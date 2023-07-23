Территория Героев...(101)

Гвардии ефрейтор Ломакин Андрей

Ломакин Андрей Алексеевич - водитель-электрик, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 28.10.1991 года в городе Иваново.

Учился в средней образовательной школе №29 областного центра.

Закончил Промышленно-экономический колледж по профессии «Автомеханник».

В 2010 году призван в ряды Вооруженных Сил РФ военным комиссариатом Фрунзенского района города Иваново.

После заключения контракта с Министерством обороны РФ служил в РВСН, в городе Тейково Ивановской области.

Следующий контракт служил в воздушно-десантных войсках.

Проходил военную службу в должности водителя-электрика 217-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В сентябре 2022 года срок контракта заканчивался.

В 2022 году принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб 30.06.2022 года.

У него остались родители, младший брат, жена и двое детей.

За высочайший героизм, проявленный при выполнении воинского долга, награжден орденом Мужества посмертно. В его родной школе была открыта мемориальная доска.

https://vk.com/wall-106160452_391859

Лейтенант Усманов Николай В Козельске простились с павшим героем СВО – 24-летним лейтенантом Николаем Николаевичем Усмановым

Николай Усманов родился и вырос в Козельске.

Юноша рос настоящим патриотом, духовно и физически закаляя себя и готовя к службе Отечеству. Во время учебы в школе он неизменно участвовал во всех важнейших событиях: вахтах на посту №1, районных и областных военно-спортивных играх, днях воинской славы, смотрах строевой подготовки.

Вступив в ряды «Юнармии», Николай защищал честь района в составе школьного отряда «ШОК» во время проведения областных военно-спортивных игр «Зарница-Орленок».

После школы, в 2016 году, молодой человек поступил в Калужский филиал Московского Государственного Технического Университета имени Баумана, который окончил в июне 2020 года.

В том же году Николая распределили для прохождения службы по контракту в посёлок Сергеевка Приморского края, где он стал командиром взвода управления роты управления 394 мотострелкового полка 127 мотострелковой дивизии 5 общевойсковой армии.

https://kozelsk.bezformata.com/listnews/kozelske-prostilis-s-pavshim-geroem/118924141/

Полковник Беспалов Александр В Озерске Челябинской области простились с погибшим на Украине полковником Александром Беспаловым

Александр Викторович Беспалов был командиром 59-го гвардейского танкового полка, 144-я гвардейская мотострелковая дивизия, 20-я гвардейская общевойсковая армия

Александр родился 26 сентября 1979 года.

https://vk.com/wall-150020650_1467247

Майор Касаркин Михаил Проводили в последний путь начальника связи 68 Гвардейского танкового полка,

майора Михаила Касаркина,

погибшего при исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции.

Ему было 34 года.

Михаил родился и вырос в хуторе Пухляковском. Все знали его очень добрым, спокойным, доброжелательным человеком, он планировал стать военным, служить по контракту. После окончания Пухляковской школы поступил в Новочеркасское высшее военное краснознамённое командное училище связи и успешно его окончил. После заключения контракта служил в разных военных частях и местах на территории России.

За время своей службы Михаил за храбрость и самопожертвование при исполнении воинского долга.

Был награждён знаками отличия, в том числе медалью «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/mihail-kasarkin/

Военнослужащий Погодаев Александр Уроженец Братска 36-летний Александр Александрович Погодаев погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

Он служил в составе спецотряда быстрого реагирования «Ахмат».

Александр Погодаев родился в сентябре 1986 года в Братске. Учился в школе № 1 и Братском целлюлозно-бумажном колледже. В ДОСААФ занимался стрельбой. Работал на предприятиях Братска и Москвы.

В 2023 году подписал контракт на принятие участия в спецоперации в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат».

В Братске у Александра Александровича остались мама и сестра.

https://ircity.ru/text/society/2023/06/29/72445043/

Военнослужащий Анферов Дмитрий Анферов Дмитрий Сергеевич,

Нязепетровский район, погиб в СВО.

https://zpobeda.ru/dmitrij-anferov/

Военнослужащий Камболов Игорь Участник специальной военной операции героически погиб при исполнении воинского долга.

Игорь родился и вырос в Заводском. Здесь же окончил среднюю школу №34, затем технологический факультет Горского агроуниверситета.

Судьба отмерила Игорю лишь 35 лет.

У него остались двое маленьких сыновей.

