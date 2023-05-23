Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Некоторые работы я уже ставила.

Но решила сделать тему вот такого формата. Мамы, жены, дети, родные с портретами Героев. Начну, пожалуй, с портретов МАМ. Лилия Петрова Мама с портретом сына Мама с сыном и внуком Ссылки на темы:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

портрет Бреус Екатерины с сыном плакат Екатерина Бреус с портретом сына 9 мая Мать. Сестра. Брат. Родные Александра Бреус. Родные Александра Бреус. Сын продолжает быть в строю, благодаря маме! Ветераны разных поколений. Видео от мамы 9 мая:

https://vk.com/im?sel=c1&z=video319347874_456239108%2F4c4fffd38a5af98a52

https://vk.com/im?sel=c1&z=video319347874_456239109%2Fcfe70250a06aaf310e

Ссылки на темы:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.10

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.15

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.45

Мама Ильи Тарасова Ссылки на темы:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.21

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.26

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.27

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

Мама с портретом сына.

Наталья Тарасова:

- Шьём ребятам, для госпиталя. Вяжут носки. Плетут сети. Оконные свечи. Сухари. Суповые наборы. Делаем покупки. Уже две машины купили и отправили ребятам. В каждой деревни нашего района. У нас небольшой посёлок, но уже 4 похоронки.

Вадим Окладников прислал стихи, которые написала Марина Смиирнова. Она, вместе с женой Вадима плетут сети для наших военных:

"Когда закончится война... "

Когда закончится война

И сети станут не нужны,

Пускай останется одна -

Висит и смотрит со стены!

Напоминает пусть о том,

Что мы работали не зря,

Не опустел наш Отчий дом,

В него вернулись сыновья!

Напоминает нам о том,

Как драгоценна тишина -

Будто Господня благодать,

Она как дар всем нам дана...

Пусть эта сеть хранит тепло

Мозолистых, усталых рук,

Всё было в сеть заплетено -

Свет наших душ и сердца стук,

Надежда, вера и мечты

О том, что все придут домой -

Что чей-то долгожданный сын

Вернётся к матери живой!

И это всё для тех, кого

Мы и не знали никогда,

Трудились мы лишь для того,

Чтоб обошла их смерть, беда!

Мы их "прикрыли" в сложный час,

Как в благодарность им за то,

Что встали крепостью за нас,

Когда пришёл враг на порог!

Что не стеная и не злясь,

Несли они тот тяжкий крест,

За Родину, семью, за нас!

И справедливый суд небес!

И за себя и за того,

Кто в сложный час решил предать -

Но от себя от самого,

Не скрыться и не убежать!

И как себя ни утешай,

Ни прячь ты голову в песок,

Придет момент, когда решать

Придётся с кем ты и каков!

Когда закончится война

И сети станут не нужны,

Пускай останется одна -

Висит и смотрит со стены..

Автор Марина Смирнова

Ссылки на тему:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.2. (39)

Портрет Ольги Волковой Ссылки на темы:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.6. (43)

Портрет мамы, сестры и жены Артура Цатхлангова Семья Жена Вероника Брат Артур и сестра Геля

Я, Цатхлангова Бибигуль Калитовна, мама погибшего героя. Героя- сына, погибшего в ходе военной специальной операции на Украине.

Указом президента Российской Федерации от17.03.22 мой сын- Цатхлангов Артур Анирович награжден Орденом Мужества посмертно.

Моему сыну было 24 года…

Я часто задаю себе этот вопрос: много это или мало?

Чтобы исполнить свой гражданский и воинский долг перед Родиной, отважно защищая ее - это достойный возраст, ведь проявление истинного патриотизма- вне времени, возраста, национальности и других признаков. Я горда тем, что самые лучшие качества Артур взрастил в себе еще в детстве. Мой сын Артур рос интересным ребенком. Даже в детсадовском возрасте Артур был не такой, как все остальные мальчишки. Он необычно мыслил, рассуждал как взрослый. Вместе с этим был отчаян и смел! Ему были интересны рассказы о героях Великой Отечественной войны. Его серьезность удивляла многих. Он всегда гордился своей страной, очень любил свою малую родину - Cтавропольский край. И в этом во всем было его особое предначертанье. Наверно, сама судьба с малых лет уже готовила его стать лучшим воином. И это исполнилось!

Все годы обучения в родной гимназии Артур был предан военно-патриотической деятельности и уже в старших классах окончательно решил стать военным. Никем больше. И вот мечта, заветная мечта всей жизни, сбылась: мой сын-курсант Рязанского гвардейского воздушно-десантного высшего ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова!

Артур словно ворвался в ту сферу, которой грезил. Было видно - это дело всей его жизни! Ни о чем больше и мечтать он не мог! Все мысли, все разговоры, все планы Артура были связаны только с военной деятельностью! И вскоре первая воинская победа: Артура отправляют как одного из лучших курсантов училища на Парад Победы - в Моcкву!..

