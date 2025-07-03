Цветущий Питер

В парке Малиновка в конце мая настоящий сиреневый бумИдеальная локация для прогулок и красивых летних кадров!А сирень-то какая!На Малой Конюшенной развернулись традиционные «Книжные аллеи»Цветущие яблони в Царском Селе выглядят невероятноА в парке Екатерингоф на воду Пейзажного пруда спустили плавучую клумбу.
Необычный цветник можно увидеть в восточной части парка.Удивительно красивая Чесменская церковьУдивительно красивая Чесменская церковь
В Ботаническом саду Петра Великого удивительная красотаОсобенно, когда там расцветают миндаль, махровые сакуры и рододендроны!А на газонах можно увидеть поля жёлтых хохлаток.
В Ботаническом саду открылась Водная оранжерея 25 мая она была доступна только в рамках фестиваля «Яблоневый цвет», а со вторника уже ее можно посещать отдельно с экскурсией!И смотрите какая там красотаВ Ботаническом саду можно было полюбоваться древовидными пионамиЭти пионы растут на пионарии вокруг Японского сада. Чтобы их посмотреть достаточно купить билет в Парк-дендрарий.Жаль, что у них короткий срок цветения!А еще в Петербурге есть самая длинная каштановая аллея, которая тоже уже расцвела. Аллею заложили еще в 1965 году, а находится она в Красногвардейском районе от Заневского проспекта до Гранитной улицы.На протяжении 700 метров произрастает более 230 деревьев, а это почти половина всех каштанов в городе.Благовещенский сад превратился в сиренево-яблочный оазисИ гулять там сплошное удовольствиеС 7 по 8 июня прошел Фестиваль сирени в ПавловскеВсе гости погуляли по аллеям с цветущей сиренью, слушали выступление духового оркестра, посещали мастер-классы и открытые занятия по живописи на природе.А это Марсово полеНемного ранее проходил фестиваль тюльпанов на Елагином островефестиваль тюльпановПарк 300-летия Петербурга в цветуПарк 300-летия Петербурга в цветуНа юге Петербурга есть уединенный парк, который вот-вот наполнится яркими красками. Это место — Яблоневый сад в пяти минутах от метро «Международная». Яблони, вишни и груши поразят всех посетителей парка красотой и ароматом!Тут и так понятно, где снятоНу и конечно же роскошная сирень у Казанского собора
И у ИсаакиевскогоНа Московской площади открылся сад-трансформерОазис можно будет посетить до октября, а с наступлением холодов всем растениям подберут постоянное место жительства в других садах и скверах Московского района.
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