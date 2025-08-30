Территория Героев...(183)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Военнослужащий Поздеев Александр Старший наводчик расчета миномета минометного взвода Александр Поздеев действовал в составе минометного расчета в районе одного из населенных пунктов. Поступила команда о переориентировании орудия на другое направление для поддержки соседних подразделений полка.

Помимо этого, в срочном порядке необходимо доставить вооружение и боеприпасы с места временного хранения на позицию.

При выдвижении в заданный район, Александр услышал звук двигателя тяжелого беспилотного летательного аппарата и незамедлительно доложил командиру расчета.

Продолжив визуальное наблюдение вдоль горизонта, он заметил летящий в направлении расчета тяжелый дрон. Поздеев открыл огонь из личного оружия и подбил вражеский беспилотник.

Благодаря грамотным и умелым действиям Александра Поздеева вражеский дрон был сбит, тем самым не допущены потери среди личного состава расчета и сохранено вооружение и боеприпасы.

https://t.me/rabotaembrat/10306

Ефрейтор Муреев Николай Старший стрелок мотострелковой роты ефрейтор Николай Муреев эффективно применяет в боевой обстановке навыки работы оператора БПЛА.

Действую в составе мотострелковой роты выполнял боевые задачи по обороне передовых позиций на одном из тактических направлений.

Проявляя инициативу и профессионализм, он использовал разведывательный БПЛА для доставки воды и сухих пайков военнослужащим, расположенным на наиболее удаленных участках, параллельно вел разведку местности.

После очередной доставки, сделав круг над позициями противника Николай заметил минометный расчет ВСУ, который обстреливал наши передовые позиции, и немедленно передал координаты командованию, которое, в свою очередь, обеспечило нанесение огневого поражения по противнику силами минометной батареи батальона.

Николай скорректировал минометный огонь, что позволило уничтожить вражеское орудие и поразить личный состав противника.

Благодаря профессиональным и решительным действиям ефрейтора Николая Муреева удалось нанести огневое поражение живой силе противника и уничтожить вражеское орудие.

https://t.me/rabotaembrat/10290

Ефрейтор Мингазудинов Максим В ходе выполнения боевой задачи по сопровождению и охране группы военнослужащих до занимаемых ими боевых позиций и оценке обстановки на одном из участков фронта группа ефрейтора Максима Мингазудинова попала под воздействие ударных БПЛА противника.

Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения, не допустив потерь среди сопровождаемого им личного состава. Оценив обстановку на данном участке фронта, Максим передал ценные сведения вышестоящему командованию для успешного развития наступательных действий наших подразделений.

Благодаря отваге, смелым действиям и профессионализму ефрейтора Мингазудинова группе удалось без потерь добраться до заданных позиций и успешно выполнить дальнейшие боевые задачи.

https://t.me/rabotaembrat/10293

Гвардии младший сержант Донской Алексей В ходе несения боевого дежурства в зоне проведения СВО на одном из сложных участков фронта, гвардии младший сержант Алексей Донской выполнял боевую задачу по выявлению дислокации вражеской артиллерии.

Во время выполнения боевой задачи противник оказывал огневое воздействие кассетными боеприпасами, в результате чего разрывом боеприпаса было повреждено колесо базного пункта звукометрического комплекса, которым управлял Алексей Донской и передвижение оказалось невозможным.

Проявив мужество и отвагу гвардии младший сержант Донской под непрекращающимся огнем противника в кротчайший срок заменил поврежденное колесо и вывел технику из-под огня. Сменив позицию, военнослужащий продолжил выполнять боевую задачу.

Благодаря решительным действиям, мужеству и отваге гвардии младшего сержанта Донского, подразделение продолжило выполнять боевые задачи по обеспечению разведывательными данными огневые подразделения.

За личное мужество, отвагу и умелые действия гвардии младший сержант Алексей Донской представлен к награждению государственной наградой.

https://t.me/rabotaembrat/10292

Гвардии младший лейтенант Колчанов Сергей Командир минометного взвода гвардии младший лейтенант Сергей Колчанов в составе минометного расчета выдвинулся на указанные позиции в район одного из населенных пунктов для отработки стратегических целей полка.