Осетинские бойцы заслужили в зоне СВО особую репутацию, проявляя стойкость и храбрость. Жители Осетии – и Северной и Южной – воюют и в рядах вооруженных сил, и в составе национальных добровольческих батальонов «Шторм-Осетия» и «Алания».

За боевые заслуги рядовой Игорь Камболов посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/igor-kambolov/

Военнослужащий Овчинников Петр Овчинников Петр Геннадьевич

родился 17.08.1984г. в селе Славянка Нововаршавского района Омской области.

В 2005 году был призван в ряды РА, после срочной службы, по июль 2008 служил по контракту, принимал участие в выполнении задач на территории Северо-Кавказского региона РФ. Ветеран боевых действий.

В сентябре 2022 года был мобилизован для участия в СВО.

18 июня 2023 года Петр погиб при исполнении обязанностей в ходе проведения СВО.

https://zpobeda.ru/petr-ovchinnikov/

Рядовой Куприянов Сергей В Урюпинске простились со своим земляком Сергеем Куприяновым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Сергей учился в средней школе № 7, закончил Урюпинский колледж бизнеса. Во время прохождения срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. Отслужив, работал в урюпинском агропромышленном колледже.

В октябре прошлого года Сергей был мобилизован в ряды Вооруженных Сил, где служил в звании рядового.

Погиб 22 июня 2023 года в возрасте 40 лет.

У него остались жена, родители, дети.

https://zpobeda.ru/sergej-kupriyanov/

Военнослужащий Бессонов Никита В ходе специальной военной операции погиб житель села Побегайловка

Бессонов Никита Александрович, 12.07.1994 г.р.

https://zpobeda.ru/nikita-bessonov/

Рядовой Миpoшникoв Сepгeй В ходе Специальной военной операции при защите мирного населения 28 мая 2023 года героически погиб житель пос. Усть-Баргузин,

рядовой Мирошников Сергей Дмитриевич.

Сергей родился 15.09.2002 года в Якутии Республика Саха (Якутия). В 2002 году семья переехала в пос. Усть-Баргузин где Сергей пошёл в 4 класс.

После окончания 9 классов Усть-Баргузинской средней школы поступил учиться в Улан-Удэнский авиационный техникум.

21.10.2021 года Военным комиссариатом Баргузинского района был призван в армию, попал служить в пос. Песчанка Читинской области в танковые войска, затем его перевели в г. Улан-Удэ ст. Тальцы, где он подписал контракт.

С июля 2022 года находился на СВО, служил звукометристом отделения звукомерической разведки.

За время службы был представлен к ведомственной и государственной награде.

https://t.me/tipichnyi_ust_barguzin/1446

Военнослужащий Юндеман Александр Простились с геройски погибшим военнослужащим, участником специальной военной операции

Юндеман Александром

(с. Городок, Минусинского района).

Александр служил в В/Ч 13637 г. Ростов, 72 бригада, 3 военный корпус, 3 отряд шторм резерв.

https://zpobeda.ru/aleksandr-jundeman/

Военнослужащий Маметов Тагир В Касумхюре простились с уроженцем села

Тагиром Маметовым,

который погиб 22 июня в ходе специальной военной операции.

Тагиру Маметову было 37 лет.

Он был призван в ходе частичной мобилизации и проходил службу в зоне СВО в качестве водителя реактивного артиллерийского дивизиона.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга указом Президента Российской Федерации Тагир Маметов награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/tagir-mametov/

Военнослужащий Лопачев Александр После тяжелого ранения, полученного в ходе проведения СВО, скончался

Лопачев Александр Владимирович.

Житель села Абагайтуй был мобилизован в сентябре прошлого года. Работал в ЧОП «Лига».

Ему было 37 лет.

Знакомые характеризуют Алексея как доброго, отзывчивого человека, который никогда не оставит в беде.

Проходил службу в одном из подразделении разведки, занимал должность старшего группы.

Погиб 20 июня.

Остались жена и несовершеннолетний ребёнок.

https://zpobeda.ru/aleksandr-lopachev/

Военнослужащий Демидов Евгений Простились с Демидовым Евгением, погибшим в ходе проведения СВО.

https://zpobeda.ru/evgenij-demidov/

Прапорщик Паздников Владимир В ходе проведения СВО погиб

Паздников Владимир Вениаминович

г.Краснокаменск, Забайкальский край

https://zpobeda.ru/vladimir-pazdnikov/

Военнослужащий Красовский Виктор Хабарский район простился с Виктором Юрьевичем Красовским, погибшим в ходе выполнения воинского долга в СВО.

