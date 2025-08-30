Территория Героев...(183)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Военнослужащий Поздеев АлександрСтарший наводчик расчета миномета минометного взвода Александр Поздеев действовал в составе минометного расчета в районе одного из населенных пунктов. Поступила команда о переориентировании орудия на другое направление для поддержки соседних подразделений полка.
При выдвижении в заданный район, Александр услышал звук двигателя тяжелого беспилотного летательного аппарата и незамедлительно доложил командиру расчета.
Продолжив визуальное наблюдение вдоль горизонта, он заметил летящий в направлении расчета тяжелый дрон. Поздеев открыл огонь из личного оружия и подбил вражеский беспилотник.
Благодаря грамотным и умелым действиям Александра Поздеева вражеский дрон был сбит, тем самым не допущены потери среди личного состава расчета и сохранено вооружение и боеприпасы.
https://t.me/rabotaembrat/10306
Ефрейтор Муреев НиколайСтарший стрелок мотострелковой роты ефрейтор Николай Муреев эффективно применяет в боевой обстановке навыки работы оператора БПЛА.
Действую в составе мотострелковой роты выполнял боевые задачи по обороне передовых позиций на одном из тактических направлений.
Проявляя инициативу и профессионализм, он использовал разведывательный БПЛА для доставки воды и сухих пайков военнослужащим, расположенным на наиболее удаленных участках, параллельно вел разведку местности.
После очередной доставки, сделав круг над позициями противника Николай заметил минометный расчет ВСУ, который обстреливал наши передовые позиции, и немедленно передал координаты командованию, которое, в свою очередь, обеспечило нанесение огневого поражения по противнику силами минометной батареи батальона.
Благодаря профессиональным и решительным действиям ефрейтора Николая Муреева удалось нанести огневое поражение живой силе противника и уничтожить вражеское орудие.
https://t.me/rabotaembrat/10290
Ефрейтор Мингазудинов МаксимВ ходе выполнения боевой задачи по сопровождению и охране группы военнослужащих до занимаемых ими боевых позиций и оценке обстановки на одном из участков фронта группа ефрейтора Максима Мингазудинова попала под воздействие ударных БПЛА противника.
Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения, не допустив потерь среди сопровождаемого им личного состава. Оценив обстановку на данном участке фронта, Максим передал ценные сведения вышестоящему командованию для успешного развития наступательных действий наших подразделений.
Благодаря отваге, смелым действиям и профессионализму ефрейтора Мингазудинова группе удалось без потерь добраться до заданных позиций и успешно выполнить дальнейшие боевые задачи.
https://t.me/rabotaembrat/10293
Гвардии младший сержант Донской АлексейВ ходе несения боевого дежурства в зоне проведения СВО на одном из сложных участков фронта, гвардии младший сержант Алексей Донской выполнял боевую задачу по выявлению дислокации вражеской артиллерии.
Во время выполнения боевой задачи противник оказывал огневое воздействие кассетными боеприпасами, в результате чего разрывом боеприпаса было повреждено колесо базного пункта звукометрического комплекса, которым управлял Алексей Донской и передвижение оказалось невозможным.
Проявив мужество и отвагу гвардии младший сержант Донской под непрекращающимся огнем противника в кротчайший срок заменил поврежденное колесо и вывел технику из-под огня. Сменив позицию, военнослужащий продолжил выполнять боевую задачу.
Благодаря решительным действиям, мужеству и отваге гвардии младшего сержанта Донского, подразделение продолжило выполнять боевые задачи по обеспечению разведывательными данными огневые подразделения.
За личное мужество, отвагу и умелые действия гвардии младший сержант Алексей Донской представлен к награждению государственной наградой.
https://t.me/rabotaembrat/10292
Гвардии младший лейтенант Колчанов СергейКомандир минометного взвода гвардии младший лейтенант Сергей Колчанов в составе минометного расчета выдвинулся на указанные позиции в район одного из населенных пунктов для отработки стратегических целей полка.
В ходе ведения разведки Сергей, применив беспилотный летательный аппарат, обнаружил замаскированный опорный пункт противника. Вскоре противник стал стягивать на данном направлении дополнительные силы с целью организации контратаки подразделений ВС РФ. Выждав, когда в зоне поражения минометного расчета оказалось большое количество живой силы и военной техники, гвардии младший лейтенант Колчанов дал команду минометчикам на поражение цели, а сам продолжил корректировать огонь. В результате огневого воздействия на противника был уничтожен опорный пункт, до 10 человек живой силы противника и две боевые бронированные машины.
Благодаря профессионализму гвардии младшего лейтенанта Сергея Колчанова и грамотные действия его подчиненных помогли прицельными минометными ударами ликвидировать противника и его технику.
https://t.me/rabotaembrat/10307
Гвардии сержант Кривчук ЕвгенийНаводчик-оператор мотострелковой роты Евгений Кривчук не раз проявлял смелость и решительность при выполнении боевых задач.
Во время боя за один из населенных пунктов, действуя в составе штурмовой группы выполнил задачу по захвату опорного пункта противника.
После артиллерийского обстрела со стороны противника, Евгений был ранен и занял позицию в ближайшей лесополосе. Он оказал себе первую помощь и отказался от эвакуации.
Гвардии сержант Кривчук вступил в бой с противником и уничтожил двух боевиков ВСУ, передвигавшихся на мотоциклах.
Продолжая наступательные действиягруппа Евгения обнаружила опорный пункт противника и открыла шквальный огонь, деморализовав врага. Воспользовавшись моментом внезапности, Кривчук забросил гранату в блиндаж боевиков через вентиляцию, тем самым ликвидировал опорный пункт.
Благодаря его действиям группа смогла зачистить заданный район без потерь среди личного состава. Поставленная задача была успешно выполнена, а штурмовая группаэвакуировалась на захваченной технике.
https://t.me/rabotaembrat/10291
Сержант Ковалёв АлексейСержант Алексей Ковалёв, в ходе несения боевого дежурства, выполнял задачи по охране и обороне позиций и мест размещения своего подразделения.
Алексей, находясь на опорном пункте, лично обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника численностью до 10 человек, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке для нанесения огневого поражения во фланг подразделениям российских войск. Своевременно оповестив личный состав своего подразделения об обнаруженном противнике, Андрей занял выгодную позицию, откуда открыл огонь из стрелкового оружия по вражеской ДРГ.
В ходе скоротечного боя, обнаруженная диверсионно-разведывательная группа была уничтожена.
Благодаря своевременным и профессиональным действиям сержанта Алексея Ковалева не было допущено вклинивания противника в оборону подразделений российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/10325
Старшина Михайлов ВладимирСтаршина Владимир Михайлов в составе группы материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке продовольствия и боеприпасов, а также эвакуации раненых.
Продвигаясь по грунтовой дороге в кузове автомобиля «Багги» от полевого склада к позициям российских подразделений, Михайлов заметил стремительное приближение вражеских FPV-дронов, готовящихся атаковать его транспортное средство.
Приняв удобное положение, Владимир открыл огонь из своего штатного оружия по двум приближающимся FPV-дронам и в результате меткой и точной стрельбы сбил их на подлёте к автомобилю. Вражеские беспилотники взорвались на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу и технике. Далее группа успешно добралась до позиций и доставила груз.
Благодаря смелым и решительным действиям старшины Владимира Михайлова удалось сохранить технику и личный состав, а также своевременно доставить продовольствие и боеприпасы на позиции российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/10296
Ефрейтор Зайцев НикитаЕфрейтор Никита Зайцев выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.
Находясь на передней линии обороны, при ведении визуального наблюдения воздушного пространства в заданном секторе, Зайцев обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат, с которого противник вел визуальную разведку позиций наших войск для дальнейшей корректировки огня своей артиллерии.
Запросив на пункте управления информацию и удостоверившись, что российских летательных аппаратов в воздушном пространстве нет, Зайцев открыл прицельный огонь по цели из стрелкового вооружения. Украинский дрон был поражён и рухнул на существенном удалении от мест размещения личного состава и техники.
Профессиональные действия ефрейтора Никиты Зайцева сорвали предстоящие планы противника по наведению и корректировке артиллерийского огня по позициям подразделений российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/10326
Гвардии старшина Кузуб ИгорьГвардии старшина Игорь Кузуб, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по штурму опорного пункта противника.
Взятие опорника осложнялось наличием оборудованной вражеской пулеметной точки на господствующей высоте.
Скрытно подобравшись максимально близко к вражеской огневой точке, гвардии старшина Кузуб вместе с товарищами заняли выгодную позицию, окружив опорный пункт противника.
Игорь по заранее разработанному плану произвёл выстрел из РПГ-7 по пулемётной точке, уничтожив орудие и ранив двух боевиков, тем самым дав сигнал на начало штурма.
Действуя смело и решительно, Кузуб уничтожал в траншеях боевиков. Враг, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, отступил.
Вытеснив украинских боевиков с опорного пункта, Игорь вместе с сослуживцами организовали оборону позиций и удерживали опорный пункт до прибытия основных сил.
Благодаря храбрым и решительным действиям гвардии старшины Игоря Кузуба штурмовой группе удалось занять указанный рубеж без потерь и закрепиться на нем, создав условия для дальнейшего наступления.
https://t.me/rabotaembrat/10297
Гвардии младший сержант Пироженко СергейГвардии младший сержант Сергей Пироженко выполнял боевые задачи в составе взвода аэрозольного противодействия по установке дымовой завесы для прикрытия наступающих российских подразделений.
После успешного выполнения боевой задачи российское подразделение оперативно выдвинулось в пункт временной дислокации.
Во время движения российские военнослужащие подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков.
В результате обстрела несколько военнослужащих, в том числе и Пироженко, получили ранения различной степени тяжести.
Несмотря на полученные травмы и продолжающийся обстрел, Сергей проявил самоотверженность и стал оказывать своевременную первую медицинскую помощь своим боевым товарищам.
После оказания помощи Сергей, управляя автомобилем, провел эвакуацию раненых военнослужащих в безопасный район для оказания им дальнейшей квалифицированной медицинской помощи.
Благодаря мужеству и решительности гвардии младшего сержанта Сергея Пироженко удалось спасти жизни раненых российских военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/10331
Ефрейтор Павлов ВладиславВ ходе активных наступательных действий на важном тактическом направлении расчет орудия в составе, которого действовал ефрейтор Владислав Павлов выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы ВСУ.
Павлов обеспечивал непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вёл бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.
В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций украинских боевиков, расчет Владислава продолжал ведение боевой работы, уничтожив вражеский миномет и около двух десятков боевиков ВСУ.
Профессиональные навыки ефрейтора Владислава Павлова способствовали прорыву оборонительных позиций и продвижению штурмовых групп российских мотострелков вглубь обороны противника без потерь.
https://t.me/rabotaembrat/10301
Гвардии ефрейтор Щелкунов СергейГвардии ефрейтор Сергей Щелкунов в составе зенитного ракетного расчета зенитной ракетной батареи зенитного ракетного дивизиона выполнял боевую задачу по защите гражданской и военной инфраструктуры, промышленных объектов, мест размещения российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.
Украинские боевики, стремясь нанести максимальный урон объектам гражданской и военной инфраструктуры, предпринял попытку нанесения удара с применением авиационных средств поражения.
Находясь на боевом дежурстве, Сергей обнаружил неопознанные цели, движущиеся в направлении прикрываемого объекта. Взяв их на сопровождение, по техническим параметрам Сергей классифицировал цели как управляемые авиационные бомбы. Доложив на командный пункт гвардии ефрейтор Щелкунов произвел пуски ракет в результате, которых авиабомбы были уничтожен.