В ходе ведения разведки Сергей, применив беспилотный летательный аппарат, обнаружил замаскированный опорный пункт противника. Вскоре противник стал стягивать на данном направлении дополнительные силы с целью организации контратаки подразделений ВС РФ. Выждав, когда в зоне поражения минометного расчета оказалось большое количество живой силы и военной техники, гвардии младший лейтенант Колчанов дал команду минометчикам на поражение цели, а сам продолжил корректировать огонь. В результате огневого воздействия на противника был уничтожен опорный пункт, до 10 человек живой силы противника и две боевые бронированные машины.

Благодаря профессионализму гвардии младшего лейтенанта Сергея Колчанова и грамотные действия его подчиненных помогли прицельными минометными ударами ликвидировать противника и его технику.

https://t.me/rabotaembrat/10307

Гвардии сержант Кривчук Евгений Наводчик-оператор мотострелковой роты Евгений Кривчук не раз проявлял смелость и решительность при выполнении боевых задач.

Во время боя за один из населенных пунктов, действуя в составе штурмовой группы выполнил задачу по захвату опорного пункта противника.

После артиллерийского обстрела со стороны противника, Евгений был ранен и занял позицию в ближайшей лесополосе. Он оказал себе первую помощь и отказался от эвакуации.

Гвардии сержант Кривчук вступил в бой с противником и уничтожил двух боевиков ВСУ, передвигавшихся на мотоциклах.

Продолжая наступательные действиягруппа Евгения обнаружила опорный пункт противника и открыла шквальный огонь, деморализовав врага. Воспользовавшись моментом внезапности, Кривчук забросил гранату в блиндаж боевиков через вентиляцию, тем самым ликвидировал опорный пункт.

Благодаря его действиям группа смогла зачистить заданный район без потерь среди личного состава. Поставленная задача была успешно выполнена, а штурмовая группаэвакуировалась на захваченной технике.

https://t.me/rabotaembrat/10291

Сержант Ковалёв Алексей Сержант Алексей Ковалёв, в ходе несения боевого дежурства, выполнял задачи по охране и обороне позиций и мест размещения своего подразделения.

Алексей, находясь на опорном пункте, лично обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника численностью до 10 человек, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке для нанесения огневого поражения во фланг подразделениям российских войск. Своевременно оповестив личный состав своего подразделения об обнаруженном противнике, Андрей занял выгодную позицию, откуда открыл огонь из стрелкового оружия по вражеской ДРГ.

В ходе скоротечного боя, обнаруженная диверсионно-разведывательная группа была уничтожена.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям сержанта Алексея Ковалева не было допущено вклинивания противника в оборону подразделений российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10325

Старшина Михайлов Владимир Старшина Владимир Михайлов в составе группы материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке продовольствия и боеприпасов, а также эвакуации раненых.

Продвигаясь по грунтовой дороге в кузове автомобиля «Багги» от полевого склада к позициям российских подразделений, Михайлов заметил стремительное приближение вражеских FPV-дронов, готовящихся атаковать его транспортное средство.

Приняв удобное положение, Владимир открыл огонь из своего штатного оружия по двум приближающимся FPV-дронам и в результате меткой и точной стрельбы сбил их на подлёте к автомобилю. Вражеские беспилотники взорвались на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу и технике. Далее группа успешно добралась до позиций и доставила груз.

Благодаря смелым и решительным действиям старшины Владимира Михайлова удалось сохранить технику и личный состав, а также своевременно доставить продовольствие и боеприпасы на позиции российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10296

Ефрейтор Зайцев Никита Ефрейтор Никита Зайцев выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.

Находясь на передней линии обороны, при ведении визуального наблюдения воздушного пространства в заданном секторе, Зайцев обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат, с которого противник вел визуальную разведку позиций наших войск для дальнейшей корректировки огня своей артиллерии.

Запросив на пункте управления информацию и удостоверившись, что российских летательных аппаратов в воздушном пространстве нет, Зайцев открыл прицельный огонь по цели из стрелкового вооружения. Украинский дрон был поражён и рухнул на существенном удалении от мест размещения личного состава и техники.

Профессиональные действия ефрейтора Никиты Зайцева сорвали предстоящие планы противника по наведению и корректировке артиллерийского огня по позициям подразделений российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10326

Гвардии старшина Кузуб Игорь Гвардии старшина Игорь Кузуб, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по штурму опорного пункта противника.