Осенью прошлого года Виктор Юрьевич был призван по мобилизации для участия в специальной военной операции.

8 июня 2023 года Виктор погиб в ходе выполнения боевого задания, защищая интересы Родины.

https://zpobeda.ru/viktor-krasovskij/

Военнослужащий Семенов Антон Семенов Антон 37 лет

Уроженец города Саратов

Погиб в бою 14.06.2023

https://zpobeda.ru/anton-semenov/

Военнослужащий Рожнов Сергей При исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции погиб

Рожнов Сергей Андреевич

(13.09.1988 — 20.06.2023), из п.Товарково.

https://zpobeda.ru/sergej-rozhnov/

Военнослужащий Перевалов Валерий Перевалов Валерий Владимирович.

Родился в 1975 году в Люберцах,

пошёл служить по контракту 16 марта 23 года.

Прошёл военную подготовку и поехал на горячую точку в зону СВО.

Будучи пулемётчиком сражался в самом центре боевых действий (п.Житловка,Луганская область, под Кременной),

трагически погиб 13 июня 23 года, защищая свою Родину.

Награждён орденом Мужества посмертно!

https://zpobeda.ru/valerij-perevalov/

Военнослужащий Лазаренко Андрей В ходе СВО на Украине погиб

Лазаренко Андрей Васильевич 1999 года рождения, уроженец с. Меленск.

Он скончался 27 июня от тяжелых ран, полученных в бою с нацистами.

Андрей был призван в рамках частичной мобилизации и как истинный патриот не задумываясь встал на защиту интересов своей Родины и безопасности ее граждан.

https://zpobeda.ru/andrej-lazarenko/

Военнослужащий Бовин Алексей Простились с Бовиным Алексеем Валерьевичем,

который погиб при выполнении боевой задачи на территории Украины.

https://vk.com/wall-221118115_21

Военнослужащий Пинчук Денис Погиб во время проведения СВО

Пинчук Денис Викторович

Родился 18.08.1989 года в г. Биробиджане Хабаровского края.

Рано лишился родителей, его и брата воспитывала старшая сестра.

В 1999 году по переселению приехали в с. Грачевка Усманского района.

Денис окончил Грачевскую школу и СПТУ № 24 в г. Усмани.

Служил в рядах Вооруженных сил.

Последние годы жил и работал в Воронеже.

Не женат, детей нет.

В качестве добровольца заключил контракт для участия в Специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

С 1 мая 2023 года находился в зоне боевых действий в Луганской Народной республике.

13 июня 2023 года при выполнении боевой задачи, группа в которой находился Денис, попала под сильный артиллерийский обстрел.

Героически погиб в районе н.п. Житловка - Кременная Луганской Народной республики.

Похоронен с воинскими почестями.

http://usman.lib48.ru/kray/war/pinchuk-denis-viktorovich

Военнослужащий Насадюк Вадим При исполнении воинского долга 16 июня 2023 г. в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР погиб житель с. Идринское Красноярского края

Насадюк Вадим Романович 2001 г.рождения.

Вадим с самого начала специальной военной операции находился в зоне боевых действий.

Он имеет медаль за воинскую доблесть и знак отличия Георгиевский крест 4 степени.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/vadim-nasadjuk/

Военнослужащий Бородин Владимир Простились с Бородиным Владимиром Евгеньевичем,

героически погибшим в зоне СВО 20 июня 2023 г.

https://zpobeda.ru/vladimir-borodin/

Рядовой Митруков Максим 13.06.2023 года, выполняя боевые задачи специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики погиб

Митруков Максим Сергеевич.

Рядовой Максим Митруков воевал в составе штурмового отряда "Шторм - Z".

Ему было37 лет

Максим родился в деревне Харевщина, в Янеге посещал детский сад, учился в школе. Педагоги и одноклассники помнят его как весёлого, смелого и отзывчивого человека, готового всегда поддержать и придти на помощь в любую минуту. Еще Максим замечательно пел и играл на гитаре. Про такого обычно говорят - "душа компании".

https://vk.com/wall-12426362_71117

Доброволец Иванов Сергей Иванов Сергей Александрович погиб в ходе спецоперации на Украине в городе Артёмовск.

