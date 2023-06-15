Территория Героев...(94)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/27003 https://t.me/mod_russia/27010 https://t.me/mod_russia/27077 https://t.me/mod_russia/27092 https://t.me/mod_russia/27101

Лейтенант Хайманонов Хетаг За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации, уроженец Северной Осетии Хетаг Матвеевич Хайманонов награжден медалью «За отвагу».

28.06.1999 г.р., Владикавказ

https://t.me/strana_geroev/4515?single

Прапорщик Михеев Юрий Колонна подразделений, связь в которой обеспечивал прапорщик Михеев, совершая марш в район выполнения задач, подверглась атаке со стороны украинских националистов. Завязался бой.

В бою Юрий уверенно управлял вверенным ему экипажем и обеспечивал устойчивую связь внутри колонны и с вышестоящим командованием. Михеев, понимая важность сохранения связи для умелого руководства подразделением в ходе боя, увел связную машину в безопасное место, дал команду расчету организовать резервную связь в группе.

Обеспечив устойчивую связь, Юрий Михеев организовал оборону позиций радиостанций силами экипажа и отразил атаку пешей группы националистов.

https://zpobeda.ru/jurij-miheev/

Старший сержант Яфаев Александр Старший сержант Александр Яфаев в составе подразделения российских десантников выполнял боевую задачу по освобождению населенного пункта от украинских неонацистов.

Противник, заблаговременно подготовившись к обороне, оказывал ожесточенное сопротивление, активно используя при этом минометы и тяжелую бронетехнику.

В ходе огня со стороны обороняющихся боевиков личный состав отделения попал под минометный обстрел, в результате которого командир отделения был тяжело ранен и эвакуирован с поля боя. Не растерявшись в сложившейся ситуации, старший сержант Яфаев принял командование отделением на себя.

В ходе боя отделением под его командованием была уничтожена боевая машина пехоты и до 7 украинских националистов, что позволило сломить сопротивление противника и обеспечить выполнение боевой задачи подразделением.

https://zpobeda.ru/aleksandr-yafaev/

Младший сержант Монгуш Ачын Младший сержант Ачын Монгуш в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы.

В ходе очередного обстрела осколком мины был поврежден модуль связи, в результате чего связь в группе была утеряна.

Понимая, что потеря связи лишает наступающие российские подразделения тактической гибкости, Ачын, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять поврежденный модуль. Высокий уровень профессионализма позволил Монгушу оперативно восстановить работоспособность связного модуля и заново настроить радиостанцию.

По вновь организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, на основании которых по врагу был нанесен удар.

https://zpobeda.ru/achyn-mongush/

Военнослужащий Драшко Александр Командир отделения взвода обеспечения Александр Драшко неоднократно выполнял боевые задачи по снабжению продовольствием и боеприпасами подразделений российских войск, занимающих позиции на переднем крае обороны, несмотря на огневое воздействие со стороны противника.

Продвигаясь по указанному маршруту Драшко заметил в лесополосе группу вооруженных украинских националистов, готовящих засаду. Оценив обстановку, используя условия местности Драшко принял решение вступить в бой с противником.

В ходе боя Александр грамотно руководил действиями личного состава. После непродолжительного боестолкновения противник, понеся потери, отступил.

Благодаря смелым и грамотным действиям Александра Драшко и его подчиненных удалось своевременно доставить груз на пункт управления и не допустить потерь среди личного состава и техники.

https://zpobeda.ru/aleksandr-drashko/

Ефрейтор Переверзев Александр Ефрейтор Александр Переверзев в составе батальонной тактической группы российских войск выполнял задачу по взятию под контроль и удержанию позиций в стратегически важном населенном пункте.

В ходе боя Александр вскрыл расположенную в опорном пункте позицию противотанкового ракетного комплекса противника. Оценив ситуацию, оперативно произведя прицеливание, Александр метким выстрелом из противотанковой пушки, уничтожил противотанковый расчет.

В результате сдетонировавшего боекомплекта, находившегося на огневой точке, взрывом были повреждены оборудованные укрепления противника, что заставило находящихся боевиков спешно менять позиции. Выбравшиеся из укрытия боевики в ходе перестрелки были ликвидированы российскими военнослужащими.

https://zpobeda.ru/aleksandr-pereverzev/

Ефрейтор Исрапилов Магомед Подразделение ефрейтора Магомеда Исрапилова выполняло боевую задачу по обороне одного из важных населенных пунктов.

Противник предпринял попытку по захвату ранее утерянных рубежей и начал массированную артиллерийскую подготовку по позициям российских войск.

Вследствие обстрела Магомед получил контузию, но из боя не вышел. Придя в себя и сориентировавшись в обстановке, Исрапилов начал оказывать раненным товарищам первую медицинскую помощь и осуществлять их эвакуацию в безопасное место.

