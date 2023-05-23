Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Некоторые работы я уже ставила.
Но решила сделать тему вот такого формата. Мамы, жены, дети, родные с портретами Героев. Начну, пожалуй, с портретов МАМ.Лилия ПетроваМама с портретом сынаМама с сыном и внукомСсылки на темы:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.28
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
портрет Бреус Екатерины с сыномплакат Екатерина Бреус с портретом сына9 маяМать. Сестра. Брат. Родные Александра Бреус.Родные Александра Бреус.Сын продолжает быть в строю, благодаря маме!Ветераны разных поколений. Видео от мамы 9 мая:
https://vk.com/im?sel=c1&z=video319347874_456239108%2F4c4fffd38a5af98a52
https://vk.com/im?sel=c1&z=video319347874_456239109%2Fcfe70250a06aaf310e
Ссылки на темы:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.10
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.15
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.45
Мама Ильи ТарасоваСсылки на темы:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.21
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.26
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.27
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
Мама с портретом сына.
Наталья Тарасова:
- Шьём ребятам, для госпиталя. Вяжут носки. Плетут сети. Оконные свечи. Сухари. Суповые наборы. Делаем покупки. Уже две машины купили и отправили ребятам. В каждой деревни нашего района. У нас небольшой посёлок, но уже 4 похоронки.
Вадим Окладников прислал стихи, которые написала Марина Смиирнова. Она, вместе с женой Вадима плетут сети для наших военных:
"Когда закончится война... "
Когда закончится война
И сети станут не нужны,
Пускай останется одна -
Висит и смотрит со стены!
Напоминает пусть о том,
Что мы работали не зря,
Не опустел наш Отчий дом,
В него вернулись сыновья!
Напоминает нам о том,
Как драгоценна тишина -
Будто Господня благодать,
Она как дар всем нам дана...
Пусть эта сеть хранит тепло
Мозолистых, усталых рук,
Всё было в сеть заплетено -
Свет наших душ и сердца стук,
Надежда, вера и мечты
О том, что все придут домой -
Что чей-то долгожданный сын
Вернётся к матери живой!
И это всё для тех, кого
Мы и не знали никогда,
Трудились мы лишь для того,
Чтоб обошла их смерть, беда!
Мы их "прикрыли" в сложный час,
Как в благодарность им за то,
Что встали крепостью за нас,
Когда пришёл враг на порог!
Что не стеная и не злясь,
Несли они тот тяжкий крест,
За Родину, семью, за нас!
И справедливый суд небес!
И за себя и за того,
Кто в сложный час решил предать -
Но от себя от самого,
Не скрыться и не убежать!
И как себя ни утешай,
Ни прячь ты голову в песок,
Придет момент, когда решать
Придётся с кем ты и каков!
Когда закончится война
И сети станут не нужны,
Пускай останется одна -
Висит и смотрит со стены..
Автор Марина Смирнова
Ссылки на тему:
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.2. (39)
Портрет Ольги ВолковойСсылки на темы:
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.6. (43)
Портрет мамы, сестры и жены Артура ЦатхланговаСемьяЖена ВероникаБрат Артур и сестра Геля
Я, Цатхлангова Бибигуль Калитовна, мама погибшего героя. Героя- сына, погибшего в ходе военной специальной операции на Украине.
Указом президента Российской Федерации от17.03.22 мой сын- Цатхлангов Артур Анирович награжден Орденом Мужества посмертно.
Моему сыну было 24 года…
Я часто задаю себе этот вопрос: много это или мало?
Чтобы исполнить свой гражданский и воинский долг перед Родиной, отважно защищая ее - это достойный возраст, ведь проявление истинного патриотизма- вне времени, возраста, национальности и других признаков. Я горда тем, что самые лучшие качества Артур взрастил в себе еще в детстве. Мой сын Артур рос интересным ребенком. Даже в детсадовском возрасте Артур был не такой, как все остальные мальчишки. Он необычно мыслил, рассуждал как взрослый. Вместе с этим был отчаян и смел! Ему были интересны рассказы о героях Великой Отечественной войны. Его серьезность удивляла многих. Он всегда гордился своей страной, очень любил свою малую родину - Cтавропольский край. И в этом во всем было его особое предначертанье. Наверно, сама судьба с малых лет уже готовила его стать лучшим воином. И это исполнилось!
Все годы обучения в родной гимназии Артур был предан военно-патриотической деятельности и уже в старших классах окончательно решил стать военным. Никем больше. И вот мечта, заветная мечта всей жизни, сбылась: мой сын-курсант Рязанского гвардейского воздушно-десантного высшего ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова!
Артур словно ворвался в ту сферу, которой грезил. Было видно - это дело всей его жизни! Ни о чем больше и мечтать он не мог! Все мысли, все разговоры, все планы Артура были связаны только с военной деятельностью! И вскоре первая воинская победа: Артура отправляют как одного из лучших курсантов училища на Парад Победы - в Моcкву!..