Подписав добровольный контракт с ЧВК «Вагнер», он отправился защищать интересы России.

https://zpobeda.ru/sergej-ivanov-2/

Доброволец Семенов Антон Антон Семенов, боец из Карелии, погиб в ходе спецоперации.

Он уроженец Пряжинского района, служил в составе ЧВК «Вагнер».

Источник

Доброволец Тараскин Василий Тараскин Василий Сергеевич

07.05.1992 г.р.

г.Липецк

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/vasilij-taraskin/

Доброволец Степанов Иван Простились с бойцом ЧВК "Вагнер", погибшим в зоне СВО.

Степанов Иван Иванович

28.12.1990 г.р.

проживал в деревне Тиуново Гайнского района,

погиб при взятия Бахмута 2 марта 2023 года.

Участвовал в специальной военной операции с октября 2022 года.

Награждён орденом Мужества, награжден черным крестом ЧВК "Вагнер" "За кровь и храбрость".

https://vk.com/wall-174203223_30871

Доброволец Тонькин Максим Тонькин Максим

г.Почеп, Брянская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/maksim-tonkin/

Доброволец Захаров Михаил В Крестьянке простились с Захаровым Михаилом Сергеевичем.

Михаил родился в 1985 году в Казахстане. В возрасте 14 лет переехал с семьей в село Крестьянка, поступил в ПУ-31 с. Мамонтово, а затем уехал из района.

Михаил принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер».

Погиб 25 апреля 2023 года в Артемовске (Бахмут) Донецкой Народной Республики.

https://zpobeda.ru/mihail-zaharov/

Доброволец Тхелидзе Сергей 5 мая на СВО погиб Сергей Тхелидзе.

Ему было 28 лет

Сергей прошел подготовку в военном лагере и отправился на СВО. Там он мужественно сражался за город Бахмут.

Парень рано остался без матери. С двухлетнего возраста его воспитывали дедушка с бабушкой.

https://zpobeda.ru/sergej-thelidze/

Военнослужащий Попов Иван Боец из Югорска с позывным «Панк» погиб под Артемовском

Иван Попов учился в Таежном.

В 2010–2011 годах проходил армейскую службу в военно-воздушных войсках в Армении.

Перед отправкой в зону боевых действий жил в Югорске, работал на лесопромышленном предприятии.

Во время СВО служил в третьем батальоне девятой роты 1307 мотострелкового полка.

Позывной у югочанина был «Панк».

Погиб Иван Попов под Артемовском 16 мая.

В Таежном у военнослужащего остались родители

https://vk.com/wall-64365857_519595

Военнослужащий Μocкaльчук Βиктop 29.11.1995 г.p.

г.Ηижнeвapтoвcк, ΧΜАО

Бaтaльoн «Тoян»

https://zpobeda.ru/iktop-ockalchuk/

Младший сержант Ахтырский Иван 15 января 2023 г. разведывательная группа в соответствии с боевым распоряжением командира батальона занимала оборонительные позиции вблизи населенного пункта Кременная, выполняя боевую задачу по недопущению прорыва подразделениями неонацистов оборонительных рубежей.

Разведчики в количестве 8 человек получили приказ выдвинуться для оказания огневой поддержки обороняющимся подразделениям полка. Прибыв к указанным позициям, десантники сходу вступили в бой, так как неонацисты уже начали наступление на этом участке, и заняли передовые позиции оборонительных рубежей.

Оценив обстановку, гвардии младший сержант Ахтырский И.Г. с вверенной ему боевой тройкой первым вступил в бой и лично уничтожил при этом до 5 неонацистов, что позволило группе в кратчайшие сроки блокировать продвижение противника. В общей сложности разведчики, проявляя мужество, отвагу и героизм, уничтожили до 20 неонацистов и 1 единицу бронированной техники противника, при этом гвардии младший сержант Ахтырский И.Г. лично уничтожил не менее 10 неонацистов.

В ходе ответного огня противника в окоп, где находилась боевая тройка гвардии младшего сержанта Ахтырского И.Г., был нанесен артиллерийский удар.

Вечная память Герою Российской Федерации гвардии младшему сержанту Ахтырскому Ивану Геннадьевичу, о ратных подвигах которого мы писали в 21 выпуске.

https://zpobeda.ru/ivan-ahtyrskij-2/

Подполковник Черников Денис Черников Денис Игоревич

17.09.1983-23.05.2023

О награждении Героя Луганской Народной Республики мы рассказывали в 20 выпуске.

https://zpobeda.ru/denis-chernikov/

Доброволец Лазеев Анатолий В Перми простились с Анатолием Лазеевым, добровольцем-спецназовцем, майором полиции в отставке. Более полугода он считался пропавшим без вести в зоне СВО. Правда о его героической гибели стала известна только сейчас.

