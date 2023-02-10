Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 40

В Карелии открыли мемориальную доску в честь погибшего в зоне специальной военной операции местного жителя Дмитрия Можейко. Дмитрий Можейко отправился в зону СВО добровольцем, где погиб при выполнении поставленных задач.

Вечная память Герою!

https://t.me/rabotaembrat/5285

Мемориальную доску гвардии рядовому Станиславу Моисееву открыли в Алнашском районе Удмуртии. Боец погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава района Алексей Семенов.

https://smotrim.ru/article/3010961

26 октября, в Удмуртии открыли мемориальную доску гвардии рядовому Станиславу Моисееву, погибшему в ходе военной спецоперации на Украине. Плита будет находиться на здании Байтеряковской средней школы.Мемориальную доску гвардии рядовому Станиславу Моисееву открыли в Алнашском районе Удмуртии. Боец погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава района Алексей Семенов. 16 сентября на стене школы № 38 открыли мемориальную доску в память о гвардии майоре, командире мотострелкового батальона Дмитрии Топтуне, погибшем при исполнении служебного долга 14 марта 2022 года на Украине. В этой школе Дмитрий проучился два года – 10-й и 11-й класс.

…Частенько случается, что новичков в сложившемся уже коллективе встречают не слишком дружелюбно. Но Дмитрий мгновенно завоевал симпатии одноклассников и учителей, сразу став настоящей душой класса. В 2007 году, после окончания школы, он поступил в Рязанский военный автомобильный институт, после его закрытия перевёлся в учебно-научный центр сухопутных войск общевойсковой Академии Вооружённых сил РФ в Омске. В 2012 окончил вуз с дипломом инженера по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2014 году получил звание старшего лейтенанта, в 2017 – капитана, в 2021 – майора.

В марте 2022 года геройски погиб при взятии города Изюм. Посмертно награждён орденом Мужества.

Одноклассники вспоминают о Дмитрии с тёплыми грустными улыбками:

– Он был жизнерадостным человеком, который не унывал никогда, – рассказывает Сергей Ведехин. – Димка всегда находил слова «могу» и «надо» и никогда не говорил «нельзя» и «никак».

– Димка – это яркое тёплое солнце, которое озарило нас всех, – вспоминает Ирина Малина. – До его появления наша школьная жизнь была спокойной, размеренной, ровной и скучной. Он ворвался в неё, как комета, как солнце, как звезда. Влюбил в себя всех девочек. Сдружился со всеми ребятами. Он перевернул всё с ног на голову, с ним всегда было весело. Этот тот человек, который объединял нас тогда и после выпуска, объединил сегодня и будет объединять всю жизнь. Низкий поклон его родителям, вырастившим такого замечательного человека. Очень жаль, что так вышло. Но у меня чувство, что он с нами. Он живёт в наших сердцах. Он выполнил свой долг, спасибо ему за это.

https://rv-ryazan.ru/v-ryazani-na-zdanii-shkoly-38-otkryli-m...

В школах №11, 14, 16, 17 прошли митинги, посвящённые открытию мемориальных досок землякам, погибшим в спецоперации на Украине. Сегодня имена гвардии ефрейтора Андрея Гребенникова, гвардии капитана Сергея Дорофеева, гвардии ефрейтора Кирилла Яборова, рядового Никиты Буравикова увековечены в образовательных учреждениях Камышина.

Собравшиеся почтили память ребят и возложили цветы к мемориальным доскам.

В церемониях приняли участие родные воинов, Глава городского округа – город Камышин Станислав Зинченко, заместитель председателя городского Совета ветеранов Виктор Фадеев, председатель Камышинской городской Думы Владимир Пономарев, ученики и педагоги школ.

https://kamishin.bezformata.com/listnews/kamishine-otkrili-m...

Знать прошлое,

опираться на настоящее,

смотреть в будущее

и не остановливаться в развитии - без движения самолёт падает с неба. Посвящённый Герою России, пилоту "Вагнера" Канамату Боташеву стенд на выставке о героях СВО в Москве.

Боташев героически погиб, спасая сослуживцев из окружения, 22 мая в районе Попасной. Его самолет был сбит из ПЗРК.

https://t.me/orchestra_w/4752

А имя этого погибшего лётчика ЧВК "Вагнер" Александра Антонова присвоят школе в Волгодонске, в которой он учился. 2 декабря прошлого года Александр Антонов и Владимир Никишин после попадания в самолёт Су-24М в районе села Клещеевка под Бахмутом ракеты, выпущенной из ПЗРК, направили горящее воздушное судно в колонну украинской бронетехники, сорвав ценой собственных жизней наступление врага.

В радиоэфире в этот момент прозвучала фраза: "Встречайте, суки, Папу" - последние слова Антонова.

17 декабря президент Владимир Путин присвоил обоим звания Героев России посмертно.

https://t.me/rabotaembrat/5293

Художники Георгий и Анастасия БЕГМА, при поддержке ТГ канала "ОТРЯД КОВПАКА, посвятили свой новый видео-арт подвигу героев России, экипажу СУ-24М АНТОНОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ и НИКИШИНУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ, ЧВК "Вагнера" Доблестный экипаж Су-24М героически погиб 2 декабря 2022 под Бахмутом. Выполняя боевое задание, самолёт экипажа был подбит из ПЗРК, загорелся и начал снижение. В радиоэфир из горящего Су-24М прозвучала последняя фраза «Встречайте, суки, Папу» и через несколько секунд самолёт врезался в скопление вражеской бронетехники.

https://t.me/otryadkovpaka/16757

Еще несколько рисунков Автор @donbass_art Автор @donbass_art Автор @donbass_art Автор @Ohhhhh it's my... Енот из Херсона и русский десантник, ноябрь 2022

ПОБЕДИТЬ РУССКОГО МЕДВЕДЯ Есть такая поговорка: «Каждое столетие мир объединяется против русских, чтобы получить от них по морде и успокоиться еще на сто лет».

Этой карикатуре больше 100 лет. Ничего не меняется в этом мире.

Немного шевронов. Нашивки по мотивам украинской пропаганды И в заключение немного юмора Стало известно, кто подложил секретные документы Байдену в кабинет и гараж…

Кто вы, доктор Шваб? А это уже не юмор, а фото, над которыми стоит задуматься

И еще...тяжела ты, шапка укромаха! Во что превратилось это существо?

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок