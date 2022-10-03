День Космических войск - история и традиции праздника

Космические войска — самый молодой род в составе российской армии. Он входит в Воздушно-космические силы (ВКС), а в целом подчиняется Министерству обороны. В ведомстве выделяют четыре главные задачи этих военнослужащих:

наблюдать за объектами космоса и анализировать, что может представлять угрозы и парировать их;

контролировать запуск баллистических ракет в мире и предупреждать о ракетном нападении;

запускать космические аппараты на орбиты;

следить за работой спутников и управлять ими.

Праздник ежегодный, утвержден приказом президента. Его отмечают 4 октября.

История праздника и Космических войск в России

Когда говорят о Космических войсках, сразу появляется множество вопросов: как связаны армия, космонавты, спутники и ракеты? Чтобы разобраться в истории этого праздника в России, придется вернуться в середину 50-х годов прошлого века.

Именно тогда появились первые части космического назначения. С ними связано строительство легендарных космодромов Байконур и Плесецк. Ученые в кооперации с военными запускали первый советский спутник в космос и готовили старт корабля Юрия Гагарина «Восток». Занималась армия не только космосом, но и подготовкой инфраструктуры для баллистических ракет.

Всю историю СССР Космические войска переживали реформы: интегрировались с Министерством обороны и входили в Ракетные войска стратегического назначения, меняли структуру, уходили от «ракетчиков» в Генштаб, чтобы наоборот быть как можно дальше от оружия. В 2001 году они оформились в самостоятельный род войск. Но автономно просуществовали всего 10 лет и стали частью Войск воздушно-космической обороны. Но и тут им не суждено было остаться надолго. Космические войска вновь выделили в отдельный род и в 2022 году они находятся в составе Воздушно-космических сил. Кто знает, наверняка, это не последнее преобразование.

Интересно, что свой праздник у Космических войск был почти всегда. Если за год их основания взять 1955, то уже спустя пять лет был подписан приказ о «Дне КИКа». КИК — Командно-измерительный комплекс, который отвечал за запуск искусственных спутников. Первый из аппаратов вышел на орбиту 4 октября. Это событие и стало поводом для праздника в Союзе, а затем и в России. В 2002 году вышел новый президентский приказ, который закрепил праздник День Космических войск в профессиональном календаре.

Традиции Дня Космических войск в России

Не погрешим против истины, если назовем этот род войск секретным. Информации о его деятельности не так много. Министерство обороны всегда рассказывает лишь в цифрах о каких-то достижениях Космических сил — столько-то раз управляли спутниками, столько-то засекли пусков баллистических ракет в мире. Больших открытых праздников в День Космических войск в России не устраивают, поэтому о традициях говорить сложно. Однако на примере Военно-космической академии им. Можайского можно узнать, как местные курсанты, будущие офицеры Космических войск, проводят профессиональный праздник.

По утрам 4 октября на плацу проходит построение и торжественный митинг. Руководство выступает с речью перед строем. Далее личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. После проходят встречи с ветеранами, а в клубе при академии устраивают праздничный концерт — выступает местный оркестр. Так сдержанно, по военному и отмечают День Космических войск.

Как попасть в Космические войска

В России не так много частей этого рода войск и набор туда ограничен — все-таки подразделения стратегической важности. Всегда можно попытать счастья на пункте контрактного отбора в войска и попроситься именно туда, но вряд ли затея увенчается успехом. Самый верный путь — поступить в одно из двух высших учебных заведения Минобороны, где готовят офицеров для Космических войск. Это Военно-космическая академия им. Можайского в Санкт-Петербурге или Военная академия воздушно-космической обороны им. Жукова в Твери. В каждой разные факультеты, так что можно выбрать направление по душе: например, сделать упор именно на военной части и противоракетной обороне, пойти инженером-конструктором или программистом.

https://www.kp.ru/family/prazdniki/den-kosmicheskikh-vojsk/

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