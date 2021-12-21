Курьер — приложение к доставке еды. Позорное явление капитализма

На улице —18, хорошая русская зима, сугробы, гололёд — а по городу шныряют бедняги-курьеры на велосипедах с коробами на плечах. Закутанные с головы до пят, они несутся сломя голову, чтобы ресторанный бизнес заработал свои миллионы, а офисный работник в бессмысленном комфорте сожрал свой гамбургер.

Высокотехнологичный XXI век принёс одну из самых примитивных и унизительных профессий в истории человечества. Да, это ещё не рикши, не бурлаки и не чистильщики обуви, но уже где-то близко — современные предприниматели, считающие себя оплотом экономики, уверенно идут в этом направлении.

Доставщик продуктов — совершенно бесправный работник, у него почасовая оплата и никакой социальной защиты. Он просто ищет заказ через приложение и как собака носится с коробом, все риски доставки — под его ответственность. И заказчик, и наниматель могут в любой момент его бросить: к примеру, если клиент отказался от заказа даже перед самой доставкой, это проблемы курьера. За опоздание же доставки курьера штрафуют на дневную выручку. Для них нет плохой погоды, для них нет бездорожья, у них нет права на плохое самочувствие — это не люди, а функция.

И самое отвратительное то, что все гуманисты-правозащитники, которые так любят красиво рассуждать об ужасах режима, не замечают скотского отношения бизнеса к тысячам беззащитных работников.

Где Совет по правам человека? Где Общественная палата? Где целый институт уполномоченных по правам человека? Где все эти либеральные гуру типа Сокурова, которые так любят покрасоваться своим человеколюбием? Они молчат, потому что критиковать-то придётся не государство, а любимых акул капитализма, ресторанный и торговый бизнес, капитализм как таковой.

Но почему и сами граждане молчат, не замечают откровенного и вопиющего унижения человека? Не потому ли, что бесплатная доставка — это так удобно, а остальное нас не волнует? Не потому ли, что потребительство у многих заменило душу и совесть? Курьеров принято не замечать, их как бы и нет. Это какие-то призраки в цветных куртках и масках от ветра, которые служат приложением к коробу с едой. К тому же всегда есть удобный аргумент — что они сами туда пошли работать, их никто не заставлял. И потом, там же одни мигранты, понаехавшие (что на самом деле далеко не так, о чём можно убедиться на примере хорошего репортажа).

На самом деле, это настоящий социальный расизм. Тихий такой капиталистический расизм по отношению к «неудачникам». Когда мы читали у Некрасова и Горького про униженных и оскорблённых, про «дно общества», они, оказывается, писали не только про XIX век, но и про XXI.

Речь не о том, чтобы «спасать» курьеров от их работы, к примеру, запретить такую доставку — что только лишит людей заработка; как и не в том, чтоб обеспечить их социальными правами (что, конечно, надо сделать) — проблема системнее. Она заключается в том, что существующая модель экономики, неолиберальная и потребительская, вопреки всем заявлениям о социальной ответственности и развитии человеческого потенциала, является хищнической и в погоне за прибылью рождает всё более отвратительные формы эксплуатации человека капиталом.

Доставка еды — только один из примеров неорабства. По сути, большинство тех менеджеров, которые поедают пищу из курьерских коробов, являются такими же рабами потребительской модели экономики и проедают свой потенциал на бессмысленную деятельность, только в несравнимо более комфортных условиях.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1054530.html