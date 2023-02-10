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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40

В Карелии открыли мемориальную доску в честь погибшего в зоне специальной военной операции местного жителя Дмитрия Можейко.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Дмитрий Можейко отправился в зону СВО добровольцем, где погиб при выполнении поставленных задач.
Вечная память Герою! 
https://t.me/rabotaembrat/5285

26 октября, в Удмуртии открыли мемориальную доску гвардии рядовому Станиславу Моисееву, погибшему в ходе военной спецоперации на Украине. Плита будет находиться на здании Байтеряковской средней школы.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Мемориальную доску гвардии рядовому Станиславу Моисееву открыли в Алнашском районе Удмуртии. Боец погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава района Алексей Семенов.
https://smotrim.ru/article/3010961

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 4016 сентября на стене школы № 38 открыли мемориальную доску в память о гвардии майоре, командире мотострелкового батальона Дмитрии Топтуне, погибшем при исполнении служебного долга 14 марта 2022 года на Украине. В этой школе Дмитрий проучился два года – 10-й и 11-й класс.
…Частенько случается, что новичков в сложившемся уже коллективе встречают не слишком дружелюбно. Но Дмитрий мгновенно завоевал симпатии одноклассников и учителей, сразу став настоящей душой класса. В 2007 году, после окончания школы, он поступил в Рязанский военный автомобильный институт, после его закрытия перевёлся в учебно-научный центр сухопутных войск общевойсковой Академии Вооружённых сил РФ в Омске. В 2012 окончил вуз с дипломом инженера по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2014 году получил звание старшего лейтенанта, в 2017 – капитана, в 2021 – майора.
В марте 2022 года геройски погиб при взятии города Изюм. Посмертно награждён орденом Мужества.
Одноклассники вспоминают о Дмитрии с тёплыми грустными улыбками:
– Он был жизнерадостным человеком, который не унывал никогда, – рассказывает Сергей Ведехин. – Димка всегда находил слова «могу» и «надо» и никогда не говорил «нельзя» и «никак».
– Димка – это яркое тёплое солнце, которое озарило нас всех, – вспоминает Ирина Малина. – До его появления наша школьная жизнь была спокойной, размеренной, ровной и скучной. Он ворвался в неё, как комета, как солнце, как звезда. Влюбил в себя всех девочек. Сдружился со всеми ребятами. Он перевернул всё с ног на голову, с ним всегда было весело. Этот тот человек, который объединял нас тогда и после выпуска, объединил сегодня и будет объединять всю жизнь. Низкий поклон его родителям, вырастившим такого замечательного человека. Очень жаль, что так вышло. Но у меня чувство, что он с нами. Он живёт в наших сердцах. Он выполнил свой долг, спасибо ему за это.
https://rv-ryazan.ru/v-ryazani-na-zdanii-shkoly-38-otkryli-m...

В школах №11, 14, 16, 17 прошли митинги, посвящённые открытию мемориальных досок землякам, погибшим в спецоперации на Украине.

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Сегодня имена гвардии ефрейтора Андрея Гребенникова,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40гвардии капитана Сергея Дорофеева,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40гвардии ефрейтора Кирилла Яборова,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40рядового Никиты Буравикова увековечены в образовательных учреждениях Камышина.
Собравшиеся почтили память ребят и возложили цветы к мемориальным доскам.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40
В церемониях приняли участие родные воинов, Глава городского округа – город Камышин Станислав Зинченко, заместитель председателя городского Совета ветеранов Виктор Фадеев, председатель Камышинской городской Думы Владимир Пономарев,  ученики и педагоги школ.
https://kamishin.bezformata.com/listnews/kamishine-otkrili-m...

Знать прошлое,
опираться на настоящее,
смотреть в будущее 
и не остановливаться в развитии - без движения самолёт падает с неба.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Посвящённый Герою России, пилоту "Вагнера" Канамату Боташеву стенд на выставке о героях СВО в Москве.
Боташев героически погиб, спасая сослуживцев из окружения, 22 мая в районе Попасной. Его самолет был сбит из ПЗРК.
https://t.me/orchestra_w/4752

А имя этого погибшего лётчика ЧВК "Вагнер" Александра Антонова присвоят школе в Волгодонске, в которой он учился.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 402 декабря прошлого года Александр Антонов и Владимир Никишин после попадания в самолёт Су-24М в районе села Клещеевка под Бахмутом ракеты, выпущенной из ПЗРК, направили горящее воздушное судно в колонну украинской бронетехники, сорвав ценой собственных жизней наступление врага.
В радиоэфире в этот момент прозвучала фраза: "Встречайте, суки, Папу" - последние слова Антонова.
17 декабря президент Владимир Путин присвоил обоим звания Героев России посмертно.
https://t.me/rabotaembrat/5293

Художники Георгий и Анастасия БЕГМА, при поддержке ТГ канала "ОТРЯД КОВПАКА, посвятили свой новый видео-арт подвигу героев России, экипажу СУ-24М АНТОНОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ и НИКИШИНУ  ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ, ЧВК "Вагнера"Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Доблестный экипаж Су-24М героически погиб 2 декабря 2022 под Бахмутом. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Выполняя боевое задание, самолёт экипажа был подбит из ПЗРК, загорелся и начал снижение. В радиоэфир из горящего Су-24М прозвучала последняя фраза «Встречайте, суки, Папу» и через несколько секунд самолёт врезался в скопление вражеской бронетехники. 
https://t.me/otryadkovpaka/16757
Еще несколько рисунковНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Автор @donbass_artНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Автор @donbass_artНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Автор @donbass_artНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Автор @Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Енот из Херсона и русский десантник, ноябрь 2022

ПОБЕДИТЬ РУССКОГО МЕДВЕДЯНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Есть такая поговорка: «Каждое столетие мир объединяется против русских, чтобы получить от них по морде и успокоиться еще на сто лет».
Этой карикатуре больше 100 лет. Ничего не меняется в этом мире. 
Немного шевронов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Нашивки по мотивам украинской пропагандыНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40И в заключение немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40Стало известно, кто подложил секретные документы Байдену в кабинет и гараж…
Кто вы, доктор Шваб?Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40А это уже не юмор, а фото, над которыми стоит задуматься
И еще...тяжела ты, шапка укромаха! Во что превратилось это существо?Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40

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