Анатолий Владимирович родился в Перми 26 апреля 1969 года, учился в средних школах №№ 22 и 85. Работал строителем, отслужил два года в Советской армии, трудился слесарем-сборщиком авиадвигателей в ОАО "Пермские моторы". С ноября 1992 в течение 23 лет служил в милиции (позднее - в полиции), был участником боевых действий на Северном Кавказе.

В июне 2022 года Анатолий Лазеев будучи ведущим специалистом ООО "Уралбумага", добровольно ушел воевать в зону СВО и сразу же оказался в эпицентре боев на одном из горячих участков фронта. 24 июля его отделение было атаковано укронацистами. В этом бою Анатолий был ранен осколком в спину, а очередь из автомата перебила ему ноги. Ранеными оказались и четверо его товарищей. Приказав им и другим воинам отступать, Лазеев занял стрелковую позицию и стал ответным огнем прикрывать отход товарищей. Им удалось уйти, а вот Анатолий остался один против штурмовиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Кольцо врагов вокруг Лазеева продолжало ссужаться. И когда они вплотную подошли к Анатолию, окружили его, он взорвал их и себя гранатой.

У героя остались жена и две дочери.

https://vk.com/wall-201190697_659890

Военнослужащий Шестаков Иван В ходе специальной военной операции погиб

Шестаков Иван Александрович 1979 г.р.

Иван Александрович вырос и учился в г. Чермозе.

В 1996 году закончил Профессиональный агролицей.

В 2015 г. заключил контракт на военную службу.

Участвовал в специальной военной операции.

9 июня 2023 г. погиб при исполнении обязанностей военной службы.

https://zpobeda.ru/ivan-shestakov/

Доброволец Перевалов Сергей На СВО погиб доброволец из Бурятии

Перевалов Сергей Петрович

Он родился 9 апреля 1988 года в Кяхте.

В 2005 году окончил «ДОСААФ», с этого времени и начал свой трудовой путь.

С 2016 года стал работать водителем на пассажирских маршрутах.

Осенью 2022 года в рамках объявленной частичной мобилизации, имея огромный водительский опыт, Сергей Петрович принял решение добровольцем идти на СВО.

Он с честью и достоинством сражался, защищая мирных жителей Республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей

Погиб, до конца выполнив свой воинский долг перед Родиной

У Сергея Петровича осталась любящая и любимая семья – родители, сестра, супруга, двое сыновей,

https://t.me/infpolru/35812

Военнослужащий Лопсаней Айдаш Лопсаней Айдаш Аясович

04.10.1994 г.р.

г.Кызыл, Республика Тыва

https://zpobeda.ru/ajdash-lopsanej/

Военнослужащий Шадрин Олег 3 июля простились с Олегом Шадриным, военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Погиб геройски 26 сентября 2022 года.

Шадрин Олег Александрович был награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/oleg-shadrin/

Военнослужащий Борзинов Денис Денис Борзинов, житель Минусинска, погиб во время спецоперации 20 июня 2023 года.

Ему было 39 лет.

Был мобилизован 26 октября 2022 года.

Он занимал должность командир отделения наводчика десантно-штурмовой роты батальона. Был дважды ранен, но каждый раз возвращался в строй. К несчастью, третье ранение стало фатальным.

Был посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность.

Источник

Военнослужащий Никитенко Константин В ходе СВО погиб командир отделения штурмового отряда

Никитенко Константин Николаевич

г. Карабаш, Челябинская область

https://vk.com/wall-168723242_250365

Военнослужащий Терентьев Олег Терентьев Олег Владимирович

с.Яромаска, Удмуртская Республика

https://zpobeda.ru/oleg-terentev/

Военнослужащий Голубцов Дмитрий В Тольятти со всеми воинскими почестями простились с Голубцовым Дмитрием Владимировичем, погибшим в ходе специальной военной операции.

Это был лучший командир отделения, лучший специалист. По результатам своего обучения он отправился на фронт в составе одного из самых элитных военных подразделений.