Взятие опорника осложнялось наличием оборудованной вражеской пулеметной точки на господствующей высоте.

Скрытно подобравшись максимально близко к вражеской огневой точке, гвардии старшина Кузуб вместе с товарищами заняли выгодную позицию, окружив опорный пункт противника.

Игорь по заранее разработанному плану произвёл выстрел из РПГ-7 по пулемётной точке, уничтожив орудие и ранив двух боевиков, тем самым дав сигнал на начало штурма.

Действуя смело и решительно, Кузуб уничтожал в траншеях боевиков. Враг, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, отступил.

Вытеснив украинских боевиков с опорного пункта, Игорь вместе с сослуживцами организовали оборону позиций и удерживали опорный пункт до прибытия основных сил.

Благодаря храбрым и решительным действиям гвардии старшины Игоря Кузуба штурмовой группе удалось занять указанный рубеж без потерь и закрепиться на нем, создав условия для дальнейшего наступления.

https://t.me/rabotaembrat/10297

Гвардии младший сержант Пироженко Сергей Гвардии младший сержант Сергей Пироженко выполнял боевые задачи в составе взвода аэрозольного противодействия по установке дымовой завесы для прикрытия наступающих российских подразделений.

После успешного выполнения боевой задачи российское подразделение оперативно выдвинулось в пункт временной дислокации.

Во время движения российские военнослужащие подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков.

В результате обстрела несколько военнослужащих, в том числе и Пироженко, получили ранения различной степени тяжести.

Несмотря на полученные травмы и продолжающийся обстрел, Сергей проявил самоотверженность и стал оказывать своевременную первую медицинскую помощь своим боевым товарищам.

После оказания помощи Сергей, управляя автомобилем, провел эвакуацию раненых военнослужащих в безопасный район для оказания им дальнейшей квалифицированной медицинской помощи.

Благодаря мужеству и решительности гвардии младшего сержанта Сергея Пироженко удалось спасти жизни раненых российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/10331

Ефрейтор Павлов Владислав В ходе активных наступательных действий на важном тактическом направлении расчет орудия в составе, которого действовал ефрейтор Владислав Павлов выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы ВСУ.

Павлов обеспечивал непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вёл бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.

В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций украинских боевиков, расчет Владислава продолжал ведение боевой работы, уничтожив вражеский миномет и около двух десятков боевиков ВСУ.

Профессиональные навыки ефрейтора Владислава Павлова способствовали прорыву оборонительных позиций и продвижению штурмовых групп российских мотострелков вглубь обороны противника без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/10301

Гвардии ефрейтор Щелкунов Сергей Гвардии ефрейтор Сергей Щелкунов в составе зенитного ракетного расчета зенитной ракетной батареи зенитного ракетного дивизиона выполнял боевую задачу по защите гражданской и военной инфраструктуры, промышленных объектов, мест размещения российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.

Украинские боевики, стремясь нанести максимальный урон объектам гражданской и военной инфраструктуры, предпринял попытку нанесения удара с применением авиационных средств поражения.

Находясь на боевом дежурстве, Сергей обнаружил неопознанные цели, движущиеся в направлении прикрываемого объекта. Взяв их на сопровождение, по техническим параметрам Сергей классифицировал цели как управляемые авиационные бомбы. Доложив на командный пункт гвардии ефрейтор Щелкунов произвел пуски ракет в результате, которых авиабомбы были уничтожен.

Благодаря грамотным и умелым действиям гвардии ефрейтора Сергея Щелкунова было уничтожено две управляемые авиационные бомбы JDAM, что позволило не допустить гибели российских военнослужащих, а также поражения объектов гражданской и военной инфраструктуры.

https://t.me/rabotaembrat/10302

Гвардии ефрейтор Елизарьев Артём На одном из тактических направлений проведения специальной военной операции гвардии ефрейтор Артём Елизарьев, действуя в составе экипажа танка «Т-90» выполнял боевую задачу по поддержке наступательных действий нашей пехоты огнём танкового орудия.

Уверенно управляя танком, Артём занял заблаговременно подготовленную огневую позицию. Благодаря грамотным и оперативным действиям Елизарьева экипаж успешно поразил назначенные цели противника, уничтожив два опорных пункта и несколько укреплённых позиций.

