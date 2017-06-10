Революция сверху: физлиц—получателей западных грантов могут признать иностранными агентами

Сегодняшние парламентские слушания в Совете Федерации, посвященные недопущению иностранного вмешательства в Российские дела, принесли сенсацию.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка попросил у Думы и Совета Федерации дополнительных полномочий в борьбе с организациями — иностранными агентами, а в проект резолюции слушаний попало предложение наделять статусом агентов и граждан - физических лиц. В случае если наши законодатели решатся реализовать это предложение, правоохранительная система получит реальные механизмы для зачистки «пятой колонны» и агентов влияния, в том числе и в высших эшелонах власти РФ.

Тон слушаниям с многообещающим названием: «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика» задала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в СФ будет создана комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Поводов для этого более чем достаточно: «Реальностью нашего времени стали гибридные войны, цель которых проста – подрыв суверенитета государств, подчинение их внутренней и внешней политики. Фактически, это то же завоевание, но без войсковых операций». В качестве примера Валентина Матвиенко привела «арабскую весну», государственный переворот на Украине, «цветные» революции в ряде стран, в том числе в государствах бывшего Советского Союза.

Следом за Валентиной Ивановной выступил генпрокурор Юрий Чайка. Он привел конкретные примеры деятельности «5-й колонны». В частности, по словам прокурора, подконтрольная беглому олигарху Ходорковскому "Открытая Россия", направила свыше 1 млн долларов в 2016 году на финансирование деятельности избирательных штабов представителей российских оппозиционных структур, а также на несогласованные общественно-политические мероприятия. По словам генпрокурора, сейчас в реестре организаций выполняющих функцию иностранного агента, около 90 организаций, из которых более 40 выявлены прокуратурой. "Проанализировав результаты проведенных проверок НКО в целом, мы уверены, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные государственному департаменту США и другим зарубежным структурам", - отметил Чайка, отметив что НКО "хотят вернуть то время, когда можно было втихаря за деньги иностранцев разрушать основы нашей государственности, и при этом ни перед кем, кроме зарубежных спонсоров, не отчитываться".

Для более эффективного противодействия подрывной деятельности прозападных НКО генпрокурор попросил у законодателей дополнительных полномочий — в частности, дать Минюсту право проводить внеплановые проверки НКО.

Дальнейшее заседание проходило в закрытом от прессе режиме. В СМИ «утек» лишь проект резолюции слушаний, который сам по себе и содержал главную сенсацию. А именно, предложение проработать вопрос о том, чтобы наделять статусом иностранного агента не только НКО, но и граждан—физических лиц, получающих иностранное финансирование. Как сказано в проекте решения слушаний, «Минюсту, Росфинмониторингу, ФСБ, Генпрокуратуре России рекомендуется изучить вопрос о возможности внесения изменений в законодательство РФ "в части дополнения перечня иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, гражданами РФ, получающими денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц".

По сведениям источников РИА «Катюша» в администрации Президента, автором данного проекта был сенатор Игорь Морозов, который и стал инициатором нынешних слушаний. Между тем, официальные власти немедленно кинулись опровергать данную инициативу: так, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил что «В Кремле не знакомы с инициативой сенаторов приравнивать россиян, получающих прибыли из-за рубежа, к иностранным агентам».

Это не удивительно: если инициатива сенатора Морозова будет в том или ином виде реализована, под ударом окажутся не только тысячи НКО, но и десятки тысяч их агентов, в том числе и в органах власти.

Как показывает опыт петербургских патриотических организаций, чьими стараниями, при участии прокуратуры и Минюста, статус иностранного агента было присвоен не менее чем 7 НКО, действующий закон об иностранных агентах работает максимум процентов на 10, поскольку агенты научились приспосабливаться. Например, питерский гомоактивист Игорь Кочетков со товарищи изначально называл свою организацию НКО «Выход», а когда после заявлений активистов «Народного собора» это самый «Выход» был включен в реестр ин. агентов, тут же создал еще несколько таких же структур по освоению западных грантов — НКО «Сфера», ЛГБТ-сеть и др. Причем фактически все они сидят по одному и тому же адресу, на Лиговском проспекте, 87, и периодически ведут прием представителей британской дипмиссии (как это происходит, можно полюбоваться тут ).