Указом Президента РФ Дмитрий Голубцов представлен к государственной награде - ордену Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-37094684_12755177

Доброволец Семенов Антон "Семерсет" Погиб еще один хороший человек. Обычный весёлый парень, из города Куровское, Антон Семенов, учился в МОУ СОШ номер 6.

Погиб защищая свою страну.

Участник событий русской весны 2014-2015 года...

Погиб геройски. Погиб, отбивая атаку на опорник в районе Харьковской области.

По ссылке можно посмотреть интервью с ещё живым Антоном

https://vk.com/wall-197659564_536

Военнослужащий Ефремов Евгений Уроженец Лискинского района Воронежской области Евгений Ефремов погиб в зоне СВО.

Ему было 29 лет.

Евгений Ефремов служил в одной из воинских частей в должности старшего заместителя командира взвода – командира первого отделения мотострелкового батальона территориальных войск.

https://vestivrn.ru/news/2023/06/07/v-zone-svo-pogib-29-letnii-voronezhec/

Военнослужащий Шиян Николай Участник СВО Николай Шиян, житель села Вознесеновского Ставропольского края, погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.

https://t.me/Stavropol1777/5879

Старший лейтенант Колишенко Иван 25-летний вологжанин Иван Колишенко в звании старшего лейтенанта взял на себя командование взводом, вместе с сослуживцами встал на защиту населения Донбасса.

Погиб 11 сентября, сражаясь с неонацистами.

С почестями похоронен в Вологде.

https://zpobeda.ru/ivan-kolishenko/

Военнослужащий Ерохин Александр Простились с Ерохиным Александром Александровичем,

героически погибшим в ходе СВО

https://zpobeda.ru/aleksandr-erohin/

Военнослужащий Пестов Алексей Простились с Алексеем Сергеевичем Пестовым,

погибшим 19 июня в ходе миномётного обстрела под п. Кременная в зоне СВО.

Алексей родился в Слюдянке, закончил 2 школу, работал водителем в Слюдянском лесничестве, монтером пути в ПЧ -9, затем в Иркутске автослесарем.

Был мобилизован 2.10.2022г., служил стрелком мотострелкового взвода.

У Алексея в Слюдянке остались родители и супруга с сыном.

https://zpobeda.ru/aleksej-pestov/

Доброволец Кривощапов Александр Уроженец села Урюм Чернышевского района,

33-летний снайпер с позывным «Гуран» Александр Кривощапов

погиб в ходе спецоперации на Украине.

Александр работал на железной дороге, был монтером пути, электромонтером.

Служил в Кемерове в роте охраны и разведки.

У него остался 12-летний сын.

Незадолго до спецоперации мужчина переехал в Приморский край. Оттуда пошел на СВО добровольцем.

Погиб Александр Кривощапов 12 июня при освобождении села Новодаровка в Запорожской области.

https://www.chita.ru/text/incidents/2023/06/28/72441455/

Лейтенант Ильиных Артем 10 июня 2023 года в возрасте 26 лет ушёл из жизни лейтенант медицинской службы

Ильиных Артём Владимирович,

выпускник 4 фак. 2021 года.

По словам очевидца-коллеги было два прилета по магазину, они поехали и начали оказывать помощь, в этот момент еще два раза прилетело, в результате которого Артём получил смертельное ранение.

У погибшего осталась супруга.

https://vk.com/wall-113202404_117295

Военнослужащий Бойчевский Кирилл Простились с Кириллом Владимировичем Бойчевским, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Он получил ранение, когда оказывал помощь своим боевым товарищам, был доставлен в госпиталь, но спасти его не удалось.

Кирилл родился в Керчи 12 сентября 1996 года. В 2011 году окончил школу № 12.

Решив посвятить себя медицине, получил диплом по специальности "сестринское дело" в керченском медицинском колледже им. Г. Петровой. В 2016 году был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации на срочную службу.

Отслужив, работал на предприятиях Керчи. В октябре 2022 года был призван по частичной мобилизации и выполнял боевые задачи в зоне проведения СВО на территории Херсонской области.

Кирилл был любящим сыном, заботливым отцом, у него осталась маленькая дочь.

Он никогда не оставался равнодушным к чужому горю, в любую минуту готов был прийти на помощь.

https://t.me/brusakov/5986

Военнослужащий Андриянов Владислав Владислав Андриянов родился 24.08.1999 г в г. Касимове Рязанской области.

Позывной «ЗАРЯ» очень подходил Владу. При выполнении одного из боевых заданий лейтенант Андриянов получил ранение. Отправили в тыловой госпиталь. После лечения и реабилитации в октябре 2022 года он вновь отправляется в зону СВО.