Магомед лично вынес пятерых бойцов с поля боя. После того, как убедился, что всем эвакуированным ничего не угрожает, Исрапилов стал эвакуировать технику. Умело маневрируя вверенной техникой, Исрапилов вывел станцию связи из-под обстрела.

https://zpobeda.ru/magomed-israpilov/

Ефрейтор Музаева Залина Медицинская сестра-анестезист военного госпиталя МО РФ ефрейтор Залина Музаева в составе сводной передовой медицинской группы в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выполняла боевую задачу по оказанию квалифицированной медицинской помощи раненым военнослужащим.

Несмотря на угрозу поражения артиллерией противника в период выполнения задач, благодаря высоким профессиональным навыкам, рискуя собственной жизнью, ефрейтор Залина Музаева вместе с передовой медицинской группой выполнила более 300 мероприятий анестезиологического характера, более 10 переливаний цельной крови и кровозаменителей.

https://zpobeda.ru/zalina-muzaeva/

Майор Сунгуров Александр Начальник службы горючего и смазочных материалов майор Александр Сунгуров в ходе специальной военной операции организовывал доставку материальных средств на передовую. Неоднократно лично возглавлял колонны, подвозившие горючее подразделениям, обеспечивал заправку техники в условиях артиллерийских обстрелов со стороны противника.

В один из дней колонна под командованием майора Александра Сунгурова выполняла боевую задачу по доставке горюче-смазочных и материальных средств подразделениям российских войск, обороняющих один из освобожденных населенных пунктов. Противник попытался помешать этому, атаковав колонну.

Оценив обстановку, понимая всю опасность попадания боеприпасов противника в машины с топливом, Александр воспользовавшись условиями местности организовал отражение атаки противника и отвод топливозаправщиков в безопасное укрытие.

https://zpobeda.ru/aleksandr-sungurov/

Майор Косарев Вячеслав Мотострелковый батальон под командованием майора Вячеслава Косарева выполнял задачи по организации обороны на одном из тактических направлений.

Благодаря высокой профессиональной подготовке и опыту Косарева расчеты мотострелкового батальона неоднократно отражали атаки боевиков, нанося урон живой силе и бронетехнике противника на подступах к линии боевого соприкосновения.

В один из дней противник предпринял попытку атаковать позиции батальона Косарева за счет применения квадрокоптеров, оснащенных кумулятивными снарядами. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, майор Косарев лично прицельным огнем из штатного вооружения уничтожил два вражеских дрона, снаряженных взрывчатыми веществами, на подлете к позициям наших подразделений.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-kosarev/

Младший сержант Маричев Андрей Перед подразделением, в составе которого действовал младший сержант Маричев, была поставлена задача – освободить населенный пункт, занимаемый вооруженными формированиями украинских националистов.

Продвигаясь ночью по прилегающей лесополосе, Андрей обнаружил группу националистов, вооруженных гранатометами, пулеметом и стрелковым оружием. Несмотря на превосходящие силы, Маричев принял решение атаковать боевиков.

Умело руководя подчиненным отделением, Андрей одним из первых вступил в бой с националистами, уничтожив пулеметный расчет врага. В результате мужественных и самоотверженных действий младшего сержанта Маричева группа националистов была уничтожена.

Ликвидировав диверсионную группу боевиков, подразделением младшего сержанта Андрея Маричева были созданы условия для развития наступления, что позволило в последующем освободить населенный пункт.

https://zpobeda.ru/andrej-marichev/

Лейтенант Канавин Алексей Расчет самоходного миномета «Тюльпан» под командованием командира самоходно-минометного взвода лейтенанта Алексея Канавина выполнял боевую задачу по огневому прикрытию батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, штурмующей позиции противника.

Продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, Олег обнаружил на подступах к населенному пункту опорный пункт украинских националистов и долговременную огневую точку с минометными расчетами. Оценив ситуацию, Канавин организовал систему ведения огня с учетом условий местности, после чего вместе с подчиненными огнем из минометов атаковал позиции украинских боевиков.

В результате грамотных и самоотверженных действий офицера и его подчиненных был уничтожен пункт противника, 2 единицы вооружения, военной и специальной техники, а также большое количество живой силы врага.

https://zpobeda.ru/aleksej-kanavin/

Сержант Мортуладзе Джони Подразделение, в состав которого входил механик – радиотелефонист сержант Джони Мортуладзе, выполняло боевую задачу по огневому поражению противника на одном из тактических направлений.

В ходе боестолкновения позиции батальонной тактической группы российских войск подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. В результате очередного залпа антенна командно-штабной машины получила повреждения, в результате чего связь внутри батальонно-тактической группы и с вышестоящим командованием была нарушена.

Под плотным артиллерийским огнем противника Мортуладзе, рискуя жизнью, выбрался из укрытия и приступил к восстановлению выведенной из строя антенны. После того, как Джони восстановил связь в батальонной тактической группе координаты вскрытых позиций противника были переданы расчетам российской артиллерии.

https://zpobeda.ru/dzhoni-mortuladze/

Младший сержант Невежин Юрий Младший сержант Юрий Невежин в составе инженерно-разведывательного дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения российских войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

В ходе ведения инженерной разведки на участке дороги Юрий обнаружил несколько самодельных взрывных устройств, о чем немедленно доложил командиру, после чего приступил к разминированию. Противник, стремясь не допустить целостность минно-взрывных заграждений, приступил к обстрелу участка дороги.