При отходе танк попал под массированный обстрел FPV-дронов, однако благодаря хладнокровию и умелому вождению танка механиком-водителем Елизарьевым, экипаж благополучно покинул опасную зону по заранее спланированному маршруту, избежав поражения.

Оперативные и слаженные действия экипажа, в частности умелое управление танком и отвага гвардии ефрейтора Артёма Елизарьева позволили сохранить боевую машину, нанести значительный урон противнику и ослабить его оборону, что способствовало продвижению штурмовых групп мотострелковых подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10310

Гвардии младший сержант Цапленков Илья Действуя на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции гвардии младший сержант Илья Цапленков выполнял боевую задачу и руководил такелажной группой по снабжению продовольствием и боеприпасами штурмовых групп.

Узнав по радиосвязи о критической ситуации штурмовой группы, оказавшейся в частичном окружении и испытывающей острую нехватку боеприпасов, Цапленков немедленно принял решение, загрузил автомобиль «УАЗ» боекомплектом, сам сел за руль и отправился выручать боевых товарищей. Обладая опытом экстремального вождения Цапленков прорвался к подразделению через «дорогу смерти» под плотным огневым воздействием противника.

Благодаря уверенному маневрированию и личному мужеству Цапленков доставил 10 ящиков боеприпасов, включая ракетное вооружения для ПТУР. Наличие данного боекомплекта позволило штурмовой группе успешно отразить 4 контратаки противника с использованием бронетехники. Следуя обратно, Илья оперативно доставил двух тяжелораненых военнослужащих в безопасный район для дальнейшей отправки в госпиталь.

Благодаря храбрым действиям гвардии младшего сержанта Ильи Цапленкова подразделение в критический момент получило необходимое снабжение, что позволило штурмовой группе нанести существенный урон силам ВСУ и уверенно закрепиться на занятой позиции до подхода основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/10311

Старший сержант Денисов Дмитрий Старший сержант Дмитрий Денисов, возглавляя штурмовую группу, выполнял боевую задачу по закреплению на позиции, освобожденной от украинских боевиков.

Проанализировав условия местности, Денисов грамотно выстроил маршрут движения и выдвинулся вместе с группой в назначенную точку.

Во время движения Дмитрий обнаружил приближающийся к группе вражеский FPV-дрон. Сохраняя хладнокровие, Дмитрий немедленно приказал личному составу занять укрытия. Заняв скрытную позицию за деревом, Дмитрий дождался, когда вражеский коптер залетит в сектор обстрела, и точными выстрелами из личного оружия сбил вражеский дрон, который детонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу. Оценив обстановку и убедившись в отсутствии повторной угрозы атаки, Дмитрий вывел группу в назначенную точку.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям старшего сержанта Дмитрия Денисова удалось выполнить поставленную задачу по закреплению на новых позициях без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10317

Гвардии ефрейтор Мурин Владислав Гвардии ефрейтор Владислав Мурин в составе группы материально-технического обеспечения выполнял боевую задачу по доставке боекомплекта на позиции российских подразделений, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Во время движения на специально оборудованном транспортном средстве Владислав обнаружил приближение вражеских беспилотных летательных аппаратов. Предупредив о возникшей угрозе остальных военнослужащих, Мурин покинул транспортное средство и, заняв выгодную позицию для стрельбы, открыл огонь по воздушным целям.

В ходе отражения атаки метким огнём Владислав уничтожил два вражеских беспилотника. Ведя огонь по третьему FPV-дрону, гвардии ефрейтор Мурин сбил его в непосредственной близости от себя. В результате детонации вражеского дрона Владислав получил осколочные ранения.

Несмотря на полученные ранения, проявив мужество и самообладание, Владислав оказал себе необходимую помощь и продолжил доставку боеприпасов на позиции.

Благодаря отважным действиям гвардии ефрейтора Владислава Мурина удалось своевременно доставить боеприпасы на позиции российских военнослужащих, что позволило усилить натиск на позиции украинских боевиков и заставить их отступить.

https://t.me/rabotaembrat/10336

Гвардии ефрейтор Овечкин Юрий Гвардии ефрейтор Юрий Овечкин выполнял боевую задачу по сопровождению транспорта с боеприпасами для тяжелых огнеметных систем и обеспечению защиты от FPV-дронов противника.