Благодаря грамотным и умелым действиям гвардии ефрейтора Сергея Щелкунова было уничтожено две управляемые авиационные бомбы JDAM, что позволило не допустить гибели российских военнослужащих, а также поражения объектов гражданской и военной инфраструктуры.
https://t.me/rabotaembrat/10302
Гвардии ефрейтор Елизарьев АртёмНа одном из тактических направлений проведения специальной военной операции гвардии ефрейтор Артём Елизарьев, действуя в составе экипажа танка «Т-90» выполнял боевую задачу по поддержке наступательных действий нашей пехоты огнём танкового орудия.
Уверенно управляя танком, Артём занял заблаговременно подготовленную огневую позицию. Благодаря грамотным и оперативным действиям Елизарьева экипаж успешно поразил назначенные цели противника, уничтожив два опорных пункта и несколько укреплённых позиций.
При отходе танк попал под массированный обстрел FPV-дронов, однако благодаря хладнокровию и умелому вождению танка механиком-водителем Елизарьевым, экипаж благополучно покинул опасную зону по заранее спланированному маршруту, избежав поражения.
Оперативные и слаженные действия экипажа, в частности умелое управление танком и отвага гвардии ефрейтора Артёма Елизарьева позволили сохранить боевую машину, нанести значительный урон противнику и ослабить его оборону, что способствовало продвижению штурмовых групп мотострелковых подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/10310
Гвардии младший сержант Цапленков ИльяДействуя на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции гвардии младший сержант Илья Цапленков выполнял боевую задачу и руководил такелажной группой по снабжению продовольствием и боеприпасами штурмовых групп.
Узнав по радиосвязи о критической ситуации штурмовой группы, оказавшейся в частичном окружении и испытывающей острую нехватку боеприпасов, Цапленков немедленно принял решение, загрузил автомобиль «УАЗ» боекомплектом, сам сел за руль и отправился выручать боевых товарищей. Обладая опытом экстремального вождения Цапленков прорвался к подразделению через «дорогу смерти» под плотным огневым воздействием противника.
Благодаря уверенному маневрированию и личному мужеству Цапленков доставил 10 ящиков боеприпасов, включая ракетное вооружения для ПТУР. Наличие данного боекомплекта позволило штурмовой группе успешно отразить 4 контратаки противника с использованием бронетехники. Следуя обратно, Илья оперативно доставил двух тяжелораненых военнослужащих в безопасный район для дальнейшей отправки в госпиталь.
Благодаря храбрым действиям гвардии младшего сержанта Ильи Цапленкова подразделение в критический момент получило необходимое снабжение, что позволило штурмовой группе нанести существенный урон силам ВСУ и уверенно закрепиться на занятой позиции до подхода основных сил.
https://t.me/rabotaembrat/10311
Старший сержант Денисов ДмитрийСтарший сержант Дмитрий Денисов, возглавляя штурмовую группу, выполнял боевую задачу по закреплению на позиции, освобожденной от украинских боевиков.
Проанализировав условия местности, Денисов грамотно выстроил маршрут движения и выдвинулся вместе с группой в назначенную точку.
Во время движения Дмитрий обнаружил приближающийся к группе вражеский FPV-дрон. Сохраняя хладнокровие, Дмитрий немедленно приказал личному составу занять укрытия. Заняв скрытную позицию за деревом, Дмитрий дождался, когда вражеский коптер залетит в сектор обстрела, и точными выстрелами из личного оружия сбил вражеский дрон, который детонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу. Оценив обстановку и убедившись в отсутствии повторной угрозы атаки, Дмитрий вывел группу в назначенную точку.
Благодаря мужеству и профессиональным действиям старшего сержанта Дмитрия Денисова удалось выполнить поставленную задачу по закреплению на новых позициях без потерь среди личного состава.
https://t.me/rabotaembrat/10317
Гвардии ефрейтор Мурин ВладиславГвардии ефрейтор Владислав Мурин в составе группы материально-технического обеспечения выполнял боевую задачу по доставке боекомплекта на позиции российских подразделений, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Во время движения на специально оборудованном транспортном средстве Владислав обнаружил приближение вражеских беспилотных летательных аппаратов. Предупредив о возникшей угрозе остальных военнослужащих, Мурин покинул транспортное средство и, заняв выгодную позицию для стрельбы, открыл огонь по воздушным целям.
В ходе отражения атаки метким огнём Владислав уничтожил два вражеских беспилотника. Ведя огонь по третьему FPV-дрону, гвардии ефрейтор Мурин сбил его в непосредственной близости от себя. В результате детонации вражеского дрона Владислав получил осколочные ранения.
Несмотря на полученные ранения, проявив мужество и самообладание, Владислав оказал себе необходимую помощь и продолжил доставку боеприпасов на позиции.
Благодаря отважным действиям гвардии ефрейтора Владислава Мурина удалось своевременно доставить боеприпасы на позиции российских военнослужащих, что позволило усилить натиск на позиции украинских боевиков и заставить их отступить.
https://t.me/rabotaembrat/10336
Гвардии ефрейтор Овечкин ЮрийГвардии ефрейтор Юрий Овечкин выполнял боевую задачу по сопровождению транспорта с боеприпасами для тяжелых огнеметных систем и обеспечению защиты от FPV-дронов противника.
Во время движения Юрий заметил в воздухе приближение нескольких вражеских беспилотников. Доложив старшему группы, Юрий оперативно высадил огневую группу, а затем, проявив разумную инициативу, сам вступил в бой.
Ведя огонь из штатного стрелкового вооружения, гвардии Овечкин лично уничтожил несколько вражеских дронов в воздухе.
Во время отражения атаки беспилотников противника один из дронов сдетонировал рядом с транспортом с боеприпасами, тем самым обездвижив его.
Проявив хладнокровие, Юрий оперативно установил причины, по которым автотранспорт не мог продолжать движение, и в кратчайшие сроки устранил повреждения, после чего транспорт продолжил движение к российским подразделениям.