Незаметно пролетело время учебы в училище, и вот мой сын - офицер. Уже отважно воюет на Донбассе с националистами во время специальной военной операции.
Спустя без малого месяц, Артур, обеспечивая отход разведывательной группы, прикрывая своего боевого товарища, получил ранения, не совместимые с жизнью. Сколько раз я раньше слышала эти слова, леденящие душу своей официальностью и ни на малую толику не передающие состояние матери, потерявшей сына. И вот эти слова передали самую страшную суть - мой сын погиб. Горе мое безутешно, как и горе любой матери, потерявшей своего ребенка…
«Я мать» - с безмерной печалью скажу я.
«Я мать!»- с огромной гордостью скажу я.
И добавлю: Я мать Героя!
Этот год и два месяца стали временем не только огромной пустоты, но и огромного сострадания, человеческого участия, людской боли и неравнодушия к моему безутешному горю. Я поняла истинность слов: МЫ ВМЕСТЕ!Только в единстве можем преодолеть беды.
Спасибо и низкий поклон всем, кто был рядом со мной, с моей семьей. Кто не дал мне разрушить себя!
С чувством огромной материнской признательности я говорю, что Подвиг моего сына по достоинству оценен…
И я уверена: Подвиг моего Артура забвению не подлежит!
Сегодня я учусь жить заново, превозмогая боль и отчаяние от утраты. Ради себя. Ради тех, кто рядом со мной. Уход моего сына вдохнул в меня дыхание сложной, но новой жизни…
Скорбь моя по-прежнему безмерна. Но и моя гордость и чувство материнского восхищения за сына тоже безмерны, ибо мой Артур - лучший сын не только своей матери.
Мой сын Артур - один из достойнейших сынов своей Родины. Нашей России.
Мой сын Артур - воин-патриот, оставивший своим подвигом огромный след на этой земле. Это образец доблести, решимости, мужского бесстрашия.
И осознание всего этого не дает мне права погрузиться в горе, жалеть себя, а дает мне силы жить и нести память о своем сыне.
В этот прекрасный праздник Великой Победы 9 мая я хочу пожелать всем нам, россиянам, доброго здоровья, внутреннего света, еще бОльшей непокоренности всему злому и разрушительному, а всем МАМАМ я желаю-радости, спокойных ночей, добрых вестей от своих детей, и, конечно же, мира – во всем и всегда!
А это написано матерью в годовщину гибели:
По зловещему решению судьбы ЭТО произошло накануне весеннего праздника 8 марта…
Как там говорят - обрушилось небо?! Да, обрушилось. Спустя год я знаю цену истинности всех слов: до и после, обрушилось небо, жизнь потеряла смысл, померкло все…
Об этих словах я знаю все. И даже больше. Год без тебя, мой сыночек. Целый год. Оказывается, «год и горе» - слова-сестры для меня.
Эти слова переплелись, объединились, став огромной зияющей пустотой…
Это то горе, которое пронизало каждую клеточку моего организма, моего сознания, моего сердца. И еще.
Этот год стал годом сострадания, человеческого участия, людской боли и неравнодушия к моему безутешному горю. Спасибо вам всем. Спасибо и низкий поклон всем, кто говорил и слушал, кто рыдал со мной в голос, кто думал о моем сыне, кто спрашивал самого себя: почему?
Со всех концов мне писали, звонили…
И эти люди часами могли говорить, деля со мной адские муки проживания материнского горя. Горя, которое врастало в меня, заполняя своей сущностью мой разум и мое материнское сердце…
Прошел год. Я сегодня учусь заново жить. Дышать.
Жить с огромной памятью о тебе, Артур. Это даже не память - это часть меня. Огромная часть меня.
Мое слово обращено к тебе, мой дорогой, мое зернышко…
Мой сынок был обычным и необычным ребенком. Многие обращали внимание на его серьезность и аккуратность во всем. Даже в детсадовском возрасте Артур был не такой, как все остальные мальчишки. Наверно, сама судьба с малых лет уже готовила его стать лучшим воином. И это случилось!
Артур словно ворвался в ту сферу, которой грезил. Было видно-это дело всей его жизни! И вот уже почти сразу результат: Артура отправляют как одного из лучших курсантов училища на Парад Победы - в Моcкву!
Впереди годы мужания, становления Артура. А еще это было прекрасное время обретения друзей-настоящих мужчин, будущих офицеров. Каждый раз, по приезде Артура домой, мы видели невероятную динамику в Артуре- во внешности, в характере, в суждениях…
Я искренне радовалась тому, как меняются ценности и приоритеты у моего взрослого сына, как ему еще ближе стала наша семья, как он уже по-сыновнему становится очень заботливым и серьезным. А какой это был брат и дядя! Артур уверенно становился надежной поддержкой и опорой для нашей семьи. Все мои надежды, чаяния и мысли были связаны с будущим Артура…
В 2020 году, после окончания училища, Артур распределен в Пcков и уже после четырех месяцев идет на повышение - с намерением применить полученные знания в военной практике, еще больше оттачивая свое профессиональное мастерство. Впереди было столько высот, которые мой отважный сын поставил себе цель покорить!