Незадолго до гибели лейтенант Андриянов произвёл поражающий выстрел по военно-транспортному вертолету ВСУ Ми-8 из РПЗРК «Верба», находясь в промзоне района села Двуречная. С расстояния 5 км ему удалось попасть в цель, за что был представлен к награждению Орденом Мужества, но получить его лично Влад так и не успел.

17 марта 2023 года в 10 часов утра, выполняя служебные задачи, попал под минометный обстрел. Секунда на принятие решения и Владислав успевает накрыть собой своего сослуживца.

https://zpobeda.ru/vladislav-andriyanov/

Подполковник Боков Мустафа Указом президента России подполковник Боков Мустафа Курейшович получил звезду Героя России посмертно.

Бокову было 37 лет, он окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище.

Службу проходил в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Ранее Боков был награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За воинскую доблесть" 1-й степени и "За отличие в военной службе" 3-й степени.

https://t.me/strana_geroev/4600

Генерал-лейтенант Цоков Олег В районе Бердянска (Запорожская область) погиб заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков. Настоящий воин, который до СВО храбро сражался в Чечне, Сирии, принимал участие в процессе воссоединения Крыма с Россией.

Олег Юрьевич Цоков родился 23.09.1971 в семье потомственного военного и учительницы математики и физики. Поменял 11 школ, при этом учился хорошо.

"Что я видел в школьные годы? Закрытые военные городки, боевая техника, полигоны, друзья-солдаты. Поэтому передо мной и моим младшим братом Данилом никогда не стоял вопрос о выборе будущей профессии. Мы всегда хотели быть военными, офицерами", - рассказывал он несколько лет назад газете "Красная звезда".

Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию им. М. В. Фрунзе. Служил в Сибирском военном округе командиром взвода, роты. Участвовал в обеих чеченских войнах.

С 24.02.2022 участвовал в специальной военной операции. В августе 2022-го назначен командиром 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

В сентябре 2022-го получил серьёзное ранение на Сватовском направлении в Луганской Народной Республике.

Находился под санкциями всех стран Евросоюза, Великобритании и Новой Зеландии, внесён в базу укронацистского "Миротворца".

Погиб 11 июля 2023 года в должности заместителя командующего Южным военным округом.

У Цокова остались супруга, сын и дочь.

Генерал Цоков награждён тремя орденами Мужества, орденом Жукова, орденом "За военные заслуги", медалями "За воинскую доблесть" I и II степени, "За отличие в военной службе" III, II, I степени, "За отличие в службе в Сухопутных войсках", "Участнику военной операции в Сирии", "За возвращение Крыма", "За укрепление боевого содружества" и др.

Заслуженный военный специалист Российской Федерации.

https://general-ivanov1.livejournal.com/1358543.html с. Червоная Поляна, Антрацитовский район.

Погиб при выполнении воинского долга 29.01.2023г. в п. Белогоровка.

https://vk.com/wall-212657241_26667

26-летний выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова Иван Марочкин погиб в зоне специальной военной операции на Украине.

Смертельное ранение офицер получил в ночь на 8 июля при выполнении боевого задания.

Иван увлекался профессиональным спортом — является двукратным победителем Спартакиады вузов МО РФ по самбо, серебряным призером Чемпионата ВС РФ по самбо, чемпионом ЦВО по самбо и многократным чемпионом спартакиады Инженерных войск ВС РФ по самбо. Также увлекался страйкболом.

Иван Марочкин был награжден за боевые заслуги Орденом Мужества.

Источник

Подполковник Быков Николай В Курске открыли мемориальную доску в память офицера Росгвардии, сотрудника СОБР «Кмет» Николая Быкова. Подполковник Быков погиб при выполнении служебного долга в ходе СВО. Памятная доска установлена на фасаде дома, в котором он жил.

Николай Быков был опытным бойцом. Срочную службу он проходил во внутренних войсках МВД, а затем работал в органах внутренних дел. В 2001 году Быков поступил на службу в курский СОБР. Он неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ.

22 сентября 2022 года диверсионно-разведывательная группа противника пыталась проникнуть на территорию Курской области чтобы совершить диверсию. В бою с врагами Быков получил и тяжелое ранение и скончался в госпитале.

Ему было 45 лет.

Николай Быков был посмертно награжден орденом Мужества.