Не взирая на угрозу собственной жизни Юрий лично обезвредил шесть вражеских управляемых фугасов. Также Невежин в условиях регулярных обстрелов со стороны территорий, подконтрольных украинским неонацистам, неоднократно выполнял задачи по прокладыванию маршрута следования колонны через труднопроходимую местность, что способствовало оперативному продвижению наших войск без потерь.

https://zpobeda.ru/jurij-nevezhin/

Прапорщик Усиков Владислав Прапорщик Владислав Усиков выполнял задачи по обеспечению специальной связью батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Позиции БТГр подверглись атаке украинских националистов. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов.

В ходе очередного вражеского залпа специальная аппаратная связи была выведена из строя. Понимая, что утрата связи в бою фактически лишает подразделение четкого и координированного управления, Усиков лично, невзирая на атаки противника, оперативно восстановил работоспособность аппаратной.

Самоотверженные действия прапорщика Владислава Усикова на поле боя позволили восстановить управление батальонной тактической группой, обеспечить устойчивую связь с командованием группировки и лишить наступающего противника атакующего потенциала, что привело к последующему контрнаступлению наших войск.

https://zpobeda.ru/vladislav-usikov/

Капитан Халиуллин Руслан Расчет батареи противотанковых управляемых ракет под командованием капитана Руслана Халиуллина выполнял задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы российских военнослужащих, освобождающих один из населенных пунктов, занятых украинскими националистами.

Продвигаясь по заданному маршруту Халиуллин обнаружил в лесополосе на окраине поселка взводный опорный пункт боевиков. Оценив обстановку капитан Халиуллин приказал подчиненному расчету скрытно занять позиции. Точным залпом ПТУР Халиуллин и его подчиненные уничтожили взводный опорный пункт противника и большое количество боевиков.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи капитан Руслан Халиуллин награжден медалью «Суворова».

https://zpobeda.ru/ruslan-haliullin/

Сержант Габдт Иван Сержант Иван Габдт выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах подразделения российских мотострелков.

Колонна, в составе которой находился Иван, совершая марш в заданный район, подверглась массированной атаке со стороны украинских националистов. В ходе одного из залпов разрывом артиллерийского снаряда была повреждена станция связи.

Несмотря на постоянный огонь артиллерии боевиков, Иван, проявляя мужество и самоотверженность, восстановил работоспособность станции и обеспечил командование подразделения связью. По организованным каналам связи оперативно были переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный артиллерийский залп.

https://zpobeda.ru/ivan-gabdt/

Лейтенант Елисеев Константин Начальник медицинского пункта лейтенант медицинской службы Константин Елисеев в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, выполнял боевую задачу по оказанию первой врачебной помощи раненым военнослужащим, чем обеспечил сохранение жизни и здоровья военнослужащих.

Получив команду выдвинуться в район образовавшихся санитарных потерь, оценив обстановку, несмотря на угрозу собственной жизни и здоровью, Елисеев благодаря высоким профессиональным навыкам, оказал первую врачебную помощь 5 военнослужащим, спланировав и реализовав безопасную эвакуацию на следующий этап оказания медицинской помощи.

Мужество, отвага, а также качественное выполнение обязанностей лейтенантом Константином Елисеевым позволили не допустить безвозвратных потерь среди раненых военнослужащих.

https://zpobeda.ru/konstantin-eliseev/

Старший лейтенант Билалов Ильфат За время участия в специальной военной операции в условиях, сопряженных с риском для жизни, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы со стороны противника, проявляя военную смекалку, старший лейтенант Ильфат Билалов мужественно и отважно выполнял свои должностные обязанности, грамотно руководя вверенным ему взводом.

В ходе освобождения территорий Донбасса взвод Ильфата выполнил более 120 огневых задач по поражению военных объектов, вооружения, военной и специальной техники, а также живой силы противника. Его подчиненными было уничтожено более 43 единиц военной техники и большое количество пехоты противника.

За время выполнения задач в ходе специальной военной операции Ильфат Билалов не допустил гибели подчиненного личного состава.

https://zpobeda.ru/ilfat-bilalov/ Старший лейтенант Максим Ветерков — начальник расчета беспилотника «Орлан-10». Вместе со своими бойцами он удачно эвакуировал подбитую «птичку» из под обстрела противника. На такой отчаянный шаг нужно мужество! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27169 Не дал противнику эвакуировать подбитый танк, ВСУ даже опомниться не успели. Сапер Александр Павлиенко действовал молниеносно, говорит, что внутри играл адреналин — такого сюрприза «захистники» точно не ожидали. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27272 Когда Иван ушёл на фронт в составе липецкого «Флёровского» гаубичного дивизиона, его жена Юлианна не находила себе места. Жизнь как будто остановилась, превратилась в постоянное ожидание. Весной у супругов было назначено венчание прямо в зоне СВО, куда Юлианна приехала с гуманитаркой. Но Иван не смог в тот день попасть в храм — был на задании.