Благодаря профессиональным и решительным действиям гвардии ефрейтора Юрия Овечкина боеприпасы для тяжелых огнеметных систем были своевременно доставлены российским подразделениям на позиции, что в свою очередь позволило уничтожить укрепленный опорный пункт противника на одном из важных тактических направлений.
https://t.me/rabotaembrat/10332
Рядовой Турецкий ВасилийРядовой Василий Турецкий в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату и зачистке укрепленной позиции противника на окраине одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.
Взятие опорного пункта противника осложнялось наличием оборудованной огневой точки на господствующей высоте.
Василий, проявляя высокую степень профессионализма, вместе со своими товарищами обошли позиции противника с фланга. Грамотно оценив обстановку, Турецкий забросал гранатами огневые точки противника и в числе первых ворвался на вражеский опорный пункт.
Стремительная атака российских штурмовиков ввела панику в ряды вражеских боевиков, и, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, украинские боевики отступили в глубь своей обороны.
Благодаря смелым и мужественным действиям рядового Василия Турецкого российские штурмовики захватили вражеский опорный пункт без потерь и закрепились на нем, создав условия для развития наступления.
https://t.me/rabotaembrat/10335
Старший сержант Садыров РадикСтарший сержант Радик Садыров выполняет боевые задачи специальной военной операции в должности командира отделения мотострелковой роты.
Штурмовая группа под командованием старшего сержанта Садырова выполняла боевую задачу по закреплению на ранее захваченных позициях в районе одного из населенных пунктов.
Изучив и спланировав маршрут, штурмовая группа под командованием Радика успешно достигла позиций и закрепилась в лесополосе.
Спустя несколько часов противник предпринял попытку вернуть ранее утраченные рубежи и перешел в контратаку.
Старший сержант Садыров приказал открыть огонь и удерживать позицию. Благодаря слаженным действиям группа успешно отразила атаку, нанеся противнику потери и заставив его отступить. В ходе боя Радик лично уничтожил пять украинских боевиков.
После отражения контратаки Радик скоординировал действия группы по оказанию первой медицинской помощи раненым военнослужащим. Назначив двух солдат из группы для прикрытия, организовал их эвакуацию для дальнейшего оказания квалифицированной медицинской помощи.
Благодаря высоким профессиональным действиям и отважным действиям старшего сержанта Радика Садырова группа не только успешно закрепилась на позиции, но и отразила контратаку противника, а также сохранила жизни раненных бойцов.
https://t.me/rabotaembrat/10321
Гвардии младший сержант Тетеревков АлександрГвардии младший сержант Александр Тетеревков в должности командира танка выполняет задачи специальной военной операции, проявляя стойкость и решительность.
Экипаж танка «Т-90» под командованием Александра выполнял боевую задачу по поддержке наступательных действий огнем танкового орудия в одном из районов Донецкой Народной Республики.
Прибыв в назначенный район и заняв подготовленную огневую позицию, гвардии младший сержант Тетеревков оперативно и точно отдавал приказы экипажу, используя данные корректировки с российских беспилотных летательных аппаратов. Благодаря умелому руководству и слаженной работе экипажа было уничтожено три опорных пункта противника и 19 украинских боевиков.
При отходе с позиции танк попал под обстрел вражеских FPV-дронов. Мгновенно оценив ситуацию и возможные риски, Александр приказал водителю двигаться по заранее спланированному безопасному маршруту, что позволило вывести машину из зоны поражения БпЛА противника.
Умелые и грамотные действия гвардии младшего сержанта Александра Тетеревкова позволили спасти боевую машину, а также огнем орудия нанести урон противнику и ослабить его оборону, что способствовало продвижению штурмовых подразделений с минимальными потерями.
https://t.me/rabotaembrat/10322
Гвардии рядовой Аминов ВладиславГвардии рядовой Владислав Аминов в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату укреплённого опорного пункта противника, расположенного на стратегически важном направлении наступления наших войск.
При приближении к заданному рубежу группа, в которой действовал Владислав, подверглась интенсивному огню со стороны противника. Проявив хладнокровие и умение ориентироваться на местности, Владислав занял выгодную позицию за развалинами разрушенного здания и по команде старшего группы открыл прицельный огонь из личного оружия, подавляя огневые точки противника.
Пытаясь сковать действия российских штурмовиков, противник предпринял попытку обойти российских военнослужащих с фланга. Владислав вовремя обнаружил перемещение врага и меткими автоматными очередями уничтожил боевиков, сорвав попытку атаки противника.
В ходе продолжающегося боестолкновения гвардии рядовой Аминов получил осколочное ранение в плечо. Несмотря на полученное ранение, Владислав оказал себе необходимую помощь и продолжил вести бой, обеспечивая огневую поддержку продвижения своей группы.
Благодаря решительным и самоотверженным действиям гвардии рядового Владислава Аминова удалось захватить опорный пункт противника, что способствовало развитию наступления на данном участке.
https://t.me/rabotaembrat/10318
Сержант Бурматин АнатолийГруппа десантников, в составе которой действовал Анатолий Бурматин, выбивала ВСУ из небольшого села Крынки, которое на тот момент уже было практически стёрто с лица земли. Бандеровцы рассредоточились в подвалах, выдерживающих прямое попадание 120-мм мины.
«22 февраля 2024 года пошли на штурм этого опорника. Заходили двумя малыми группами по три человека. С первого взгляда укрыться было негде: позади размочаленные, срубленные осколками стволы деревьев, впереди – разрушенные строения и воронки от снарядов и мин, в небе – звёздные разрывы кассетных боеприпасов, дым, запах пороха и резкий, неумолкающий звон БПЛА. У первой группы стояла задача сблизиться с объектом, раствориться на местности, вести наблюдение и выявить количество вэсэушников, маршруты передвижения, запускают ли дроны и какие, собрать абсолютно всю информацию. Любая мелочь могла пригодиться в планировании дальнейших действий», – вспоминает сержант Бурматин.