Во время движения Юрий заметил в воздухе приближение нескольких вражеских беспилотников. Доложив старшему группы, Юрий оперативно высадил огневую группу, а затем, проявив разумную инициативу, сам вступил в бой.

Ведя огонь из штатного стрелкового вооружения, гвардии Овечкин лично уничтожил несколько вражеских дронов в воздухе.

Во время отражения атаки беспилотников противника один из дронов сдетонировал рядом с транспортом с боеприпасами, тем самым обездвижив его.

Проявив хладнокровие, Юрий оперативно установил причины, по которым автотранспорт не мог продолжать движение, и в кратчайшие сроки устранил повреждения, после чего транспорт продолжил движение к российским подразделениям.

Благодаря профессиональным и решительным действиям гвардии ефрейтора Юрия Овечкина боеприпасы для тяжелых огнеметных систем были своевременно доставлены российским подразделениям на позиции, что в свою очередь позволило уничтожить укрепленный опорный пункт противника на одном из важных тактических направлений.

https://t.me/rabotaembrat/10332

Рядовой Турецкий Василий Рядовой Василий Турецкий в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату и зачистке укрепленной позиции противника на окраине одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

Взятие опорного пункта противника осложнялось наличием оборудованной огневой точки на господствующей высоте.

Василий, проявляя высокую степень профессионализма, вместе со своими товарищами обошли позиции противника с фланга. Грамотно оценив обстановку, Турецкий забросал гранатами огневые точки противника и в числе первых ворвался на вражеский опорный пункт.

Стремительная атака российских штурмовиков ввела панику в ряды вражеских боевиков, и, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, украинские боевики отступили в глубь своей обороны.

Благодаря смелым и мужественным действиям рядового Василия Турецкого российские штурмовики захватили вражеский опорный пункт без потерь и закрепились на нем, создав условия для развития наступления.

https://t.me/rabotaembrat/10335

Старший сержант Садыров Радик Старший сержант Радик Садыров выполняет боевые задачи специальной военной операции в должности командира отделения мотострелковой роты.

Штурмовая группа под командованием старшего сержанта Садырова выполняла боевую задачу по закреплению на ранее захваченных позициях в районе одного из населенных пунктов.

Изучив и спланировав маршрут, штурмовая группа под командованием Радика успешно достигла позиций и закрепилась в лесополосе.

Спустя несколько часов противник предпринял попытку вернуть ранее утраченные рубежи и перешел в контратаку.

Старший сержант Садыров приказал открыть огонь и удерживать позицию. Благодаря слаженным действиям группа успешно отразила атаку, нанеся противнику потери и заставив его отступить. В ходе боя Радик лично уничтожил пять украинских боевиков.

После отражения контратаки Радик скоординировал действия группы по оказанию первой медицинской помощи раненым военнослужащим. Назначив двух солдат из группы для прикрытия, организовал их эвакуацию для дальнейшего оказания квалифицированной медицинской помощи.

Благодаря высоким профессиональным действиям и отважным действиям старшего сержанта Радика Садырова группа не только успешно закрепилась на позиции, но и отразила контратаку противника, а также сохранила жизни раненных бойцов.

https://t.me/rabotaembrat/10321

Гвардии младший сержант Тетеревков Александр Гвардии младший сержант Александр Тетеревков в должности командира танка выполняет задачи специальной военной операции, проявляя стойкость и решительность.

Экипаж танка «Т-90» под командованием Александра выполнял боевую задачу по поддержке наступательных действий огнем танкового орудия в одном из районов Донецкой Народной Республики.

Прибыв в назначенный район и заняв подготовленную огневую позицию, гвардии младший сержант Тетеревков оперативно и точно отдавал приказы экипажу, используя данные корректировки с российских беспилотных летательных аппаратов. Благодаря умелому руководству и слаженной работе экипажа было уничтожено три опорных пункта противника и 19 украинских боевиков.

При отходе с позиции танк попал под обстрел вражеских FPV-дронов. Мгновенно оценив ситуацию и возможные риски, Александр приказал водителю двигаться по заранее спланированному безопасному маршруту, что позволило вывести машину из зоны поражения БпЛА противника.