У этой истории есть счастливое продолжение! Смотрите видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/26857

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Старший лейтенант Бабченко Эдуард В Бугурусланском районе простились с Эдуардом Александровичем Бабченко, погибшим на территории Донецкой Народной Республики

Эдуард Александрович родом из города Ясного. 1979 года рождения.

14 лет отдал военной службе. Награждён боевыми наградами.

Участвовал в боевых действиях на территории Украины с самого начала спецоперации.

Скончался от смертельного ранения в бою под Артёмовском.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-200934623_7673

Военнослужащий Припа Владислав В городе Белом простились с военнослужащим Владиславом Припа, погибшим при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Владислав Припа принял решение пойти служить добровольцем после объявления частичной мобилизации. Он был призван на военную службу 21 октября 2022 года. Погиб 24 апреля 2023 года при обороне села Торское Краматорского района Донецкой народной республики, в ходе артобстрела, получив множественные ранения.

Владислав Припа похоронен со всеми духовными и воинскими почестями

Ему было 25 лет.

https://zpobeda.ru/vladislav-pripa/

Военнослужащий Ведерников Сергей Ведерников Сергей

п. Кинельский, Самарская обл

Погиб в ходе СВО под Артемовском в ходе отражения атаки противника.

https://vk.com/wall-139197876_882

Старший прапорщик Горбатенко Максим Простились с участником специальной военной операции Максимом Александровичем Горбатенко.

Старший прапорщик М.А. Горбатенко служил по контракту в рядах вооруженных сил РФ с 2014 года.

https://zpobeda.ru/maksim-gorbatenko/

Военнослужащий Смирнов Сергей 11.04.2023 г погиб при исполнении воинского долга

снайпер 1 полка 2 взвода в.ч 31135

Смирнов Сергей Михайлович.

https://vk.com/wall-212657241_33068

Военнослужащий Дорошев Александр В ходе проведения специальной военной операции на передовой погиб боец из Муравленко (Ямало-Ненецкий округ) Александр Дорошев.

За проявленные на фронте самоотверженность и отвагу посмертно награжден орденом Мужества.

https://www.mk-yamal.ru/social/2023/05/15/aleksandr-doroshev-iz-muravlenko-pogib-v-zone-specoperacii.html

Капитан Кириллов Александр Кириллов Александр Сергеевич

31 год

г.Тамбов

Командир группы специального назначения «РТ»

604-й центр специального назначения «Витязь»

https://zpobeda.ru/aleksandr-kirillov/

Военнослужащий Старыгин Дмитрий В ходе специальной военной операции на территории Украины 2 мая погиб Старыгин Дмитрий Валерьевич.

Дмитрий уроженец села Ая. 7 классов окончил в местной школе. Затем вместе с мамой переехал в Горно-Алтайск, откуда в октябре 2022 года в составе мобилизованных убыл для участия в СВО.

https://zpobeda.ru/dmitrij-starygin/

Рядовой Шишигин Филипп Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Шишигин Филипп Александрович.

Филипп Шишигин родился 12 марта 1995 года в Соликамске. Учился в школе №7, с детства увлекался спортом: легкой атлетикой, тайским боксом, хоккеем.

В 2013 году призван на срочную военную службу, которую проходил в войсках противовоздушной обороны на границе Армении с Турцией.

9 мая 2014 года награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы».

После демобилизации Филипп сначала работал в охранном агентстве «Шериф», затем трудоустроился на СКРУ -1 ПАО «Уралкалий».

https://vk.com/wall-108854350_38990

Рядовой Дубовцев Александр В Удмуртии простились с погибшим в Украине рядовым, участником СВО Александром Дубовцевым.

За проявленные героизм и отвагу мужчину посмертно представили к Ордену мужества.

https://www.izh.kp.ru/online/news/5271408/

Рядовой Котельников Денис 21 апреля 2023 года в ходе выполнения задач специальной военной операции на территории ЛНР погиб рядовой Котельников Денис Павлович.

Денис Павлович родился 9 июня 1997 года в республике Узбекистан, Наманганской области, в населенном пункте Гульбаг.

30 сентября 2022 года, Котельников Денис Павлович получив повестку из военного комиссариата, был призван по частичной мобилизации в в/ч 29296.

Выполняя воинский долг, героически погиб в н.п. Червонопоповка (ЛНР).

За проявленное мужество и героизм посмертно награждён Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/denis-kotelnikov/

Военнослужащий Емельянов Владимир В ходе проведения специальной военной операции погиб

Емельянов Владимир Васильевич

1983 года рождения.

Житель пгт. Нефтегорск.

https://zpobeda.ru/vladimir-emelyanov/

13 мая в Брянской области разбились военный вертолет МИ-8 и бомбардировщик Су-34. Стало известно имя одного из пилотов вертолета, разбившегося в Брянской области 13 мая

Это Максим Савченко - уроженец Краснодара.

Ему было 32 года.

https://www.bryansk.kp.ru/daily/27502.5/4762866/

Лейтенант Чигилейчик Сергей Стало известно имя второго пилота, погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Брянщине 13 мая.