Еще одной большой проблемой является то, что правоохранительные органы очень неохотно идут на включение в реестр агентов НКО, которые напрямую не занимаются политикой, делая вид что озабочены исключительно гуманитарными вопросами. Как уже рассказывала «Катюша», эксперты Общественного уполномоченного по защите семьи и Координационного совета патриотических Петербурга передали в марте этого года в Администрацию Президента и в тот же Совет Федерации материалы на более чем 30 крупных НКО, получающих западное финансирование и внедряющих опасные антисемейные установки и методики. По некоторым из них общественники обращались с заявлениями в Минюст и в ту же прокуратуру, но получали ответы что хотя, да, иностранное финансирование есть, политической деятельности организация не ведет, и потому не может быть внесена в реестр агентов. Такой ответ мы получили, например, из Минюста по питерской НКО «Врачи детям», которые, тесно сотрудничая с петербургскими чиновниками, внедряют опасные секспроветовские методики и явно приложили руку к созданию действующего в Петербурге ювенального «регламента межведомственного взаимодействия в целях профилактики безнадзорности несовершеннолетних», по которому стражи порядка изымают детей из семей.

Как следует из отчета американского Агенства по международному развитию (AMP, ранее USAID, изгнано из нашей страны в 2013 году), агенство «оказало помощь» нескольким тысячам НКО в России, некоторые из которых успешно встроились в существующую российскую властную вертикаль и продолжают реализовывать западные методики разрушения семьи и построения общества нового типа, построенного на западных толерантных и ювенальных «ценностях». Так, например, созданный по распоряжению Дмитрия Медведева «Фонд поддержки детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации», тратит бюджетные деньги (более 1 млрд рублей в год) на пропаганду ложных и опасных воспитательных установок, в частности о том, что «родителями становятся» после обучения, антисемейной пропаганды (например, распространяет плакаты «Осторожно, злые родители!», победителями конкурсов Фонда были плакаты вроде «Мама, я тебя боюсь»). Фактически, фонд реализует политику своего побратима, НКО «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», который является официальным партнером ЮНИСЕФ и Американского агенства по международному развитию АМР (USAID). Кстати, обе американские структуры были изгнаны из России в 2013 году, но до сих пор в своих отчетах прямо заявляют что «Национальный фонд» проводит в России их политику.

Возвращаясь к физическим лицам, которые верой и правдой служат иностранным государствам, занимая должности в органах власти РФ, нельзя не упомянуть многолетнего члена Общественной палаты Елену Тополева-Солдунову, которая не только сама является учредителем ряда НКО, но и прославилась как борец за права иностранных агентов.

А в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, например, трудится некая Мария Сагитова - которая ранее работала в «Совете министров Северных стран». Российская дочка этой НКО, «Информационное бюро Совета министров северных стран», признана в январе 2015 года иностранным агентом—а госпожа Сагитова перекочевала в органы власти, и, видимо, продолжает реализовывать богатый опыт в рамках некой «комиссии по гендерным вопросам» (само слово «гендер» - из лексикона педерастов, у нормальных людей бывает только два пола, мужской и женский, а сторонники «гендерной теории» считают что гендер – это то, чем данный индивид себя ощущает в данный момент).

Вообще, перечислить всех госслужащих РФ и представителей СМИ, которые получают западное финансирование и трудятся не покладая рук на благо своих грантодателей, решительно невозможно. Причем, многие из них действуют весьма хитро: например, получают не гранты, а пожертвования, или становятся выгодоприобретателями по бизнес контрактам (а СМИ, соответственно, получают не борзыми щенками, а рекламой). Ну, например, ведь никому не придет в голову изучить жизненный путь и мотивацию сенатора Зинаиды Драгункиной, которая в 2010-х годах не вылезала из Совета Европы, а теперь пишет ювенальные стратегии действий в интересах детей, до боли напоминающие положения аналогичных европейских документов. Или «сенатор от Госдепа», экс-член СФ Константин Добрынин, который начинал свою карьеру в юридическом департаменте компании «Илим палп», купленную американской International Paper, и прославился одиозными ультралиберальными инициативами, от предложений легализовать гомосексуальные сожительства до продвижения «бэби боксов» (кстати, похожую инициативу сейчас в Думе продвигает депутат Оксана Пушкина).

О всяких познерах, свандизе, венедиктовых и им подобных мы и не говорим. Равно как и некоторых членах Российского правительства, чьи ближайшие родственники имеют гражданство США, а сами они летают на вторую родину чуть не еженедельно, мы уж и не говорим. В общем, правильная инициатива вышла из-под пера сенатора Морозова. Другое дело, что ее реализация означает революцию сверху. Но это гораздо лучше, чем бунт снизу, к которому часть народа подталкивают заокеанские «партнеры».

РИА Катюша