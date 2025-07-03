Цветущий Питер

В парке Малиновка в конце мая настоящий сиреневый бум Идеальная локация для прогулок и красивых летних кадров! А сирень-то какая! На Малой Конюшенной развернулись традиционные «Книжные аллеи» Цветущие яблони в Царском Селе выглядят невероятно А в парке Екатерингоф на воду Пейзажного пруда спустили плавучую клумбу.

Необычный цветник можно увидеть в восточной части парка. Удивительно красивая Чесменская церковь Удивительно красивая Чесменская церковь

В Ботаническом саду Петра Великого удивительная красота Особенно, когда там расцветают миндаль, махровые сакуры и рододендроны! А на газонах можно увидеть поля жёлтых хохлаток.

В Ботаническом саду открылась Водная оранжерея 25 мая она была доступна только в рамках фестиваля «Яблоневый цвет», а со вторника уже ее можно посещать отдельно с экскурсией! И смотрите какая там красота В Ботаническом саду можно было полюбоваться древовидными пионами Эти пионы растут на пионарии вокруг Японского сада. Чтобы их посмотреть достаточно купить билет в Парк-дендрарий. Жаль, что у них короткий срок цветения! А еще в Петербурге есть самая длинная каштановая аллея, которая тоже уже расцвела. Аллею заложили еще в 1965 году, а находится она в Красногвардейском районе от Заневского проспекта до Гранитной улицы. На протяжении 700 метров произрастает более 230 деревьев, а это почти половина всех каштанов в городе. Благовещенский сад превратился в сиренево-яблочный оазис И гулять там сплошное удовольствие С 7 по 8 июня прошел Фестиваль сирени в Павловске Все гости погуляли по аллеям с цветущей сиренью, слушали выступление духового оркестра, посещали мастер-классы и открытые занятия по живописи на природе. А это Марсово поле Немного ранее проходил фестиваль тюльпанов на Елагином острове фестиваль тюльпанов Парк 300-летия Петербурга в цвету Парк 300-летия Петербурга в цвету На юге Петербурга есть уединенный парк, который вот-вот наполнится яркими красками. Это место — Яблоневый сад в пяти минутах от метро «Международная». Яблони, вишни и груши поразят всех посетителей парка красотой и ароматом! Тут и так понятно, где снято Ну и конечно же роскошная сирень у Казанского собора

И у Исаакиевского На Московской площади открылся сад-трансформер Оазис можно будет посетить до октября, а с наступлением холодов всем растениям подберут постоянное место жительства в других садах и скверах Московского района.