Анатолий удостоен медали «За храбрость» II степени.
Подробнее о работе подразделения Анатолия Бурматина в материале корреспондента газеты «Красная звезда».
Сержант Афонин ДмитрийВодитель-слесарь Дмитрий Афонин в зоне СВО выполнял разные задачи. Подвозил запчасти для военной техники, эвакуировал повреждённые боевые машины. Но один случай «из-за ленточки» он вспоминает особенно. Однажды его ремонтно-эвакуационной группе поступила необычная вводная – спасти утопающего.
«В том районе стояла гидроэлектростанция. Наш «Урал» ехал через мост. Во время движения переправу подорвали ВСУ, машина вместе с водителем рухнула прямо в шлюз, наполненный водой», – вспоминает сержант Афонин.
Как бойцам удалось справиться с необычной задачей и вызволить утопающего читайте в материале корреспондента «Красной звезды».
Полковник Умаев ЗалибекЗалибек Умаев, один из 83 участников первого потока программы «Время героев», назначен заместителем генерального директора «РосСтройКонтроля».
В 2025 году окончил Военную Академию Генерального Штаба ВС РФ. За выполнение боевых задач был удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден двумя орденами Мужества и медалью Суворова.
Он женат, воспитывает четверых детей.
Как уже не раз отмечалось, программа представляет собой действительно работающий социальный лифт для военнослужащих, желающих применить свои знания и навыки на государственном поприще.
При должном подходе и правильных назначениях в соответствующие сферы люди с боевым (и не только) опытом могут привнести адекватности в стандартизированный бюрократический процесс и приблизить к реалиям на земле чиновничий аппарат.
Мы о нём писали в 138 выпуске.
Генерал-майор Абачев ЭседуллаГЕРОЙ РОССИИ ЭСЕДУЛЛА АБАЧЕВ ПОЛУЧИЛ СЕРЬЕЗНОЕ РАНЕНИЕ В ОДНОМ ИЗ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ
Его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное, сообщил глава Дагестана:
«С самого начала держу ситуацию на контроле. Важно было быстро и максимально безопасно госпитализировать нашего героя. Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны».
Мы о нём писали в 15 выпуске
https://t.me/specnazAlpha/39990
Военнослужащий Рольман ЕвгенийЭкипаж ТОС-1А «Солнцепек» под командованием Евгения Рольмана выполнял задачу по огневому поражению опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении.
Чтобы снизить риск обнаружения машина была подготовлена к ведению огня с закрытой позиции в ночное время. Евгений грамотно организовал действия экипажа по подготовке машины к стрельбе.
Получив корректировку от командира огнемётного взвода, он своевременно и точно ввёл новые установки, отдал команду на стрельбу и произвел залповый огонь. В результате вражеский опорный пункт был уничтожен.
Благодаря умелым действиям экипажа боевой машины ТОС-1А под командованием Евгения Рольмана противнику было нанесено своевременное и точное огневое поражение, что способствовало успешному продвижению пехотных подразделений.
https://t.me/mod_russia/55950На Красноармейском направлении работает расчёт самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан». Он особенно эффективен против защищенных командных пунктов и укрепленных позиций врага: «Берет любые цели. Бункерного типа, бетонные — все равно», — рассказали номер расчета Даниил Константинов и наводчик Алексей Мичкин. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1671Расчёты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» группировки войск «Центр» прикрывают передовые подразделения от воздушных угроз. На боевые позиции выезжают сразу несколько машин: локатор подсвета и наведения, пусковая установка и мобильная огневая группа, которая во время работы защищает сам комплекс от дронов.
О своих боевых буднях рассказали заместитель командира батарей «БУК-М2» Никита Чаплыгин, начальник расчета Александр Петряев и Алексей Метрин — стрелок-зенитчик. См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Кирилл Максимович погиб 9 мая 2025 года при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.
Ему было 26 лет, и он был уроженцем Магнитогорска.
https://t.me/geroisvorf/2850В Клинцах, Брянская область, простились с Игорем Васильевичем Черненком.
Похороны были проведены с полными воинскими почестями.
Игорь Черненок, родившийся 10 апреля 1979 года, служил старшим стрелком.
Он погиб 2 ноября 2024 года при исполнении задач в селе Макеевка Сватовского района Луганской Народной Республики. Погибший выполнял свой воинский долг в рамках специальной военной операции.
Доброволец Орлов КонстантинВ ходе СВО погиб артист Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова
Орлов Константин Витальевич.
Трагедия произошла 7 июля. Это невосполнимая утрата для театра и всего региона.
Константин Витальевич родился в Шадринске, Курганской области. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Работал в Курганском областном драматическом театре, Арзамасском драматическом театре. Его актерский талант на полную мощь раскрылся именно в Тобольском драмтеатре, где он служил 25 лет. В разные годы Константин Орлов сыграл роли в почти 60-ти спектаклях Тобольского драмтеатра, начиная с 1999 года.
Константину Орлову было 53 года, у него остались жена, двое несовершеннолетних детей.
https://vk.com/wall-34277986_3192352
Военнослужащи Галынин АндрейСело Ичалово, Нижегородская область
Галынин Андрей Сергеевич, охранник 2-го разряда службы безопасности предприятия.
Погиб 16.07.2025 при выполнении боевых задач в ходе Специальной военной операции на Украине.
Рядовой Герасимчук ЯнекГерасимчук Янек Валентинович
Штурмовик, Вагнер
Алушта, Республика Крым
27.07.1985 - 10.09.2022
Медаль За отвагу
https://герои-сво.рф/geroi/gerasimchuk-yanek-valentinovich/
Военнослужащий Павлов АнтонВ Медвежьегорске, Республика Карелия, простились с
Антоном Павловым,
погибшим 27 июля 2024 года при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.