Незаметно пролетело время учебы в училище, и вот мой сын - офицер. Уже отважно воюет на Донбассе с националистами во время специальной военной операции.

Спустя без малого месяц, Артур, обеспечивая отход разведывательной группы, прикрывая своего боевого товарища, получил ранения, не совместимые с жизнью. Сколько раз я раньше слышала эти слова, леденящие душу своей официальностью и ни на малую толику не передающие состояние матери, потерявшей сына. И вот эти слова передали самую страшную суть - мой сын погиб. Горе мое безутешно, как и горе любой матери, потерявшей своего ребенка…

«Я мать» - с безмерной печалью скажу я.

«Я мать!»- с огромной гордостью скажу я.

И добавлю: Я мать Героя!

Этот год и два месяца стали временем не только огромной пустоты, но и огромного сострадания, человеческого участия, людской боли и неравнодушия к моему безутешному горю. Я поняла истинность слов: МЫ ВМЕСТЕ!Только в единстве можем преодолеть беды.

Спасибо и низкий поклон всем, кто был рядом со мной, с моей семьей. Кто не дал мне разрушить себя!

С чувством огромной материнской признательности я говорю, что Подвиг моего сына по достоинству оценен…

И я уверена: Подвиг моего Артура забвению не подлежит!

Сегодня я учусь жить заново, превозмогая боль и отчаяние от утраты. Ради себя. Ради тех, кто рядом со мной. Уход моего сына вдохнул в меня дыхание сложной, но новой жизни…

Скорбь моя по-прежнему безмерна. Но и моя гордость и чувство материнского восхищения за сына тоже безмерны, ибо мой Артур - лучший сын не только своей матери.

Мой сын Артур - один из достойнейших сынов своей Родины. Нашей России.

Мой сын Артур - воин-патриот, оставивший своим подвигом огромный след на этой земле. Это образец доблести, решимости, мужского бесстрашия.

И осознание всего этого не дает мне права погрузиться в горе, жалеть себя, а дает мне силы жить и нести память о своем сыне.

В этот прекрасный праздник Великой Победы 9 мая я хочу пожелать всем нам, россиянам, доброго здоровья, внутреннего света, еще бОльшей непокоренности всему злому и разрушительному, а всем МАМАМ я желаю-радости, спокойных ночей, добрых вестей от своих детей, и, конечно же, мира – во всем и всегда!

А это написано матерью в годовщину гибели:

По зловещему решению судьбы ЭТО произошло накануне весеннего праздника 8 марта…

Как там говорят - обрушилось небо?! Да, обрушилось. Спустя год я знаю цену истинности всех слов: до и после, обрушилось небо, жизнь потеряла смысл, померкло все…

Об этих словах я знаю все. И даже больше. Год без тебя, мой сыночек. Целый год. Оказывается, «год и горе» - слова-сестры для меня.

Эти слова переплелись, объединились, став огромной зияющей пустотой…

Это то горе, которое пронизало каждую клеточку моего организма, моего сознания, моего сердца. И еще.

Этот год стал годом сострадания, человеческого участия, людской боли и неравнодушия к моему безутешному горю. Спасибо вам всем. Спасибо и низкий поклон всем, кто говорил и слушал, кто рыдал со мной в голос, кто думал о моем сыне, кто спрашивал самого себя: почему?

Со всех концов мне писали, звонили…

И эти люди часами могли говорить, деля со мной адские муки проживания материнского горя. Горя, которое врастало в меня, заполняя своей сущностью мой разум и мое материнское сердце…

Прошел год. Я сегодня учусь заново жить. Дышать.

Жить с огромной памятью о тебе, Артур. Это даже не память - это часть меня. Огромная часть меня.

Мое слово обращено к тебе, мой дорогой, мое зернышко…

Мой сынок был обычным и необычным ребенком. Многие обращали внимание на его серьезность и аккуратность во всем. Даже в детсадовском возрасте Артур был не такой, как все остальные мальчишки. Наверно, сама судьба с малых лет уже готовила его стать лучшим воином. И это случилось!

Артур словно ворвался в ту сферу, которой грезил. Было видно-это дело всей его жизни! И вот уже почти сразу результат: Артура отправляют как одного из лучших курсантов училища на Парад Победы - в Моcкву!

Впереди годы мужания, становления Артура. А еще это было прекрасное время обретения друзей-настоящих мужчин, будущих офицеров. Каждый раз, по приезде Артура домой, мы видели невероятную динамику в Артуре- во внешности, в характере, в суждениях…

Я искренне радовалась тому, как меняются ценности и приоритеты у моего взрослого сына, как ему еще ближе стала наша семья, как он уже по-сыновнему становится очень заботливым и серьезным. А какой это был брат и дядя! Артур уверенно становился надежной поддержкой и опорой для нашей семьи. Все мои надежды, чаяния и мысли были связаны с будущим Артура…

В 2020 году, после окончания училища, Артур распределен в Пcков и уже после четырех месяцев идет на повышение - с намерением применить полученные знания в военной практике, еще больше оттачивая свое профессиональное мастерство. Впереди было столько высот, которые мой отважный сын поставил себе цель покорить!

