несколько новейших реактивных «Локхидов» – раньше на базе размещались только поршневые F-51. Изначально бомбить советский посёлок должны были четыре экипажа, но утром 8 октября у двух «Метеоров» неожиданно обнаружились поломки. А механиков, хорошо изучивших эти машины, на базу завезти не успели. Лететь пришлось двум лётчикам – Квонбеку и Дифендорфу… Американцы продолжали отстаивать версию об ошибке пилотов вплоть до 1990 г.

По мнению командовавшего в ту пору 64-м авиационным корпусом генерал-лейтенанта Георгия Лобова и бывшего летчика 821-го авиационного полка В. Забелина, никакой ошибки быть не могло. Американцы должны были прекрасно видеть, куда летят, и что бомбят. Это была явная провокация. По словам Забелина, «американцы прекрасно видели, куда летят. Пролетели 100 километров от нашей границы с Кореей. Они все прекрасно знали. Это придумали, что молодые летчики заблудились». Скорее всего, бомбардировка была проведена целенаправленно, и инцидент был чистой провокацией со стороны США.

Однако в любом случае это не единственная тайна тех событий. В архивных документах Министерства обороны и Министерства иностранных дел СССР говорится лишь о разбитых и поврежденных в результате внезапной штурмовки советских самолетах. И ни слова – о человеческих потерях.

«После этого случая срочно создали 64-й авиационный корпус и стали готовиться к перевооружению, – вспоминал летчик 821-го полка Николай Забелин. – После нападения также было введено боевое дежурство в полках. Этого с окончания Второй мировой войны не было. Сидели от зари до зари в кабинах и около. Возникло ощущение близкой войны…»

Не так давно один из владельцев компании Coca-Cola Bottling Co. в Вашингтоне на вопрос российского журналиста: «Что вы знаете об инциденте, произошедшем в 1950 г. на аэродроме Сухая Речка? По вашему мнению, это была провокация или ошибка?», ответил: «Этот инцидент стал позорищем для США. Сама идея о том, что два пилота не знали, где они находятся, не знали места расположения советской границы и были не способны понять, что за аэродром они атакуют, кажется невероятной. США заявили, что удар был нанесен из-за ошибки в навигации и неверной оценки ситуации. Командующий ВВС был снят, а пилоты наказаны. Штаты предложили оплатить ущерб. СССР принял решение не раздувать скандал». И еще бывший участник боев в Корее добавил: «Инцидент на Сухой Речке замалчивается до сих пор, и, скорее всего, вам не удастся найти в США человека, который слышал бы о нем…»

В списке памятников Хасанского района Приморского края под номером 106 значится «братская безымянная могила летчиков, погибших при отражении американских бомбардировщиков в 1950 году». Там же указано, что могила находится у села Перевозное, бывшей территории военного городка Сухая Речка.

Странно, конечно, что могила безымянная. Странно, что про нее молчат военные архивы. У нас и в Великую Отечественную павших закапывали где и как попало, не заботясь об отметке на карте. Тогда говорили, что жертв в ходе этой бомбардировки якобы не было – пострадала только военная техника. Но точно сказать, сколько в могиле погибших, не может никто. Кто-то говорит - 10 человек, а кто-то – более двух десятков.

В засекреченном на полвека рапорте на имя командующего 64-м авиационным корпусом генерал-лейтенанта Георгия Лобова сообщается о 27 погибших в результате того самого авиаудара. Жители Перевозного говорят, что в братской могиле тогда захоронили не всех – тела нескольких гражданских сотрудников увезли в райцентр, в Славянку.

Сегодня в селе Перевозное живёт несколько десятков человек. На кладбище, где упокоились в том числе и жертвы американского авианалёта, могилы более-менее ухожены – немногочисленные жители всё ещё хранят память о погибших.

Однозначно можно сказать только одно: долетались американцы, очевидно, планировавшие налет на Сухую Речку как акцию устрашения, буквально на свою голову. Пугать товарища Сталина было бесполезно, а вот относительно истинных намерений «союзников» он после этого утратил всякие сомнения. И отдал приказ о формировании 64-й истребительного авиационного корпуса под командованием Ивана Кожедуба, асы которого сбили в корейской войне столько американских самолетов, что за Сухую Речку хватило рассчитаться сполна.

https://kvb.by/rubric/zametki/kak-8-oktyabrya-1950-goda-ssha-bombili-sssr

https://topwar.ru/175882-incident-1950-goda-na-suhoj-rechke-javnoe-tak-i-ostavsheesja-tajnym.html