Доброволец Долинский КонстантинВ зоне спецоперации погиб казак добровольческого отряда «Кубань» (БАРС-11) Долинский Константин Викторович (позывной ГУДИНИ)
Константин Долинский пал смертью храбрых 20 августа 2023 года при выполнении боевых задач на Запорожском направлении. Он был посмертно представлен к ордену Мужества. В расположение казачьего добровольческого отряда «Кубань» (БАРС-11) он попал 28 июля и на второй день выдвинулся на передовую.
Константин Долинский родился 20 октября 1999 года в городе Приозерске Республики Казахстан. Окончил 11 классов средней общеобразовательной школы № 3 имени генерал-лейтенанта С.Д. Дорохова. На передовой юноша проявлял себя как настоящий герой, эвакуировал раненых товарищей из-под тяжелого артиллерийского обстрела – в том числе за три дня до своей гибели он помог пострадавшему бойцу, профессионально и грамотно оказал медицинскую помощь в сложнейших обстоятельствах. Кроме того, не раз в сражениях он прикрывал своих сослуживцев, спасая жизни.
Выполняя боевое задание 20 августа 2023 года, Константин и еще семеро добровольцев отражали атаку врага, во много раз превосходившего их по численности – против бойцов выступило 60 человек пехоты. Молодые казаки тактически грамотно заняли оборону, дали огневой отпор и обратили противника, прошедшего подготовку в странах Запада, в отступление. Однако после этого начался тяжелейший артиллерийский обстрел, вражеский БПЛА сделал точные координаты месторасположения Константина Долинского, куда был направлен запрещенный военным сообществом кассетный боеприпас. В результате множественных ранений, несовместимых с жизнью, казак погиб, самоотверженно защищая Родину.
https://vk.com/wall-210977916_211112
Военнослужащий Семенов РоманСеменов Роман, уроженец города Переславль, Ярославской области, погиб 13.07.2025 года при выполнении боевых задач в зоне проведения Специальной военной операции на Украине.
Гвардии старший лейтенант Киричков СергейГвардии старший лейтенант Сергей Киричков, заместитель командира роты 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ.
В 2017 году поступил в РВВДКУ, обучался на факультете СпН, за время обучения овладел английским и немецким языками. В 2022 году после окончания училища был распределен в 175-й отдельный разведбат 76-й дшд ВДВ. Уже во время СВО, в перерывах между задачами освоил французский.
Выполнял задачи на различных направлениях фронта. Во время одного из эпизодов Сергей в одиночку взял опорный пункт противника, ликвидировав четырех бойцов ВСУ, еще четверых взял в плен. Также участвовал в штурмах позиций ВСУ в районе Кременной.
Когда подразделения дивизии были переброшены на Херсонское направление, старший лейтенант Киричков с долей наглости и везения отличился и там. Используя водолазное снаряжение, он смог переправиться на тот берег, и в ходе скоротечного контакта ликвидировать четырех оппонентов.
Уже в процессе службы перевелся из 175-го ОРБ в 234-й полк. В последующем когда полк был переброшен выбивать оккупантов из Курской области, Сергей действовал на должности замкомроты полка.
На своей последней задаче старший лейтенант Киричков шел первым в составе штурмовой группы. В ходе боя рота заняла позиции противника, который в последующем начал обстрел из минометов. От полученных ранений Сергей умер утром 29 октября 2024 года.
За время службы был награжден двумя орденами Мужества (второй посмертно), медалями «За отвагу» и Жукова.
Военнослужащий Шиловский ЕвгенийВеликий Устюг, Вологодская область
11 июля 2025 года в зоне боевых действий погиб Шиловский Евгений.
Он получил ранение при выполнении боевых задач.
Бойца захоронили на Аллее Славы со всеми воинскими почестями.
Ефрейтор Загоскин СергейДедовск, Московская область
Ефрейтор Сергей Максимович Загоскин, житель муниципального округа Истра — города Дедовска Московской области, героически погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения Специальной военной операции на Украине.
Он добровольно заключил контракт с Министерством обороны в августе 2023 года, перейдя на фронтовую медицинскую службу для спасения жизней с первых линий.
До службы в армии Сергей Максимович работал медбратом в отделении реанимации ковидного центра, где был неоднократно отмечен благодарностями Правительства Российской Федерации за высокую преданность делу и профессионализм. На плечах бойца лежала ответственность не только за боевые задачи, но и за жизнь и здоровье наших защитников.
Военнослужащий Батурин СергейРодился Сергей Батурин 29 декабря 2004 года в Нукутском районе Иркутской области, по месту жительства — в посёлке городского типа Новонукутский, административном центре района.
Погиб в ходе выполнения боевого задания в зоне проведения специальной военной операции — в селе Новая Полтавка Донецкой области.
Гвардии лейтенант Киселев ВладимирКиселев Владимир Юрьевич родился 20 июля 1998 года в рабочем посёлке Мокшан Пензенской области в семье спасателя и бухгалтера.
После потери отца в 2013 году Владимир стал опорой для семьи — закончил слесарный техникум и школу.
В 2015 году поступил в Пензенский политехнический институт, где проявил себя как активный студент и закончил обучение с отличием.
1 марта 2021 года ему присвоено звание гвардии лейтенанта, и он стал командиром взвода связи в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, где получил позывной «Маршал».
В июне 2022 года, во время боевых действий, он спас подчинённых, решив переместить узел связи в безопасное место, но остался с ними под вражеским огнём.
Погиб в октябре 2022 года
Указом Президента РФ награждён орденом Мужества посмертно.
Младший сержант Бирюков АлександрСело Фрунзе, Республика Крым
Александр Бирюков, начальник расчёта FPV‑дронов взвода штурмовой роты мотострелкового батальона, погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении в ходе Специальной военной операции на Украине.
Александр вырос в селе Фрунзе Нижнегорского района. Получив специальность после окончания школы, он переехал в Севастополь, где жил до момента призыва. Никто из членов семьи до последнего не знал о его намерении отправиться на Донбасс — Александр сказал, что не может оставаться в стороне, когда Родина в опасности.