8 февраля 2022 года был отправлен в командировку на Донбасс. Как никогда Артур был решителен и серьезен. До конца он ставил задачи, думал о будущем, занимался самосовершенствованием.

Спустя без малого месяц Артур, обеспечивая отход разведывательной группы, прикрывая своего боевого товарища, получил ранения, не совместимые с жизнью. Сколько раз я раньше слышала эти слова, леденящие душу своей официальностью и ни на малую крошку не передающие состояние матери, потерявшей сына. И вот эти слова передали самую страшную суть: нет моего Артура…

Указом президента Российской Федерации от 17.03.22 мой сын Цатхлангов Артур Анирович был награжден Орденом Мужества, посмертно. 24 мая в гимназии, где учился Артур, была установлена мемориальная доска.

Подвиг моего сына по достоинству оценен…

А я продолжаю вглядываться в лица прохожих, ища знакомые черты…

А я продолжаю всматриваться в ровесников Артура, предполагая, каким бы он был сейчас, если бы…

А голоса…

Ох уж эти голоса. Сколько похожих голосов мне довелось услышать за это время…

Сегодня я учусь жить заново, превозмогая боль и отчаяние. Ради себя. Ради своей дочери. Ради горячо любимых внуков. Уход моего сына вдохнул в меня дыхание сложной, но новой жизни…

Скорбь моя по-прежнему безмерна. Но и моя гордость за сына тоже безмерна, ибо мой Артур - лучший сын не только своей матери. Мой сын Артур - один из достойнейших сынов своей Родины. Мой сын Артур - воин-патриот, оставивший своим подвигом огромный след на этой земле. И осознание этого не дает мне права разрушить себя, а дает мне силы жить.

Вопреки всему-жить!

Сылки на темы:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.31

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

портрет Баясхаланова Портрет Марины Хазиахметовой Ссылки на темы:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

Мама Елена Горлова Ссылки на темы:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.29

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.32

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

Мама Светлана Лаврентьева Сылки на темы:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.19

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

Ролики сделанные на портреты Вадима Окладникова:

https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239793%2F270f555493d6c47b0d

https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239771%2Fea...

https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239772%2F94...

https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239773%2Fbe...

https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239774%2Fba...

https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239777%2F7b...

https://vk.com/im?msgid=11810&sel=c1&z=video31316448...

5 Мая 2023 года в Термальненской средней школе, которая носит имя Героя России Александра Николаевича Попова открыт барильеф русскому офицеру, который выполнил свой долг перед Родиной и людьми до конца, пожертвовав своей жизнью.

Низкий поклон тебе.!!

И Вечная память!!!

Помним! Гордимся!!

Позывной Камчатка песня о Попове https://vk.com/im?sel=675890324&z=video-118620170_456240948%2F697e1e825e03c4a2c8%2Fpl_post_675890324_9

Ссылки на темы:

Замечательные работы художника-графика Окладникова о наших героях

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.6

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.8

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.14

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.16

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.18

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.23

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.37

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.45

Сын с портретом отца Ему есть кем гордиться! Сын Героя Жена и сын Героя Ссылка на тему:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.4. (41)

С портретом папы в школе Ссылки на тему:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.33

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

Дед и внук. Одной дорога к славе. Ссылка на тему:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)

Плакат на доме Героя Ссылка на тему:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.2. (39)

Семья Быковых Быков младший с братом и прадедом Он так хотел быть похожим на старшего братика Быков Дима, вместе с Андреем пришли навестить и почтить деда! Лейтенант "Улыбка", как звали его подчигненные.

Ссылки на темы:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.32

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

Жена Героя Виталия Писарева с дочурками Мама, папа и сестра Героя Дочь с портретом папы Мама Героя На день 9 мая Мы помним всех! Ссылки на темы:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.4. (41)

Жена и дочь павшего Героя Ссылка на тему:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)

Мама Героя. Сестра Героя со своими детьми, Муж сестры со своими детьми, племанниками Героя. Сам Герой Ссылка на тему:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.3. (40)

Мама с портретом сына Открытие мемориальной таблички Сослуживец Ссылки на темы:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.27

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

У мамы нет фотографии с портретом сына работы Вадима. Только такое. Фото деда и внука Она осталась одна. Больше никого нет. И это всё... Ссылки на темы:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.31

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

Нестерова Анна. Жена Героя А еще бабушка Нестерова Руслана сделала возле своего двора в память Руслану вот такой памятный уголок Ссылка на тему:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.3. (40)

Татьяна Малявина с портретом сына Ссылки на темы:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.32

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

Семья Федуловых Ссылка на тему:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.2. (39)

Татьяна Соломахина под портретом сына Ссылки на тему:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

Ссылки на тему:

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.35

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5. (42)

Ссылка на тему:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.4. (41)

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