Умелые и грамотные действия гвардии младшего сержанта Александра Тетеревкова позволили спасти боевую машину, а также огнем орудия нанести урон противнику и ослабить его оборону, что способствовало продвижению штурмовых подразделений с минимальными потерями.

https://t.me/rabotaembrat/10322

Гвардии рядовой Аминов Владислав Гвардии рядовой Владислав Аминов в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату укреплённого опорного пункта противника, расположенного на стратегически важном направлении наступления наших войск.

При приближении к заданному рубежу группа, в которой действовал Владислав, подверглась интенсивному огню со стороны противника. Проявив хладнокровие и умение ориентироваться на местности, Владислав занял выгодную позицию за развалинами разрушенного здания и по команде старшего группы открыл прицельный огонь из личного оружия, подавляя огневые точки противника.

Пытаясь сковать действия российских штурмовиков, противник предпринял попытку обойти российских военнослужащих с фланга. Владислав вовремя обнаружил перемещение врага и меткими автоматными очередями уничтожил боевиков, сорвав попытку атаки противника.

В ходе продолжающегося боестолкновения гвардии рядовой Аминов получил осколочное ранение в плечо. Несмотря на полученное ранение, Владислав оказал себе необходимую помощь и продолжил вести бой, обеспечивая огневую поддержку продвижения своей группы.

Благодаря решительным и самоотверженным действиям гвардии рядового Владислава Аминова удалось захватить опорный пункт противника, что способствовало развитию наступления на данном участке.

https://t.me/rabotaembrat/10318

Сержант Бурматин Анатолий Группа десантников, в составе которой действовал Анатолий Бурматин, выбивала ВСУ из небольшого села Крынки, которое на тот момент уже было практически стёрто с лица земли. Бандеровцы рассредоточились в подвалах, выдерживающих прямое попадание 120-мм мины.

«22 февраля 2024 года пошли на штурм этого опорника. Заходили двумя малыми группами по три человека. С первого взгляда укрыться было негде: позади размочаленные, срубленные осколками стволы деревьев, впереди – разрушенные строения и воронки от снарядов и мин, в небе – звёздные разрывы кассетных боеприпасов, дым, запах пороха и резкий, неумолкающий звон БПЛА. У первой группы стояла задача сблизиться с объектом, раствориться на местности, вести наблюдение и выявить количество вэсэушников, маршруты передвижения, запускают ли дроны и какие, собрать абсолютно всю информацию. Любая мелочь могла пригодиться в планировании дальнейших действий», – вспоминает сержант Бурматин.

Анатолий удостоен медали «За храбрость» II степени.

Подробнее о работе подразделения Анатолия Бурматина в материале корреспондента газеты «Красная звезда».

https://t.me/mod_russia/55740

Сержант Афонин Дмитрий Водитель-слесарь Дмитрий Афонин в зоне СВО выполнял разные задачи. Подвозил запчасти для военной техники, эвакуировал повреждённые боевые машины. Но один случай «из-за ленточки» он вспоминает особенно. Однажды его ремонтно-эвакуационной группе поступила необычная вводная – спасти утопающего.

«В том районе стояла гидроэлектростанция. Наш «Урал» ехал через мост. Во время движения переправу подорвали ВСУ, машина вместе с водителем рухнула прямо в шлюз, наполненный водой», – вспоминает сержант Афонин.

Как бойцам удалось справиться с необычной задачей и вызволить утопающего читайте в материале корреспондента «Красной звезды».

https://t.me/mod_russia/55899

Полковник Умаев Залибек Залибек Умаев, один из 83 участников первого потока программы «Время героев», назначен заместителем генерального директора «РосСтройКонтроля».

Залибек Касумович Умаев родился в селении Уллубийаул Карабухдахкентского района Дагестанской АССР в 1980 году.

В 2025 году окончил Военную Академию Генерального Штаба ВС РФ. За выполнение боевых задач был удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден двумя орденами Мужества и медалью Суворова.

Он женат, воспитывает четверых детей.

Как уже не раз отмечалось, программа представляет собой действительно работающий социальный лифт для военнослужащих, желающих применить свои знания и навыки на государственном поприще.

При должном подходе и правильных назначениях в соответствующие сферы люди с боевым (и не только) опытом могут привнести адекватности в стандартизированный бюрократический процесс и приблизить к реалиям на земле чиновничий аппарат.