Это лейтенант Сергей Чигилейчик 1991 г.р.. О его гибели рассказали учителя Вязьма-Брянской школы Смоленской области.

В 2017 году Сергей закончил это образовательное учреждение.

Парень воспитывался в педагогической семье. Его мама по образованию филолог.

https://www.bryansk.kp.ru/daily/27503/4764533/

Лейтенант Осипов Дмитрий 13 мая погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО Дмитрий Осипов, выпускник 2015 года. Не стало нашего Мити, весельчака и балагура, обаятельного парня, который всегда и во всем был одним из лучших:в учебе и спорте, спектаклях театрального коллектива "Одноклассники" и в Школе лидеров.

https://vk.com/wall-8552210_389218

Старший лейтенант Поляков Глеб 13 мая 2023 года Старший лейтенант Поляков Глеб Дмитриевич

Выпускник Санкт-Петербургского суворовского военного училища 1 роты 59 выпуска героически погиб, выполняя боевую задачу в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.

https://vk.com/wall-80956643_17947

Доброволец Мищенко Юлия 24-летняя девушка из Екатеринбурга погибла под Бахмутом, отправившись помогать раненым бойцам.

Юлия Мищенко находилась в зоне СВО с августа 2022 года. Сначала она ухаживала за военными в госпитале, а с января подключилась к эвакуации раненых с первых линий фронта.

11 мая девушка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ.

У нее никого не было из родных: бабушки не стало, а родители разбились год назад.

https://zpobeda.ru/juliya-mishhenko/

Военнослужащий Денщиков Виктор 8 мая 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб

Денщиков Виктор Павлович

1978 года рождения.

https://zpobeda.ru/viktor-denshhikov/

Военнослужащий Шевченко Александр 17 мая 2023 состоялось прощание с военнослужащим Шевченко Александром Викторовичем,

погибшим в ходе специальной военной операции.

г. Нижние Серги

https://zpobeda.ru/aleksandr-shevchenko/

Военнослужащий Медведев Дмитрий При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции трагически погиб

Медведев Дмитрий Артемович.

с. Восточное, Красноярский край.

https://zpobeda.ru/dmitrij-medvedev/

Военнослужащий Алиев Равиль В ходе Специальной Военной Операции погиб

Алиев Равиль Рустамович

22.08.1997 года рождения.

https://zpobeda.ru/ravil-aliev/

Военнослужащий Ступин Алексей Ступин Алексей Иванович

из Копейска

1984 года рождения

погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

https://vk.com/wall-87485642_12230

Доброволец Суворов Дмитрий Дмитрий Суворов из Ижевска погиб в зоне СВО на Украине.

Воевать он ушел добровольцем.

Дмитрию было 30 лет.

17 мая его проводили в последний путь родные и близкие.

Источник

Военнослужащий Богданов Андрей 12 мая после десятидневных боёв в одном из населённых пунктов на Лисичанском направлении в Луганской народной республике геройски погиб старший пулемётчик подразделения «Ахмат», уроженец и житель города Ижевска

Андрей Георгиевич Богданов

1971 года рождения (родной брат экс-начальника управления благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска).

Андрей Богданов представлен к государственной награде посмертно.

https://zpobeda.ru/andrej-bogdanov/

Доброволец Пантелеев Сергей При выполнении специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины, героически погиб проживавший в с. Дегтярка, ННР, Алтайский край,

Пантелеев Сергей Александрович 09.11.1983г.р.

Разведчик отделения управления взвода управления (батареи) гаубичной самоходно-артиллерийской батареи.

Защищал Родину на самых активных участках фронта.

Сергей был добрым, отзывчивым, безотказным человеком, старался всем прийти на помощь, поэтому пользовался большим уважением у земляков.

https://zpobeda.ru/sergej-panteleev/

Военнослужащий Узбяков Шамиль Рядовой Узбяков Тагир 30 апреля 2023 года во время боевых действий в ходе специальной военной операции погиб Узбяков Шамиль Анварович, 04.02.1985 года рождения.

Ранее на фронтах Украины 29 октября погиб его старший родной брат рядовой Узбякова Тагира Анваровича, 1977 года рождения.

https://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=110387

Доброволец Кружков Сергей В ходе специальной военной операции на Украине погиб Кружков Сергей Калистратович

Он родился 14 февраля 1974 года в деревне Новые Какси Вавожского района.

В 1989 году окончил Большеучинскую школу. Был ответственным и трудолюбивым, неоднократно защищал честь школы на районных спортивных соревнованиях.

В 1991 окончил СПТУ в г.Ижевске, где получил профессию каменщика.

Потом была срочная служба в рядах Вооружённых сил РФ.

В 1995 году выполнял специальное задание в зоне военного конфликта и чрезвычайного положения на территории Чеченской Республики.

В феврале 2023 года Сергей Калистратович выбрал военную службу в добровольческом отряде «Барс». Рядовой Кружков принимал участие в специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой Народных Республик в должности снайпера.