Он добровольно вступил в ряды участников СВО и выполнял задачи в должности командира расчёта дронов, демонстрируя высокий профессионализм и преданность долгу.
Военнослужащий Костриков ДмитрийКостриков Дмитрий, уроженец Череповца, погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения Специальной военной операции на Украине.
Подробности биографии и обстоятельства гибели не раскрыты.
Доброволец Сысолятин АндрейШтурмовик Андрей Владимирович Сысолятин, уроженец села Рудянское, погиб 19 июня 2025 года при освобождении населённого пункта Новоукраинка Донецкой Народной Республики в ходе Специальной военной операции на Украине.
Он добровольно подписал контракт и вступил в ряды участников СВО в июне 2025 года.
Родился 19 марта 1972 года, после окончания школы поступил в Шадринский физкультурный техникум, а затем прошёл срочную службу. Работал на железной дороге и в частном секторе до того, как вернуться к службе через контракт.
У Андрея Владимировича остались взрослые сын, дочь и престарелая мать.
Военнослужащий Зотов ЛевПосёлок Сибирский, Новосибирская область
Зотов Лев Анатольевич родился 19 декабря 2002 года.
Выпускник Ярославцевологовской школы, с 2018 года учился в Новосибирском авиационном колледже.
В 2023 году заключил контракт на военную службу в ЗАТО «Сибирский». С декабря 2024 года участвовал в боевых действиях в зоне специальной военной операции.
26 января 2025 года ушёл на боевое задание и не вышел на связь.
Военнослужащий Галузин МаксимВоспитанник Омского бокса, мастер спорта России
Максим Валерьевич Галузин,
родился 16 сентября 1996 года.
Погиб 25 июля 2025 года в зоне специальной военной операции.
Максим вырос под опекой выдающихся тренеров Юрия Демченко, Сергея Макарова и Олега Пиженкова, уже в ранние годы проявляет себя как сильный спортсмен и характерный боец. Его смерть — невосполнимая потеря для спортивной и патриотической общественности Омска.
Полковник Лебедев АнтонБуй, Костромская область
Антон Лебедев, командир 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии, героически погиб при выполнении боевого задания на Харьковском направлении в ходе Специальной военной операции на Украине. В момент гибели он лично руководил штурмовыми действиями своих подразделений.
За проявленные мужество, решимость и выдающиеся качества командира, Антон посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».
Доброволец Громов АндрейГромов Андрей, позывной «Сапсан», уроженец города Волгодонск, родился 11 февраля 1995 года.
В 2015 году окончил Ростовский колледж связи и информатики, после чего добровольно вступил в ряды ополчения.
С февраля 2016 года Андрей принимал участие в боевых действиях в Донбассе, защищая мирное население Новороссии.
29 июля 2016 года он героически погиб в результате выстрела снайпера во время выполнения боевого задания.
Гвардии рядовой Китаев АлександрГранатаметчик
Балахна, Нижегородская область
19.10.1990 - 27.07.2024
Погиб: Донецкая Народная республика, м.о. Краснолиманский, с. Терны
Орден Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/kitaev-aleksandr-vladimirovich/
Рядовой Баранов АлексейБаранов Алексей Иванович
26.01.1982 - 01.02.2025
Рядовой Алексей Иванович Баранов, водитель автомобильного отделения взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона мотострелкового полка в составе войсковой части, героически погиб в районе села Новоелизаветовка Красноармейского района Донецкой Народной Республики, выполняя боевую задачу в рамках Специальной военной операции на Украине.
Он родился в деревне Сивяки Еловского района Пермской области, вырос в простой трудовой семье. После окончания в 1997 году девяти классов Алексей поступил в СПТУ‑76 и стал трактористом‑машинистом. За жизнь освоил множество ремёсел, но особенно любил технику. Он был добрым, трудолюбивым и отзывчивым человеком, всегда готовым помочь родным, друзьям и соседям.
В декабре 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и добровольно вступил в ряды участников СВО, выполняя обязанности водителя отделения в штурмовом дивизионе.
Сержант Кузоваткин ВладимирКузоваткин Владимир Сергеевич
Начальник радиостанции
село Куземовка, Луганская Народная Республика
22.02.1980 - 29.05.2024
Погиб в ЛНР смертью Героя на боевом посту.
Капитан Ченцов АлександрЧенцов Александр Владимирович
БАРС-17
Энгельс, Саратовская область
27.07.1964 - 19.08.2024
Погиб: Донецкая народная республика, Артёмовский район, поселок Спорное
Участник первой Чеченской войны в период с 15.05.1994 по 22.11.1995 годов.
Выполнял задачи специальной военной операции на территории Украины:
С 13.06.2022г. по 27.08.2022 года;
С 1.06.2024 по 19.08.2024 года.
Майор МВД.
Награжден:
медалью За безупречную службу 10 лет,
Знаком «За верность долгу»,
Знаком «Участник боевых действий в Чечне»
Капитан Кильчичаков СергейКильчичаков Сергей Анатольевич родился 4 сентября 1978 года в селе Аскиз, Республика Хакасия.
После окончания местной школы он продолжил службу в военном вузе Санкт-Петербурга и дослужился до капитана.
В 2010 году ушёл из армии, вернувшись на гражданскую службу и занявшись техобслуживанием автомобилей.
Осенью 2022‑го вновь мобилизован, после подготовки в Омске направлен в зону специальной военной операции.
27 июля 2023 года капитан Кильчичаков погиб в ходе выполнения специального задания.
В Абакане и селе Аскиз прошли траурные мероприятия с полными воинскими почестями.
Военнослужащий Моторин ЕвгенийСтрелок третьего десантно-штурмового батальона
Тобольск, Тюменская область
28.07.1990 - 30.01.2024
Место смерти: Запорожское направление
В зоне СВО погиб Евгений Моторин. До службы на передовой он работал вахтовым методом на Севере бурильщиком нефтяных скважин и свободное время посвящал семье.