Мы о нём писали в 138 выпуске.

https://t.me/rybar/73009

Генерал-майор Абачев Эседулла ГЕРОЙ РОССИИ ЭСЕДУЛЛА АБАЧЕВ ПОЛУЧИЛ СЕРЬЕЗНОЕ РАНЕНИЕ В ОДНОМ ИЗ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ

Его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное, сообщил глава Дагестана:

«С самого начала держу ситуацию на контроле. Важно было быстро и максимально безопасно госпитализировать нашего героя. Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны».

Мы о нём писали в 15 выпуске



https://t.me/specnazAlpha/39990

Военнослужащий Рольман Евгений Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» под командованием Евгения Рольмана выполнял задачу по огневому поражению опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении.

Чтобы снизить риск обнаружения машина была подготовлена к ведению огня с закрытой позиции в ночное время. Евгений грамотно организовал действия экипажа по подготовке машины к стрельбе.

Получив корректировку от командира огнемётного взвода, он своевременно и точно ввёл новые установки, отдал команду на стрельбу и произвел залповый огонь. В результате вражеский опорный пункт был уничтожен.

Благодаря умелым действиям экипажа боевой машины ТОС-1А под командованием Евгения Рольмана противнику было нанесено своевременное и точное огневое поражение, что способствовало успешному продвижению пехотных подразделений.

https://t.me/mod_russia/55950 На Красноармейском направлении работает расчёт самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан». Он особенно эффективен против защищенных командных пунктов и укрепленных позиций врага: «Берет любые цели. Бункерного типа, бетонные — все равно», — рассказали номер расчета Даниил Константинов и наводчик Алексей Мичкин. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1671 Расчёты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» группировки войск «Центр» прикрывают передовые подразделения от воздушных угроз. На боевые позиции выезжают сразу несколько машин: локатор подсвета и наведения, пусковая установка и мобильная огневая группа, которая во время работы защищает сам комплекс от дронов.

О своих боевых буднях рассказали заместитель командира батарей «БУК-М2» Никита Чаплыгин, начальник расчета Александр Петряев и Алексей Метрин — стрелок-зенитчик. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1683

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Кирилл Максимович погиб 9 мая 2025 года при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

Ему было 26 лет, и он был уроженцем Магнитогорска.

https://t.me/geroisvorf/2850 В Клинцах, Брянская область, простились с Игорем Васильевичем Черненком.

Похороны были проведены с полными воинскими почестями.

Игорь Черненок, родившийся 10 апреля 1979 года, служил старшим стрелком.

Он погиб 2 ноября 2024 года при исполнении задач в селе Макеевка Сватовского района Луганской Народной Республики. Погибший выполнял свой воинский долг в рамках специальной военной операции.

https://t.me/geroisvorf/2845

Доброволец Орлов Константин В ходе СВО погиб артист Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова

Орлов Константин Витальевич.

Трагедия произошла 7 июля. Это невосполнимая утрата для театра и всего региона.

Константин Витальевич родился в Шадринске, Курганской области. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Работал в Курганском областном драматическом театре, Арзамасском драматическом театре. Его актерский талант на полную мощь раскрылся именно в Тобольском драмтеатре, где он служил 25 лет. В разные годы Константин Орлов сыграл роли в почти 60-ти спектаклях Тобольского драмтеатра, начиная с 1999 года.

Константину Орлову было 53 года, у него остались жена, двое несовершеннолетних детей.

https://vk.com/wall-34277986_3192352

Военнослужащи Галынин Андрей Село Ичалово, Нижегородская область

Галынин Андрей Сергеевич, охранник 2-го разряда службы безопасности предприятия.

Погиб 16.07.2025 при выполнении боевых задач в ходе Специальной военной операции на Украине.

https://t.me/geroisvorf/2871

Рядовой Герасимчук Янек Герасимчук Янек Валентинович

Штурмовик, Вагнер

Алушта, Республика Крым

27.07.1985 - 10.09.2022

Медаль За отвагу

https://герои-сво.рф/geroi/gerasimchuk-yanek-valentinovich/

Военнослужащий Павлов Антон В Медвежьегорске, Республика Карелия, простились с

Антоном Павловым,

погибшим 27 июля 2024 года при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

https://t.me/geroisvorf/2847

Доброволец Долинский Константин В зоне спецоперации погиб казак добровольческого отряда «Кубань» (БАРС-11) Долинский Константин Викторович (позывной ГУДИНИ)