Погиб 20 апреля 2023 года вследствие ранения при выполнении специальной военной операции в Луганской Народной Республике.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции представлен к Ордену Мужества посмертно.

https://ok.ru/group/70000001711533/topic/156277716446637

Военнослужащий Кормин Алексей При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции

27 марта 2023 года погиб Кормин Алексей Владимирович.

https://zpobeda.ru/aleksej-kormin/

Военнослужащий Конокпоев Роман При исполнение боевого долга на территории СВО 09 мая 2023 года героически погиб

Конокпоев Роман Валерьевич

https://zpobeda.ru/roman-konokpoev/

Доброволец Новиков Александр Новиков Александр Игоревич

31.10.1995-24.09.2022

Боец ЧВК «Вагнер», погибший в ходе СВО на Украине.

https://zpobeda.ru/aleksandr-novikov-2/

Доброволец Тугонаков Константин В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины 3 мая 2023 года при освобождении города Артёмовска (Бахмут) погиб Тугонаков Константин Валерьевич.

Он родился 27 мая 1984 года в селе Катанда Усть-Коксинского района. Закончил Катандинскую среднюю школу в 2001 году, был в числе хорошистов.

В 2002 году был призван в ряды Вооруженных сил России. Проходил службу в городе Рубцовске Алтайского края, далее служил по контракту в Чеченской Республике в разведывательных войсках.

С ноября 2022 года служил в штурмовом отряде ЧВК «Вагнер».

Друзья, сослуживцы и родные вспоминают его как ответственного, смелого, дружелюбного человека, настоящего патриота своей страны.

https://zpobeda.ru/konstantin-tugonakov/

Доброволец Кочнев Михаил Доброволец Пирожков Николай В ходе спецоперации героически погибли два бойца ЧВК "Вагнер" из Пермского края

Кочнев Михаил Леонидович и Пирожков Николай Александрович.

https://www.newsko.ru/news/nk-7683923.html

Доброволец Главнов Яков Уроженец Нукутского района Яков Главнов погиб во время спецоперации в Украине

Яков Владимирович Главнов родился 21 октября 1979 года в деревне Мельхитуй, что в 42 км от поселка Нукуты.

В 2022 году ушел на специальную военную операцию в составе ЧВК.

Погиб, выполняя боевые задачи.

https://glagol38.ru/text/12-05-2023/016

Доброволец Чеботарёв Кирилл Чеботарёв Кирилл Александрович

19.04.2003 г.р.

г.Менделеевск, Республика Татарстан

ЧВК "Вагнер"

https://ok.ru/informportal/topic/156609490045841

Доброволец Генералов Александр Александр Генералов из Березников Пермского края

погиб в зоне боевых действий за Бахмут на Украине.

18 мая с ним простились родные и близкие.

Воевал в составе ЧВК «Вагнер».

Источник

Доброволец Иванченко Игорь Иванченко Игорь Владимирович

ЧВК-Вагнер

Игорь погиб при военных действиях на Украине в 2022 году.

Забайкальский край, Новая Чара.

https://zpobeda.ru/igor-ivanchenko/

Доброволец Юсупов Саид В рядах бойцов ЧВК Вагнер при проведении специальной военной операции на Украине погиб

04.02.2023г. любимый сын, брат, муж и отец, лучший друг, уроженец Дагестана —

Юсупов Саид Салаватович,

26.03.1995 года рождения.

https://zpobeda.ru/said-jusupov/

Доброволец Ступин Алексей В ходе спец операции на Украине при выполнение боевой задачи героически погиб уроженец забайкальского края

Ступин Алексей Дмитриевич

10.02.1983г.р

Алексей участвовал в боевых действиях ушёл добровольно в ЧВК Вагнер

представлен к наградам

погиб 01.03.2023г.

https://m.ok.ru/group/52436776583280/topic/156000204503920?__dp=y

Военнослужащий Степанов Антон В зоне СВО погиб уроженец села Большой Зерентуй

Степанов Антон Алексеевич

https://zpobeda.ru/anton-stepanov/

Военнослужащий Буравцов Александр В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО Александром Буравцовым.

28-летний Александр Буравцев погиб в ходе СВО в Харьковской области 24 апреля 2023 года.

Похоронен с воинскими почестями.

Ссылка

Военнослужащий Семенов Александр Проводили в последний путь земляка, уроженца с. Солодники, героически погибшего в ходе специальной военной операции Семенова Александра Сергеевича.

https://zpobeda.ru/aleksandr-semenov/

Ефрейтор Минибаев Фаниль 2 мая, в Стерлибашевском районе Башкирии проводили в последний путь ефрейтора Фаниля Фанисовича Минибаева, который погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО.

Фаниль Фанисович родился в селе Куганакбаш. Последние несколько лет с семьей жил в Нижневартовске.

В ряды Вооруженных сил РФ был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

За героизм, самоотверженность и мужество, проявленные при выполнении воинского долга, награжден орденом Мужества.

https://vk.com/wall-207039849_106550

Прапорщик Сирин Евгений 17 апреля при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции погиб старший разведчик-дальномерщик, прапорщик Сирин Евгений Борисович.

Командир развед. роты

15.11.1977 г.р.