8 февраля 2022 года был отправлен в командировку на Донбасс. Как никогда Артур был решителен и серьезен. До конца он ставил задачи, думал о будущем, занимался самосовершенствованием.
Спустя без малого месяц Артур, обеспечивая отход разведывательной группы, прикрывая своего боевого товарища, получил ранения, не совместимые с жизнью. Сколько раз я раньше слышала эти слова, леденящие душу своей официальностью и ни на малую крошку не передающие состояние матери, потерявшей сына. И вот эти слова передали самую страшную суть: нет моего Артура…
Указом президента Российской Федерации от 17.03.22 мой сын Цатхлангов Артур Анирович был награжден Орденом Мужества, посмертно. 24 мая в гимназии, где учился Артур, была установлена мемориальная доска.
Подвиг моего сына по достоинству оценен…
А я продолжаю вглядываться в лица прохожих, ища знакомые черты…
А я продолжаю всматриваться в ровесников Артура, предполагая, каким бы он был сейчас, если бы…
А голоса…
Ох уж эти голоса. Сколько похожих голосов мне довелось услышать за это время…
Сегодня я учусь жить заново, превозмогая боль и отчаяние. Ради себя. Ради своей дочери. Ради горячо любимых внуков. Уход моего сына вдохнул в меня дыхание сложной, но новой жизни…
Скорбь моя по-прежнему безмерна. Но и моя гордость за сына тоже безмерна, ибо мой Артур - лучший сын не только своей матери. Мой сын Артур - один из достойнейших сынов своей Родины. Мой сын Артур - воин-патриот, оставивший своим подвигом огромный след на этой земле. И осознание этого не дает мне права разрушить себя, а дает мне силы жить.
Вопреки всему-жить!
Сылки на темы:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.22
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.31
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
портрет БаясхалановаПортрет Марины ХазиахметовойСсылки на темы:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.28
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
Мама Елена ГорловаСсылки на темы:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.29
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
Мама Светлана ЛаврентьеваСылки на темы:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.19
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
Ролики сделанные на портреты Вадима Окладникова:
https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239793%2F270f555493d6c47b0d
https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239771%2Fea...
https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239772%2F94...
https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239773%2Fbe...
https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239774%2Fba...
https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239777%2F7b...
https://vk.com/im?msgid=11810&sel=c1&z=video31316448...
5 Мая 2023 года в Термальненской средней школе, которая носит имя Героя России Александра Николаевича Попова открыт барильеф русскому офицеру, который выполнил свой долг перед Родиной и людьми до конца, пожертвовав своей жизнью.
Низкий поклон тебе.!!
И Вечная память!!!
Помним! Гордимся!!
Позывной Камчатка песня о Попове https://vk.com/im?sel=675890324&z=video-118620170_456240948%2F697e1e825e03c4a2c8%2Fpl_post_675890324_9
Ссылки на темы:
Замечательные работы художника-графика Окладникова о наших героях
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.6
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.8
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.14
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.16
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.18
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.22
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.23
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.30
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.37
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.45
Сын с портретом отцаЕму есть кем гордиться! Сын ГерояЖена и сын ГерояСсылка на тему:
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.4. (41)
С портретом папы в школеСсылки на тему:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.33
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
Дед и внук. Одной дорога к славе.Ссылка на тему:
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)
Плакат на доме ГерояСсылка на тему:
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.2. (39)
Семья БыковыхБыков младший с братом и прадедомОн так хотел быть похожим на старшего братикаБыков Дима, вместе с Андреем пришли навестить и почтить деда!Лейтенант "Улыбка", как звали его подчигненные.
Ссылки на темы:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
Жена Героя Виталия Писарева с дочуркамиМама, папа и сестра ГерояДочь с портретом папыМама ГерояНа день 9 маяМы помним всех!Ссылки на темы:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.3
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.4. (41)
Жена и дочь павшего ГерояСсылка на тему:
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)
Мама Героя. Сестра Героя со своими детьми,Муж сестры со своими детьми, племанниками Героя.Сам ГеройСсылка на тему:
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.3. (40)
Мама с портретом сынаОткрытие мемориальной табличкиСослуживецСсылки на темы:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.27
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
У мамы нет фотографии с портретом сына работы Вадима.Только такое. Фото деда и внукаОна осталась одна. Больше никого нет.И это всё...Ссылки на темы:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.31
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
Нестерова Анна. Жена ГерояА еще бабушка Нестерова Руслана сделала возле своего двора в память Руслану вот такой памятный уголокСсылка на тему:
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.3. (40)
Татьяна Малявина с портретом сынаСсылки на темы:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
Семья ФедуловыхСсылка на тему:
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.2. (39)
Татьяна Соломахина под портретом сынаСсылки на тему:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.30
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
Ссылки на тему:
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.35
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)
Ссылка на тему:
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.4. (41)
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