Евгений проживал в Тобольске, где приобрел квартиру. Он месяц работал вахтой, затем месяц проводил с семьей. У него было два сына, которых он водил на тренировки по хоккею. Его бывшая супруга Виктория рассказала, что Евгений был горд своими детьми и их увлечениями.
В декабре 2023 года Евгений принял решение подписать контракт. Он обсуждал свои планы с детьми, объясняя им ситуацию в стране, и какие качества должен иметь настоящий мужчина.
После подписания контракта Евгений был распределен в воздушно-десантные войска и проходил подготовку в Пскове. На Запорожском направлении он стал стрелком третьего десантно-штурмового батальона.
Стало известно, что его взвод пропал без вести при выполнении задач, а затем сообщили о его гибели в результате артиллерийского обстрела.
https://герои-сво.рф/geroi/motorin-evgenij/
Военнослужащий Аккузин РоманАккузин Роман Владимирович
погиб 8 июля 2025 года при исполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.
Родом из села Карино, Слободской район, Кировская область.
Гвардии младший сержант Камалов МарсельКамалов Марсель из города Муравленко ЯНАО, погиб при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
Он учился в школе № 1 в Муравленко, затем в многопрофильном колледже и работал в производственной сфере.
С позывным «Татарин» служил в батальоне «Кедр»
За героизм был награждён орденом Мужества посмертно.
Рядовой Подьячий КонстантинПодьячий Константин Александрович родился 26 сентября 2006 года в селе Угловое Бахчисарайского района, Республика Крым.
С 2013 года учился в Угловской средней школе, где был дисциплинированным и уважаемым учеником, заботливым внуком и другом.
С раннего возраста занимался греко‑римской борьбой: за 12 лет принял участие в 51 турнире, провёл 112 схваток, выиграл 62, заняв 7 первых, 10 вторых и 13 третьих мест.
После девяти классов продолжил обучение, работал в Симферополе и в 2023 году подписал контракт с Министерством обороны РФ.
Рядовой Константин Подьячий погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции.
Старший сержант Дряннов ИльяДряннов Илья Александрович
137-й гвардейский парашютно‑десантный полк
Шадринск, Курганская область
Дряннов Илья Александрович (15.11.1974) погиб при выполнении боевой задачи в Курской области.
Илья был уроженцем города Шадринска Курганской области, где жил до призыва и где сформировалась его основа характера — решимость, честность и стремление помогать другим.
После гибели он был посмертно награждён Орденом Мужества, высшей наградой за проявленное героизм — орден вручал лично командир полка.
https://герои-сво.рф/geroi/dryannov-ilya-aleksandrovich/
Младший лейтенант Синюшкин ЕгорКомандир взвода 3‑го парашютно‑десантного батальона, в/ч 32364
Краснокаменск, Забайкальский край
12.08.1995 - 09.07.2025
Егор Николаевич Синюшкин героически погиб возле посёлка Яблоновка в Сумской области. Он выполнял боевую задачу в рамках Специальной военной операции на Украине, когда попал под артиллерийский обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Егор родился 12 августа 1995 года в Краснокаменске. В возрасте трёх лет переехал с семьёй в Курумканский район, где начал ходить в детский сад и школу. В 10 лет с матерью переехал в село Тресково Кабанского района, где окончил среднюю школу в Брянске в 2011 году. После — поступил в Железнодорожный колледж города Улан‑Удэ и успешно завершил обучение в 2015 году.
Сразу после колледжа он был призван на срочную службу в Омске, а затем вернулся на родину и в июле 2016 года поступил на службу по контракту в войсковую часть 32364, где возглавил взвод 3‑го парашютно‑десантного батальона. В состав части неоднократно выезжал на военные миссии: дважды участвовал в операции в Сирии и, начиная с 21 января 2022, проходил учения в Крыму. С 24 февраля 2022 года — участник СВО.
4 февраля 2023 года вступил в брак.
На протяжении всей военной службы Егор проявлял доблесть и верность долгу, плечом к плечу с боевыми товарищами защищал Родину. Мы о нём писали в 91 выпуске. Он участвовал в операции «Труба» и был награждён множеством медалей и орденов за свой вклад и отвагу.
Гвардии капитан Ларионов ВячеславСело Андрюшино, Тюменская область
Погиб: 28.07.2024
В селе Андрюшино Нижнетавдинского района Простились с Вячеславом Ларионовым, участником специальной военной операции.
Вячеслав Ларионов, выпускник Тюменского высшего военного командно-инженерного училища, где он окончил обучение с золотой медалью, служил в войсках специального назначения. Он также был мастером спорта России по гиревому спорту.
https://герои-сво.рф/geroi/larionov-vyacheslav/
Военнослужащий Малкин НиколайМалкин Николай, уроженец деревни Мегрино, Вологодская область, погиб 14 июля 2025 года. В январе он заключил контракт с Министерством обороны и проходил службу в качестве механика‑водителя.
https://t.me/geroisvorf/2841Самсонов Кирилл Сергеевич, рядовой, оператор беспилотных аппаратов в 30‑м мотострелковом полку 72‑й дивизии Ленинградского военного округа
Погиб 25 июня 2025 года при выполнении боевого задания в районе села Коренево Курской области.
Кирилл родился 10 декабря 2001 года в деревне Лесная Новгородского района.
С 2012 года воспитывался в Демянске. Окончил 9 классов, затем колледж, работал в Демянске.
В августе 2024 года добровольно отправился в зону СВО и с честью нес службу. Жизнь его оборвалась за Родину в бою.
Похоронен с воинскими почестями.
Кирилл был представлен к награде медалью «За Отвагу» посмертно.
https://t.me/geroisvorf/2855https://герои-сво.рф/geroi/isaev-amirhan-aslanovich/
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Мы будем помнить. Виталий Гасаев - золотой голос КВН
Предыдущие выпуски:
Свежие комментарии