г. Ялуторовск, Тюменская область.

https://m.ok.ru/group/55897342345432/topic/155696972357848

Военнослужащий Косторной Вячеслав В ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины погиб житель села Богуславец

Косторной Вячеслав Юрьевич.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-kostornoj/

Военнослужащий Гнездилов Василий Защищая Отечество погиб друг и товарищ

Гнездилов Василий Васильевич.

г.Балтийск, Калининградская область

https://zpobeda.ru/vasilij-gnezdilov/

Военнослужащий Шевченко Александр В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб

Шевченко Александр Сергеевич.

Александр родился 26 июня 1990 года в селе Хасурта Хоринского района.

В 2008 году, закончив 11 классов, поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени В.Р.Филипова. Обучался по специальности "Земельный кадастр" Института землеустройства, кадастров и мелиорации.

В 2013 году Александр был призван в армию в артиллерийские войска на должность старшего оператора радиотелефониста радиолокационной метеорологической станции взвода управления артиллерийского дивизиона младшим сержантом. За время службы родителям приходило благодарственное письмо от командования части.

В селе пользовался авторитетом за решительность и самостоятельность. Добрый, вежливый в общении, он всегда отличался наблюдательностью, сосредоточенностью, серьёзностью и рассудительностью.

На СВО был механиком-водителем МТЛБ мед.роты танковой гвардейской бригады.

С января 2022 года с самого начала и до конца находился на передовой. Три МТЛБ разбили, но он отказался ехать в тыл и добровольно сел на бензовоз. Возил топливо на передовую, заправлял бронетанковую технику. Прошел все области, был под Киевом, там получил медаль "За отвагу", был под Харьковом и под Херсоном.

Погиб при выполнении воинского долга, награждён Орденом Мужества посмертно.

У Александра осталась большая семья: мама и отец, 2 брата, супруга и 2 дочки.

https://ok.ru/group/54232931827965/topic/154675070764029

Доброволец Куликов Юрий В городе Кременная при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб

Куликов Юрий Сергеевич.

Юрий родился 28 февраля 1986 года в Донецкой области. Семья переехала жить на ст. Лесная Поляна Коченевского района.

В 2003 году Юрий окончил 11 классов Леснополянской школы и был призван на службу в ряды Российской армии.

После поступил в Новокузнецкую дорожно-техническую школу, а затем в Омский железнодорожный техникум. Работал в Новосибирской дистанции электроснабжения пути.

Юрий Сергеевич прошел трудовой путь от электромонтера до начальника участка РЖД.

Женился, воспитывал сына.

17 сентября 2022 года ушел добровольцем для участия в СВО.

https://zpobeda.ru/jurij-kulikov/

Военнослужащий Рыбалкин Вадим В ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Республики Алтай

Вадим Константинович Рыбалкин.

Он родился 22 сентября 1990 года. Учился в школе села Озеро-Куреево Турочакского района. Отличался хорошей успеваемостью.

После школы учился в одном из московских колледжей, служил в армии.

Затем работал в Бийске и в селе Озеро-Куреево.

Был добрым и вместе с тем отважным человеком.

https://zpobeda.ru/vadim-rybalkin/

Военнослужащий Симонов Виталий 23-летний ульяновец Виталий Симонов, погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО

https://vk.com/wall-42813041_2922566

Рядовой Мизев Вадим Мизев Вадим Андреевич

20.02.1998–30.01.2023

Военнослужащий войсковой части 71211 г. Кострома.

Снайпер стрелкового взвода снайперов 331 гвардейского парашютно-десантного полка, 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии Западного военного округа. Рядовой контрактной службы.

На службу по контракту вступил с 03.09.2022 года.

26.11.2022 за спасение людей в экстремальных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, награжден государственной медалью «За спасение погибавших».

За проявленную самоотверженность, смелость и решительность при выполнении воинского долга посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/vadim-mizev/

Военнослужащий Шнюков Игорь В зоне специальной военной операции 18 марта погиб выпускник вологодского духовной семинарии Игорь Шнюков.

Повестка пришла ему в последних числах октября 2022 года.

За машинами, которые вывозят раненых, враг охотится, этот транспорт активно обстреливают, — делится информацией его близкий друг. — Игорь вез раненых, когда начался обстрел. Он высадил бойцов на обочине, а сам поехал, петляя, по полю. Он вызвал огонь на себя, спас раненых, а сам погиб…

Игорю Шнюкову было 38 лет.

У него остались двое детей.

Мужчину похоронили на Аллее героев на кладбище в Вологде.

https://zpobeda.ru/igor-shnjukov/

Младший сержант Кабанов Антон Кабанов Антон Владимирович погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Антон Кабанов родился в Уфе.

После окончания лицея поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков.

В 2010 году закончил Уфимский государственный авиационный технический университет.

В 2022 году Антон Владимирович призван по мобилизации в ряды Вооруженных Сил России.

За мужество, самоотверженность и отвагу награжден Орденом Мужества посмертно.

https://ufacity.info/press/news/484151.html

Военнослужащий Гайдуков Михаил Эти рисунки погибшего воина Михаила Гайдукова.

