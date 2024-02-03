Что новенького?

Неожиданно! Сеть финских гипермаркетов Laplandia планирует открыть магазин в Петербурге, чтобы торговать иностранными товарами Об этом сообщил сам владелец компании в интервью «‎Фонтанке»‎. Изначально Laplandia была рассчитана на российских туристов, магазины располагались в Финляндии после границы с Россией.

Но сперва пандемия, а потом и санкции подкосили торговлю, почти все гипермаркеты пришлось закрыть. И раз россиян в Финляндию теперь не пускают, то финнам приходится идти к нам самим, чтобы хоть как-то сохранить бизнес.

Ещё недавно в Петербурге было несколько финских ретейл-сетей: «К-Руока», «Супер Сива», Prisma. Если возвращение хотя бы одного бренда действительно состоится, то это будет сенсацией.

https://t.me/bolecon/4007

Россияне планируют поездки на 23 февраля. В лидерах Сочи и почему-то Иркутск В этом году и 23 февраля, и 8 марта приходятся на пятницу. Так что в обоих случаях у нас будет по 3 выходных подряд.

Многие уже запланировали поездку по России на эти дни. В лидерах бронирования на 23 февраля Сочи — 18%, Санкт-Петербург — 15%, Москва — 14%, Иркутск — 6%, Казань — 4%.

Удивляет отсутствие Калининграда и кавказских республик в этом списке. А вот Иркутск неожиданно высоко, несмотря на отдалённость от европейской части России и холодную погоду в феврале. Неужели, россиян привлекает возможность посмотреть на замёрзшие воды Байкала?

https://t.me/bolecon/4009

В Свердловской области наладили выпуск российских аналогов «Оземпика» — главного лекарства от диабета в мире В городе Новоуральск начался выпуск двух новых препаратов — «Энлигрия» и «Квинсента». С помощью этих лекарств Россия должна преодолеть дефицит препаратов от диабета II типа, который возник после ухода иностранных производителей.

Производитель «Оземпика», датская Novo Nordisk объявила о прекращении поставок в Россию еще в 2022, но исчез из продажи он только под конец 2023 года.

Оба отечественных препарата уже поступили в аптеки.

https://www.medsintez.com/novosti/326-zavod-medsintez-zapust...

Под Тверью начали выпускать российский кофе в капсулах Производство запущено на мощностях бывшего завода Paulig, после ухода финского бренда из России там теперь выпускают кофе под маркой Poetti. Зерна поставляют более чем из 10 стран мира, рецептура — наша.

Благодаря локализации части процессов отечественные капсулы стоят на 30-40% дешевле импортных, к тому же капсулы Poetti совместимы с кофемашинами одного из самых популярных брендов Nespresso.

Новые капсулы поступят в продажу уже 1 марта. Инвестиции в запуск новой продукции составили 100 миллионов рублей.

https://t.me/blackponed/811

Пошло импортозамещение? В Москве запустили 35 новых производств за год И это только на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» в Печатниках, Некрасовке и Зеленограде. Рост открытия новых производств ускоряется, это на 30% больше, чем годом ранее. В городе появился ряд предприятий импортозамещения. В частности, было запущено производство отечественных беспилотников, банкоматов, чипов для карты «Тройка», медицинских изделий и лекарств, лазеров и лазерного оборудования.

https://t.me/bolecon/4013

В России начали собирать автомобили под новым брендом — XCITE («Иксайт») Выпуск машин под новой маркой наладили на бывшем заводе Nissan под Петербургом. Продажи машин стартуют уже этой весной, к настоящему моменту выпущено несколько тысяч авто, которыми пока заполняют склады, откуда и будут доставляться дилерам. Характеристики автомобиля и цены пока не сообщаются.

Машины на заводе собираются методом крупноузловой сборки в сотрудничестве с международным партнером. Официально его не называют, но в СМИ считают, что партнером выступает китайский концерн Chery.

От крупноузловой сборки в будущем планируется перейти к глубокой локализации. Ну а пока можно просто надеяться, что хотя бы цены на те же автомобили станут выгоднее из-за более низких ввозных пошлин.

https://t.me/bolecon/4018

Новости импортозамещения. Российская сеть фастфуда «Теремок» перешла на российские печи для выпекания блинов С момента основания в 1998 году компания использовала французские печи, за 25 лет было поставлено около 800 устройств. На фоне антироссийских санкций начались проблемы с поставками, поэтому было принято решение использовать отечественную технику.

Разработкой печи около года занималась смоленская компания Grill Master. «Теремок» получил уже 100 новых устройств, остальные будут поставляться по мере изнашивания и замены французских печей.

https://t.me/bolecon/4019

В столице открылся первый магазин «Сделано в Москве» Здесь можно купить порядка 100 категорий товаров — одежду, аксессуары, игрушки и сувениры. Свою продукцию представили более 20 столичных предпринимателей. До конца года должно быть открыто еще несколько торговых точек.

Сам проект «Сделано в Москве» реализуется с сентября 2022 года. Продукцию московских производителей выставляют на различных городских ярмарках, выставках, помогают с продвижением локальных брендов на популярных маркетплейсах.

Примечательно, что подобные проекты стали появляться и в других регионах, например, «Сделано в Краснодаре» или «Сделано в Челябинске».

https://t.me/bolecon/4022

В Ростове-на-Дону готовится к запуску новый тракторный завод Помимо тракторов, там будут выпускать строительную технику под маркой «Ростсельмаш»: телескопические и фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, гусеничные экскаваторы. Завод строился с сентября 2021 года, сейчас идут пуско-наладочные работы

https://www.expertsouth.ru/news/rostselmash-postavil-na-konv.... Когда производство выйдет на полную мощность, на нем будет трудиться почти 2000 человек.

https://t.me/blackponed/813