Молодой и талантливый, который отдал свою жизнь

в 2023 году, в XXI веке,

в борьбе с фашизмом!

Был на Кавказе, Сирии:

5 медалей в 22 года,

последняя, посмертно,

за мужество...

Михаил Андреевич родился в 2000 году в селе Борки Суджанского района.

Окончил Суджанский колледж искусств им. Н.В. Плевицкой.

После прохождения срочной военной службы, осенью 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

https://vk.com/wall-209701377_2110

Гвардии полковник Стэсев Андрей В Новой Таволжанке Белгородской области 5 июня 2023 года погиб гвардии полковник Стэсев Андрей Васильевич.

Андрей Стэсев – бывший командир 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова 2-й степени бригады вооруженных сил России. Служил в 106 дивизии (Тула) в качестве командира парашютно-десантного батальона в звании подполковника. Участвовал в боевых действиях в Чечне, Югославии, Абхазии.

Он погиб в стрелковом бою, защищая своих людей и борясь как настоящий офицер с оружием в руках.

https://t.me/boris_rozhin/88169

Майор Кузнецов Андрей 42-летний кавалер трех орденов Мужества Андрей Кузнецов погиб на луганской земле

В рузаевской школе № 10 открыли мемориальную доску в честь выпускника Андрея Кузнецова. В классе, где учился, теперь есть именная парта. Андрей был награжден тремя орденами Мужества,

орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени,

медалями Минобороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» и «За отличие в военной службе» II и III степени…

Андрей Кузнецов родился в 1980 году в Рузаевке в семье железнодорожников. После окончания 9-го класса поступил в Рузаевское профессиональное техническое училище № 26, где осваивал специальность «тракторист-машинист широкого профиля». В 2000 году поступил в Новосибирский военный институт. Окончил факультет специальной разведки.

Потом учился в Новосибирском высшем военном командном училище.

Встретил замечательную девушку. Женился. У супругов родилась дочь, сейчас ей 13 лет.

В училище большую часть свободного времени Кузнецов посвящал спорту. Был членом сборной по армейскому рукопашному бою. Неоднократно побеждал в различных соревнованиях. Ему присвоили звание мастера спорта России по армейскому рукопашному бою.

В 2006 году Кузнецов заочно поступил на факультет физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета. Несколько лет преподавал в новосибирских школах. Кузнецов трудился над кандидатской диссертацией на тему «Патриотическое воспитание подростков и молодежи во взаимодействии с войсковыми частями». Осенью 2022 года должна была состояться защита этой научной работы…

Оставив педагогическую деятельность, устроился на таможню, работал в наркоконтроле. Но постоянно вспоминал юношескую мечту — ​посвятить себя военной службе. Мужчина принял судьбоносное решение.

Первая ответственная командировка случилась в 2015 году. Кузнецова отправили в Сирию в составе бригады специального назначения. Вернулся с двумя орденами Мужества. Вскоре получил звание майора.

24 февраля — ​в день начала СВО — ​родственники Кузнецова узнали о его командировке на Донбасс. В июле военнослужащий приехал в Рузаевку во время двухнедельного отпуска.

42-летний гвардии майор Андрей Кузнецов погиб 13 августа 2022 года на территории Луганской Народной Республики во время ракетного обстрела.

https://sc10ruz.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti-193_285.html 24.06.1995 - 25.02.2022,

выпускник факультета "военная разведка" Новосибирского Высшего военного училища,

уроженец с. Илек Оренбургской области

Старший лейтенант, командир разведовательного взвода роты глубинной разведки 200-й отдельной мотострелковой бригады 14 -го армейского корпуса Северного флота

«Не стоит недооценивать противника» именно так говорил Георгий своим подчиненным.

В числе первых принял участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

24 февраля 2022 года колонна бригады подверглась сильному Артиллеристскому обстрелу, были сформированы несколько разведовательных групп по уничтожению националистических расчётов врага, одну из групп возглавил Георгий, по возвращению на базу дислокации бригады, обнаружилось, что нет одного подчинённого. Георгий сформировал группу бойцов и выдвинулся в ночи на вражескую территорию, сказав, что мы своих не бросаем. Он обнаружил своего раненого бойца, ранение было снайпером в голову, оказав ему первую помощь, и со словами "держись, брат, держись", на своих плечах принёс его в лагерь, благодаря Георгию, его подчинённый остался жив.

Георгий героически погиб 25 февраля на территории Харьковской области, их колонна попав в засаду, была обстреляна с трёх сторон.

«Ты к своим, я к своим» с этими словами Георгий бросился прикрывать своих товарищей.

Георгий был патриотом своей страны! Он был мужественным, справедливым и честным человеком, никогда не оставлял своих подчиненых в беде.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2022 года, Георгий был награждён Орденом мужества (посмертно)

На фасаде Илекской СОШ № 1 открыта мемориальная доска, также в школе состоялось открытие «Парты Героя» https://vk.com/wall-106160452_493836

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Я помню всё, что было до меня

Дмитрий Рогозин и Ильяс Аутов, видео Белла Либерман

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